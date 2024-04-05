纳斯达克100指数：2025年第二季度业绩

蔡朗贤 David, CFA, CAIA, FRM, CESGA, CAMS 亚太区指数研究部主管

尽管关税带来了经济阻力，但由人工智能（AI）创新推动的美国企业盈利能力依然强劲。在已公布第二季度财报的纳斯达克100指数公司中，86%的公司超出了分析师的盈利预期。包括微软、亚马逊、Alphabet 和 Meta 在内的美国科技巨头将继续扩大资本支出计划，重申了对AI投资的承诺。随着新的应用场景不断涌现和变现速度持续加快，AI正迅速成为关键的增长动力。

微软第二季收入增加18%，达到764亿美元，创下三年来最快增速。Azure 及其他云服务的销售同比增长39%，超出分析师预期。其 Copilot 应用套件在商业和消费领域的每月活跃用户已超过1亿。面对持续的数据中心基础设施短缺，公司正在扩展容量以支持 AI 工作负载，并预计本季度资本支出将超过300亿美元。

苹果上个季度营收增长10%，达到940亿美元，创下自2021年12月以来的最强劲增长。iPhone 销售额跃升13%，达到446亿美元，主要得益于 iPhone 16 系列相较前代产品实现了“强劲的双位数”同比增长。苹果在大中华区也正在实现复苏，上季度销售额增长4%，达到154亿美元，结束了连续七个季度的下滑。苹果在上一季度因关税的支出为8亿美元，低于此前预估的9亿美元。

亚马逊第二季的营收和利润分别增长了13%和35%，均超出分析师预期。亚马逊云端运算服务（AWS）的销售额增长17%，达到309亿美元，增速落后于微软 Azure 和谷歌云。尽管面临持续的关税和不断变化的贸易政策，亚马逊似乎比华尔街的预期更成功地应对了这些挑战，其在线商店销售额同比增长11%，超出预期。第二季度资本支出达到314亿美元，公司认为这一水平“合理地代表”了下半年支出的情况。

Meta上个季度利润飙升36%，达到183亿美元，超出分析师预期，公司还预计本季度销售额将好于市场预期。广告收入增长21%，达到466亿美元，AI驱动的改进使Instagram广告转化率提升约5%，Facebook提升约3%。Meta旗下的应用程序在2025年6月的每日活跃用户平均达34.8亿，同比增长6%。第二季度业绩凸显了AI对用户互动和广告效率的积极作用，为Meta进一步投资AI基础设施提供了支持。公司将2025年资本支出预测的下限上调20亿美元，区间调整为660亿美元至720亿美元。

Alphabet作为谷歌的母公司，公布了强劲的第二季度业绩，销售额同比增长14%至964亿美元。其云计算部门收入增长32%至136亿美元，超出分析师预期。谷歌搜索实现12%的增长，凸显了公司在面对AI竞争对手激烈竞争时的韧性。AI概览（AI Overviews）和 AI 模式（AI Mode）等新功能的整合，对保持谷歌搜索的相关性至关重要。Alphabet计划将今年的资本支出提升至约850亿美元，比此前预测高出100亿美元。

特斯拉上个季度收入同比下降12%至225亿美元，创下自2012年以来的最大跌幅，首席执行官埃隆·马斯克警示公司未来将面临挑战性时期。公司在第二季度交付了384,122辆电动汽车，未达分析师预期，较去年同期下降13%。特斯拉于六月开始生产一款更具价格竞争力的电动汽车车型，计划在2025年下半年实现批量生产。关税成本约增加了3亿美元的支出，其中约三分之二影响汽车业务，剩余部分影响能源业务。

公司名称 同比收入增长 同比收益增长 季度收入 超出/差于 季度每股收益 超出/差于 微软 18% 24% 3.4% 8.2% 苹果 10% 9% 4.9% 9.1% 亚马逊 13% 35% 3.2% 26.5% Alphabet 14% 19% 2.5% 5.8% Meta 22% 36% 6.0% 21.4% 特斯拉 -12% -23% 1.9% 4.6%

资料来源：纳斯达克全球指数、FactSet、公司文件。注意：数据是基于非公认会计准则（non-GAAP）。

自8月 5日以来，纳斯达克 100 中有 62 家公司（按权重计算占65%）公布了第二季度业绩。总体而言，这些公司的季度收入和收益较预期分别平均超出2.5%和10.1%，其中 51 家公司（按权重计算占 61%）更同时超出收入和收益预期。

按指数权重计算，迄今为止收入和收益超出预期的公司比率均好于上一季度。就指数成分股数量而言，收入和收益超出预期的比率均优于2025年第一季度。

超出预期 差于预期 公司数目/ 指数权重 平均程度 公司数目/ 指数权重 平均程度 第二季度收入 57 / 63.6% 2.8% 5 / 1.4% -0.3% 第二季度收益 54 / 62.0% 12.2% 8 / 3.0% -6.5%

资料来源：纳斯达克全球指数、FactSet。数据截至 2025 年8月 5日。

纳斯达克100公司第二季度的收益增长高达26%，为标普500成分股增速的三倍以上。这标志着纳斯达克100收益增长连续第四个季度超过20%。在纳斯达克100公司中，科技板块（按 ICB 行业划分）实现了30%的利润增长。

资料来源：纳斯达克全球指数、FactSet。数据截至 2025 年8月 5 日。

