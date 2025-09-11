Personal Finance

The Living Wage a Single Person Needs in All 50 States in 2025

September 11, 2025 — 07:05 am EDT

Written by Heather Taylor for GOBankingRates->

Could the minimum wage in your state cover your annual cost of living and achieve a living wage? The answer is yes — but only if you’re a single person.

View More: GOBankingRates Original Research Center

Discover Next: 6 Low-Risk Ways To Build Your Savings in 2025

Using the definition of living wage as the absolute minimum hourly wage needed to get by — assuming you’re working five days a week, eight hours a day for 2,080 hours a year — GOBankingRates surveyed annual living expenses for a single person in all 50 states. Key itemized costs of living included housing, groceries, utilities, healthcare and transportation — with each necessity’s annual cost calculated and summed up to find its total annual expenditure.

Here’s the living wage a single person needs in all 50 states.

Huntsville, Alabama stock photo

Alabama

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $28,476
  • Annual grocery costs: $3,608
  • Annual housing costs: $8,915
  • Annual utilities costs: $3,078
  • Annual transportation costs: $3,459
  • Annual healthcare costs: $3,857

Try This: 4 Moves To Make if You Can’t Pay All Your Bills this Month

Learn More: Here’s Why You Always Want to Know Your Net Worth, According to a Financial Expert

Anchorage-Alaska

Alaska

  • Bare minimum hourly living wage: $21
  • Required annual income: $43,969
  • Annual grocery costs: $4,817
  • Annual housing costs: $16,926
  • Annual utilities costs: $4,116
  • Annual transportation costs: $4,339
  • Annual healthcare costs: $6,042

Find Out: Here’s the Best Way to Manage Money As a Couple, According to Emma Johnson

Tucson is a city in and the county seat of Pima County, Arizona, United States, and is home to the University of Arizona.

Arizona

  • Bare minimum hourly living wage: $19
  • Required annual income: $39,637
  • Annual grocery costs: $3,789
  • Annual housing costs: $17,391
  • Annual utilities costs: $3,315
  • Annual transportation costs: $3,933
  • Annual healthcare costs: $3,861
Downtown Little Rock skyline with the Arkansas River in the foreground.

Arkansas

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $28,918
  • Annual grocery costs: $3,516
  • Annual housing costs: $10,218
  • Annual utilities costs: $2,873
  • Annual transportation costs: $3,478
  • Annual healthcare costs: $3,631
San Francisco skyline at sunset, California, USA.

California

  • Bare minimum hourly living wage: $26
  • Required annual income: $54,997
  • Annual grocery costs: $4,022
  • Annual housing costs: $25,518
  • Annual utilities costs: $4,384
  • Annual transportation costs: $5,220
  • Annual healthcare costs: $4,482
Beautiful Denver skyscraper at night, Denver, Colorado, USA.

Colorado

  • Bare minimum hourly living wage: $17
  • Required annual income: $36,237
  • Annual grocery costs: $3,793
  • Annual housing costs: $14,372
  • Annual utilities costs: $2,751
  • Annual transportation costs: $3,692
  • Annual healthcare costs: $4,639

That’s Interesting: How Do You Know When You’re Financially Ready to Have a Child?

Soldiers and Sailors Memorial Arch in Hartford, Connecticut, USA commemorating the Civil War.

Connecticut

  • Bare minimum hourly living wage: $20
  • Required annual income: $40,624
  • Annual grocery costs: $3,752
  • Annual housing costs: $15,559
  • Annual utilities costs: $4,287
  • Annual transportation costs: $3,880
  • Annual healthcare costs: $4,788
Wilmington, in the state of Delaware, and is located at the confluence of the Christina river and brandywine creek.

Delaware

  • Bare minimum hourly living wage: $17
  • Required annual income before taxes: $34,930
  • Annual grocery costs: $3,701
  • Annual housing costs: $13,082
  • Annual utilities costs: $3,097
  • Annual transportation costs: $3,764
  • Annual healthcare costs: $4,537
An aerial video of skyscrapers in Miami Florida Brickell, Downtown stock photo

Florida

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income: $33,842
  • Annual grocery costs: $3,886
  • Annual housing costs: $13,675
  • Annual utilities costs: $3,094
  • Annual transportation costs: $3,809
  • Annual healthcare costs: $3,840
Aerial View of the Atlanta Suburb of Marietta, Georgia.

