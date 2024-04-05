「共同データプラットフォーム」: 日本の金融機関を対象とした高粒度データ報告の導入に関する取り組み
アジア太平洋地域を含む世界全体で進められている「高粒度データ報告（Granular Data Reporting; GDR）」への移行は、データを活用した監視体制と透明性を重視する金融規制の大きな変革です。導入状況は国・地域ごとに異なりますが、従来の集計形式による報告から、より詳細な高粒度報告へと段階的に移行が進んでいます。
課題は残るものの、先行して導入した事例が示しているのは、戦略的計画、テクノロジー投資、そして協力体制の重要性です。規制当局や金融機関は、これらの取り組みを活用することで、リスクの軽減、監視能力の向上、コンプライアンスの強化、業務効率の改善といったメリットを享受することができます。
高粒度データ収集に向けた世界的動向
世界中の多くの国の規制当局が高粒度データ収集プログラムへの移行を進めています。以下は、共同データプラットフォームの導入に向けた取り組みで注目すべき事例です。欧州：欧州中央銀行（ECB）－報告要件の標準化と整合化によって金融機関の報告負担を軽減するため「AnaCredit」 および「ECB統合報告フレームワーク（IReF）」を導入。
豪州：オーストラリア健全性規制庁（APRA）－より多面的で粒度の高いデータを収集することでコスト削減と業務の効率化を実現するため 「包括的データ収集（CDC）」を実施。
香港：香港金融管理局（HKMA）－「高粒度データ報告（GDR）」プログラムを通じて監視機能の強化と政策策定の改善を支援。
シンガポール：シンガポール金融管理局（MAS）－提出プロセスの円滑化とデータ品質の向上に向け「データ収集ゲートウェイ（DCG）」を導入。
フィリピン：フィリピン中央銀行（BSP）－「FRP V15/V16 XML 統合・国際取引報告システム（ITRS）」を活用して越境取引の監視と国際収支統計の作成を実施。
インド：インド準備銀行（RBI）－既存のXBRLシステムの代替として「集中情報管理システム（CIMS）」を導入し、従来のリターンフォームベース方式から「エレメントベース報告（EBR）」へ移行することで、規制・監督上の報告を自動化。
金融庁と日銀による高粒度データ報告における連携の経緯
日本でも同様に、金融庁と日銀が連携し、高粒度データ報告への段階的移行が行われています。両機関は、データ主導型規制の第一段階として、監督および報告の枠組みにおける重複を解消し、業務の非効率を是正することを目指しています。
また、自民党の財務金融部会と金融調査会は、データ収集を共同のプラットフォームに一本化することで、金融庁の検査と日銀の立入検査の連携の強化を進めています。
これまでの金融庁と日銀の連携は以下の通りです。
2020年：
タスクフォースを設置し、検査結果を共有するとともに、共同でのヒアリングやデータ提供要請を実施。
2021年：
海外における包括的データ収集の動向に関する調査を実施。
2022年：
約330の共通データ様式の提出先を金融庁に一本化し、金融庁から日銀へのファイル共有体制を整備。また、大手銀行7行および地方銀行49行を対象に、取引単位での法人向け融資データを収集する共同実験を開始。
2023年：
大手銀行7行および地方銀行62行を対象とした高粒度データの収集、第二地方銀行からの試験的なデータ収集を開始。金融庁は法人向け融資データの高粒度データ収集に関する共同実験の結果を公表。金融庁は、法人融資の貸出先企業の90%以上に法人番号を付与し、法人番号を企業固有データや地理的データと紐づけることで、地方銀行が抱える気候関連の金融リスクを評価。
2024年：
データの精度、業務効率、リスクの把握、データ分析、定義の標準化、照合の項目を記載した「共同データプラットフォーム」に関する進捗報告を公表。
金融機関と規制当局による、高粒度データ報告における課題の克服
アジアでGDR 要件を拡大する国・地域が増える中、報告義務を負う企業は、複雑化する規制変更に運用面と機能面の両方で対応することが求められ、その圧力は高まっています。金融機関と規制当局がこうした課題を克服する方法として以下の対策が考えられます。
銀行
一元的データリソース：リスクタイプ全般にわたってクリーンで統一されたデータソースを確立し、バーゼル規制下での正確な自己資本比率、流動性比率、レバレッジ比率の変動計算を可能にする。
調整の粒度：従来の定型様式から高粒度な調整に移行し、記録やデータ項目の規模と精度を高める。
データ認証プロセス：データ発生段階での担当チームによる厳格な承認ワークフローを導入し、報告前の正確性を担保する。
差分提出：システムがデータを部分的に特定できるようにすることで、差分報告や再提出を可能にする。
提出フォーマットの変更：APIやXMLなどの規制フォーマットの変化に対応する。
データプライバシー：あらゆる機密情報を保護するためにトークン化や暗号化を適用する。
データリネージ：データの精度検証や異常調査を行えるよう、エンドツーエンドで追跡可能性を確保する。
規制当局
データ処理：膨大なデータを効率的に処理・分析するため、強固なデータガバナンスの枠組みを導入する。
監督手法の移行：定型フォームに基づいて集計されていた報告から、単一のデータソースを分析する体制へと移行する。
コンプライアンスとイノベーションの両立：増加するデータ要件への対応と、マクロ経済分析におけるイノベーションの促進をバランスよく両立させる。
規制上の不整合：同一法域内であっても、機関ごとに異なる定義やデータの可用性を標準化し、報告と分析を簡素化する。
高粒度データ報告の枠組みによって低減できる5大リスク
金融機関は、変革プロセスの早い段階で高粒度データ報告フレームワーク（GDRF）を導入することで、以下のリスクを低減することができます。
導入コスト拡大の懸念
早期にGDRFを構築することで、データ収集や報告の計画を効率的に立てることができ、余分な費用やコンプライアンスリスク、突発的なコストの発生を回避。
不整合や不正確なデータ
早期導入により、データの品質チェックやクレンジングが可能となり、正確な報告と規制当局からの監査リスク低減を実現。
罰則のリスク
システムを初期段階から統合することで、規制当局との摩擦や規制リスクを低減することが可能。
レピュテーショナルリスク
GDRFを早期に導入することで、コンプライアンス遵守やデータ重視の意思決定への取り組みを表明し、企業の評判や投資家からの信頼の向上を促進。
高度なリスク管理の機会損失
早期導入により、より豊富なインサイトが得られ、より効果的かつ先を見据えたリスク管理が可能。
Nasdaq AxiomSLの高粒度データ報告フレームワーク
AxiomSLは、正確性、信頼性、透明性を備えた非常に柔軟性の高い規制報告ソリューションです。
単一の統合された規制報告及びインテリジェントなデータ管理ソリューションであるAxiomSLは、日本の規制報告フレームワークに準拠し、規制報告の負担を軽減するとともに、監査証跡を適切に管理し、運用及び規制リスクを軽減します。
グローバルな規制専門知識を活かし、65以上の法域で170以上の規制当局と協力しており、日本の金融機関の特定の規制要件にも準拠しています。