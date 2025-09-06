Personal Finance

$1.8 Billion Powerball Jackpot: How Much the Winner Would Take Home in Every State

September 06, 2025 — 07:15 am EDT

Today’s Powerball jackpot has climbed to $1.8 billion — the second most in U.S. lottery history – and you can take home anywhere from $430 million to $1.1 billion of that. It all depends on (a) whether you claim it in one lump sum or in 30 annuity payments and (b) where you live, as outlined by USA Mega.

Every state takes its share of taxes, so – if you take it in one check – you could get as little as $431 million in New Jersey to as much as $520 million in the 10 states without lottery taxes. The lump sum payment, before taxes, is $826 million.

The annuity payments come over 30 years and break down to $1.135 billion for the 10 states without lottery taxes, to as little as $939 million (New York). The lump sum after federal taxes — but before state taxes — is $520,674,980 while the 30 annuity payments break down to $37,842,980.

This jackpot is second only to the $2.04 billion Powerball won in California on Nov. 7, 2022. There has been no winner since May 31, 2025 – this is the 42nd drawing since then.

Powerball is played in 45 states. Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada and Utah are not part of the lottery.

See how much you would take home in your state, if you were lucky enough to win today.

Also tell us what you would do with it.

Lake Havasu City is a city in Mohave County, Arizona, United States.

Arizona

  • State tax: 2.5%
  • Annuity payment per year: $36,342,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400
  • Cash payout: $500,014,980

Arkansas Paradise Lake Reflection , ripples on the lake , low angle near water.

Arkansas

  • State tax: 3.9%
  • Annuity payment per year: $35,502,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400
  • Cash payout: $488,445,380

San Diego skyline during the day

California

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980
Welcome-Colorado-iStock-182432492

Colorado

  • State tax: 4.4%
  • Annuity payment per year: $35,202,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400
  • Cash payout: $484,313,380
Greenwich Connecticut Home Zillow

Connecticut

  • State tax: 6.99%
  • Annuity payment per year: $33,648,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,009,469,400
  • Cash payout: $462,909,620
Delaware_State_University_Student_Center

Delaware

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $33,882,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,016,489,400
  • Cash payout: $466,132,580
Boardwalk to Beach in Florida stock photo

Florida

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980

Aerial View of Downtown Statesboro, Georgia in Autumn.

Georgia

  • State tax: 5.19%
  • Annuity payment per year: $34,728,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,041,869,400
  • Cash payout: $477,784,820
Spokane River as It Runs Under the Centennial Trail Bridge at the Border of Post Falls, Idaho and Stateline

Idaho

  • State tax: 5.7%
  • Annuity payment per year: $34,425,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,032,779,400
  • Cash payout: $473,611,500
Welcome to Illinois Sign stock photo

Illinois

  • State tax: 4.95%
  • Annuity payment per year: $34,872,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,046,189,400
  • Cash payout: $479,768,180
Aerial view of Indianapolis, Indiana, skyline above Indiana World War Memorial and University park.

Indiana

  • State tax: 3%
  • Annuity payment per year: $36,042,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400
  • Cash payout: $495,882,980
An aerial view of the city of Dubuque against a blue cloudy sky on a sunny day, Iowa, United States.

Iowa

  • State tax: 3.8%
  • Annuity payment per year: $35,562,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,066,889,400
  • Cash payout: $489,271,780

Kansas state of United States flag on flagpole waving cloudy sky background realistic 3d illustration.

Kansas

  • State tax: 5.7%
  • Annuity payment per year: $34,422,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,032,689,400
  • Cash payout: $473,570,180
Lexington Kentucky 40502 Home Zillow

Kentucky

  • State tax: 4%
  • Annuity payment per year: $35,442,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,063,289,400
  • Cash payout: $487,618,980
City of New Orleans sunset stock photo

Louisiana

  • State tax: 3%
  • Annuity payment per year: $36,042,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400
  • Cash payout: $495,882,980
View of Fort Ambross Mill in the town of Brunswick in Maine, USA, showing the river and bridge on a bright day

Maine

  • State tax: 7.15%
  • Annuity payment per year: $33,552,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,006,589,400
  • Cash payout: $461,587,380
Cumberland, Maryland

Maryland

  • State tax: 9.5%
  • Annuity payment per year: $32,142,980
    • Total annuity payout after 30 years: $964,289,400
  • Cash payout: $442,166,980

Brookline, Massachusetts, USA - April 2, 2021: View of the S.

Massachusetts

  • State tax: 9%
  • Annuity payment per year: $32,442,980
    • Total annuity payout after 30 years: $973,289,400
  • Cash payout: $446,298,980
Picture of a walkway overlooking water in Traverse City Michigan , Sleeping Bear Dunes

Michigan

  • State tax: 4.25%
  • Annuity payment per year: $35,292,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400
  • Cash payout: $485,552,980
Aerial View of the Twin Cities Suburb of Hopkins, Minnesota.

