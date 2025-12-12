Medicare Payouts in All 50 States

Personal Finance

In the last decade, the number of retirees who receive Medicare benefits to augment their healthcare has increased by 30%, per SmartAsset. Currently, the number of beneficiaries stands at a staggering 61 million.

Recently, SmartAsset also ranked all of the United States by the overall dollar amount of payouts per state, from the most (New York) to the least (Montana). Of additional interest is the state with the highest number of senior Medicare beneficiaries (Georgia) and the lowest (Alaska).

Elsewhere, seniors in Florida have the highest health risks in America, a risk rate that’s approximately 9% higher than the national average; seniors in Wyoming have the lowest risk rate in the country, 23% lower than the national average.

Further, while New York and California have the highest Medicare payouts in the nation, it’s the seniors of Connecticut who visit the emergency room the most — 32.1% of Medicare beneficiaries in The Constitution State visited an ER at least once in 2023. Alabama had the most inpatient incident services in the nation, at 16.3%

Read the full ranking of Medicare payouts per state below.

Lower Manhattan skyline seen from Battery Park.

1. New York

  • Payout per beneficiary: $15,581
  • Number of Medicare beneficiaries: 3,554,188

Aerial view of the coastal community of La Jolla, California approximately 10 miles north of downtown San Diego shot via helicopter from an altitude of about 300 feet over the Pacific Ocean.

2. California

  • Payout per beneficiary: $14,992
  • Number of Medicare beneficiaries: 6,512,019

Picture of the streets of downtown Greenwich, Connecticut at night with the street lights on

3. Connecticut

  • Payout per beneficiary: $14,757
  • Number of Medicare beneficiaries: 685,015
Autumn in Red Bank, New Jersey stock photo

4. New Jersey

  • Payout per beneficiary: $14,662
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,634,654
Springfield, Massachusetts, USA stock photo

5. Massachusetts

  • Payout per beneficiary: $13,883
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,314,888
View on Baltimore skyline and Inner Harbor from Federal Hill at dusk, Maryland.

6. Maryland

  • Payout per beneficiary: $13,870
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,058,646
Seafront beach promenade with palm trees on sunny day in Fort Lauderdale.

7. Florida

  • Payout per beneficiary: $13,691
  • Number of Medicare beneficiaries: 4,754,851

Cityscape of downtown Austin from the west in Zilker park 2025 stock photo

8. Texas

  • Payout per beneficiary: $13,392
  • Number of Medicare beneficiaries: 4,334,137
The Red Rock Canyon National Conservation Area in Clark County, Nevada, is an area managed by the Bureau of Land Management as part of its National Landscape Conservation System.

9. Nevada

  • Payout per beneficiary: $13,229
  • Number of Medicare beneficiaries: 556,670
Oklahoma City, Oklahoma, USA downtown skyline at twilight.

10. Oklahoma

  • Payout per beneficiary: $13,020
  • Number of Medicare beneficiaries: 709,855
City of New Orleans at sunset.

11. Louisiana

  • Payout per beneficiary: $13,011
  • Number of Medicare beneficiaries: 817,378
View of Peoria's river front showing downtown Peoria buildings, bridge, the Illinois river, historic paddle boat with blue blue sky and clouds in background.

12. Illinois

  • Payout per beneficiary: $12,936
  • Number of Medicare beneficiaries: 2,215,249

Overhead shot of Providence, Rhode Island with the sun coming up behind the city skyline and tops of trees

13. Rhode Island

  • Payout per beneficiary: $12,746
  • Number of Medicare beneficiaries: 216,371
Wilmington, in the state of Delaware, and is located at the confluence of the Christina river and brandywine creek.

14. Delaware

  • Payout per beneficiary: $12,659
  • Number of Medicare beneficiaries: 223,767
beach scenes on west boulevard in pass christian and henderson point

15. Mississippi

  • Payout per beneficiary: $12,581
  • Number of Medicare beneficiaries: 548,105
Philadelphia, Pennsylvania, USA in autumn overlooking Benjamin Franklin Parkway.

16. Pennsylvania

  • Payout per beneficiary: $12,311
  • Number of Medicare beneficiaries: 2,672,597
Phoenix, Arizona, USA Downtown Skyline Aerial.

17. Arizona

  • Payout per beneficiary: $12,281
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,389,605

Montgomery, Alabama, USA with the State Capitol at dawn.

18. Alabama

  • Payout per beneficiary: $12,237
  • Number of Medicare beneficiaries: 953,854
Kansas Wind Farm.

19. Kansas

  • Payout per beneficiary: $12,156
  • Number of Medicare beneficiaries: 538,791
A picture of the Kalamazoo Cityscape in Michigan City with building and a lake in front in the daytime

20. Michigan

  • Payout per beneficiary: $12,084
  • Number of Medicare beneficiaries: 2,000,429
Fountain in downtown Fort Wayne, Indiana.

21. Indiana

  • Payout per beneficiary: $12,005
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,226,780
Shot of the sunrise on a wintery morning over the city skyline with tall buildings in Omaha, NE

22. Nebraska

  • Payout per beneficiary: $11,831
  • Number of Medicare beneficiaries: 353,238

Augusta, Georgia

23. Georgia

  • Payout per beneficiary: $11,779
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,725,986
The Kentucky River meanders along framing the downtown urban core of Frankfort KY.

