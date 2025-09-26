Personal Finance

Top 50 Cities for Millionaires in 2025

September 26, 2025 — 08:12 am EDT

New York City and the Bay Area, two of the wealthiest metros in America, have been recognized as the top two cities for millionaires in 2025.

The list of this year’s top 50 cities for millionaires was provided in the World’s Wealthiest Cities Report 2025 created by investment migration consultancy Henley & Partners. The interactive data set included each country’s resident millionaires, centi-millionaires and billionaires. The United States accounts for 22% of the overall ranking, with 11 out of the top 50 cities.

See which 50 cities have the greatest number of millionaires in 2025.

Statue of Liberty and New York City Skyline with Manhattan Financial District, Battery Park, Water of New York Harbor, World Trade Center, Empire State Building, Governors island and Blue Sky with Puffy Clouds.

1. New York City

  • Population: 8.5 million
  • Millionaires: 384,500
  • Centimillionaires ($100M+): 818
  • Billionaires: 66
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 45%

San Francisco County, Cable Car, California Street, Overhead Cable Car.

2. The Bay Area

  • Population: 7.6 million
  • Millionaires: 342,400
  • Centimillionaires ($100M+): 756
  • Billionaires: 82
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 98%

Tokyo city illuminated at sunset.

3. Tokyo

  • Population: 37 million
  • Millionaires: 292,300
  • Centimillionaires ($100M+): 262
  • Billionaires: 18
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 4%
Singapore, Singapore - November 4, 2016: Illuminated Supertrees and Skywalk in Gardens by the bay in Singapore at night.

4. Singapore

  • Population: 6 million
  • Millionaires: 242,400
  • Centimillionaires ($100M+): 333
  • Billionaires: 30
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 62%
Downtown Los Angeles in the early evening with commute traffic in stock photo.

5. Los Angeles

  • Population: 3.9 million
  • Millionaires: 220,600
  • Centimillionaires ($100M+): 516
  • Billionaires: 45
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 35%
Kensington Palace and Sunken Gardes, London, 2022.

6. London

  • Population: 9.8 million
  • Millionaires: 215,700
  • Centimillionaires ($100M+): 352
  • Billionaires: 33
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): -12%
Paris, France - July 6, 2013: Illuminated Louvre museum during sunset in Paris.

7. Paris

  • Population: 11.3 million
  • Millionaires: 160,100
  • Centimillionaires ($100M+): 277
  • Billionaires: 22
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 5%

hong kong victoria harbor firework display.

8. Hong Kong

  • Population: 7.5 million
  • Millionaires: 154,900
  • Centimillionaires ($100M+): 346
  • Billionaires: 40
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 3%
Sydney, Australia - July 11, 2010; Sydney Opera House and the Harbour Bridge at dusk.

9. Sydney

  • Population: 5.2 million
  • Millionaires: 152,900
  • Centimillionaires ($100M+): 224
  • Billionaires: 22
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 28%
The chicago theatre is a landmark theater located on north State Street in the loop area of chicago, Illinois.

10. Chicago

  • Population: 2.7 million
  • Millionaires: 127,100
  • Centimillionaires ($100M+): 295
  • Billionaires: 25
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 24%
Milan, Italy - January 13, 2015: Famous Bull Mosaic in Galleria Vittorio Emanuele II in Milan.

11. Milan, Italy

  • Population: 3.2 million
  • Millionaires: 115,000
  • Centimillionaires ($100M+): 182
  • Billionaires: 17
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 24%
Great Wall of China at the Jinshanling section.

12. Beijing

  • Population: 22.6 million
  • Millionaires: 114,300
  • Centimillionaires ($100M+): 316
  • Billionaires: 38
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 72%

Osaka, Japan Floating Garden Observatory in Kita-ku district

13. Osaka-Kyoto-Kobe, Japan

  • Population: 5.5 million
  • Millionaires: 112,200
  • Centimillionaires ($100M+): 128
  • Billionaires: 12
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 20%
Shanghai, China view at the traditional Yuyuan Garden District at twilight.

14. Shanghai

  • Population: 30.5 million
  • Millionaires: 110,500
  • Centimillionaires ($100M+): 293
  • Billionaires: 35
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 67%
Skyline of Toronto, Canada.

