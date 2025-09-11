The Living Wage a Single Person Needs in All 50 States in 2025

Could the minimum wage in your state cover your annual cost of living and achieve a living wage? The answer is yes — but only if you’re a single person.
Using the definition of living wage as the absolute minimum hourly wage needed to get by — assuming you’re working five days a week, eight hours a day for 2,080 hours a year — GOBankingRates surveyed annual living expenses for a single person in all 50 states. Key itemized costs of living included housing, groceries, utilities, healthcare and transportation — with each necessity’s annual cost calculated and summed up to find its total annual expenditure.
Here’s the living wage a single person needs in all 50 states.
Alabama
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $28,476
- Annual grocery costs: $3,608
- Annual housing costs: $8,915
- Annual utilities costs: $3,078
- Annual transportation costs: $3,459
- Annual healthcare costs: $3,857
Alaska
- Bare minimum hourly living wage: $21
- Required annual income: $43,969
- Annual grocery costs: $4,817
- Annual housing costs: $16,926
- Annual utilities costs: $4,116
- Annual transportation costs: $4,339
- Annual healthcare costs: $6,042
Arizona
- Bare minimum hourly living wage: $19
- Required annual income: $39,637
- Annual grocery costs: $3,789
- Annual housing costs: $17,391
- Annual utilities costs: $3,315
- Annual transportation costs: $3,933
- Annual healthcare costs: $3,861
Arkansas
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $28,918
- Annual grocery costs: $3,516
- Annual housing costs: $10,218
- Annual utilities costs: $2,873
- Annual transportation costs: $3,478
- Annual healthcare costs: $3,631
California
- Bare minimum hourly living wage: $26
- Required annual income: $54,997
- Annual grocery costs: $4,022
- Annual housing costs: $25,518
- Annual utilities costs: $4,384
- Annual transportation costs: $5,220
- Annual healthcare costs: $4,482
Colorado
- Bare minimum hourly living wage: $17
- Required annual income: $36,237
- Annual grocery costs: $3,793
- Annual housing costs: $14,372
- Annual utilities costs: $2,751
- Annual transportation costs: $3,692
- Annual healthcare costs: $4,639
Connecticut
- Bare minimum hourly living wage: $20
- Required annual income: $40,624
- Annual grocery costs: $3,752
- Annual housing costs: $15,559
- Annual utilities costs: $4,287
- Annual transportation costs: $3,880
- Annual healthcare costs: $4,788
Delaware
- Bare minimum hourly living wage: $17
- Required annual income before taxes: $34,930
- Annual grocery costs: $3,701
- Annual housing costs: $13,082
- Annual utilities costs: $3,097
- Annual transportation costs: $3,764
- Annual healthcare costs: $4,537
Florida
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income: $33,842
- Annual grocery costs: $3,886
- Annual housing costs: $13,675
- Annual utilities costs: $3,094
- Annual transportation costs: $3,809
- Annual healthcare costs: $3,840
Georgia
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $30,669
- Annual grocery costs: $3,612
- Annual housing costs: $10,282
- Annual utilities costs: $3,197
- Annual transportation costs: $3,673
- Annual healthcare costs: $4,031
Hawaii
- Bare minimum hourly living wage: $39
- Required annual income: $81,673
- Annual grocery costs: $4,976
- Annual housing costs: $37,684
- Annual utilities costs: $6,449
- Annual transportation costs: $5,386
- Annual healthcare costs: $5,353
Idaho
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income: $34,040
- Annual grocery costs: $3,860
- Annual housing costs: $12,927
- Annual utilities costs: $2,302
- Annual transportation costs: $3,963
- Annual healthcare costs: $4,371
Illinois
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income before taxes: $32,444
- Annual grocery costs: $3,642
- Annual housing costs: $10,940
- Annual utilities costs: $3,031
- Annual transportation costs: $3,764
- Annual healthcare costs: $4,350
Indiana
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $30,340
- Annual grocery costs: $3,623
- Annual housing costs: $9,805
- Annual utilities costs: $2,935
- Annual transportation costs: $3,741
- Annual healthcare costs: $4,048
Iowa
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,217
- Annual grocery costs: $3,538
- Annual housing costs: $10,024
- Annual utilities costs: $2,788
- Annual transportation costs: $3,594
- Annual healthcare costs: $4,082
Kansas
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,911
- Annual grocery costs: $3,568
- Annual housing costs: $9,753
- Annual utilities costs: $3,128
- Annual transportation costs: $3,395
