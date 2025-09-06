$1.8 Billion Powerball Jackpot: How Much the Winner Would Take Home in Every State

Today’s Powerball jackpot has climbed to $1.8 billion — the second most in U.S. lottery history – and you can take home anywhere from $430 million to $1.1 billion of that. It all depends on (a) whether you claim it in one lump sum or in 30 annuity payments and (b) where you live, as outlined by USA Mega.
Every state takes its share of taxes, so – if you take it in one check – you could get as little as $431 million in New Jersey to as much as $520 million in the 10 states without lottery taxes. The lump sum payment, before taxes, is $826 million.
The annuity payments come over 30 years and break down to $1.135 billion for the 10 states without lottery taxes, to as little as $939 million (New York). The lump sum after federal taxes — but before state taxes — is $520,674,980 while the 30 annuity payments break down to $37,842,980.
This jackpot is second only to the $2.04 billion Powerball won in California on Nov. 7, 2022. There has been no winner since May 31, 2025 – this is the 42nd drawing since then.
Powerball is played in 45 states. Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada and Utah are not part of the lottery.
See how much you would take home in your state, if you were lucky enough to win today.
Also tell us what you would do with it.
Arizona
- State tax: 2.5%
- Annuity payment per year: $36,342,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400
- Cash payout: $500,014,980
Arkansas
- State tax: 3.9%
- Annuity payment per year: $35,502,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,065,089,400
- Cash payout: $488,445,380
California
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
Colorado
- State tax: 4.4%
- Annuity payment per year: $35,202,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400
- Cash payout: $484,313,380
Connecticut
- State tax: 6.99%
- Annuity payment per year: $33,648,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,009,469,400
- Cash payout: $462,909,620
Delaware
- State tax: None
- Annuity payment per year: $33,882,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,016,489,400
- Cash payout: $466,132,580
Florida
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
Georgia
- State tax: 5.19%
- Annuity payment per year: $34,728,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,041,869,400
- Cash payout: $477,784,820
Idaho
- State tax: 5.7%
- Annuity payment per year: $34,425,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,032,779,400
- Cash payout: $473,611,500
Illinois
- State tax: 4.95%
- Annuity payment per year: $34,872,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,046,189,400
- Cash payout: $479,768,180
Indiana
- State tax: 3%
- Annuity payment per year: $36,042,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400
- Cash payout: $495,882,980
Iowa
- State tax: 3.8%
- Annuity payment per year: $35,562,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,066,889,400
- Cash payout: $489,271,780
Kansas
- State tax: 5.7%
- Annuity payment per year: $34,422,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,032,689,400
- Cash payout: $473,570,180
Kentucky
- State tax: 4%
- Annuity payment per year: $35,442,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,063,289,400
- Cash payout: $487,618,980
Louisiana
- State tax: 3%
- Annuity payment per year: $36,042,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,081,289,400
- Cash payout: $495,882,980
Maine
- State tax: 7.15%
- Annuity payment per year: $33,552,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,006,589,400
- Cash payout: $461,587,380
Maryland
- State tax: 9.5%
- Annuity payment per year: $32,142,980
- Total annuity payout after 30 years: $964,289,400
- Cash payout: $442,166,980
Massachusetts
- State tax: 9%
- Annuity payment per year: $32,442,980
- Total annuity payout after 30 years: $973,289,400
- Cash payout: $446,298,980
Michigan
- State tax: 4.25%
- Annuity payment per year: $35,292,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400
- Cash payout: $485,552,980
Minnesota
- State tax: 9.85%
- Annuity payment per year: $31,932,980
- Total annuity payout after 30 years: $957,989,400
- Cash payout: $439,274,580
Mississippi
- State tax: 4.4%
- Annuity payment per year: $35,202,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,056,089,400
- Cash payout: $484,313,380
Missouri
- State tax: 4.7%
- Annuity payment per year: $35,022,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,050,689,400
- Cash payout: $481,834,180
Montana
- State tax: 5.9%
- Annuity payment per year: $34,302,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400
- Cash payout: $471,917,380
Nebraska
- State tax: 5.2%
- Annuity payment per year: $34,722,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,041,689,400
- Cash payout: $477,702,180
New Hampshire
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
New Jersey
- State tax: 10.75%
- Annuity payment per year: $31,392,980
- Total annuity payout after 30 years: $941,789,400
- Cash payout: $431,836,980
New Mexico
- State tax: 5.9%
- Annuity payment per year: $34,302,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,029,089,400
- Cash payout: $471,917,380
New York
- State tax: 10.9%
- Annuity payment per year: $31,302,980
- Total annuity payout after 30 years: $939,089,400
- Cash payout: $471,917,380
North Carolina
- State tax: 4.25%
- Annuity payment per year: $35,292,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,058,789,400
- Cash payout: $485,552,980
North Dakota
- State tax: 2.9%
- Annuity payment per year: $36,102,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400
- Cash payout: $496,709,380
Ohio
- State tax: 3.13%
- Annuity payment per year: $35,967,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,083,089,400
- Cash payout: $496,709,380
Oklahoma
- State tax: 4.75%
- Annuity payment per year: $34,992,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,049,789,400
- Cash payout: $481,420,980
Oregon
- State tax: 9.9%
- Annuity payment per year: $31,902,980
- Total annuity payout after 30 years: $957,089,400
- Cash payout: $438,861,380
Pennsylvania
- State tax: 3.1%
- Annuity payment per year: $36,000,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,080,029,400
- Cash payout: $495,304,500
Rhode Island
- State tax: 5.99%
- Annuity payment per year: $34,248,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,027,469,400
- Cash payout: $471,173,620
South Carolina
- State tax: 6.2%
- Annuity payment per year: $34,122,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,023,689,400
- Cash payout: $469,438,180
South Dakota
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
Tennessee
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
Texas
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
Vermont
- State tax: 8.75%
- Annuity payment per year: $32,592,980
- Total annuity payout after 30 years: $977,789,400
- Cash payout: $448,364,980
Virginia
- State tax: 4%
- Annuity payment per year: $34,392,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,031,789,400
- Cash payout: $473,156,980
Washington
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
West Virginia
- State tax: 4.82%
- Annuity payment per year: $34,950,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,048,529,400
- Cash payout: $480,842,500
Wisconsin
- State tax: 7.65%
- Annuity payment per year: $33,252,980
- Total annuity payout after 30 years: $997,589,400
- Cash payout: $457,455,380
Wyoming
- State tax: None
- Annuity payment per year: $37,842,980
- Total annuity payout after 30 years: $1,135,289,400
- Cash payout: $520,674,980
This article originally appeared on GOBankingRates.com: $1.8 Billion Powerball Jackpot: How Much the Winner Would Take Home in Every State
