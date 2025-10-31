50 Best Cities for the Young and Wealthy To Live  

50. Aspinwall, Pennsylvania

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 42.7%

42.7% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%

0% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%

0% Property crime rate (per 1,000): 6.494

6.494 Violent crime rate (per 1,000): 0.722

See More: 10 Ways To Build Wealth From a Young Age

49. Northglenn, Colorado

Livability: 79

79 % of homeowners ages 25-44: 43.9%

43.9% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.05%

1.05% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.40%

2.40% Property crime rate (per 1,000): 25.779

25.779 Violent crime rate (per 1,000): 4.318

48. Syracuse, Utah

Livability: 87

87 % of homeowners ages 25-44: 46.2%

46.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%

0.11% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.24%

0.24% Property crime rate (per 1,000): 5.011

5.011 Violent crime rate (per 1,000): 0.517

47. Malden, Massachusetts

Livability: 83

83 % of homeowners ages 25-44: 43.5%

43.5% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.66%

0.66% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.53%

1.53% Property crime rate (per 1,000): 11.795

11.795 Violent crime rate (per 1,000): 2.922

46. Farmington, Utah

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 42.93%

42.93% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%

0.11% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.26%

0.26% Property crime rate (per 1,000): 10.578

10.578 Violent crime rate (per 1,000): 0.611

45. Kirkland, Washington

Livability: 83

83 % of homeowners ages 25-44: 41.5%

41.5% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.52%

0.52% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.26%

1.26% Property crime rate (per 1,000): 20.124

20.124 Violent crime rate (per 1,000): 0.606

Discover More: How To Build Wealth With Your Paycheck at Every Age

44. Southgate, Kentucky

Livability: 84

84 % of homeowners ages 25-44: 43.45%

43.45% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.42%

0.42% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.98%

0.98% Property crime rate (per 1,000): 8.716

8.716 Violent crime rate (per 1,000): 0.792

43. Winooski, Vermont

Livability: 80

80 % of homeowners ages 25-44: 46.3%

46.3% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.07%

1.07% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.30%

2.30% Property crime rate (per 1,000): 25.952

25.952 Violent crime rate (per 1,000): 3.484

42. Royal Oak, Michigan

Livability: 82

82 % of homeowners ages 25-44: 43.4%

43.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.68%

0.68% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.56%

1.56% Property crime rate (per 1,000): 8.016

8.016 Violent crime rate (per 1,000): 1.240

41. Highland Park, New Jersey

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 41.4%

41.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.28%

0.28% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.67%

0.67% Property crime rate (per 1,000): 12.189

12.189 Violent crime rate (per 1,000): 1.507

40. Hillsboro, Oregon

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 48.0%

48.0% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.49%

0.49% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.03%

1.03% Property crime rate (per 1,000): 24.292

24.292 Violent crime rate (per 1,000): 3.177

Find More: Here’s the Average Monthly Income for Millennials in 2025

39. Lakewood, Ohio

Livability: 87

87 % of homeowners ages 25-44: 45.6%

45.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.36%

0.36% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.78%

0.78% Property crime rate (per 1,000): 11.406

11.406 Violent crime rate (per 1,000): 1.421

38. Clawson, Michigan

Livability: 92

92 % of homeowners ages 25-44: 40.1%

40.1% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%

0% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%

0% Property crime rate (per 1,000): 5.579

5.579 Violent crime rate (per 1,000): 1.979

37. North Liberty, Iowa

Livability: 83

83 % of homeowners ages 25-44: 53.2%

53.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.63%

0.63% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.18%

1.18% Property crime rate (per 1,000): 3.975

3.975 Violent crime rate (per 1,000): 0.693

36. Lehi, Utah

Livability: 86

86 % of homeowners ages 25-44: 54.7%

54.7% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.42%

0.42% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.78%

0.78% Property crime rate (per 1,000): 5.410

5.410 Violent crime rate (per 1,000): 0.882

35. Herriman, Utah

Livability: 85

85 % of homeowners ages 25-44: 56.6%

56.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.56%

0.56% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.00%

1.00% Property crime rate (per 1,000): 5.978

5.978 Violent crime rate (per 1,000): 1.173

Read More: What Class Do You Actually Belong To? The Income Breakdown Might Shock You

