Personal Finance

50 Best Cities for the Young and Wealthy To Live  

October 31, 2025 — 07:31 am EDT

Written by J. David Herman for GOBankingRates->

couple driving their new car A group of wealthy friends smile as they drink champagne and enjoy the rich life.

50. Aspinwall, Pennsylvania

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 42.7%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%
  • Property crime rate (per 1,000): 6.494
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.722

Colorado welcome road sign stock photo

49. Northglenn, Colorado

  • Livability: 79
  • % of homeowners ages 25-44: 43.9%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.05%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.40%
  • Property crime rate (per 1,000): 25.779
  • Violent crime rate (per 1,000): 4.318
Utah-welcome-iStock-507123829

48. Syracuse, Utah

  • Livability: 87
  • % of homeowners ages 25-44: 46.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.24%
  • Property crime rate (per 1,000): 5.011
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.517
Two young women friends accessing cash from an ATM on the street to continue their shopping on a sunny day

47. Malden, Massachusetts

  • Livability: 83
  • % of homeowners ages 25-44: 43.5%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.66%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.53%
  • Property crime rate (per 1,000): 11.795
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.922
Couple in convertible on their road trip.

46. Farmington, Utah

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 42.93%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.26%
  • Property crime rate (per 1,000): 10.578
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.611
Kirkland Washington

45. Kirkland, Washington

  • Livability: 83
  • % of homeowners ages 25-44: 41.5%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.52%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.26%
  • Property crime rate (per 1,000): 20.124
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.606

Glimpse of city life with traffic on Walnut Street with office buildings in the background in downtown Cincinnati, Ohio, USA illuminated at twilight.

44. Southgate, Kentucky

  • Livability: 84
  • % of homeowners ages 25-44: 43.45%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.42%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.98%
  • Property crime rate (per 1,000): 8.716
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.792
Autumn in Bennington, Vermont stock photo

43. Winooski, Vermont

  • Livability: 80
  • % of homeowners ages 25-44: 46.3%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.07%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.30%
  • Property crime rate (per 1,000): 25.952
  • Violent crime rate (per 1,000): 3.484
Royal Oak Michigan main street

42. Royal Oak, Michigan

  • Livability: 82
  • % of homeowners ages 25-44: 43.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.68%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.56%
  • Property crime rate (per 1,000): 8.016
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.240
High angle view of Lower Manhattan cityscape - Chinatown, New York, USA.

41. Highland Park, New Jersey

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 41.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.28%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.67%
  • Property crime rate (per 1,000): 12.189
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.507
Hillsboro Oregon skyline

40. Hillsboro, Oregon

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 48.0%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.49%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.03%
  • Property crime rate (per 1,000): 24.292
  • Violent crime rate (per 1,000): 3.177

Row of houses in the suburb of Lakewood in the Cleveland Metropolitan Area.

39. Lakewood, Ohio

  • Livability: 87
  • % of homeowners ages 25-44: 45.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.36%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.78%
  • Property crime rate (per 1,000): 11.406
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.421
Michigan Welcome Sign stock photo

38. Clawson, Michigan

  • Livability: 92
  • % of homeowners ages 25-44: 40.1%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%
  • Property crime rate (per 1,000): 5.579
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.979
Close up on an antique map of the county of Hamilton, state of Iowa.

37. North Liberty, Iowa

  • Livability: 83
  • % of homeowners ages 25-44: 53.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.63%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.18%
  • Property crime rate (per 1,000): 3.975
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.693
Building of Church of Jesus Christ Of Latter Day in Lehi Utah in winter - Image.

36. Lehi, Utah

  • Livability: 86
  • % of homeowners ages 25-44: 54.7%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.42%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.78%
  • Property crime rate (per 1,000): 5.410
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.882
male strong hands holding dollar bills in the middle in the car interior on the background of the steering wheel.

35. Herriman, Utah

  • Livability: 85
  • % of homeowners ages 25-44: 56.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.56%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.00%
  • Property crime rate (per 1,000): 5.978
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.173

Aurora is a suburb of Chicago located in the outer region of Greater Chicago in the U.

34. Lisle, Illinois

  • Livability: 81
  • % of homeowners ages 25-44: 40.1%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.71%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.77%
  • Property crime rate (per 1,000): 4.551
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.433
Aerial panoramic high-angle view of Paterson, Passaic County, New Jersey, USA on a sunny day.

33. Guttenberg, New Jersey

  • Livability: 81
  • % of homeowners ages 25-44: 41.5%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.87%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.09%
  • Property crime rate (per 1,000): 9.540
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.100
A Coal Barge On The Ohio River At Bellevue And Dayton Kentucky Across From Cincinnati Ohio USA.

