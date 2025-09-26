Top 50 Cities for Millionaires in 2025

New York City and the Bay Area, two of the wealthiest metros in America, have been recognized as the top two cities for millionaires in 2025.
The list of this year’s top 50 cities for millionaires was provided in the World’s Wealthiest Cities Report 2025 created by investment migration consultancy Henley & Partners. The interactive data set included each country’s resident millionaires, centi-millionaires and billionaires. The United States accounts for 22% of the overall ranking, with 11 out of the top 50 cities.
See which 50 cities have the greatest number of millionaires in 2025.
1. New York City
- Population: 8.5 million
- Millionaires: 384,500
- Centimillionaires ($100M+): 818
- Billionaires: 66
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 45%
2. The Bay Area
- Population: 7.6 million
- Millionaires: 342,400
- Centimillionaires ($100M+): 756
- Billionaires: 82
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 98%
3. Tokyo
- Population: 37 million
- Millionaires: 292,300
- Centimillionaires ($100M+): 262
- Billionaires: 18
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 4%
4. Singapore
- Population: 6 million
- Millionaires: 242,400
- Centimillionaires ($100M+): 333
- Billionaires: 30
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 62%
5. Los Angeles
- Population: 3.9 million
- Millionaires: 220,600
- Centimillionaires ($100M+): 516
- Billionaires: 45
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 35%
6. London
- Population: 9.8 million
- Millionaires: 215,700
- Centimillionaires ($100M+): 352
- Billionaires: 33
- Millionaire growth % (2014 to 2024): -12%
7. Paris
- Population: 11.3 million
- Millionaires: 160,100
- Centimillionaires ($100M+): 277
- Billionaires: 22
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 5%
8. Hong Kong
- Population: 7.5 million
- Millionaires: 154,900
- Centimillionaires ($100M+): 346
- Billionaires: 40
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 3%
9. Sydney
- Population: 5.2 million
- Millionaires: 152,900
- Centimillionaires ($100M+): 224
- Billionaires: 22
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 28%
10. Chicago
- Population: 2.7 million
- Millionaires: 127,100
- Centimillionaires ($100M+): 295
- Billionaires: 25
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 24%
11. Milan, Italy
- Population: 3.2 million
- Millionaires: 115,000
- Centimillionaires ($100M+): 182
- Billionaires: 17
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 24%
12. Beijing
- Population: 22.6 million
- Millionaires: 114,300
- Centimillionaires ($100M+): 316
- Billionaires: 38
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 72%
13. Osaka-Kyoto-Kobe, Japan
- Population: 5.5 million
- Millionaires: 112,200
- Centimillionaires ($100M+): 128
- Billionaires: 12
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 20%
14. Shanghai
- Population: 30.5 million
- Millionaires: 110,500
- Centimillionaires ($100M+): 293
- Billionaires: 35
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 67%
15. Toronto
- Population: 2.8 million
- Millionaires: 108,400
- Centimillionaires ($100M+): 184
- Billionaires: 20
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 18%
16. Melbourne
- Population: 5.4 million
- Millionaires: 94,000
- Centimillionaires ($100M+): 108
- Billionaires: 12
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 36%
17. Houston
- Population: 2.3 million
- Millionaires: 81,800
- Centimillionaires ($100M+): 210
- Billionaires: 16
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 75%
18. Dubai
- Population: 3.1 million
- Millionaires: 81,200
- Centimillionaires ($100M+): 237
- Billionaires: 20
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 102%
19. Frankfurt, Germany
- Population: 804,000
- Millionaires: 80,300
- Centimillionaires ($100M+): 132
- Billionaires: 13
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 9%
20. Zurich
- Population: 1.45 million
- Millionaires: 77,800
- Centimillionaires ($100M+): 180
- Billionaires: 10
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 10%
21. Dallas
- Population: 1.3 million
- Millionaires: 72,400
- Centimillionaires ($100M+): 135
- Billionaires: 16
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 85%
22. Geneva
- Population: 645,000
- Millionaires: 70,200
- Centimillionaires ($100M+): 215
- Billionaires: 14
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 26%
23. Munich
- Population: 1.5 million
- Millionaires: 69,800
- Centimillionaires ($100M+): 87
- Billionaires: 11
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 17%