34. Lisle, Illinois

Livability: 81

81 % of homeowners ages 25-44: 40.1%

40.1% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.71%

0.71% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.77%

1.77% Property crime rate (per 1,000): 4.551

4.551 Violent crime rate (per 1,000): 0.433

33. Guttenberg, New Jersey

Livability: 81

81 % of homeowners ages 25-44: 41.5%

41.5% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.87%

0.87% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.09%

2.09% Property crime rate (per 1,000): 9.540

9.540 Violent crime rate (per 1,000): 2.100

32. Bellevue, Kentucky

Livability: 92

92 % of homeowners ages 25-44: 44.5%

44.5% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0%

0% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0%

0% Property crime rate (per 1,000): 10.152

10.152 Violent crime rate (per 1,000): 0.875

31. Black Diamond, Washington

Livability: 81

81 % of homeowners ages 25-44: 42.7%

42.7% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.78%

0.78% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.83%

1.83% Property crime rate (per 1,000): 3.955

3.955 Violent crime rate (per 1,000): 0.273

30. Ankeny, Iowa

Livability: 92

92 % of homeowners ages 25-44: 46.6%

46.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.11%

0.11% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.23%

0.23% Property crime rate (per 1,000): 10.216

10.216 Violent crime rate (per 1,000): 1.659

For You: 9 Fastest Ways To Get Rich, According to Experts

29. Ferndale, Michigan

Livability: 89

89 % of homeowners ages 25-44: 53.4%

53.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.45%

0.45% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.85%

0.85% Property crime rate (per 1,000): 15.283

15.283 Violent crime rate (per 1,000): 2.048

28. Sunset, Utah

Livability: 79

79 % of homeowners ages 25-44: 40.2%

40.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.25%

1.25% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.12%

3.12% Property crime rate (per 1,000): 11.462

11.462 Violent crime rate (per 1,000): 3.758

27. King City, California

Livability: 75

75 % of homeowners ages 25-44: 42.2%

42.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.50%

1.50% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.55%

3.55% Property crime rate (per 1,000): 6.874

6.874 Violent crime rate (per 1,000): 2.905

26. Berkley, Michigan

Livability: 91

91 % of homeowners ages 25-44: 40.6%

40.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.12%

0.12% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.29%

0.29% Property crime rate (per 1,000): 3.432

3.432 Violent crime rate (per 1,000): 0.336

25. Milwaukie, Oregon

Livability: 91

91 % of homeowners ages 25-44: 40.4%

40.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.30%

0.30% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.73%

0.73% Property crime rate (per 1,000): 15.268

15.268 Violent crime rate (per 1,000): 1.931

See More: I’m a Self-Made Millionaire — 6 Steps I Took To Become Rich on an Average Salary