- Annual healthcare costs: $4,341
Kentucky
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,355
- Annual grocery costs: $3,686
- Annual housing costs: $9,676
- Annual utilities costs: $2,720
- Annual transportation costs: $3,583
- Annual healthcare costs: $3,967
Louisiana
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $30,097
- Annual grocery costs: $3,575
- Annual housing costs: $10,837
- Annual utilities costs: $2,536
- Annual transportation costs: $3,677
- Annual healthcare costs: $4,065
Maine
- Bare minimum hourly living wage: $20
- Required annual income: $42,015
- Annual grocery costs: $3,708
- Annual housing costs: $17,184
- Annual utilities costs: $3,732
- Annual transportation costs: $3,925
- Annual healthcare costs: $4,992
Maryland
- Bare minimum hourly living wage: $21
- Required annual income: $43,500
- Annual grocery costs: $3,886
- Annual housing costs: $17,262
- Annual utilities costs: $3,564
- Annual transportation costs: $3,899
- Annual healthcare costs: $4,482
Massachusetts
- Bare minimum hourly living wage: $29
- Required annual income: $59,520
- Annual grocery costs: $3,797
- Annual housing costs: $27,737
- Annual utilities costs: $4,951
- Annual transportation costs: $3,877
- Annual healthcare costs: $5,910
Michigan
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income before taxes: $29,398
- Annual grocery costs: $3,656
- Annual housing costs: $9,534
- Annual utilities costs: $3,035
- Annual transportation costs: $3,786
- Annual healthcare costs: $3,759
Minnesota
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income before taxes: $30,799
- Annual grocery costs: $3,723
- Annual housing costs: $10,295
- Annual utilities costs: $2,972
- Annual transportation costs: $3,617
- Annual healthcare costs: $4,384
Mississippi
- Bare minimum hourly living wage: $13
- Required annual income: $27,894
- Annual grocery costs: $3,545
- Annual housing costs: $9,353
- Annual utilities costs: $2,795
- Annual transportation costs: $3,368
- Annual healthcare costs: $4,069
Missouri
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $28,182
- Annual grocery costs: $3,575
- Annual housing costs: $9,650
- Annual utilities costs: $3,038
- Annual transportation costs: $3,282
- Annual healthcare costs: $3,869
Montana
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income: $32,233
- Annual grocery costs: $3,863
- Annual housing costs: $11,921
- Annual utilities costs: $2,505
- Annual transportation costs: $3,707
- Annual healthcare costs: $4,477
Nebraska
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,777
- Annual grocery costs: $3,656
- Annual housing costs: $10,140
- Annual utilities costs: $2,804
- Annual transportation costs: $3,575
- Annual healthcare costs: $4,137
Nevada
- Bare minimum hourly living wage: $17
- Required annual income before taxes: $34,414
- Annual grocery costs: $3,804
- Annual housing costs: $14,359
- Annual utilities costs: $2,764
- Annual transportation costs: $4,306
- Annual healthcare costs: $3,623
New Hampshire
- Bare minimum hourly living wage: $18
- Required annual income: $37,054
- Annual grocery costs: $3,653
- Annual housing costs: $14,991
- Annual utilities costs: $3,760
- Annual transportation costs: $3,877
- Annual healthcare costs: $4,516
New Jersey
- Bare minimum hourly living wage: $20
- Required annual income: $41,830
- Annual grocery costs: $3,793
- Annual housing costs: $18,487
- Annual utilities costs: $3,181
- Annual transportation costs: $3,816
- Annual healthcare costs: $4,643
New Mexico
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $31,637
- Annual grocery costs: $3,619
- Annual housing costs: $11,637
- Annual utilities costs: $2,620
- Annual transportation costs: $3,481
- Annual healthcare costs: $4,648
New York
- Bare minimum hourly living wage: $23
- Required annual income: $48,849
- Annual grocery costs: $3,849
- Annual housing costs: $22,474
- Annual utilities costs: $3,122
- Annual transportation costs: $4,091
- Annual healthcare costs: $4,699
North Carolina
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income before taxes: $33,399
- Annual grocery costs: $3,612
- Annual housing costs: $12,243
- Annual utilities costs: $2,950
- Annual transportation costs: $3,496
- Annual healthcare costs: $4,711
North Dakota
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,037
- Annual grocery costs: $3,594
- Annual housing costs: $9,921
- Annual utilities costs: $2,636
- Annual transportation costs: $3,673
- Annual healthcare costs: $4,648
Ohio
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $31,075
- Annual grocery costs: $3,682
- Annual housing costs: $11,185
- Annual utilities costs: $3,025
- Annual transportation costs: $3,760