24. Seoul
- Population: 10 million
- Millionaires: 66,000
- Centimillionaires ($100M+): 148
- Billionaires: 16
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 17%
25. Seattle
- Population: 764,000
- Millionaires: 53,100
- Centimillionaires ($100M+): 127
- Billionaires: 11
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 48%
26. Rome
- Population: 4.35 million
- Millionaires: 51,800
- Centimillionaires ($100M+): 83
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 9%
27. Mumbai
- Population: 22.1 million
- Millionaires: 51,200
- Centimillionaires ($100M+): 205
- Billionaires: 25
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 69%
28. Shenzhen, China
- Population: 13.5 million
- Millionaires: 50,800
- Centimillionaires ($100M+): 156
- Billionaires: 22
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 142%
29. Vancouver, Canada
- Population: 662,000
- Millionaires: 46,400
- Centimillionaires ($100M+): 90
- Billionaires: 11
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 52%
30. Amsterdam
- Population: 1.2 million
- Millionaires: 46,100
- Centimillionaires ($100M+): 93
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 32%
31. Boston
- Population: 639,000
- Millionaires: 45,000
- Centimillionaires ($100M+): 112
- Billionaires: 8
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 40%
32. Miami
- Population: 465,000
- Millionaires: 38,800
- Centimillionaires ($100M+): 180
- Billionaires: 17
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 94%
33. Madrid
- Population: 6.8 million
- Millionaires: 34,900
- Centimillionaires ($100M+): 72
- Billionaires: 8
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 5%
34. Perth, Australia
- Population: 2.2 million
- Millionaires: 34,600
- Centimillionaires ($100M+): 66
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 32%
35. Hangzhou, China
- Population: 8.6 million
- Millionaires: 32,200
- Centimillionaires ($100M+): 104
- Billionaires: 12
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 108%
36. Austin, Texas
- Population: 989,000
- Millionaires: 32,000
- Centimillionaires ($100M+): 90
- Billionaires: 10
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 90%
37. Vienna
- Population: 2 million
- Millionaires: 31,500
- Centimillionaires ($100M+): 74
- Billionaires: 7
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 20%
38. Taipei City
- Population: 2.8 million
- Millionaires: 31,400
- Centimillionaires ($100M+): 85
- Billionaires: 16
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 60%
39. Delhi
- Population: 34.7 million
- Millionaires: 31,200
- Centimillionaires ($100M+): 125
- Billionaires: 16
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 82%
40. Moscow
- Population: 12.7 million
- Millionaires: 30,000
- Centimillionaires ($100M+): 178
- Billionaires: 23
- Millionaire growth % (2014 to 2024): -25%
41. Washington, D.C.
- Population: 684,000
- Millionaires: 28,900
- Centimillionaires ($100M+): 97
- Billionaires: 12
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 92%
42. Berlin
- Population: 3.6 million
- Millionaires: 28,400
- Centimillionaires ($100M+): 50
- Billionaires: 5
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 25%
43. Brisbane, Australia
- Population: 2.6 million
- Millionaires: 26,400
- Centimillionaires ($100M+): 39
- Billionaires: 4
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 22%
44. Nice to Èze, France
- Population: 343,000
- Millionaires: 25,500
- Centimillionaires ($100M+): 92
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 18%
45. Guangzhou, China
- Population: 14.9 million
- Millionaires: 24,300
- Centimillionaires ($100M+): 69
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 88%
46. Manchester & Trafford, UK
- Population: 2.8 million
- Millionaires: 23,400
- Centimillionaires ($100M+): 68
- Billionaires: 7
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 7%
47. Stockholm
- Population: 1.7 million
- Millionaires: 23,100
- Centimillionaires ($100M+): 60
- Billionaires: 11
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 2%
48. Tel Aviv & Herzliya, Israel
- Population: 4.6 million
- Millionaires: 22,600
- Centimillionaires ($100M+): 76
- Billionaires: 9
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 25%
49. Dublin
- Population: 1.3 million
- Millionaires: 22,300
- Centimillionaires ($100M+): 43
- Billionaires: 5
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 34%
50. Lisbon, Portugal
- Population: 3 million
- Millionaires: 22,200
- Centimillionaires ($100M+): 45
- Billionaires: 4
- Millionaire growth % (2014 to 2024): 40%
This article originally appeared on GOBankingRates.com: Top 50 Cities for Millionaires in 2025