Minnesota

  • State tax: 9.85%
  • Annuity payment per year: $31,932,980
    • Total annuity payout after 30 years: $957,989,400
  • Cash payout: $439,274,580
Mississippi Welcome Sign

Mississippi

  • State tax: 4.4%
  • Annuity payment per year: $35,202,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400
  • Cash payout: $484,313,380
Downtown St. Louis Beyond the Arch stock photo

Missouri

  • State tax: 4.7%
  • Annuity payment per year: $35,022,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,050,689,400
  • Cash payout: $481,834,180

Montana welcome

Montana

  • State tax: 5.9%
  • Annuity payment per year: $34,302,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400
  • Cash payout: $471,917,380
Plattsmouth, NE, USA - July 13, 2014: Nebraska, the good life, home of Arbor Day - roadside welcome sign at state border.

Nebraska

  • State tax: 5.2%
  • Annuity payment per year: $34,722,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,041,689,400
  • Cash payout: $477,702,180
Autumn Morning in the Monadnock Region of New Hampshire near Keene.

New Hampshire

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980
Newark is the largest city in New Jersey.

New Jersey

  • State tax: 10.75%
  • Annuity payment per year: $31,392,980
    • Total annuity payout after 30 years: $941,789,400
  • Cash payout: $431,836,980
Welcome to New Mexico road sign just across the Texas state line.

New Mexico

  • State tax: 5.9%
  • Annuity payment per year: $34,302,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400
  • Cash payout: $471,917,380

New York City skyline at sunset with Brooklyn Bridge and Lower Manhattan.

New York

  • State tax: 10.9%
  • Annuity payment per year: $31,302,980
    • Total annuity payout after 30 years: $939,089,400
  • Cash payout: $471,917,380
North Carolina plate

North Carolina

  • State tax: 4.25%
  • Annuity payment per year: $35,292,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400
  • Cash payout: $485,552,980
Fargo, North Dakota / USA - June 27 2017: Theater and Street View in Summer.

North Dakota

  • State tax: 2.9%
  • Annuity payment per year: $36,102,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400
  • Cash payout: $496,709,380
Toledo, Ohio, USA downtown skyline on the Maumee River at twilight.

Ohio

  • State tax: 3.13%
  • Annuity payment per year: $35,967,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400
  • Cash payout: $496,709,380
Stillwater, Oklahoma, USA - April 24, 2018: Daytime view of the enlarged bronze replica of 'The Bronco Buster' by famed sculptor Frederic Remington in a roundabout on Main Street in Stillwater Oklahoma.

Oklahoma

  • State tax: 4.75%
  • Annuity payment per year: $34,992,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,049,789,400
  • Cash payout: $481,420,980

Willamette river in sunny autumn day.

Oregon

  • State tax: 9.9%
  • Annuity payment per year: $31,902,980
    • Total annuity payout after 30 years: $957,089,400
  • Cash payout: $438,861,380
An aerial shot of the cityscape of DuBois City in Pennsylvania during the sunrise.

Pennsylvania

  • State tax: 3.1%
  • Annuity payment per year: $36,000,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,080,029,400
  • Cash payout: $495,304,500
Pawtuxet Village is a section of the New England cities of Warwick and Cranston, Rhode Island.

Rhode Island

  • State tax: 5.99%
  • Annuity payment per year: $34,248,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,027,469,400
  • Cash payout: $471,173,620
Map of South Carolina State.

South Carolina

  • State tax: 6.2%
  • Annuity payment per year: $34,122,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,023,689,400
  • Cash payout: $469,438,180
Rapid City is the second most populous city in South Dakota and the county seat of Pennington County.

South Dakota

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980

Nashville skyline with river and sunset.

Tennessee

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980
River walk in San Antonio city downtown skyline cityscape of Texas USA at sunset.

Texas

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980
Aerial view of small town Stowe, Vermont with rolling hills, city buildings and fall colors against a blue sky

Vermont

  • State tax: 8.75%
  • Annuity payment per year: $32,592,980
    • Total annuity payout after 30 years: $977,789,400
  • Cash payout: $448,364,980
Aerial view of Richmond Skyline.

Virginia

  • State tax: 4%
  • Annuity payment per year: $34,392,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,031,789,400
  • Cash payout: $473,156,980

A roadside welcome to Washington State sign in the rural Palouse area near Spokane, Washington, USA.

Washington

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980
Kenova, USA - October 17, 2019: Welcome to West Virginia sign Wild and Wonderful with mountains picture and blue sky by Kentucky border.

West Virginia

  • State tax: 4.82%
  • Annuity payment per year: $34,950,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,048,529,400
  • Cash payout: $480,842,500
The Madison, Wisconsin skyline showing buildings, green trees and Wisconsin State Capitol on a sunny day

Wisconsin

  • State tax: 7.65%
  • Annuity payment per year: $33,252,980
    • Total annuity payout after 30 years: $997,589,400
  • Cash payout: $457,455,380
Welcome to Wyoming sign stock photo

Wyoming

  • State tax: None
  • Annuity payment per year: $37,842,980
    • Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
  • Cash payout: $520,674,980

