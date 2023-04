Una de las ventajas de vivir en Los Ángeles es que hay fácil acceso a hermosos senderos para caminar. En solo 30 minutos (suponiendo que no es hora pico, algo primordial aquí), es posible desconectar de La La Land y disfrutar de vistas con solo la interrupción ocasional de algún senderista y/o influencer de actividad física. Aquí las conversaciones fluyen libremente y solo se interrumpen de vez en cuando para comprobar algún que otro dato con Google cuando la conexión lo permite.

“¿Crees que ChatGPT reemplazará tu puesto?”, le pregunté a mi amiga experta en ciencia de datos que trabaja para una importante empresa tecnológica que se encuentra en medio de una oleada de despidos. “No, mi trabajo necesita de mucho contexto específico”, respondió sucintamente, al tiempo que reconoció las barreras protectoras y los huecos creados por los conjuntos de datos empresariales patentados.

En fin, ¿qué es lo que piensa ChatGPT sobre las criptomonedas? ¿Y ese pensamiento plantea alguna amenaza para escritores y estrategas de inversión?

Pensemos en esta suposición: los puntos de vista de ChatGPT deberían reflejar la opinión “promedio” de la información y el sentimiento incluidos en las fuentes de información en las que fue entrenado. El bot de inteligencia artificial (IA) debería dar una idea de la opinión en común sobre los activos digitales, una sensación colectiva construida a partir de un ejercicio estadístico avanzado.

O al menos esa es la idea. Por eso, decidí descubrir qué piensa ChatGPT.

Pregunta: Explícame qué es bitcoin como si yo fuese un estudiante de secundaria.

ChatGPT: Bitcoin es un tipo de dinero digital que las personas usan para comprar cosas online, pero en lugar de estar impreso o acuñado como el dinero tradicional, se hace a través de un código informático y se almacena en un libro mayor público denominado blockchain.

Bitcoin es diferente al dinero tradicional porque es descentralizado, es decir que no está controlado por ningún gobierno o institución financiera. Las transacciones se procesan directamente entre los usuarios sin necesidad de intermediarios como bancos o empresas de tarjetas de crédito.

Dado que [b]itcoin es descentralizado, brinda un nivel de privacidad y seguridad que los sistemas financieros tradicionales no pueden igualar. Sin embargo, su valor puede ser volátil y existen riesgos vinculados a su inversión.

En resumen, [b]itcoin representa una nueva manera de hacer transacciones y almacenar valor de manera digital, y hay quienes lo ven como un posible refugio contra la inflación o un depósito de valor como el oro.

Descentralización, falta de intermediarios, almacenamiento de valor, el hecho de que no está controlado por ningún gobierno y que es parecido al oro. Son todos factores comunes y coherentes que dan soporte a la narrativa bitcoin. Sigamos:

Pregunta: ¿Son útiles las criptomonedas? Por favor, explícalo con palabras simples.

ChatGPT: Las criptomonedas pueden ser útiles por varias razones. Estas son algunas de las más comunes:

Descentralización: las criptomonedas como [b]itcoin y [ether] son descentralizadas, lo que significa que no están controladas por ninguna autoridad central ni ningún gobierno. Esto hace que las transacciones sean más rápidas, económicas y seguras.

Acceso global: cualquiera que tenga una conexión a Internet puede acceder y usar las criptomonedas, sin importar en qué parte del mundo estén. Esta característica es particularmente útil para las personas que no tienen acceso a los sistemas bancarios tradicionales o no pueden hacer transacciones internacionales.

Transparencia: las transacciones con criptomonedas se registran en un libro mayor público llamado blockchain, lo que significa que son transparentes y pueden ser verificadas por cualquiera. Esto aumenta la confianza y reduce el riesgo de fraude.

Programabilidad: algunas criptomonedas, como [ether], permiten a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas que se pueden ejecutar en la blockchain. Estas aplicaciones se pueden usar para una amplia gama de fines, incluyendo finanzas, juegos, votación y gestión de la cadena de suministro.

Sin embargo, es importante tener en mente que las criptomonedas son una tecnología relativamente nueva y que están sujetas a una alta volatilidad e incertidumbre regulatoria. Además, las criptomonedas todavía no están ampliamente aceptadas como forma de pago y podrían no ser adecuadas para todos. Tal como sucede con cualquier inversión o decisión financiera, es importante que hagas tu propia investigación y que tengas en cuenta tus circunstancias personales antes de invertir en criptomonedas.

Suena bastante parecido al tema de la descentralización, falta de intermediarios y transparencia, aunque esta vez con la inclusión de contratos inteligentes, una perspectiva global y un vital descargo de responsabilidad de riesgo financiero. Es útil recordar que los datos de entrenamiento de ChatGPT incluyó información hasta septiembre de 2021, justo cuando se estaba experimentando el máximo del último mercado alcista. La rápida pregunta de “¿Qué es FTX y quién es Sam Bankman-Fried?” confirma el desconocimiento de… Bueno, ya todos saben qué pasó hace unos meses.

La referencia de ChatGPT a la naturaleza global de las criptomonedas es un excelente recordatorio de que los activos digitales facilitan el envío de dinero hacia otros países y ofrecen una alternativa descentralizada y confiable de código abierto para los servicios y las infraestructuras financieras locales o regionales. Es demasiado sencillo mirar por encima de estos casos de uso esenciales, dado que la mayoría de las personas como yo los dan por sentado como una parte de la vida moderna en las economías desarrolladas, ausente de la poco frecuente crisis bancaria. La preferencia por este caso de uso más banal se puede ver más claramente al comparar los datos de búsqueda de Google Trend para Bitcoin frente a Ethereum (ver más abajo).

Aquí, la actividad de búsqueda para Bitcoin y Ethereum se ha combinado para crear un promedio relativo de actividad con el fin de aproximar el interés del usuario. Un valor de uno sugeriría una cantidad equivalente de actividad de búsqueda en un país que se reparte entre Bitcoin y Ethereum; diez significa diez veces más búsquedas para Bitcoin que Ethereum. Debido a que BTC actualmente cuenta con una capitalización de mercado 2,3 veces más alta que ETH, no sorprende que ninguna parte en el gráfico de arriba esté muy por debajo de esa cifra. Suiza en 2,3 es neutral (como siempre), lo que también se conoce como en línea con las expectativas de capitalización de mercado.

Rusia, Egipto y Nigeria muestran un interés sustancialmente más alto por bitcoin que por ether, mientras que Serbia, China y Suiza (recordemos que la Fundación Ethereum tiene sede en Suiza) están relativamente más interesadas en Ethereum. Si echamos un breve vistazo a los países que están más arriba y más abajo en los grupos de actividad de búsqueda de bitcoin/ether, podríamos llegar a la conclusión de que las economías en desarrollo y fronterizas se enfocan más en el almacenamiento de valor y en las utilidades del sistema descentralizado de pago, mientras que las economías desarrolladas están más interesadas en refinar y mejorar la infraestructura tecnológica financiera existente a través de las blockchains y las plataformas de contratos inteligentes.

Así como nosotros le pedimos a ChatGPT respuestas, también recibimos consultas para nuevas preguntas y más análisis. Entonces, ¿quién le está preguntando a quién exactamente?

Pregunta: ¿La inteligencia artificial reemplazará a los analistas de inversión? Por favor, responde en haikú.

ChatGPT: La inteligencia artificial ayuda al análisis,

pero no reemplaza a las habilidades,

los humanos son necesarios.

Artículo editado por Nick Baker y traducido por Natalia Paulovsky.