Georgia

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $30,669
  • Annual grocery costs: $3,612
  • Annual housing costs: $10,282
  • Annual utilities costs: $3,197
  • Annual transportation costs: $3,673
  • Annual healthcare costs: $4,031
The beautiful coastline Honolulu Hawaii shot from an altitude of about 500 feet during a helicopter photo flight over the Pacific Ocean.

Hawaii

  • Bare minimum hourly living wage: $39
  • Required annual income: $81,673
  • Annual grocery costs: $4,976
  • Annual housing costs: $37,684
  • Annual utilities costs: $6,449
  • Annual transportation costs: $5,386
  • Annual healthcare costs: $5,353

See More: Here’s the Best Way to Manage Money As a Couple, According to Emma Johnson

Downtown Boise Idaho.

Idaho

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income: $34,040
  • Annual grocery costs: $3,860
  • Annual housing costs: $12,927
  • Annual utilities costs: $2,302
  • Annual transportation costs: $3,963
  • Annual healthcare costs: $4,371
Chicago, IL, USA - April 18, 2021: A beautiful family walks along the BP Bridge, in Millennium Park, with the city skyline beyond.

Illinois

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income before taxes: $32,444
  • Annual grocery costs: $3,642
  • Annual housing costs: $10,940
  • Annual utilities costs: $3,031
  • Annual transportation costs: $3,764
  • Annual healthcare costs: $4,350
Aerial view of Indianapolis, Indiana, skyline above Indiana World War Memorial and University park.

Indiana

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $30,340
  • Annual grocery costs: $3,623
  • Annual housing costs: $9,805
  • Annual utilities costs: $2,935
  • Annual transportation costs: $3,741
  • Annual healthcare costs: $4,048
Winterset, United States - September 24, 2019.

Iowa

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,217
  • Annual grocery costs: $3,538
  • Annual housing costs: $10,024
  • Annual utilities costs: $2,788
  • Annual transportation costs: $3,594
  • Annual healthcare costs: $4,082
Blue lake view in Kansas City.

Kansas

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,911
  • Annual grocery costs: $3,568
  • Annual housing costs: $9,753
  • Annual utilities costs: $3,128
  • Annual transportation costs: $3,395
  • Annual healthcare costs: $4,341

Explore Next: How Much the Average Upper-Class Retiree Spends Monthly at Age 70

Old historic city downtown of Lexington, Kentucky, USA.

Kentucky

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,355
  • Annual grocery costs: $3,686
  • Annual housing costs: $9,676
  • Annual utilities costs: $2,720
  • Annual transportation costs: $3,583
  • Annual healthcare costs: $3,967
City of New Orleans at sunset.

Louisiana

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $30,097
  • Annual grocery costs: $3,575
  • Annual housing costs: $10,837
  • Annual utilities costs: $2,536
  • Annual transportation costs: $3,677
  • Annual healthcare costs: $4,065
Presque Isle is the commercial center and largest city in Aroostook County, Maine, United States.

Maine

  • Bare minimum hourly living wage: $20
  • Required annual income: $42,015
  • Annual grocery costs: $3,708
  • Annual housing costs: $17,184
  • Annual utilities costs: $3,732
  • Annual transportation costs: $3,925
  • Annual healthcare costs: $4,992
Cumberland, Maryland

Maryland

  • Bare minimum hourly living wage: $21
  • Required annual income: $43,500
  • Annual grocery costs: $3,886
  • Annual housing costs: $17,262
  • Annual utilities costs: $3,564
  • Annual transportation costs: $3,899
  • Annual healthcare costs: $4,482
Brockton is a city in Plymouth County, Massachusetts, United States.