15. Toronto

  • Population: 2.8 million
  • Millionaires: 108,400
  • Centimillionaires ($100M+): 184
  • Billionaires: 20
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 18%
Melbourne CBD in Victoria Australia at sunset.

16. Melbourne

  • Population: 5.4 million
  • Millionaires: 94,000
  • Centimillionaires ($100M+): 108
  • Billionaires: 12
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 36%
The skyline of Houston, Texas at sunset shot from an altitude of about 600 feet .

17. Houston

  • Population: 2.3 million
  • Millionaires: 81,800
  • Centimillionaires ($100M+): 210
  • Billionaires: 16
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 75%
DUBAI, UAE - April 18, 2022: private houses on branches The Palm Jumeirah, Royal Atlantis Resort & Residences.

18. Dubai

  • Population: 3.1 million
  • Millionaires: 81,200
  • Centimillionaires ($100M+): 237
  • Billionaires: 20
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 102%

Old Town Romerberg with The East Row (Ostzeile), Statue of Justice (Justitia) and Church of Nikolai (Nikolaikirche) is the busy market square and tourist destination located in Frankfurt's in the heart of Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.

19. Frankfurt, Germany

  • Population: 804,000
  • Millionaires: 80,300
  • Centimillionaires ($100M+): 132
  • Billionaires: 13
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 9%
Zurich Switzerland

20. Zurich

  • Population: 1.45 million
  • Millionaires: 77,800
  • Centimillionaires ($100M+): 180
  • Billionaires: 10
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 10%
Aerial shot of Dallas, Texas, looking along the Margaret Hunt Hill and Roland Kirk bridges crossing the Trinity River into downtown Dallas on a sunny day in summer.

21. Dallas

  • Population: 1.3 million
  • Millionaires: 72,400
  • Centimillionaires ($100M+): 135
  • Billionaires: 16
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 85%
Beautiful view of Geneva skyline with famous Jet d'Eau fountain at harbor district in beautiful evening light, Switzerland.

22. Geneva

  • Population: 645,000
  • Millionaires: 70,200
  • Centimillionaires ($100M+): 215
  • Billionaires: 14
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 26%
Panorama Munich city centre.

23. Munich

  • Population: 1.5 million
  • Millionaires: 69,800
  • Centimillionaires ($100M+): 87
  • Billionaires: 11
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 17%

Aerial view of city Seoul at night, South Korea,

24. Seoul

  • Population: 10 million
  • Millionaires: 66,000
  • Centimillionaires ($100M+): 148
  • Billionaires: 16
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 17%
Downtown Seattle Skyline USA Space Needle stock photo

25. Seattle

  • Population: 764,000
  • Millionaires: 53,100
  • Centimillionaires ($100M+): 127
  • Billionaires: 11
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 48%
Beautiful sunset on the city of Rome in evening.

26. Rome

  • Population: 4.35 million
  • Millionaires: 51,800
  • Centimillionaires ($100M+): 83
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 9%
Mumbai-India

27. Mumbai

  • Population: 22.1 million
  • Millionaires: 51,200
  • Centimillionaires ($100M+): 205
  • Billionaires: 25
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 69%
Shenzhen Bao'an International Airport

28. Shenzhen, China

  • Population: 13.5 million
  • Millionaires: 50,800
  • Centimillionaires ($100M+): 156
  • Billionaires: 22
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 142%

Couple skiing on a sunny powder day.

29. Vancouver, Canada

  • Population: 662,000
  • Millionaires: 46,400
  • Centimillionaires ($100M+): 90
  • Billionaires: 11
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 52%
Amsterdam-Netherlands

30. Amsterdam

  • Population: 1.2 million
  • Millionaires: 46,100
  • Centimillionaires ($100M+): 93
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 32%
Boston, Massachusetts, USA - October 14, 2016: Pedestrians cross at the Old State House in Boston.

31. Boston

  • Population: 639,000
  • Millionaires: 45,000
  • Centimillionaires ($100M+): 112
  • Billionaires: 8
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 40%
Aerial panorama of Miami, Florida at dusk.

32. Miami

  • Population: 465,000
  • Millionaires: 38,800
  • Centimillionaires ($100M+): 180
  • Billionaires: 17
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 94%
Calle de Alcala in Madrid, Spain.

