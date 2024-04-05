納斯達克100指數：2025年第二季度業績

蔡朗賢 David, CFA, CAIA, FRM, CESGA, CAMS 亞太區指數研究部主管

儘管關稅帶來了經濟阻力，但由人工智能（AI）創新推動的美國企業盈利能力依然強勁。在已公佈第二季度財報的納斯達克100指數公司中，86%的公司超出了分析師的盈利預期。包括微軟、亞馬遜、Alphabet 和 Meta 在內的美國科技巨頭將繼續擴大資本支出計劃，重申了對AI投資的承諾。隨著新的應用場景不斷湧現和變現速度持續加快，AI正迅速成為關鍵的增長動力。

微軟第二季收入增加18%，達到764億美元，創下三年來最快增速。Azure 及其他雲服務的銷售同比增長39%，超出分析師預期。其 Copilot 應用套件在商業和消費領域的每月活躍用戶已超過1億。面對持續的數據中心基礎設施短缺，公司正在擴展容量以支持 AI 工作負載，並預計本季度資本支出將超過300億美元。

蘋果上個季度收入增長10%，達到940億美元，創下自2021年12月以來最強勁的增長。iPhone 銷售額躍升13%，達到446億美元，主要得益於 iPhone 16 系列相較前代產品實現了「強勁的雙位數」同比增長。蘋果在大中華區也正在實現復甦，上季度銷售額增長4%，達到154億美元，結束了連續七個季度的下滑。蘋果在上一季度因關稅的支出為8億美元，低於此前預估的9億美元。

亞馬遜第二季的收入和利潤分別增長了13%和35%，均超出分析師預期。亞馬遜雲端運算服務（AWS）的銷售額增長17%，達到309億美元，增速落後於微軟 Azure 和谷歌雲。儘管面臨持續的關稅和不斷變化的貿易政策，亞馬遜似乎比華爾街的預期更成功地應對了這些挑戰，其線上商店銷售額同比增長11%，超出預期。第二季度資本支出達到314億美元，公司認為這一水平「合理地代表」了下半年支出的情況。

Meta上個季度盈利飆升36%，達到183億美元，超出分析師預期，公司還預計本季度銷售額將好於市場預期。廣告收入增長21%，達到466億美元，AI驅動的改進使Instagram廣告轉化率提升約5%，Facebook提升約3%。Meta旗下的應用程式在2025年6月的每日活躍用戶平均達34.8億，同比增長6%。第二季度業績凸顯了AI對用戶互動和廣告效率的積極作用，為Meta進一步投資AI基礎設施提供了支持。公司將2025年資本支出預測的下限上調20億美元，區間調整為660億美元至720億美元。

Alphabet作為谷歌的母公司，公布了強勁的第二季度業績，銷售額同比增長14%至964億美元。其雲計算部門收入增長32%至136億美元，超出分析師預期。谷歌搜索實現12%的增長，凸顯了公司在面對AI競爭對手激烈競爭時的韌性。AI概覽（AI Overviews）和 AI 模式（AI Mode）等新功能的整合，對保持谷歌搜索的相關性至關重要。Alphabet計劃將今年的資本支出提升至約850億美元，比此前預測高出100億美元。

特斯拉上個季度收入同比下降12%至225億美元，創下自2012年以來的最大跌幅，首席執行官伊隆·馬斯克警示公司未來將面臨挑戰性時期。公司在第二季度交付了384,122輛電動汽車，未達分析師預期，較去年同期下降13%。特斯拉於六月開始生產一款更具價格競爭力的電動汽車車型，計劃在2025年下半年實現批量生產。關稅成本約增加了3億美元的支出，其中約三分之二影響汽車業務，剩餘部分影響能源業務。

公司名稱 同比收入增長 同比盈利增長 季度收入 超出/差於 季度每股盈餘 超出/差於 微軟 18% 24% 3.4% 8.2% 蘋果 10% 9% 4.9% 9.1% 亞馬遜 13% 35% 3.2% 26.5% Alphabet 14% 19% 2.5% 5.8% Meta 22% 36% 6.0% 21.4% 特斯拉 -12% -23% 1.9% 4.6%

資料來源：納斯達克全球指數、FactSet、公司文件。注意：資料是基於非公認會計準則（non-GAAP）。

自8月 5日以來，納斯達克 100 中有 62 家公司（按權重計算佔65%）公布了第二季度業績。總體而言，這些公司的季度收入和盈利較預期分別平均超出2.5%和10.1%，其中 51 家公司（按權重計算佔 61%）更同時超出收入和盈利預期。

按指數權重計算，迄今為止收入和盈利超出預期的公司比率均好於上一季度。就指數成分股數量而言，收入和盈利超出預期的比率均優於2025年第一季度。

超出預期 差於預期 公司數目/ 指數權重 平均程度 公司數目/ 指數權重 平均程度 第二季度收入 57 / 63.6% 2.8% 5 / 1.4% -0.3% 第二季度盈利 54 / 62.0% 12.2% 8 / 3.0% -6.5%

資料來源：納斯達克全球指數、FactSet。數據截至2025 年8月 5 日。

納斯達克100公司第二季度的盈利增長高達26%，為標普500成分股增速的三倍以上。這標誌著納斯達克100盈利增長連續第四個季度超過20%。在納斯達克100公司中，科技板塊（按 ICB 行業劃分）實現了30%的利潤增長。

資料來源：納斯達克全球指數、FactSet。數據截至2025 年8月 5 日。

免責聲明

Nasdaq®、Nasdaq-100®及NDX®為Nasdaq, Inc.的商標。上文所載資料僅供參考及教育用途，不應詮釋為針對特定證券或整體投資策略的投資建議。Nasdaq, Inc.及其任何關聯公司概不對買賣任何證券作出任何建議，亦不對任何公司的財務狀況作出任何陳述。有關納斯達克上市公司或納斯達克專有指數的聲明並不保證未來的表現。實際結果可能與所明示或暗示的結果存在重大差異。過去的表現並不代表未來的結果。投資者在投資前應自行作出盡職調查並仔細評估公司。強烈建議投資者徵詢證券專業人士的建議。任何由於翻譯造成之差異或分歧均不具約束力及對合規或執法也無法律效力。若對本譯本所提供資訊有任何疑問，請參考英文版本。