Massachusetts

  • Bare minimum hourly living wage: $29
  • Required annual income: $59,520
  • Annual grocery costs: $3,797
  • Annual housing costs: $27,737
  • Annual utilities costs: $4,951
  • Annual transportation costs: $3,877
  • Annual healthcare costs: $5,910

Find Out: I Asked ChatGPT If a Recession Is Coming Soon — Here’s What It Said

ferndale-michigan_iStock-1868924725

Michigan

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income before taxes: $29,398
  • Annual grocery costs: $3,656
  • Annual housing costs: $9,534
  • Annual utilities costs: $3,035
  • Annual transportation costs: $3,786
  • Annual healthcare costs: $3,759
Aerial View of Downtown St.

Minnesota

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income before taxes: $30,799
  • Annual grocery costs: $3,723
  • Annual housing costs: $10,295
  • Annual utilities costs: $2,972
  • Annual transportation costs: $3,617
  • Annual healthcare costs: $4,384
Jackson, Mississippi, USA skyline over the Capitol Building.

Mississippi

  • Bare minimum hourly living wage: $13
  • Required annual income: $27,894
  • Annual grocery costs: $3,545
  • Annual housing costs: $9,353
  • Annual utilities costs: $2,795
  • Annual transportation costs: $3,368
  • Annual healthcare costs: $4,069
East St Louis, Illinois

Missouri

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $28,182
  • Annual grocery costs: $3,575
  • Annual housing costs: $9,650
  • Annual utilities costs: $3,038
  • Annual transportation costs: $3,282
  • Annual healthcare costs: $3,869
Aerial View of Main Street in downtown Bozeman Montana.

Montana

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income: $32,233
  • Annual grocery costs: $3,863
  • Annual housing costs: $11,921
  • Annual utilities costs: $2,505
  • Annual transportation costs: $3,707
  • Annual healthcare costs: $4,477

Read More: Here’s How Much Every Tax Bracket Would Gain — or Lose — Under Trump’s ‘Big, Beautiful Bill’

Plattsmouth, NE, USA - July 13, 2014: Nebraska, the good life, home of Arbor Day - roadside welcome sign at state border.

Nebraska

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,777
  • Annual grocery costs: $3,656
  • Annual housing costs: $10,140
  • Annual utilities costs: $2,804
  • Annual transportation costs: $3,575
  • Annual healthcare costs: $4,137
World famous Vegas Strip in Sunny day on October 27, 2021 in Las Vegas, Nevada.

Nevada

  • Bare minimum hourly living wage: $17
  • Required annual income before taxes: $34,414
  • Annual grocery costs: $3,804
  • Annual housing costs: $14,359
  • Annual utilities costs: $2,764
  • Annual transportation costs: $4,306
  • Annual healthcare costs: $3,623
Spring in Nashua, New Hampshire stock photo

New Hampshire

  • Bare minimum hourly living wage: $18
  • Required annual income: $37,054
  • Annual grocery costs: $3,653
  • Annual housing costs: $14,991
  • Annual utilities costs: $3,760
  • Annual transportation costs: $3,877
  • Annual healthcare costs: $4,516
Newark is the largest city in New Jersey.

New Jersey

  • Bare minimum hourly living wage: $20
  • Required annual income: $41,830
  • Annual grocery costs: $3,793
  • Annual housing costs: $18,487
  • Annual utilities costs: $3,181
  • Annual transportation costs: $3,816
  • Annual healthcare costs: $4,643
Photo of a city street with new, colorful townhouses in downtown Albuquerque, New Mexico, USA.

New Mexico

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $31,637
  • Annual grocery costs: $3,619
  • Annual housing costs: $11,637
  • Annual utilities costs: $2,620
  • Annual transportation costs: $3,481
  • Annual healthcare costs: $4,648

For You: 8 Smart Ways Frugal People Are Living Like There’s Already a Recession

New York City skyline at sunset with Brooklyn Bridge and Lower Manhattan.

New York

  • Bare minimum hourly living wage: $23
  • Required annual income: $48,849
  • Annual grocery costs: $3,849
  • Annual housing costs: $22,474
  • Annual utilities costs: $3,122
  • Annual transportation costs: $4,091
  • Annual healthcare costs: $4,699
Downtown Raleigh, North Carolina, USA Drone Skyline Aerial stock photo

North Carolina

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income before taxes: $33,399
  • Annual grocery costs: $3,612
  • Annual housing costs: $12,243
  • Annual utilities costs: $2,950
  • Annual transportation costs: $3,496
  • Annual healthcare costs: $4,711
Fargo, North Dakota, USA - June 12, 2017: Daytime view of the Fargo Theatre along Broadway N in the Downtown Historic District.