33. Madrid

  • Population: 6.8 million
  • Millionaires: 34,900
  • Centimillionaires ($100M+): 72
  • Billionaires: 8
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 5%

Scenic and iconic Elizabeth Quay Bridge at sunset light on Swan River at entrance of Elizabeth Quay marina.

34. Perth, Australia

  • Population: 2.2 million
  • Millionaires: 34,600
  • Centimillionaires ($100M+): 66
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 32%
ancient pavilion building of Hangzhou west lake at dusk, in China.

35. Hangzhou, China

  • Population: 8.6 million
  • Millionaires: 32,200
  • Centimillionaires ($100M+): 104
  • Billionaires: 12
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 108%
Autumn Fall Colors transforms landscape over Suburb modern housing development Birds Eye View stock photo

36. Austin, Texas

  • Population: 989,000
  • Millionaires: 32,000
  • Centimillionaires ($100M+): 90
  • Billionaires: 10
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 90%
Vienna.

37. Vienna

  • Population: 2 million
  • Millionaires: 31,500
  • Centimillionaires ($100M+): 74
  • Billionaires: 7
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 20%
Golden Corridor and The City Night View at The Cathay Financial Holdings Square at XinYi District, Taipei, Taiwan - Image.

38. Taipei City

  • Population: 2.8 million
  • Millionaires: 31,400
  • Centimillionaires ($100M+): 85
  • Billionaires: 16
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 60%

Delhi-India-Humayun-Tomb

39. Delhi

  • Population: 34.7 million
  • Millionaires: 31,200
  • Centimillionaires ($100M+): 125
  • Billionaires: 16
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 82%
Festive day of November in the Moscow Kremlin in the early autumn morning.

40. Moscow

  • Population: 12.7 million
  • Millionaires: 30,000
  • Centimillionaires ($100M+): 178
  • Billionaires: 23
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): -25%
The United States pf America capitol building on sunrise and sunset.

41. Washington, D.C.

  • Population: 684,000
  • Millionaires: 28,900
  • Centimillionaires ($100M+): 97
  • Billionaires: 12
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 92%
Berlin - Brandenburg Gate at night.

42. Berlin

  • Population: 3.6 million
  • Millionaires: 28,400
  • Centimillionaires ($100M+): 50
  • Billionaires: 5
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 25%
Brisbane city central business district skyline by day.

43. Brisbane, Australia

  • Population: 2.6 million
  • Millionaires: 26,400
  • Centimillionaires ($100M+): 39
  • Billionaires: 4
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 22%

11412, Horizontal, International, Nice, Travel, countries, france

44. Nice to Èze, France

  • Population: 343,000
  • Millionaires: 25,500
  • Centimillionaires ($100M+): 92
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 18%
Guangzhou, China

45. Guangzhou, China

  • Population: 14.9 million
  • Millionaires: 24,300
  • Centimillionaires ($100M+): 69
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 88%
Liverpool's historic waterfront with modern and old architecture at sunset.

46. Manchester & Trafford, UK

  • Population: 2.8 million
  • Millionaires: 23,400
  • Centimillionaires ($100M+): 68
  • Billionaires: 7
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 7%
Stockholm Sweden cherry trees

47. Stockholm

  • Population: 1.7 million
  • Millionaires: 23,100
  • Centimillionaires ($100M+): 60
  • Billionaires: 11
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 2%
Tel-Aviv-Israel

48. Tel Aviv & Herzliya, Israel

  • Population: 4.6 million
  • Millionaires: 22,600
  • Centimillionaires ($100M+): 76
  • Billionaires: 9
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 25%

Samuel Beckett Bridge in Dublin after sunset.

49. Dublin

  • Population: 1.3 million
  • Millionaires: 22,300
  • Centimillionaires ($100M+): 43
  • Billionaires: 5
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 34%
Open café tarrace with breathtaking view at Alfama - historical city-center of Lisbon, Portugal.

50. Lisbon, Portugal

  • Population: 3 million
  • Millionaires: 22,200
  • Centimillionaires ($100M+): 45
  • Billionaires: 4
  • Millionaire growth % (2014 to 2024): 40%

