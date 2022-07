Your Guide For Using Bitcoin Privately

This guide from Bitcoin Magazine's "Censorship Resistant" issue offers instructions on using bitcoin privately in multiple languages.

The right solution for you will probably involve one or more of these systems working together to balance and mitigate risks present in your context. Think about who you are trying to be private from and choose accordingly.

Receiving Bitcoin Privately:

The most important part of receiving bitcoin privately is to avoid address re-use. The right solution will depend on your circumstances.

If you have a desktop or mobile wallet:



Generate a new address manually for each sender. This will work with any wallet, but requires work to generate and distribute addresses.

If you have a business or website:

Use an open-source solution like BTCPayServer or SatSale to generate a fresh address to each sender. There are hosted versions like Voltage, or you can self-host in the cloud or on your own hardware, even on a raspberry pi, with an internet connection.

If you are familiar with Bitcoin clients:

Use a “Reusable Payment Code.” This will let you publish what looks like a static address, but let’s the payer generate a one-time-use address to send to. We recommend Samourai Wallet (Android) or Sparrow Wallet (desktop).





Take Lightning payments. BOLT12 support in CLN allows for static and more private offers. Alternatively, Lightning Addresses are supported by LND.

Maximizing Your Bitcoin’s Privacy:

Analytical methods to determine ownership of funds onchain rely on heuristics that cluster transactions, label inputs and outputs, and later resolve those identifiers to a real-world identity.

Use self-custodial solutions and retain personal information. If you send funds to an exchange aware of your identity, they can be reasonably sure that the inputs to funding transactions are also owned by you.





From there, they can analyze the transactions that came before it. This is repeated until a transaction involves a known entity.

One way to improve privacy is to transact in ways that decrease the success of probabilistic onchain analysis. There are many implementations with different mechanisms in bringing together participants.

.

Coinjoins are collaborative transactions where multiple users contribute inputs and outputs to a single transaction. JoinMarket enables an open market of participants to purchase inputs, while WhirlPool and Wasabi provide centralized coordinators that charge a fee.

CoinSwaps are when two users trade coins that appear as two unrelated on-chain transactions. If widely used, implementations like “Teleport Transaction” would make any normal appearing transaction potentially a coinswap.

Lightning Network allows “Submarine Swaps,” where onchain bitcoin is swapped for on-lightning bitcoin. This appears as a single bitcoin transaction with none of the exchanges of value from the Lightning Network.

Spending Your Bitcoin Privately:

The most private way to spend bitcoin is to spend it directly for other goods and services.

If you must get back to fiat, there are more private ways than through a regulated and centralized exchange. There are decentralized exchanges like Bisq, which connects buyers and sellers of bitcoin and mediates the exchange for a variety of fiat payment methods.

Be mindful of the payment instrument you choose. The more convenient ones like Zelle or Strike will still require that you present documents and interact with regulated financial institutions. There are more private methods, via cash by mail or money order, but are often less convenient.

Use Bitrefill or PayWithMoon to purchase gift and prepaid debit cards. While not as fungible as cash, use of such services usually does not require a bank account.



Bitcoin is a 24/7, global market and there are many p2p markets, including hodlhodl and your local bitcoin meetup.

Chinese

私下使用比特币

对你来说,正确的解决方案可能涉及到这些系统中的一个或多个一起工作,以平衡和减轻你的环境中存在的风险。想一想你想和谁保持私密,并作出相应的选择。

私下接收比特币。

私下接收比特币最重要的部分是避免地址重复使用。正确的解决方案将取决于你的情况。

如果你有一个桌面或移动钱包。

为每个发件人手动生成一个新地址。这将适用于任何钱包,但需要工作来生成和分配地址。

如果你有一个企业或网站。

使用一个开源的解决方案,如BTCPayServer或SatSale,为每个发件人生成一个新的地址。有像Voltage这样的托管版本,或者你可以在云端或自己的硬件上自我托管,甚至是树莓派,只要有互联网连接。

如果你熟悉比特币客户端。

使用 "沉默的支付代码"。这将让你发布一个看起来像静态的地址,但让付款人生成一个一次性使用的地址来发送。我们推荐Samurai钱包(Android)或Sparrow(桌面)。

采取闪电支付。CLN中的BOLT12支持允许静态和更多的私人报价。

另外,LND也支持闪电地址。

最大限度地提高你的比特币的隐私。

确定链上资金所有权的分析方法依赖于启发式交易,标记输入和输出,随后将这些标识符解析为一个真实世界的身份。

使用自我监护解决方案并保留个人信息。如果你把资金发送到一个知道你身份的交易所,他们可以合理地确定,资金交易的输入也是由你拥有。

从那里,他们可以分析在它之前的交易。这样反复进行,直到交易涉及一个已知的实体。

改善隐私的一个方法是以降低概率链上分析的成功率的方式进行交易。在汇集参与者方面,有许多实施方案,有不同的机制。

.