North Dakota

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,037
  • Annual grocery costs: $3,594
  • Annual housing costs: $9,921
  • Annual utilities costs: $2,636
  • Annual transportation costs: $3,673
  • Annual healthcare costs: $4,648
Historic Wayne County Courthouse in Wooster, Ohio stock photo

Ohio

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $31,075
  • Annual grocery costs: $3,682
  • Annual housing costs: $11,185
  • Annual utilities costs: $3,025
  • Annual transportation costs: $3,760
  • Annual healthcare costs: $4,227
Oklahoma City, OK, USA –.

Oklahoma

  • Bare minimum hourly living wage: $13
  • Required annual income: $27,860
  • Annual grocery costs: $3,538
  • Annual housing costs: $9,095
  • Annual utilities costs: $2,950
  • Annual transportation costs: $3,263
  • Annual healthcare costs: $4,022

Discover More: Here’s How Much Cash You Need Stashed To Survive a Recession in the Midwest

St Johns Bridge over the Willamette River in Portland, Oregon with Mt St Helens and Mt Adams in the background.

Oregon

  • Bare minimum hourly living wage: $21
  • Required annual income: $43,778
  • Annual grocery costs: $3,886
  • Annual housing costs: $16,926
  • Annual utilities costs: $2,950
  • Annual transportation costs: $4,317
  • Annual healthcare costs: $5,196
Philadelphia, Pennsylvania, USA in autumn overlooking Benjamin Franklin Parkway.

Pennsylvania

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income: $32,786
  • Annual grocery costs: $3,601
  • Annual housing costs: $11,198
  • Annual utilities costs: $3,380
  • Annual transportation costs: $3,933
  • Annual healthcare costs: $3,984
Crowds gather along Woonasquatucket river in Providence, RI in preparation for the summer series known as WaterFire, which consists of fiery wooden blocks placed along the river during the nighttime.

Rhode Island

  • Bare minimum hourly living wage: $18
  • Required annual income: $37,312
  • Annual grocery costs: $3,660
  • Annual housing costs: $14,333
  • Annual utilities costs: $4,284
  • Annual transportation costs: $3,639
  • Annual healthcare costs: $4,269
historic white rose city of york south carolina.

South Carolina

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $30,348
  • Annual grocery costs: $3,656
  • Annual housing costs: $10,953
  • Annual utilities costs: $3,000
  • Annual transportation costs: $3,617
  • Annual healthcare costs: $4,039
Shot of Sioux Falls, South Dakota at sunrise with colors reflected on the water against lit up buildings

South Dakota

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $32,219
  • Annual grocery costs: $3,823
  • Annual housing costs: $12,243
  • Annual utilities costs: $2,726
  • Annual transportation costs: $3,771
  • Annual healthcare costs: $4,460

Read Next: I’m an Economist — Here’s How Likely a Recession Is for the Second Half of 2025

Memphis, Tennessee, USA Downtown Skyline stock photo

Tennessee

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $28,240
  • Annual grocery costs: $3,575
  • Annual housing costs: $10,514
  • Annual utilities costs: $2,739
  • Annual transportation costs: $3,361
  • Annual healthcare costs: $3,653
Austin , Texas , USA - September 1st 2022: Aerial Drone View over Austin during a Gorgeous Day along the Colorado River or Lady Bird Lake with a perfect Futuristic Skyline Background.

Texas

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $29,361
  • Annual grocery costs: $3,542
  • Annual housing costs: $10,321
  • Annual utilities costs: $3,218
  • Annual transportation costs: $3,466
  • Annual healthcare costs: $4,188
Downtown salt lake city skyline against huge mountain range in the distance cityscape of Utah in USA at sunset.