32. Bellevue, Kentucky

  • Livability: 92
  • % of homeowners ages 25-44: 44.5%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%
  • Property crime rate (per 1,000): 10.152
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.875
A view of a red shed and farm animals in Auburn, Washington.

31. Black Diamond, Washington

  • Livability: 81
  • % of homeowners ages 25-44: 42.7%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.78%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.83%
  • Property crime rate (per 1,000): 3.955
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.273
Sunlight and shadow highlight an empty picnic table and grill at a disc golf park in Ankeny, Iowa.

30. Ankeny, Iowa

  • Livability: 92
  • % of homeowners ages 25-44: 46.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.23%
  • Property crime rate (per 1,000): 10.216
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.659

ferndale-michigan_iStock-1868924725

29. Ferndale, Michigan

  • Livability: 89
  • % of homeowners ages 25-44: 53.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.45%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.85%
  • Property crime rate (per 1,000): 15.283
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.048
Father and son sitting on the edge of cliff overlooking vast landscape at Grand View Point of Canyonlands National Park during sunset.

28. Sunset, Utah

  • Livability: 79
  • % of homeowners ages 25-44: 40.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.25%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.12%
  • Property crime rate (per 1,000): 11.462
  • Violent crime rate (per 1,000): 3.758
View of the pier and beach in Capitola, California.

27. King City, California

  • Livability: 75
  • % of homeowners ages 25-44: 42.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.50%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.55%
  • Property crime rate (per 1,000): 6.874
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.905
BERKLEY, MI/USA - AUGUST 16, 2018: Three classic cars in front of historic Vinsetta Garage, at Woodward Dream Cruise: 1953 Studebaker Commander Chevrolet C4 Corvette Dodge (SRT) Challenger Hellcat - Image.

26. Berkley, Michigan

  • Livability: 91
  • % of homeowners ages 25-44: 40.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.12%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.29%
  • Property crime rate (per 1,000): 3.432
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.336
Willamette river in sunny autumn day.

25. Milwaukie, Oregon

  • Livability: 91
  • % of homeowners ages 25-44: 40.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.30%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.73%
  • Property crime rate (per 1,000): 15.268
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.931

The Iowa state flag waving along with the national flag of the United States of America.

24. Coralville, Iowa

  • Livability: 87
  • % of homeowners ages 25-44: 43.5%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.62%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.43%
  • Property crime rate (per 1,000): 20.638
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.332
Logan, Utah, USA - April 26, 2019: Evening view of storefronts along W Center St in the downtown business district.

23. Logan, Utah

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 42.23%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.51%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.21%
  • Property crime rate (per 1,000): 11.305
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.373
winter wonderland

22. Spanish Fork, Utah

  • Livability: 83
  • % of homeowners ages 25-44: 45.01%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.88%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.95%
  • Property crime rate (per 1,000): 7.048
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.752
Memorial Square and the Franklin County Courthouse in downtown Chambersburg, Pennsylvania USA.

21. Phoenixville, Pennsylvania

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 47.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.53%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.12%
  • Property crime rate (per 1,000): 4.430
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.837
Welcome New Jersey iStock-531315252

20. Morristown, New Jersey

  • Livability: 84
  • % of homeowners ages 25-44: 46.9%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.03%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.20%
  • Property crime rate (per 1,000): 7.982
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.645

A group of three women smile as they go on a shopping trip, carrying bags.

19. Clinton, Utah

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 42.6%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.56%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.32%
  • Property crime rate (per 1,000): 7.702
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.889
Bellevue Seattle Washington

18. Bellevue, Washington

  • Livability: 87
  • % of homeowners ages 25-44: 43.8%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.82%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.87%
  • Property crime rate (per 1,000): 33.395
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.386
Welcome to South Carolina

17. Fountain Inn, South Carolina

  • Livability: 78
  • % of homeowners ages 25-44: 40.9%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.30%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.18%
  • Property crime rate (per 1,000): 9.789
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.786
October 29, 2018 Sunnyvale / CA / USA - Urban landscape with newly developed residential buildings in downtown Sunnyvale, south San Francisco bay area, California;.

16. Sunnyvale, California

  • Livability: 82
  • % of homeowners ages 25-44: 50%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.30%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.61%
  • Property crime rate (per 1,000): 19.093
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.445
Happy Man working on laptop placed on kitchen counter while his wife stands next to him looking at the screen.

