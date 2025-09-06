$1.8 Billion Powerball Jackpot: How Much the Winner Would Take Home in Every State

Today’s Powerball jackpot has climbed to $1.8 billion — the second most in U.S. lottery history – and you can take home anywhere from $430 million to $1.1 billion of that. It all depends on (a) whether you claim it in one lump sum or in 30 annuity payments and (b) where you live, as outlined by USA Mega.

Every state takes its share of taxes, so – if you take it in one check – you could get as little as $431 million in New Jersey to as much as $520 million in the 10 states without lottery taxes. The lump sum payment, before taxes, is $826 million.

The annuity payments come over 30 years and break down to $1.135 billion for the 10 states without lottery taxes, to as little as $939 million (New York). The lump sum after federal taxes — but before state taxes — is $520,674,980 while the 30 annuity payments break down to $37,842,980.

This jackpot is second only to the $2.04 billion Powerball won in California on Nov. 7, 2022. There has been no winner since May 31, 2025 – this is the 42nd drawing since then.

Powerball is played in 45 states. Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada and Utah are not part of the lottery.

See how much you would take home in your state, if you were lucky enough to win today.

Also tell us what you would do with it.

Arizona

State tax: 2.5%

2.5% Annuity payment per year: $36,342,980 Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400

$36,342,980 Cash payout: $500,014,980

Arkansas

State tax: 3.9%

3.9% Annuity payment per year: $35,502,980 Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400

$35,502,980 Cash payout: $488,445,380

California

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

Colorado

State tax: 4.4%

4.4% Annuity payment per year: $35,202,980 Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400

$35,202,980 Cash payout: $484,313,380

Connecticut

State tax: 6.99%

6.99% Annuity payment per year: $33,648,980 Total annuity payout after 30 years: $1,009,469,400

$33,648,980 Cash payout: $462,909,620

Delaware

State tax: None

None Annuity payment per year: $33,882,980 Total annuity payout after 30 years: $1,016,489,400

$33,882,980 Cash payout: $466,132,580

Florida

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

Georgia

State tax: 5.19%

5.19% Annuity payment per year: $34,728,980 Total annuity payout after 30 years: $1,041,869,400

$34,728,980 Cash payout: $477,784,820

Idaho

State tax: 5.7%

5.7% Annuity payment per year: $34,425,980 Total annuity payout after 30 years: $1,032,779,400

$34,425,980 Cash payout: $473,611,500

Illinois

State tax: 4.95%

4.95% Annuity payment per year: $34,872,980 Total annuity payout after 30 years: $1,046,189,400

$34,872,980 Cash payout: $479,768,180

Indiana

State tax: 3%

3% Annuity payment per year: $36,042,980 Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400

$36,042,980 Cash payout: $495,882,980

Iowa

State tax: 3.8%

3.8% Annuity payment per year: $35,562,980 Total annuity payout after 30 years: $1,066,889,400

$35,562,980 Cash payout: $489,271,780

Kansas

State tax: 5.7%

5.7% Annuity payment per year: $34,422,980 Total annuity payout after 30 years: $1,032,689,400

$34,422,980 Cash payout: $473,570,180

Kentucky

State tax: 4%

4% Annuity payment per year: $35,442,980 Total annuity payout after 30 years: $1,063,289,400

$35,442,980 Cash payout: $487,618,980

Louisiana

State tax: 3%

3% Annuity payment per year: $36,042,980 Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400

$36,042,980 Cash payout: $495,882,980

Maine

State tax: 7.15%

7.15% Annuity payment per year: $33,552,980 Total annuity payout after 30 years: $1,006,589,400

$33,552,980 Cash payout: $461,587,380

Maryland

State tax: 9.5%

9.5% Annuity payment per year: $32,142,980 Total annuity payout after 30 years: $964,289,400

$32,142,980 Cash payout: $442,166,980

Massachusetts

State tax: 9%

9% Annuity payment per year: $32,442,980 Total annuity payout after 30 years: $973,289,400

