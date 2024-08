Weekly Upgrades and Downgrades

InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 206 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade ABBV AbbVie, Inc. A C A AEM Agnico Eagle Mines Limited A B A CINF Cincinnati Financial Corporation A C A CLH Clean Harbors, Inc. A C A CMS CMS Energy Corporation A C A COR Cencora, Inc. A C A DUK Duke Energy Corporation A C A KO Coca-Cola Company A C A LMT Lockheed Martin Corporation A C A LOGI Logitech International S.A. A B A MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. A C A MORN Morningstar, Inc. A C A MSI Motorola Solutions, Inc. A B A MUSA Murphy USA, Inc. A C A NDAQ Nasdaq, Inc. A C A NI NiSource Inc A C A PM Philip Morris International Inc. A C A PNW Pinnacle West Capital Corporation A B A RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADR A C A REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A B A RSG Republic Services, Inc. A C A SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR A C A SO Southern Company A B A TJX TJX Companies Inc A B A VZ Verizon Communications Inc. A C A WM Waste Management, Inc. A C A

Upgraded: Hold to Buy

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AAPL Apple Inc. B C B ABT Abbott Laboratories B C B ADP Automatic Data Processing, Inc. B C B AEE Ameren Corporation B C B AFG American Financial Group, Inc. A C B AGR Avangrid, Inc. B B B ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc A B B AMCR Amcor PLC B C B AMT American Tower Corporation B B B ATO Atmos Energy Corporation B C B AZN Astrazeneca PLC Sponsored ADR A C B BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A B C B BCH Banco de Chile Sponsored ADR B C B BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR B C B CG Carlyle Group Inc B D B CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. B B B CMI Cummins Inc. A C B CNQ Canadian Natural Resources Limited B C B CPNG Coupang, Inc. Class A B C B CTLT Catalent Inc B D B CUBE CubeSmart B C B D Dominion Energy Inc A C B DGX Quest Diagnostics Incorporated A C B DLR Digital Realty Trust, Inc. B C B DTE DTE Energy Company A C B EA Electronic Arts Inc. A C B ED Consolidated Edison, Inc. A C B EFX Equifax Inc. B C B ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. B B B ES Eversource Energy B B B EVRG Evergy, Inc. B C B EXC Exelon Corporation B C B EXR Extra Space Storage Inc. B C B FE FirstEnergy Corp. A D B FFIV F5, Inc. B B B FIS Fidelity National Information Services, Inc. B C B FTS Fortis Inc. B C B GFI Gold Fields Limited Sponsored ADR B C B GOLD Barrick Gold Corporation B B B GOOGL Alphabet Inc. Class A B B B HLN Haleon PLC Sponsored ADR A C B HOLX Hologic, Inc. B C B HUBB Hubbell Incorporated B C B IT Gartner, Inc. B C B K Kellanova B C B KDP Keurig Dr Pepper Inc. B C B KHC Kraft Heinz Company B D B LAMR Lamar Advertising Company Class A B C B LH Labcorp Holdings Inc. B C B LNT Alliant Energy Corp A D B MA Mastercard Incorporated Class A B C B MCO Moody's Corporation B B B MELI MercadoLibre, Inc. B B B NEE NextEra Energy, Inc. B C B NGG National Grid plc Sponsored ADR B C B PCG PG&E Corporation B C B RBA RB Global, Inc. B B B RMD ResMed Inc. B C B ROL Rollins, Inc. B B B SRE Sempra A C B VOD Vodafone Group Plc Sponsored ADR B C B VTR Ventas, Inc. A C B WEC WEC Energy Group Inc A C B XEL Xcel Energy Inc. B C B ZBRA Zebra Technologies Corporation Class A B C B

Downgraded: Buy to Hold

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AEG Aegon Ltd. Sponsored ADR C C C AMP Ameriprise Financial, Inc. C C C AMZN Amazon.com, Inc. C B C BAC Bank of America Corp C C C BKNG Booking Holdings Inc. C C C BKR Baker Hughes Company Class A C B C BLD TopBuild Corp. C C C CAT Caterpillar Inc. C C C CCJ Cameco Corporation C C C COF Capital One Financial Corp B D C CPAY Corpay, Inc. C C C CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Class A C C C CVE Cenovus Energy Inc. C C C EMR Emerson Electric Co. C C C GLW Corning Inc B C C HBAN Huntington Bancshares Incorporated C C C JLL Jones Lang LaSalle Incorporated C B C KEY KeyCorp C C C MTB M&T Bank Corporation B C C MU Micron Technology, Inc. C B C PLTR Palantir Technologies Inc. Class A C B C PNR Pentair plc C B C QCOM QUALCOMM Incorporated C C C STLD Steel Dynamics, Inc. B D C STT State Street Corporation C C C SW Smurfit Westrock PLC C C C TCOM Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR C B C WDC Western Digital Corporation C B C WMS Advanced Drainage Systems, Inc. C C C

