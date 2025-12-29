Current Status of the Housing Market in Every State

Personal Finance

The American housing market has been rather volatile throughout the 2020s, weathering such storms as the COVID-19 pandemic, inflation and high mortgage rates. That has left it increasingly difficult to afford. For as many markets as appear to be skyrocketing in value, there are those that seem to be on very shaking ground.

Knowing where the housing market stands in each state can provide potential homeowners with a valuable map as to where — and when — they should purchase a new home.

That’s why GOBankingRates recently set out to quantify the current status of the housing market in each of America’s 50 states. To do so, GOBankingRates used Zillow’s October 2025 data, which offered the average value of single-family homes in each state and how much they had gained (or lost) in value across the past two years.

What this study revealed might surprise you. While a few states are doing exceptionally well with dizzying high gains in market values, the housing market in a number of other states is not only flattening, but outright nosediving. If you’re hoping to buy a home in 2026, this study will show you the states to avoid and the states where the market is growing.

Investment risk and uncertainty in the real estate housing market.

Key Findings

  • Hawaii living comes at a cost: The Aloha State is notable for its lovely weather, gorgeous views and a very high cost of living commensurate with that beauty. The average home value there in October 2025? A staggering $959,688.
  • Home values in Illinois have increased more than any other state in the last year, making a 4.3% jump in worth.
  • In New Jersey, home values have jumped in value by 11.7%, more than any other state.

Alabama

Alabama

  • October 2025 average home value: $228,877
  • 1-year % change in home value: 0.3%
  • 2-year % change in home value: 2.0%

Many homes sit high on a ridge with a waterfront view of the port of Ketchikan in Alaska.

Alaska

  • October 2025 average home value: $394,988
  • 1-year % change in home value: 3.3%
  • 2-year % change in home value: 5.1%
tucson skyline framed by saguaro cactus.

Arizona

  • October 2025 average home value: $429,020
  • 1-year % change in home value: -3.2%
  • 2-year % change in home value: -2.0%
Row of colorful garden homes with two stories and white pillars in suburban neighborhood of Fayetteville, Arkansas.

Arkansas

  • October 2025 average home value: $216,142
  • 1-year % change in home value: 0.9%
  • 2-year % change in home value: 4.1%
Valley Homes panoramic view in Belmont, San Mateo County, California.

California

  • October 2025 average home value: $784,364
  • 1-year % change in home value: -2.0%
  • 2-year % change in home value: 1.8%
Rich neighborhood Solterra in Denver with the Rocky Mountains on the background.

Colorado

  • October 2025 average home value: $549,087
  • 1-year % change in home value: -2.2%
  • 2-year % change in home value: -1.3%

Connecticut

Connecticut

  • October 2025 average home value: $453,495
  • 1-year % change in home value: 3.8%
  • 2-year % change in home value: 11.0%
Delaware

Delaware

  • October 2025 average home value: $397,929
  • 1-year % change in home value: 2.4%
  • 2-year % change in home value: 4.9%
A block of colorful houses with palm trees in front on a sunny day in Fort Myers, Florida.

Florida

  • October 2025 average home value: $395,691
  • 1-year % change in home value: -5.0%
  • 2-year % change in home value: -4.4%
Condos in Atlanta suburbs just next to Highway GA 400.

Georgia

  • October 2025 average home value: $332,289
  • 1-year % change in home value: -2.2%
  • 2-year % change in home value: 0.3%
High Angle View Of Residential District in Kailua, Honolulu, Hawaii, USA stock photo

Hawaii

  • October 2025 average home value: $959,688
  • 1-year % change in home value: -2.1%
  • 2-year % change in home value: 0.1%

Idaho

Idaho

  • October 2025 average home value: $465,211
  • 1-year % change in home value: 0.7%
  • 2-year % change in home value: 2.7%
Illinois

Illinois

  • October 2025 average home value: $285,028
  • 1-year % change in home value: 4.3%
  • 2-year % change in home value: 10.1%
Aerial view over the downtown city skyline of Fort Wayne Indiana USA.