$32,442,980 Cash payout: $446,298,980

Michigan

State tax: 4.25%

4.25% Annuity payment per year: $35,292,980 Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400

$35,292,980 Cash payout: $485,552,980

Minnesota

State tax: 9.85%

9.85% Annuity payment per year: $31,932,980 Total annuity payout after 30 years: $957,989,400

$31,932,980 Cash payout: $439,274,580

Mississippi

State tax: 4.4%

4.4% Annuity payment per year: $35,202,980 Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400

$35,202,980 Cash payout: $484,313,380

Missouri

State tax: 4.7%

4.7% Annuity payment per year: $35,022,980 Total annuity payout after 30 years: $1,050,689,400

$35,022,980 Cash payout: $481,834,180

Montana

State tax: 5.9%

5.9% Annuity payment per year: $34,302,980 Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400

$34,302,980 Cash payout: $471,917,380

Nebraska

State tax: 5.2%

5.2% Annuity payment per year: $34,722,980 Total annuity payout after 30 years: $1,041,689,400

$34,722,980 Cash payout: $477,702,180

New Hampshire

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

New Jersey

State tax: 10.75%

10.75% Annuity payment per year: $31,392,980 Total annuity payout after 30 years: $941,789,400

$31,392,980 Cash payout: $431,836,980

New Mexico

State tax: 5.9%

5.9% Annuity payment per year: $34,302,980 Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400

$34,302,980 Cash payout: $471,917,380

New York

State tax: 10.9%

10.9% Annuity payment per year: $31,302,980 Total annuity payout after 30 years: $939,089,400

$31,302,980 Cash payout: $471,917,380

North Carolina

State tax: 4.25%

4.25% Annuity payment per year: $35,292,980 Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400

$35,292,980 Cash payout: $485,552,980

North Dakota

State tax: 2.9%

2.9% Annuity payment per year: $36,102,980 Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400

$36,102,980 Cash payout: $496,709,380

Ohio

State tax: 3.13%

3.13% Annuity payment per year: $35,967,980 Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400

$35,967,980 Cash payout: $496,709,380

Oklahoma

State tax: 4.75%

4.75% Annuity payment per year: $34,992,980 Total annuity payout after 30 years: $1,049,789,400

$34,992,980 Cash payout: $481,420,980

Oregon

State tax: 9.9%

9.9% Annuity payment per year: $31,902,980 Total annuity payout after 30 years: $957,089,400

$31,902,980 Cash payout: $438,861,380

Pennsylvania

State tax: 3.1%

3.1% Annuity payment per year: $36,000,980 Total annuity payout after 30 years: $1,080,029,400

$36,000,980 Cash payout: $495,304,500

Rhode Island

State tax: 5.99%

5.99% Annuity payment per year: $34,248,980 Total annuity payout after 30 years: $1,027,469,400

$34,248,980 Cash payout: $471,173,620

South Carolina

State tax: 6.2%

6.2% Annuity payment per year: $34,122,980 Total annuity payout after 30 years: $1,023,689,400

$34,122,980 Cash payout: $469,438,180

South Dakota

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

Tennessee

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

Texas

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

Vermont

State tax: 8.75%

8.75% Annuity payment per year: $32,592,980 Total annuity payout after 30 years: $977,789,400

$32,592,980 Cash payout: $448,364,980

Virginia

State tax: 4%

4% Annuity payment per year: $34,392,980 Total annuity payout after 30 years: $1,031,789,400

$34,392,980 Cash payout: $473,156,980

Washington

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

West Virginia

State tax: 4.82%

4.82% Annuity payment per year: $34,950,980 Total annuity payout after 30 years: $1,048,529,400

$34,950,980 Cash payout: $480,842,500

Wisconsin

State tax: 7.65%

7.65% Annuity payment per year: $33,252,980 Total annuity payout after 30 years: $997,589,400

$33,252,980 Cash payout: $457,455,380

Wyoming

State tax: None

None Annuity payment per year: $37,842,980 Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400

$37,842,980 Cash payout: $520,674,980

