1 forma de revivir carteras NFT muertas

La pesadilla de todo coleccionista de NFT es perder su frase inicial. Es difícil ver a un hacker robar sus tokens no fungibles (NFT), pero es más difícil verlos guardados en una billetera muerta, porque no tiene a ONE a quien culpar excepto a usted mismo.

Peor aún, los NFT robados se pueden recuperar, pero una billetera muerta dura para siempre. Los NFT siguen siendo suyos, pero no puede venderlos porque no puede transferirlos a la billetera de un comprador.

Brian Frye es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kentucky, artista y cineasta de NFT.

Entonces, ¿cuánto vale un NFT en una billetera muerta? Todo y nada. El NFT en sí no ha cambiado, por lo que presumiblemente su valor T ha cambiado. Después de todo, sigue representando la propiedad de la misma obra de arte. Y, sin embargo, un NFT que no se puede vender carece de valor funcional. ¿Al menos todavía puedes disfrutar del arte?

Si bien una billetera muerta es un dolor de cabeza para un coleccionista, también podría ser un dolor de cabeza para sus herederos. No existe una forma segura de abandonar la propiedad de una billetera muerta, por lo que la poseerá hasta que muera y se convierta en parte de su patrimonio. Y si su patrimonio es lo suficientemente grande, es posible que se le apliquen impuestos sobre el valor de los NFT en la billetera, aunque no se puedan vender. Al menos sus herederos pueden romper la cadena renunciando a la billetera.

Por supuesto, este es un problema por excelencia de los ricos. La exención del impuesto federal sobre el patrimonio es actualmente de $12,06 millones para individuos y $24,12 millones para parejas casadas, por lo que la mayoría de nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero, tarde o temprano, un criptomultimillonario seguramente dejará una billetera muerta llena de NFT de primera línea, y el recaudador de impuestos llamará a su puerta.

¿Qué hay que hacer? ¿Existe alguna solución a este problema totalmente teórico pero, con suerte, divertido? Tal vez. Pero para que tenga sentido, es necesario comprender cómo la ley de propiedad percibe las NFT.

El activo en realidad no tiene ningún valor real de mercado, aunque teóricamente debería

ONE es el número más solitario

Los juristas suelen describir la propiedad como “un manojo de palos”, una forma metafórica de observar que la propiedad consiste en una colección de derechos discretos para usar algo. Cada derecho es un elemento más del paquete, y los propietarios pueden utilizar esos derechos como quieran. Entre otras cosas, los propietarios pueden eliminar palos del conjunto de derechos y otorgar licencias o transferirlos.

Pero cuando se trata de NFT, normalmente solo hay un palo: el derecho a transferir la propiedad. Una NFT es esencialmente una entrada de libro mayor criptográfica que representa algo más que una cantidad de criptomoneda. Las entradas del libro mayor pueden representar literalmente cualquier cosa, y las NFT no son una excepción. Pero la mayoría de las NFT representan una “propiedad” nominal de una obra de arte digital.

¿Qué significa eso? Normalmente, los artistas crean NFT y simplemente declaran que representan la propiedad de la obra de arte. Y las NFT son valiosas porque el mercado de NFT les cree. Pero la mayoría de las NFT no otorgan a sus propietarios ningún derecho sobre la obra de arte que representan. Lo único que necesariamente poseen los propietarios de NFT es el derecho a transferir su NFT a otra persona.

Aparentemente, eso es suficiente para que las NFT sean valiosas. No debería ser una sorpresa. El único derecho que les ha importado a los coleccionistas de arte es el derecho a transferir obras de arte. Todo lo demás es excedente. La única diferencia es que los coleccionistas transfieren NFT en blockchain, en lugar de hacerlo en persona. Plus ça cambio.

Y, sin embargo, a veces la diferencia importa. Está muy bien transferir un NFT en la cadena de bloques, hasta que no puedas, porque está en una billetera muerta. Desde una perspectiva legal, todavía eres propietario del NFT, porque todavía eres dueño de la billetera, aunque no puedas acceder a ella. Pero desde la perspectiva del mercado de NFT, no es T, porque lo único que les importa a los coleccionistas de NFT es si pueden transferir su NFT a su billetera.

Por supuesto, la ley de propiedad dice que aún puedes transferir la propiedad de tu NFT, simplemente declarando tu intención de hacerlo, independientemente de lo que diga la cadena de bloques. Desafortunadamente, el mercado NFT no valora ese tipo de transferencia, por lo que la ley no importa. O al menos, la ley no le ayudará a encontrar un comprador. Pero podría ayudar de otras maneras.

Hablando con el recaudador de impuestos sobre arte

¿Qué pasa con los impuestos? Como observó Benjamín Franklin: “en este mundo, nada es seguro excepto la muerte y los impuestos”. Pero incluso su certeza es muy exagerada. Después de todo, ONE sabe cuándo llegará su hora y ONE sabe cuánto facturará el IRS. Al menos el IRS proporciona una copia del debido proceso.