Indiana

  • October 2025 average home value: $249,568
  • 1-year % change in home value: 3.1%
  • 2-year % change in home value: 7.4%
Aerial view of small town Iowa, USA.

Iowa

  • October 2025 average home value: $231,379
  • 1-year % change in home value: 3.8%
  • 2-year % change in home value: 7.5%
Row of Bright Multi-Colored Homes on a Sunny Summer Day stock photo

Kansas

  • October 2025 average home value: $238,210
  • 1-year % change in home value: 2.6%
  • 2-year % change in home value: 7.8%

Moon setting over a suburban residential neighborhood.

Kentucky

  • October 2025 average home value: $226,256
  • 1-year % change in home value: 4.1%
  • 2-year % change in home value: 8.5%
Colorful homes and historic architecture in New Orleans, Louisiana.

Louisiana

  • October 2025 average home value: $208,936
  • 1-year % change in home value: -0.2%
  • 2-year % change in home value: -2.0%
11683, Augusta, Horizontal, Maine, North America, States, USA, america

Maine

  • October 2025 average home value: $397,308
  • 1-year % change in home value: -0.1%
  • 2-year % change in home value: 3.7%
Row of colorful, red, yellow, blue, white, green painted residential townhouses, homes, houses with brick patio gardens in summer.

Maryland

  • October 2025 average home value: $440,410
  • 1-year % change in home value: 1.3%
  • 2-year % change in home value: 4.1%
Rockport harbor, Massachusetts, USA.

Massachusetts

  • October 2025 average home value: $667,117
  • 1-year % change in home value: 1.1%
  • 2-year % change in home value: 7.1%

11691, Michigan

Michigan

  • October 2025 average home value: $250,225
  • 1-year % change in home value: 3.1%
  • 2-year % change in home value: 7.6%
Minnesota-homes

Minnesota

  • October 2025 average home value: $347,494
  • 1-year % change in home value: 2.5%
  • 2-year % change in home value: 3.9%
View to small American town.

Mississippi

  • October 2025 average home value: $185,741
  • 1-year % change in home value: 0.6%
  • 2-year % change in home value: 1.5%
Missouri St Louis

Missouri

  • October 2025 average home value: $257,063
  • 1-year % change in home value: 2.4%
  • 2-year % change in home value: 5.8%
Montana

Montana

  • October 2025 average home value: $459,396
  • 1-year % change in home value: 1.0%
  • 2-year % change in home value: 4.1%

modern beach homes on a sunny day.

Nebraska

  • October 2025 average home value: $270,139
  • 1-year % change in home value: 2.9%
  • 2-year % change in home value: 6.0%
Nevada

Nevada

  • October 2025 average home value: $461,796
  • 1-year % change in home value: -0.7%
  • 2-year % change in home value: 4.7%
New Hampshire

New Hampshire

  • October 2025 average home value: $515,718
  • 1-year % change in home value: 2.6%
  • 2-year % change in home value: 9.2%
New Jersey homes

New Jersey

  • October 2025 average home value: $578,764
  • 1-year % change in home value: 2.9%
  • 2-year % change in home value: 11.7%

Hillside houses and trees in Santa Fe, New Mexico, with clouds in the background.

New Mexico

  • October 2025 average home value: $309,935
  • 1-year % change in home value: 1.2%
  • 2-year % change in home value: 4.7%
Downtown Buffalo skyline along the historic waterfront district.

New York

  • October 2025 average home value: $483,605
  • 1-year % change in home value: 4.0%
  • 2-year % change in home value: 11.6%
Seaside homes in Rodanthe, North Carolina - Image.

North Carolina

  • October 2025 average home value: $332,359
  • 1-year % change in home value: -0.6%
  • 2-year % change in home value: 1.8%
North Dakota

North Dakota

  • October 2025 average home value: $283,506
  • 1-year % change in home value: 4.1%
  • 2-year % change in home value: 6.8%
Drone Shot of Reeb-Hosack Neighborhood in Columbus, Ohio stock photo

Ohio

  • October 2025 average home value: $240,764
  • 1-year % change in home value: 3.8%
  • 2-year % change in home value: 9.4%

Upscale homes with boat docks built along the edge of a lake with tall green trees under a blue sky with fluffy clouds - Image.