Upgraded: Sell to Hold

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade A Agilent Technologies, Inc. C C C AMH American Homes 4 Rent Class A D B C APD Air Products and Chemicals, Inc. C C C AWK American Water Works Company, Inc. C C C BEPC Brookfield Renewable Corp. Class A C C C CAG Conagra Brands, Inc. C D C CCI Crown Castle Inc. B D C CRL Charles River Laboratories International, Inc. C C C CSX CSX Corporation C C C DASH DoorDash, Inc. Class A B D C EQIX Equinix, Inc. C D C EXPE Expedia Group, Inc. C C C FDS FactSet Research Systems Inc. D B C FNV Franco-Nevada Corporation C C C FTNT Fortinet, Inc. C C C GEHC GE Healthcare Technologies Inc. C C C GIS General Mills, Inc. B C C HD Home Depot, Inc. C C C HUBS HubSpot, Inc. D B C ITW Illinois Tool Works Inc. D C C JCI Johnson Controls International plc C C C JNJ Johnson & Johnson C C C KIM Kimco Realty Corporation C C C LOW Lowe's Companies, Inc. C D C MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. C C C MCD McDonald's Corporation C D C MDLZ Mondelez International, Inc. Class A C C C MKC McCormick & Company, Incorporated C C C MNST Monster Beverage Corporation D C C MTD Mettler-Toledo International Inc. C C C NTES Netease Inc Sponsored ADR D C C O Realty Income Corporation C D C ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. D C C OTIS Otis Worldwide Corporation C C C PEP PepsiCo, Inc. C C C PSA Public Storage C C C PYPL PayPal Holdings, Inc. D B C QGEN QIAGEN NV D C C QSR Restaurant Brands International, Inc. C C C RVTY Revvity, Inc. C C C SNN Smith & Nephew plc Sponsored ADR C C C STE STERIS plc C D C SUI Sun Communities, Inc. C C C SWK Stanley Black & Decker, Inc. C C C SYY Sysco Corporation B C C TAK Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR D C C TU TELUS Corporation C C C TWLO Twilio, Inc. Class A D C C UHAL U-Haul Holding Company C D C UMC United Microelectronics Corp. Sponsored ADR C C C VICI VICI Properties Inc C C C VIV Telefonica Brasil SA Sponsored ADR C C C WAT Waters Corporation C C C WLK Westlake Corporation C D C WTRG Essential Utilities, Inc. C C C YUM Yum! Brands, Inc. C C C ZTS Zoetis, Inc. Class A D C C

Downgraded: Hold to Sell

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade ACI Albertsons Companies, Inc. Class A D C D ADI Analog Devices, Inc. D D D AME AMETEK, Inc. D C D BG Bunge Global SA D D D CDW CDW Corporation D C D CE Celanese Corporation D D D CHTR Charter Communications, Inc. Class A D C D HAL Halliburton Company D C D HUM Humana Inc. D C D INCY Incyte Corporation C D D LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. D C D MAR Marriott International, Inc. Class A D C D OVV Ovintiv Inc D C D OXY Occidental Petroleum Corporation D C D PFG Principal Financial Group, Inc. D C D RYAAY Ryanair Holdings Plc Sponsored ADR D D D SNAP Snap, Inc. Class A D C D SNPS Synopsys, Inc. D C D TEAM Atlassian Corp Class A F C D TM Toyota Motor Corp. Sponsored ADR D C D TRMB Trimble Inc. D C D UAL United Airlines Holdings, Inc. D C D UDR UDR, Inc. D D D

Downgraded: Sell to Strong Sell

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade ABEV Ambev SA Sponsored ADR F C F CNH CNH Industrial NV F C F GFS GlobalFoundries Inc. F C F GPN Global Payments Inc. F C F INTC Intel Corporation F F F KEYS Keysight Technologies Inc F C F

Sincerely,

Louis Navellier

