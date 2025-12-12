Medicare Payouts in All 50 States

In the last decade, the number of retirees who receive Medicare benefits to augment their healthcare has increased by 30%, per SmartAsset. Currently, the number of beneficiaries stands at a staggering 61 million.
Recently, SmartAsset also ranked all of the United States by the overall dollar amount of payouts per state, from the most (New York) to the least (Montana). Of additional interest is the state with the highest number of senior Medicare beneficiaries (Georgia) and the lowest (Alaska).
Elsewhere, seniors in Florida have the highest health risks in America, a risk rate that’s approximately 9% higher than the national average; seniors in Wyoming have the lowest risk rate in the country, 23% lower than the national average.
Further, while New York and California have the highest Medicare payouts in the nation, it’s the seniors of Connecticut who visit the emergency room the most — 32.1% of Medicare beneficiaries in The Constitution State visited an ER at least once in 2023. Alabama had the most inpatient incident services in the nation, at 16.3%
Read the full ranking of Medicare payouts per state below.
1. New York
- Payout per beneficiary: $15,581
- Number of Medicare beneficiaries: 3,554,188
2. California
- Payout per beneficiary: $14,992
- Number of Medicare beneficiaries: 6,512,019
3. Connecticut
- Payout per beneficiary: $14,757
- Number of Medicare beneficiaries: 685,015
4. New Jersey
- Payout per beneficiary: $14,662
- Number of Medicare beneficiaries: 1,634,654
5. Massachusetts
- Payout per beneficiary: $13,883
- Number of Medicare beneficiaries: 1,314,888
6. Maryland
- Payout per beneficiary: $13,870
- Number of Medicare beneficiaries: 1,058,646
7. Florida
- Payout per beneficiary: $13,691
- Number of Medicare beneficiaries: 4,754,851
8. Texas
- Payout per beneficiary: $13,392
- Number of Medicare beneficiaries: 4,334,137
9. Nevada
- Payout per beneficiary: $13,229
- Number of Medicare beneficiaries: 556,670
10. Oklahoma
- Payout per beneficiary: $13,020
- Number of Medicare beneficiaries: 709,855
11. Louisiana
- Payout per beneficiary: $13,011
- Number of Medicare beneficiaries: 817,378
12. Illinois
- Payout per beneficiary: $12,936
- Number of Medicare beneficiaries: 2,215,249
13. Rhode Island
- Payout per beneficiary: $12,746
- Number of Medicare beneficiaries: 216,371
14. Delaware
- Payout per beneficiary: $12,659
- Number of Medicare beneficiaries: 223,767
15. Mississippi
- Payout per beneficiary: $12,581
- Number of Medicare beneficiaries: 548,105
16. Pennsylvania
- Payout per beneficiary: $12,311
- Number of Medicare beneficiaries: 2,672,597
17. Arizona
- Payout per beneficiary: $12,281
- Number of Medicare beneficiaries: 1,389,605
18. Alabama
- Payout per beneficiary: $12,237
- Number of Medicare beneficiaries: 953,854
19. Kansas
- Payout per beneficiary: $12,156
- Number of Medicare beneficiaries: 538,791
20. Michigan
- Payout per beneficiary: $12,084
- Number of Medicare beneficiaries: 2,000,429
21. Indiana
- Payout per beneficiary: $12,005
- Number of Medicare beneficiaries: 1,226,780
22. Nebraska
- Payout per beneficiary: $11,831
- Number of Medicare beneficiaries: 353,238
23. Georgia
- Payout per beneficiary: $11,779
- Number of Medicare beneficiaries: 1,725,986
24. Kentucky
- Payout per beneficiary: $11,758
- Number of Medicare beneficiaries: 844,540
25. Missouri
- Payout per beneficiary: $11,741
- Number of Medicare beneficiaries: 1,178,419
26. Minnesota
- Payout per beneficiary: $11,739
- Number of Medicare beneficiaries: 1,057,492
27. Utah
- Payout per beneficiary: $11,726
- Number of Medicare beneficiaries: 426,816
28. Ohio
- Payout per beneficiary: $11,643
- Number of Medicare beneficiaries: 2,282,678
29. Arkansas
- Payout per beneficiary: $11,595
- Number of Medicare beneficiaries: 576,633
30. South Carolina
- Payout per beneficiary: $11,371
- Number of Medicare beneficiaries: 1,091,475
31. West Virginia
- Payout per beneficiary: $11,366
- Number of Medicare beneficiaries: 393,495
32. Tennessee
- Payout per beneficiary: $11,329
- Number of Medicare beneficiaries: 1,304,364
33. Virginia
- Payout per beneficiary: $11,110
- Number of Medicare beneficiaries: 1,533,001
34. New Hampshire
- Payout per beneficiary: $11,100
- Number of Medicare beneficiaries: 307,264
35. North Carolina
- Payout per beneficiary: $11,089
- Number of Medicare beneficiaries: 1,984,257
36. Colorado
- Payout per beneficiary: $11,083
- Number of Medicare beneficiaries: 970,379
37. Vermont
- Payout per beneficiary: $11,052
- Number of Medicare beneficiaries: 148,893
38. North Dakota
- Payout per beneficiary: $10,984
- Number of Medicare beneficiaries: 136,755
39. Alaska
- Payout per beneficiary: $10,955
- Number of Medicare beneficiaries: 108,816
40. South Dakota
- Payout per beneficiary: $10,909
- Number of Medicare beneficiaries: 184,625
41. Wisconsin
- Payout per beneficiary: $10,744
- Number of Medicare beneficiaries: 1,193,470
42. Iowa
- Payout per beneficiary: $10,684
- Number of Medicare beneficiaries: 628,755
43. Wyoming
- Payout per beneficiary: $10,638
- Number of Medicare beneficiaries: 117,313
44. Maine
- Payout per beneficiary: $10,520
- Number of Medicare beneficiaries: 335,560
45. Washington
- Payout per beneficiary: $10,460
- Number of Medicare beneficiaries: 1,405,268
46. Idaho
- Payout per beneficiary: $10,186
- Number of Medicare beneficiaries: 357,402
47. Oregon
- Payout per beneficiary: $10,100
- Number of Medicare beneficiaries: 873,248
48. New Mexico
- Payout per beneficiary: $10,008
- Number of Medicare beneficiaries: 417,171
49. Hawaii
- Payout per beneficiary: $9,775
- Number of Medicare beneficiaries: 293,656
50. Montana
- Payout per beneficiary: $9,528
- Number of Medicare beneficiaries: 242,494