Oklahoma

  • October 2025 average home value: $215,920
  • 1-year % change in home value: 1.7%
  • 2-year % change in home value: 4.9%
Sunset View with Mount St Helens from deck of luxury homes in Happy Valley Oregon in Clackamas County.

Oregon

  • October 2025 average home value: $501,879
  • 1-year % change in home value: -0.6%
  • 2-year % change in home value: 0.4%
Philadelphia, Pennsylvania, USA dawn on the Schuylkill River at Boathouse Row.

Pennsylvania

  • October 2025 average home value: $279,125
  • 1-year % change in home value: 3.1%
  • 2-year % change in home value: 6.9%
Victorian Style homes in Newport, Rhode Island.

Rhode Island

  • October 2025 average home value: $497,634
  • 1-year % change in home value: 2.8%
  • 2-year % change in home value: 10.3%
Myrtle Beach South Carolina beach homes

South Carolina

  • October 2025 average home value: $302,022
  • 1-year % change in home value: -0.4%
  • 2-year % change in home value: 2.3%

Lead, United States - May 8, 2016: Historic residential Victorian style homes are actively used and abudant in this Western South Dakota Black Hills town.

South Dakota

  • October 2025 average home value: $312,709
  • 1-year % change in home value: 2.0%
  • 2-year % change in home value: 4.9%
Nashville, United States - May 5, 2016: Single family residential homes are painted different colors in a Tennessee neighborhood.

Tennessee

  • October 2025 average home value: $327,566
  • 1-year % change in home value: -0.2%
  • 2-year % change in home value: 2.4%
Aerial view urban sprawl with colorful fall foliage near Dallas, Texas, USA.

Texas

  • October 2025 average home value: $298,410
  • 1-year % change in home value: -2.6%
  • 2-year % change in home value: -2.7%
Luxury suburban homes on a tree lined street overlooked by snow capped mountains and clear blue skies.

Utah

  • October 2025 average home value: $540,574
  • 1-year % change in home value: 2.2%
  • 2-year % change in home value: 3.4%
House in small town America during the fall foliage season.

Vermont

  • October 2025 average home value: $389,844
  • 1-year % change in home value: -2.2%
  • 2-year % change in home value: -1.4%

Richmond, VA, USA April 4, 2006 Two adult men walk past the historic homes on Monument Avenue in Richmond, Virginia.

Virginia

  • October 2025 average home value: $409,705
  • 1-year % change in home value: 1.8%
  • 2-year % change in home value: 6.5%
Aerial view over the well kept streets, townhouses and apartment buildings of Queen Anne, Seattle, Washington.

Washington

  • October 2025 average home value: $605,992
  • 1-year % change in home value: -0.3%
  • 2-year % change in home value: 3.1%
Row of homes in downtown Charleston, West Virginia.

West Virginia

  • October 2025 average home value: $169,206
  • 1-year % change in home value: 1.7%
  • 2-year % change in home value: 7.4%
Fall view of private houses neighborhood with classic american middle class homes and colorful trees along a pond reflected in a water.

Wisconsin

  • October 2025 average home value: $324,061
  • 1-year % change in home value: 4.2%
  • 2-year % change in home value: 9.2%
Panoramic aerial view of Jackson Hole homes and beautiful mountains on a summer morning, Wyoming.

Wyoming

  • October 2025 average home value: $357,954
  • 1-year % change in home value: 3.64%
  • 2-year % change in home value: 7.2%

Methodology: For this piece, GOBankingRates used Zillow’s October 2025 Single-Family Residence (SFR) home value data to discover the current state of the housing market in every state. First, for each state GOBankingRates found the following: (1) October 2023 SFR home value; (2) October 2024 SFR home value; (3) April 2025 SFR home value; and (4) October 2025 SFR home value. With these figures collected, GOBankingRates next found the following for each state: (5) two-year (October 2023 to October 2025) change in SFR home value; (6) one-year (October 2024 to October 2025) change in SFR home value; and (7) six-month (April 2025 to October 2025) change in SFR home value. All data was collected on Dec. 9, 2025.