24. Kentucky

  • Payout per beneficiary: $11,758
  • Number of Medicare beneficiaries: 844,540
Lake Taney-Como in Forsyth Missouri in Autumn.

25. Missouri

  • Payout per beneficiary: $11,741
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,178,419
Beautiful sunset at Duluth Canal Park Lighthouse with the background of Duluth Downtown.

26. Minnesota

  • Payout per beneficiary: $11,739
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,057,492
Moab Utah 84532 Home Zillow

27. Utah

  • Payout per beneficiary: $11,726
  • Number of Medicare beneficiaries: 426,816

Toledo, Ohio, USA downtown skyline on the Maumee River at twilight.

28. Ohio

  • Payout per beneficiary: $11,643
  • Number of Medicare beneficiaries: 2,282,678
Little Rock, Arkansas, USA skyline on the river at twilight.

29. Arkansas

  • Payout per beneficiary: $11,595
  • Number of Medicare beneficiaries: 576,633
Myrtle Beach Sunset South Carolina stock photo

30. South Carolina

  • Payout per beneficiary: $11,371
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,091,475
Picture of Harpers Ferry in West Virginia scenic overlook with the Potomac River on a bright, cloudless day

31. West Virginia

  • Payout per beneficiary: $11,366
  • Number of Medicare beneficiaries: 393,495
Broadway in downtown Nashville, Tennessee stock photo

32. Tennessee

  • Payout per beneficiary: $11,329
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,304,364

Belmont Bay on Occoquan River in Woodbridge, Virginia.

33. Virginia

  • Payout per beneficiary: $11,110
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,533,001
Peak fall foliage and snowcapped mountians in New Hampshire's White Mountains.

34. New Hampshire

  • Payout per beneficiary: $11,100
  • Number of Medicare beneficiaries: 307,264
Asheville, North Carolina, USA at twilight.

35. North Carolina

  • Payout per beneficiary: $11,089
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,984,257
The sunrise creeps behind the clouds in Lafayette, Colorado, on this peaceful summer morning.

36. Colorado

  • Payout per beneficiary: $11,083
  • Number of Medicare beneficiaries: 970,379
Beautiful vibrant maple tree during autumn with wooden resting chairs and fallen leaves.

37. Vermont

  • Payout per beneficiary: $11,052
  • Number of Medicare beneficiaries: 148,893

Shot of the North Dakota Badlands at sunrise with the rolling hills and stream of water reflecting the blue sky.

38. North Dakota

  • Payout per beneficiary: $10,984
  • Number of Medicare beneficiaries: 136,755
Town of Petersburg, on Mitkof Island, Southeast Alaska.

39. Alaska

  • Payout per beneficiary: $10,955
  • Number of Medicare beneficiaries: 108,816
PIERRE, SD - JULY 9, 2018: South Dakota Capital Building along Capitol Lake in Pierre, SD at sunset.

40. South Dakota

  • Payout per beneficiary: $10,909
  • Number of Medicare beneficiaries: 184,625
Picture of Wausau Wisconsin, with the tall city buildings next to a crisp blue lake and sunrise sky

41. Wisconsin

  • Payout per beneficiary: $10,744
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,193,470
Des Moines, Iowa skyline from the state capital at sunset.

42. Iowa

  • Payout per beneficiary: $10,684
  • Number of Medicare beneficiaries: 628,755

Rock Springs Wyoming

43. Wyoming

  • Payout per beneficiary: $10,638
  • Number of Medicare beneficiaries: 117,313
Presque Isle is the commercial center and largest city in Aroostook County, Maine, United States.

44. Maine

  • Payout per beneficiary: $10,520
  • Number of Medicare beneficiaries: 335,560
View of downtown Spokane, WA from South Hill stock photo

45. Washington

  • Payout per beneficiary: $10,460
  • Number of Medicare beneficiaries: 1,405,268
tranquil getaway; a breathe of fresh air; away from it all; springtime travel adventure, Sawtooth National Forest.

46. Idaho

  • Payout per beneficiary: $10,186
  • Number of Medicare beneficiaries: 357,402

Drone shot of downtown Portland, Oregon and the city skyline against the bridge over water at sunrise

47. Oregon

  • Payout per beneficiary: $10,100
  • Number of Medicare beneficiaries: 873,248
Examples of the adobe architecture of Taos Pueblo, in New Mexico, a multistory adobe complex inhabited by Native Americans for centuries.

48. New Mexico

  • Payout per beneficiary: $10,008
  • Number of Medicare beneficiaries: 417,171
The dormant volcano known as Diamond Head located adjacent to downtown Honlulu, Hawaii, as shot from an altitude of about 1500 feet over the Pacific Ocean.

49. Hawaii

  • Payout per beneficiary: $9,775
  • Number of Medicare beneficiaries: 293,656
Shot of downtown Anaconda, Montana with the snowy mountains against the city street with buildings and cars driving by

50. Montana

  • Payout per beneficiary: $9,528
  • Number of Medicare beneficiaries: 242,494

