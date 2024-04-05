「共同データプラットフォーム」: 日本の金融機関を対象とした高粒度データ報告の導入に関する取り組み

AxiomSLは、正確性、信頼性、透明性を備えた非常に柔軟性の高い規制報告ソリューションです。



単一の統合された規制報告及びインテリジェントなデータ管理ソリューションであるAxiomSLは、日本の規制報告フレームワークに準拠し、規制報告の負担を軽減するとともに、監査証跡を適切に管理し、運用及び規制リスクを軽減します。



グローバルな規制専門知識を活かし、65以上の法域で170以上の規制当局と協力しており、日本の金融機関の特定の規制要件にも準拠しています。