Utah

  • Bare minimum hourly living wage: $17
  • Required annual income: $35,732
  • Annual grocery costs: $3,627
  • Annual housing costs: $14,294
  • Annual utilities costs: $2,630
  • Annual transportation costs: $3,843
  • Annual healthcare costs: $3,818
Brattleboro, Vermont, USA - October 19, 2018: Morning view of Main Street in the most populous municipality abutting Vermont's eastern border with New Hampshire.

Vermont

  • Bare minimum hourly living wage: $20
  • Required annual income: $40,767
  • Annual grocery costs: $3,934
  • Annual housing costs: $16,862
  • Annual utilities costs: $3,567
  • Annual transportation costs: $3,809
  • Annual healthcare costs: $4,805
Fairmont is a city in Marion County, West Virginia, United States.

Virginia

  • Bare minimum hourly living wage: $17
  • Required annual income: $35,604
  • Annual grocery costs: $3,656
  • Annual housing costs: $13,572
  • Annual utilities costs: $3,066
  • Annual transportation costs: $3,564
  • Annual healthcare costs: $4,575

Be Aware: What Is the Estimated Median Income for the Upper-Middle Class in 2025?

Houses and in the neighbourhood of Capitol Hill in Washington DC USA.

Washington

  • Bare minimum hourly living wage: $18
  • Required annual income: $37,930
  • Annual grocery costs: $4,000
  • Annual housing costs: $15,068
  • Annual utilities costs: $3,013
  • Annual transportation costs: $4,607
  • Annual healthcare costs: $4,805
Fairmont is a city in Marion County, West Virginia, United States.

West Virginia

  • Bare minimum hourly living wage: $14
  • Required annual income: $28,492
  • Annual grocery costs: $3,575
  • Annual housing costs: $9,237
  • Annual utilities costs: $2,873
  • Annual transportation costs: $3,613
  • Annual healthcare costs: $4,014
The Madison, Wisconsin skyline showing buildings, green trees and Wisconsin State Capitol on a sunny day

Wisconsin

  • Bare minimum hourly living wage: $16
  • Required annual income: $34,120
  • Annual grocery costs: $3,682
  • Annual housing costs: $12,862
  • Annual utilities costs: $2,879
  • Annual transportation costs: $3,752
  • Annual healthcare costs: $4,358
Aerial view of Casper, Wyoming, USA.

Wyoming

  • Bare minimum hourly living wage: $15
  • Required annual income: $30,961
  • Annual grocery costs: $3,767
  • Annual housing costs: $11,766
  • Annual utilities costs: $2,813
  • Annual transportation costs: $3,455
  • Annual healthcare costs: $4,163

Find more original studies and surveys in the GOBankingRates original research center.

Methodology: GOBankingRates surveyed annual living expenses for a single person in all 50 states, using the 2023 Consumer Expenditure Survey (latest available) data for a single person from the Bureau of Labor Statistics. The itemized costs of living were housing, groceries, utilities, healthcare and transportation, collectively termed “necessities.” Based on each state’s cost-of-living index for each category, sourced from the Missouri Economic Research and Information Center’s 2025 Q1 Cost of Living Data Series, the study calculated the annual cost of each necessity and summed them up to find total annual expenditure on necessities. With these figures found, GOBankingRates found the absolute minimum of what could be considered a living wage. This living wage is defined as the absolute minimum hourly wage needed to achieve living wage, assuming someone works five days a week, eight hour days for 2,080 hours a year. All data was collected on and is up to date as of Aug. 18, 2025.

More From GOBankingRates

This article originally appeared on GOBankingRates.com: The Living Wage a Single Person Needs in All 50 States in 2025

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

Tags

Personal Finance
GOBankingRates
GOBankingRates is a publication for all things personal finance, that reaches billions of readers. We empower our audience to live richer in your bank account, richer in your personal goal fulfillment, and richer in how you explore the world. Whether you want to know which bank has the best CD rates, where you can retire on a budget or which tech stock to invest in, you’ll find the answers on GOBankingRates.
More articles by this source->

More Related Articles

Info icon

This data feed is not available at this time.

Data is currently not available

Sign up for the TradeTalks newsletter to receive your weekly dose of trading news, trends and education. Delivered Wednesdays.