15. Eatonville, Washington

  • Livability: 78
  • % of homeowners ages 25-44: 47.1%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.50%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.18%
  • Property crime rate (per 1,000): 5.380
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.152

Washington-welcome-iStock-1021333836

14. Ridgefield, Washington

  • Livability: 85
  • % of homeowners ages 25-44: 44.1%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.86%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.94%
  • Property crime rate (per 1,000): 10.734
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.835
Bellevue Seattle Washington

13. Redmond, Washington

  • Livability: 88
  • % of homeowners ages 25-44: 52.9%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.83%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.56%
  • Property crime rate (per 1,000): 27.397
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.305
Two young women having fun at a music festival.

12. Newmarket, New Hampshire

  • Livability: 84
  • % of homeowners ages 25-44: 42.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.88%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.09%
  • Property crime rate (per 1,000): 3.793
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.527
Clearfield, Utah.

11. Clearfield, Utah

  • Livability: 79
  • % of homeowners ages 25-44: 47.3%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.60%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.38%
  • Property crime rate (per 1,000): 11.562
  • Violent crime rate (per 1,000): 3.166
Welcome to Ohio sign along a rural farm road at the Ohio/Michigan state line.

10. Grandview Heights, Ohio

  • Livability: 94
  • % of homeowners ages 25-44: 50.9%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.28%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.55%
  • Property crime rate (per 1,000): 21.326
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.110

West Chester Pennsylvania aerial view

9. West Chester, Pennsylvania

  • Livability: 81
  • % of homeowners ages 25-44: 44.2%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.39%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.13%
  • Property crime rate (per 1,000): 12.498
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.150
Drone view of downtown Mountain View in California.

8. Mountain View, California

  • Livability: 85
  • % of homeowners ages 25-44: 49.8%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.41%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.82%
  • Property crime rate (per 1,000): 27.731
  • Violent crime rate (per 1,000): 3.069
Welcome-Wisconsin-iStock-176888085

7. Middleton, Wisconsin

  • Livability: 90
  • % of homeowners ages 25-44: 40.8%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.69%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.69%
  • Property crime rate (per 1,000): 8.907
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.071
CAMBRIDGE, USA - APRIL 20: View of the architecture of Cambridge in Massachusetts, USA by the Harvard University with lots of student enjoying a sunbath by the Charles River on April 20, 2010.

6. Cambridge, Massachusetts

  • Livability: 86
  • % of homeowners ages 25-44: 49.7%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.73%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.49%
  • Property crime rate (per 1,000): 26.443
  • Violent crime rate (per 1,000): 4.367
Hoboken, N.J.

5. Hoboken, New Jersey

  • Livability: 83
  • % of homeowners ages 25-44: 62.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.97%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.17%
  • Property crime rate (per 1,000): 17.838
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.885

Welcome-Pennsylvania-iStock-91688650

4. Conshohocken, Pennsylvania

  • Livability: 89
  • % of homeowners ages 25-44: 56.8%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.25%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.21%
  • Property crime rate (per 1,000): 12.424
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.324
pennsylvania flag US state symbol.

3. Brentwood, Pennsylvania

  • Livability: 81
  • % of homeowners ages 25-44: 41%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.19%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 5.33%
  • Property crime rate (per 1,000): 13.767
  • Violent crime rate (per 1,000): 1.773
Boston

2. Somerville, Massachusetts

  • Livability: 84
  • % of homeowners ages 25-44: 53.4%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.63%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 4.93%
  • Property crime rate (per 1,000): 16.988
  • Violent crime rate (per 1,000): 2.214
Welcome to Illinois Sign stock photo

1. Cortland, Illinois

  • Livability: 76
  • % of homeowners ages 25-44: 43.8%
  • % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.85%
  • % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 6.52%
  • Property crime rate (per 1,000): 4.647
  • Violent crime rate (per 1,000): 0.443

Methodology: To identify the most appealing cities in the United States for young, affluent residents, GOBankingRates conducted a comprehensive analysis using a range of demographic, economic and lifestyle metrics. The study began by selecting cities in which at least 40% of homeowners fall within the 25-44 age range. For each city, population data was extracted from the 2023 American Community Survey conducted by the U.S. Census Bureau. Two key income metrics were calculated: the percentage of these younger homeowners earning $150,000 or more compared to all households, and the percentage earning that amount compared only to their age group peers. Crime statistics were drawn from the FBI’s Crime Data Explorer, enabling calculation of both property and violent crime rates per 1,000 residents. Livability scores were obtained from AreaVibes, and any city scoring below 75 was excluded to ensure a baseline quality of life. The final ranking was determined by a weighted scoring system: livability index (2.00), percentage of high-earning householders aged 25-44 compared to their peers (2.00), percentage of high-earning householders aged 25-44 compared to all households (2.00), property crime rate (1.50) and violent crime rate (1.50). These scores were aggregated and sorted to reveal the top cities for young and wealthy individuals. All data is up to date as of Oct. 16, 2025.