En cualquier caso, la tributación de las NFT suele ser razonablemente predecible. El IRS grava el arte como “objetos de colección”, sujeto a un impuesto a las ganancias de capital del 28%, y grava las NFT como cualquier otro tipo de arte. Entonces, si vende un NFT para obtener ganancias, deberá pagar un impuesto del 28% sobre la ganancia de capital. Caro, pero sencillo.

Los propietarios de carteras muertas están de suerte en lo que respecta a los impuestos. Claro, no pueden vender sus NFT para obtener ganancias, lo cual es un gran fastidio. Pero si no puedes obtener ganancias, no hay nada que gravar. Toma eso, tío Sam. Pero, ¿qué sucede cuando mueren los propietarios de billeteras muertas? ¿Y qué pasa cuando una billetera muere con su dueño?

Fichas póstumas

Imagine que un rico coleccionista de NFT muere, dejando una billetera llena de valiosos NFT. Según la ley de sucesión, la billetera pasa a formar parte del patrimonio del cobrador y pasa a sus herederos. ¿Pero qué pasa si es una billetera muerta? Al IRS no le importa. Los NFT siguen siendo parte del patrimonio y siguen sujetos al impuesto sobre el patrimonio, aunque no se pueden vender. Suena absurdo, pero sabemos que es verdad porque ha sucedido.

En 1959, Robert Rauschenberg creó una "cosecha" o pintura escultórica que tituló "Cañón". Entre muchas otras cosas, “Canyon” incorporó un águila real disecada que Sari Dienes encontró en la basura y le dio a Rauschenberg. Más tarde ese año, Rauschenberg mostró la pintura en la Galería LEO Castelli y la marchante de arte Ileana Sonnabend la compró.

Fue un golpe para Sonnabend, porque “Canyon” es considerada una de las obras más importantes de Rauschenberg. Lo expuso en todo Estados Unidos y Europa, incluso en la Bienal de Venecia de 1964, donde Rauschenberg ganó el gran premio para un artista extranjero. Pero su golpe finalmente se convirtió en una catástrofe.

Ingrese al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, que se enteró del “Canyon” en 1981, cuando Sonnabend lo envió de regreso a los Estados Unidos. La Ley de Protección del Águila Calva y Real de 1940 prohíbe la posesión o venta de cadáveres de águila, con excepciones muy limitadas. En pocas palabras, "Canyon" es ilegal.

Con la ayuda de Raushenberg, Sonnabend obtuvo un permiso especial que le permitió KEEP el cadáver del águila. Todavía no podía vender “Canyon”, así que lo prestó a museos, incluidos el Museo de Arte de Baltimore y el Museo Metropolitano de Arte en Manhattan. Problema resuelto, al menos temporalmente.

Pero cuando Sonnabend murió en 2007, el pájaro regresó. Dejó una herencia valorada en más de mil millones de dólares a sus hijos Nina Sundell y Antonio Homem, que consistía principalmente en obras de arte, incluida "Canyon". El patrimonio vendió obras de arte por valor de unos 600 millones de dólares para poder pagar los impuestos sobre el patrimonio, pero no pudo vender “Canyon” debido al águila. Así que valoró la obra en 0 dólares, porque una obra de arte que no se puede vender no tiene valor.

Los propietarios de carteras muertas están de suerte en lo que respecta a los impuestos... [S]i no puedes obtener ganancias, no hay nada que gravar.

El IRS no estuvo de acuerdo. Tasó "Canyon" en 65 millones de dólares y evaluó 29,2 millones de dólares en impuestos sobre el patrimonio. Como era de esperar, los herederos de Sonnabend se opusieron y el IRS finalmente acordó perdonar la factura si el patrimonio donaba "Canyon" a una organización benéfica. Así que los herederos lo donaron al Museo de Arte Moderno y el problema quedó solucionado para siempre.

La saga Sonnabend es instructiva principalmente porque es muy absurda. El resultado estaba predeterminado, los herederos simplemente no querían aceptarlo y el IRS era demasiado esclerótico para explicar sus expectativas.

Supongo (¡o al menos espero!) que el IRS trate las billeteras muertas de la misma manera. Un patrimonio no puede vender los NFT en una billetera muerta. Pero no hay razón para que no pueda transferir la propiedad de la billetera a una organización benéfica y evitar impuestos.

El año pasado, mi artículo de opinión sobre CoinDesk Tax Week se centró en la donación de NFT a museos de arte . Entre otras cosas, observé que los donantes de NFT elegibles pueden obtener una deducción por contribuciones caritativas y reflexioné sobre cómo valorar las NFT donadas a efectos fiscales. Y en otro artículo de opinión de CoinDesk , sostuve que los coleccionistas de NFT pueden donar billeteras muertas para obtener una deducción. Después de todo, todavía son dueños de la billetera, aunque no puedan usarla.

Sinceramente, soy un poco escéptico de que el IRS permita a los coleccionistas de NFT obtener una deducción por contribuciones caritativas por donar una billetera muerta. Es demasiado inteligente a medias, porque el activo en realidad no tiene ningún valor real de mercado, aunque en teoría debería tenerlo. Pero si el IRS valora las billeteras muertas en $0 a los efectos de la deducción de contribuciones caritativas, debería valorarlas en $0 también a los efectos del impuesto al patrimonio. Aquí está la esperanza.

