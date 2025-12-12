Medicare Payouts in All 50 States

In the last decade, the number of retirees who receive Medicare benefits to augment their healthcare has increased by 30%, per SmartAsset. Currently, the number of beneficiaries stands at a staggering 61 million.

Recently, SmartAsset also ranked all of the United States by the overall dollar amount of payouts per state, from the most (New York) to the least (Montana). Of additional interest is the state with the highest number of senior Medicare beneficiaries (Georgia) and the lowest (Alaska).

Elsewhere, seniors in Florida have the highest health risks in America, a risk rate that’s approximately 9% higher than the national average; seniors in Wyoming have the lowest risk rate in the country, 23% lower than the national average.

Further, while New York and California have the highest Medicare payouts in the nation, it’s the seniors of Connecticut who visit the emergency room the most — 32.1% of Medicare beneficiaries in The Constitution State visited an ER at least once in 2023. Alabama had the most inpatient incident services in the nation, at 16.3%

Read the full ranking of Medicare payouts per state below.

Also see the Medicare mistake that could cost you thousands, per Suze Orman.

1. New York

Payout per beneficiary : $15,581

: $15,581 Number of Medicare beneficiaries: 3,554,188

2. California

Payout per beneficiary : $14,992

: $14,992 Number of Medicare beneficiaries: 6,512,019

3. Connecticut

Payout per beneficiary : $14,757

: $14,757 Number of Medicare beneficiaries: 685,015

4. New Jersey

Payout per beneficiary : $14,662

: $14,662 Number of Medicare beneficiaries: 1,634,654

5. Massachusetts

Payout per beneficiary : $13,883

: $13,883 Number of Medicare beneficiaries: 1,314,888

6. Maryland

Payout per beneficiary : $13,870

: $13,870 Number of Medicare beneficiaries: 1,058,646

7. Florida

Payout per beneficiary : $13,691

: $13,691 Number of Medicare beneficiaries: 4,754,851

8. Texas

Payout per beneficiary : $13,392

: $13,392 Number of Medicare beneficiaries: 4,334,137

9. Nevada

Payout per beneficiary : $13,229

: $13,229 Number of Medicare beneficiaries: 556,670

10. Oklahoma

Payout per beneficiary : $13,020

: $13,020 Number of Medicare beneficiaries: 709,855

11. Louisiana

Payout per beneficiary : $13,011

: $13,011 Number of Medicare beneficiaries: 817,378

12. Illinois

Payout per beneficiary : $12,936

: $12,936 Number of Medicare beneficiaries: 2,215,249

13. Rhode Island

Payout per beneficiary : $12,746

: $12,746 Number of Medicare beneficiaries: 216,371

14. Delaware

Payout per beneficiary : $12,659

: $12,659 Number of Medicare beneficiaries: 223,767

15. Mississippi

Payout per beneficiary : $12,581

: $12,581 Number of Medicare beneficiaries: 548,105

16. Pennsylvania

Payout per beneficiary : $12,311

: $12,311 Number of Medicare beneficiaries: 2,672,597

17. Arizona

Payout per beneficiary : $12,281

: $12,281 Number of Medicare beneficiaries: 1,389,605

18. Alabama

Payout per beneficiary : $12,237

: $12,237 Number of Medicare beneficiaries: 953,854

19. Kansas

Payout per beneficiary : $12,156

: $12,156 Number of Medicare beneficiaries: 538,791

20. Michigan

Payout per beneficiary : $12,084

: $12,084 Number of Medicare beneficiaries: 2,000,429

21. Indiana

Payout per beneficiary : $12,005

: $12,005 Number of Medicare beneficiaries: 1,226,780

22. Nebraska

Payout per beneficiary : $11,831

: $11,831 Number of Medicare beneficiaries: 353,238

23. Georgia

Payout per beneficiary : $11,779

: $11,779 Number of Medicare beneficiaries: 1,725,986

24. Kentucky

Payout per beneficiary : $11,758

: $11,758 Number of Medicare beneficiaries: 844,540

25. Missouri

Payout per beneficiary : $11,741

: $11,741 Number of Medicare beneficiaries: 1,178,419

26. Minnesota

Payout per beneficiary : $11,739

: $11,739 Number of Medicare beneficiaries: 1,057,492

27. Utah

Payout per beneficiary : $11,726

: $11,726 Number of Medicare beneficiaries: 426,816

28. Ohio

Payout per beneficiary : $11,643

: $11,643 Number of Medicare beneficiaries: 2,282,678

29. Arkansas

Payout per beneficiary : $11,595

: $11,595 Number of Medicare beneficiaries: 576,633

30. South Carolina

Payout per beneficiary : $11,371

: $11,371 Number of Medicare beneficiaries: 1,091,475

31. West Virginia

Payout per beneficiary : $11,366

: $11,366 Number of Medicare beneficiaries: 393,495

32. Tennessee

Payout per beneficiary : $11,329

: $11,329 Number of Medicare beneficiaries: 1,304,364

33. Virginia

Payout per beneficiary : $11,110

: $11,110 Number of Medicare beneficiaries: 1,533,001

34. New Hampshire

Payout per beneficiary : $11,100

: $11,100 Number of Medicare beneficiaries: 307,264

35. North Carolina

Payout per beneficiary : $11,089

: $11,089 Number of Medicare beneficiaries: 1,984,257

36. Colorado

Payout per beneficiary : $11,083

: $11,083 Number of Medicare beneficiaries: 970,379

37. Vermont

Payout per beneficiary : $11,052

: $11,052 Number of Medicare beneficiaries: 148,893

38. North Dakota

Payout per beneficiary : $10,984

: $10,984 Number of Medicare beneficiaries: 136,755

39. Alaska

Payout per beneficiary : $10,955

: $10,955 Number of Medicare beneficiaries: 108,816

40. South Dakota

Payout per beneficiary : $10,909

: $10,909 Number of Medicare beneficiaries: 184,625

41. Wisconsin

Payout per beneficiary : $10,744

: $10,744 Number of Medicare beneficiaries: 1,193,470

42. Iowa

Payout per beneficiary : $10,684

: $10,684 Number of Medicare beneficiaries: 628,755

43. Wyoming

Payout per beneficiary : $10,638

: $10,638 Number of Medicare beneficiaries: 117,313

44. Maine

Payout per beneficiary : $10,520

: $10,520 Number of Medicare beneficiaries: 335,560

45. Washington

Payout per beneficiary : $10,460

: $10,460 Number of Medicare beneficiaries: 1,405,268

46. Idaho

Payout per beneficiary : $10,186

: $10,186 Number of Medicare beneficiaries: 357,402

47. Oregon

Payout per beneficiary : $10,100

: $10,100 Number of Medicare beneficiaries: 873,248

48. New Mexico

Payout per beneficiary : $10,008

: $10,008 Number of Medicare beneficiaries: 417,171

49. Hawaii

Payout per beneficiary : $9,775

: $9,775 Number of Medicare beneficiaries: 293,656

50. Montana

Payout per beneficiary : $9,528

: $9,528 Number of Medicare beneficiaries: 242,494

More From GOBankingRates

This article originally appeared on GOBankingRates.com: Medicare Payouts in All 50 States

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.