24. Coralville, Iowa

Livability: 87

87 % of homeowners ages 25-44: 43.5%

43.5% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.62%

0.62% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.43%

1.43% Property crime rate (per 1,000): 20.638

20.638 Violent crime rate (per 1,000): 1.332

23. Logan, Utah

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 42.23%

42.23% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.51%

0.51% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.21%

1.21% Property crime rate (per 1,000): 11.305

11.305 Violent crime rate (per 1,000): 1.373

22. Spanish Fork, Utah

Livability: 83

83 % of homeowners ages 25-44: 45.01%

45.01% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.88%

0.88% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.95%

1.95% Property crime rate (per 1,000): 7.048

7.048 Violent crime rate (per 1,000): 0.752

21. Phoenixville, Pennsylvania

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 47.6%

47.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.53%

0.53% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.12%

1.12% Property crime rate (per 1,000): 4.430

4.430 Violent crime rate (per 1,000): 0.837

20. Morristown, New Jersey

Livability: 84

84 % of homeowners ages 25-44: 46.9%

46.9% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.03%

1.03% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.20%

2.20% Property crime rate (per 1,000): 7.982

7.982 Violent crime rate (per 1,000): 2.645

Check Out: Here’s How Much You Need To Earn To Be ‘Rich’ in Every State

19. Clinton, Utah

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 42.6%

42.6% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.56%

0.56% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.32%

1.32% Property crime rate (per 1,000): 7.702

7.702 Violent crime rate (per 1,000): 0.889

18. Bellevue, Washington

Livability: 87

87 % of homeowners ages 25-44: 43.8%

43.8% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.82%

0.82% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.87%

1.87% Property crime rate (per 1,000): 33.395

33.395 Violent crime rate (per 1,000): 1.386

17. Fountain Inn, South Carolina

Livability: 78

78 % of homeowners ages 25-44: 40.9%

40.9% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.30%

1.30% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.18%

3.18% Property crime rate (per 1,000): 9.789

9.789 Violent crime rate (per 1,000): 0.786

16. Sunnyvale, California

Livability: 82

82 % of homeowners ages 25-44: 50%

50% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.30%

1.30% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.61%

2.61% Property crime rate (per 1,000): 19.093

19.093 Violent crime rate (per 1,000): 2.445

15. Eatonville, Washington

Livability: 78

78 % of homeowners ages 25-44: 47.1%

47.1% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.50%

1.50% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.18%

3.18% Property crime rate (per 1,000): 5.380

5.380 Violent crime rate (per 1,000): 2.152

Discover Next: The Median Salary of Americans Your Age in Every State

14. Ridgefield, Washington

Livability: 85

85 % of homeowners ages 25-44: 44.1%

44.1% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.86%

0.86% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.94%

1.94% Property crime rate (per 1,000): 10.734

10.734 Violent crime rate (per 1,000): 0.835

13. Redmond, Washington

Livability: 88

88 % of homeowners ages 25-44: 52.9%

52.9% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.83%

0.83% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.56%

1.56% Property crime rate (per 1,000): 27.397

27.397 Violent crime rate (per 1,000): 1.305

12. Newmarket, New Hampshire

Livability: 84

84 % of homeowners ages 25-44: 42.2%

42.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.88%

0.88% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.09%

2.09% Property crime rate (per 1,000): 3.793

3.793 Violent crime rate (per 1,000): 0.527

11. Clearfield, Utah

Livability: 79

79 % of homeowners ages 25-44: 47.3%

47.3% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.60%

1.60% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.38%

3.38% Property crime rate (per 1,000): 11.562

11.562 Violent crime rate (per 1,000): 3.166

10. Grandview Heights, Ohio

Livability: 94

94 % of homeowners ages 25-44: 50.9%

50.9% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.28%

0.28% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 0.55%

0.55% Property crime rate (per 1,000): 21.326

21.326 Violent crime rate (per 1,000): 0.110

Learn This: How Much You Need To Earn To Be Upper Middle Class in Every State

9. West Chester, Pennsylvania

Livability: 81

81 % of homeowners ages 25-44: 44.2%

44.2% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.39%

1.39% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.13%

3.13% Property crime rate (per 1,000): 12.498

12.498 Violent crime rate (per 1,000): 2.150

8. Mountain View, California

Livability: 85

85 % of homeowners ages 25-44: 49.8%

49.8% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.41%

1.41% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.82%

2.82% Property crime rate (per 1,000): 27.731

27.731 Violent crime rate (per 1,000): 3.069

7. Middleton, Wisconsin

Livability: 90

90 % of homeowners ages 25-44: 40.8%

40.8% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 0.69%

0.69% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 1.69%

1.69% Property crime rate (per 1,000): 8.907

8.907 Violent crime rate (per 1,000): 1.071

6. Cambridge, Massachusetts

Livability: 86

86 % of homeowners ages 25-44: 49.7%

49.7% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.73%

1.73% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.49%

3.49% Property crime rate (per 1,000): 26.443

26.443 Violent crime rate (per 1,000): 4.367

5. Hoboken, New Jersey

Livability: 83

83 % of homeowners ages 25-44: 62.4%

62.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.97%

1.97% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 3.17%

3.17% Property crime rate (per 1,000): 17.838

17.838 Violent crime rate (per 1,000): 1.885

Know More: Here’s the Cost of Living in Every State

4. Conshohocken, Pennsylvania

Livability: 89

89 % of homeowners ages 25-44: 56.8%

56.8% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 1.25%

1.25% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 2.21%

2.21% Property crime rate (per 1,000): 12.424

12.424 Violent crime rate (per 1,000): 0.324

3. Brentwood, Pennsylvania

Livability: 81

81 % of homeowners ages 25-44: 41%

41% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.19%

2.19% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 5.33%

5.33% Property crime rate (per 1,000): 13.767

13.767 Violent crime rate (per 1,000): 1.773

2. Somerville, Massachusetts

Livability: 84

84 % of homeowners ages 25-44: 53.4%

53.4% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.63%

2.63% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 4.93%

4.93% Property crime rate (per 1,000): 16.988

16.988 Violent crime rate (per 1,000): 2.214

1. Cortland, Illinois

Livability: 76

76 % of homeowners ages 25-44: 43.8%

43.8% % of age 25-44 homeowners earning over $150K: 2.85%

2.85% % of all homeowners who are 25-44 and earning over $150K: 6.52%

6.52% Property crime rate (per 1,000): 4.647

4.647 Violent crime rate (per 1,000): 0.443

Methodology: To identify the most appealing cities in the United States for young, affluent residents, GOBankingRates conducted a comprehensive analysis using a range of demographic, economic and lifestyle metrics. The study began by selecting cities in which at least 40% of homeowners fall within the 25-44 age range. For each city, population data was extracted from the 2023 American Community Survey conducted by the U.S. Census Bureau. Two key income metrics were calculated: the percentage of these younger homeowners earning $150,000 or more compared to all households, and the percentage earning that amount compared only to their age group peers. Crime statistics were drawn from the FBI’s Crime Data Explorer, enabling calculation of both property and violent crime rates per 1,000 residents. Livability scores were obtained from AreaVibes, and any city scoring below 75 was excluded to ensure a baseline quality of life. The final ranking was determined by a weighted scoring system: livability index (2.00), percentage of high-earning householders aged 25-44 compared to their peers (2.00), percentage of high-earning householders aged 25-44 compared to all households (2.00), property crime rate (1.50) and violent crime rate (1.50). These scores were aggregated and sorted to reveal the top cities for young and wealthy individuals. All data is up to date as of Oct. 16, 2025.

More From GOBankingRates

This article originally appeared on GOBankingRates.com: 50 Best Cities for the Young and Wealthy To Live

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.