- Annual healthcare costs: $4,227
Oklahoma
- Bare minimum hourly living wage: $13
- Required annual income: $27,860
- Annual grocery costs: $3,538
- Annual housing costs: $9,095
- Annual utilities costs: $2,950
- Annual transportation costs: $3,263
- Annual healthcare costs: $4,022
Oregon
- Bare minimum hourly living wage: $21
- Required annual income: $43,778
- Annual grocery costs: $3,886
- Annual housing costs: $16,926
- Annual utilities costs: $2,950
- Annual transportation costs: $4,317
- Annual healthcare costs: $5,196
Pennsylvania
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income: $32,786
- Annual grocery costs: $3,601
- Annual housing costs: $11,198
- Annual utilities costs: $3,380
- Annual transportation costs: $3,933
- Annual healthcare costs: $3,984
Rhode Island
- Bare minimum hourly living wage: $18
- Required annual income: $37,312
- Annual grocery costs: $3,660
- Annual housing costs: $14,333
- Annual utilities costs: $4,284
- Annual transportation costs: $3,639
- Annual healthcare costs: $4,269
South Carolina
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $30,348
- Annual grocery costs: $3,656
- Annual housing costs: $10,953
- Annual utilities costs: $3,000
- Annual transportation costs: $3,617
- Annual healthcare costs: $4,039
South Dakota
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $32,219
- Annual grocery costs: $3,823
- Annual housing costs: $12,243
- Annual utilities costs: $2,726
- Annual transportation costs: $3,771
- Annual healthcare costs: $4,460
Tennessee
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $28,240
- Annual grocery costs: $3,575
- Annual housing costs: $10,514
- Annual utilities costs: $2,739
- Annual transportation costs: $3,361
- Annual healthcare costs: $3,653
Texas
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $29,361
- Annual grocery costs: $3,542
- Annual housing costs: $10,321
- Annual utilities costs: $3,218
- Annual transportation costs: $3,466
- Annual healthcare costs: $4,188
Utah
- Bare minimum hourly living wage: $17
- Required annual income: $35,732
- Annual grocery costs: $3,627
- Annual housing costs: $14,294
- Annual utilities costs: $2,630
- Annual transportation costs: $3,843
- Annual healthcare costs: $3,818
Vermont
- Bare minimum hourly living wage: $20
- Required annual income: $40,767
- Annual grocery costs: $3,934
- Annual housing costs: $16,862
- Annual utilities costs: $3,567
- Annual transportation costs: $3,809
- Annual healthcare costs: $4,805
Virginia
- Bare minimum hourly living wage: $17
- Required annual income: $35,604
- Annual grocery costs: $3,656
- Annual housing costs: $13,572
- Annual utilities costs: $3,066
- Annual transportation costs: $3,564
- Annual healthcare costs: $4,575
Washington
- Bare minimum hourly living wage: $18
- Required annual income: $37,930
- Annual grocery costs: $4,000
- Annual housing costs: $15,068
- Annual utilities costs: $3,013
- Annual transportation costs: $4,607
- Annual healthcare costs: $4,805
West Virginia
- Bare minimum hourly living wage: $14
- Required annual income: $28,492
- Annual grocery costs: $3,575
- Annual housing costs: $9,237
- Annual utilities costs: $2,873
- Annual transportation costs: $3,613
- Annual healthcare costs: $4,014
Wisconsin
- Bare minimum hourly living wage: $16
- Required annual income: $34,120
- Annual grocery costs: $3,682
- Annual housing costs: $12,862
- Annual utilities costs: $2,879
- Annual transportation costs: $3,752
- Annual healthcare costs: $4,358
Wyoming
- Bare minimum hourly living wage: $15
- Required annual income: $30,961
- Annual grocery costs: $3,767
- Annual housing costs: $11,766
- Annual utilities costs: $2,813
- Annual transportation costs: $3,455
- Annual healthcare costs: $4,163
Methodology: GOBankingRates surveyed annual living expenses for a single person in all 50 states, using the 2023 Consumer Expenditure Survey (latest available) data for a single person from the Bureau of Labor Statistics. The itemized costs of living were housing, groceries, utilities, healthcare and transportation, collectively termed “necessities.” Based on each state’s cost-of-living index for each category, sourced from the Missouri Economic Research and Information Center’s 2025 Q1 Cost of Living Data Series, the study calculated the annual cost of each necessity and summed them up to find total annual expenditure on necessities. With these figures found, GOBankingRates found the absolute minimum of what could be considered a living wage. This living wage is defined as the absolute minimum hourly wage needed to achieve living wage, assuming someone works five days a week, eight hour days for 2,080 hours a year. All data was collected on and is up to date as of Aug. 18, 2025.