Coinjoins是协作式交易,多个用户为单一交易贡献输入和输出。JoinMarket实现了参与者购买投入的公开市场,而WhirlPool和Wasabi则提供了收取费用的集中式协调器。

CoinSwaps是指两个用户交易硬币,作为两个不相关的链上交易出现。如果广泛使用,像 "远程传输交易 "这样的实现将使任何正常出现的交易都有可能成为硬币交换。

闪电网络允许 "海底互换",即链上的比特币被换成闪电链上的比特币。这看起来是一个单一的比特币交易,没有来自闪电网络的价值交换。

私下花掉你的比特币。

花费比特币最私密的方式是直接花在其他商品和服务上。

如果你必须回到法币上,还有比通过受监管的集中式交易所更私密的方式。有一些去中心化的交易所,比如Bisq,它连接了比特币的买家和卖家,并为各种法币支付方式的交换进行调解。

要注意你选择的支付工具。像Zelle或Strike这样更方便的,仍然需要你出示文件并与受监管的金融机构互动。还有更私密的方法,通过邮寄现金或汇票,但往往不太方便。

使用Bitrefill或PayWithMoon来购买礼品卡和预付借记卡。虽然没有现金那么方便,但使用这种服务通常不需要银行账户。

比特币是一个24/7的全球市场,有许多p2p市场,包括hodlhodl和你当地的比特币聚会。

Russian

Как использовать биткоин конфидециально

Скорее всего, правильное решение для вас будет включать одну или же несколько далее приведённых опций, чтобы сбалансировать и убрать риски присутствующие в вашей ситуации. Необходимо понять почему вы хотите сохранить конфидециальность и выбрать соответствующий способ.

Конфидециальное получение перевода на свой биткоин кошелёк:

Наиболее важной частью такого перевода биткоина является предотвращение повторного использования адреса. Выбирайте подоходящее решение в зависимости от вашей ситуации.

Если у вас настольный или мобильный кошелек

Сгенерируйте новый адрес вручную для каждого отправителя. Это работает с любым кошельком, но требует работы по генерации и распределению адресов.

Если у вас бизнес или веб-сайт

Используйте варианты с открытым программным обеспечиванием, такие как BTCPayServer или SatSale, чтобы генерировать новый адрес для каждого отправителя. Существуют хостинговые сервисы, такие как Voltage, или вы можете самостоятельно разместить в облаке или на собственном оборудовании, даже на raspberry pi, с подключением к Интернету.

Если вы знакомы с клиентами Bitcoin

Используйте многоразовую платёжную ссылку чтобы опубликовать адрес который выглядит как постоянный, но позволит плательщику сгенерировать одноразовый адрес для отправки. Мы рекомендуем кошелек Samurai (Android) или Sparrow (настольный).

Принимайте платежи Lightning. Поддержка BOLT12 в CLN позволяет делать статичные и более конфидециальныепредложения. В качестве альтернативы молниеносные адреса поддерживаются LND.

Максимизация конфиденциальности вашего Биткойна:

Аналитические методы определения прав собственности на средства на блокчейне опираются на эвристику, которая группирует транзакции, маркирует входы и выходы, а затем преобразует эти идентификаторы в реальную личность.

Используйте решения для самостоятельного хостинга и сохраняйте личную информацию. Если вы отправляете средства на биржи, которым известна ваша личность, тогда они могут быть уверены, что транзакции на блокчейне принадлежат вам.

Отсюда они могут анализировать транзакции, которые предшествовали этой. Это повторяется до тех пор, пока в транзакцию будет вовлечен неизвестный субъект.

Одним из способов повышения конфиденциальности является проведение транзакций таким образом, чтобы затруднить работу анализа блокчейна. Существует множество способов это осуществить, используя различные механизмы объединения участников.

Coinjoins - это совместные транзакции, в которых несколько пользователей вносят вклад в одну транзакцию. JoinMarket обеспечивает открытый рынок участников для покупки входов, в то время как WhirlPool и Wasabi предоставляют централизованных координаторов, которые взимают плату.

CoinSwaps - это когда два пользователя обмениваются монетами, которые появляются как две несвязанные транзакции на цепочке. При широком использовании такие реализации, как "Транзакция телепортации", сделают любую обычную внешне транзакцию потенциально как CoinSwap.

Lightning Network позволяет осуществлять "подводные обмены", когда биткоин на цепочке обменивается на биткоин на Lightning. Это выглядит как одна транзакция биткоина без обмена данными из Lightning Network.

Кофидециальный платёж биткоином :

Самый конфидециальный способ заплатить биткоином - это потратить его непосредственно на любые товары и услуги.

Если вам необходимо вернуться к фиату, есть более конфидециальные способы, чем через регулируемую и централизованную биржу. Существуют децентрализованные биржи, такие как Bisq, которые выступают в роли посредников между покупателем и подавцом при обмене на различные фиатные платежные средства.

Будьте внимательны к тому, какой платежный инструмент вы выбираете. Более удобные, такие как Zelle или Strike, все равно потребуют от вас предоставлениядокументов и взаимодействия с регулируемыми финансовыми учреждениями. Существуют и более конфидециальные методы, например, отправка наличных по почте или денежным переводом, но они зачастую менее удобны.

Используйте Bitrefill или PayWithMoon для приобретения подарочных и предоплаченных дебетовых карт. Возможно это не так удобно, как использование наличных, но такие услуги обычно не требуют банковского счета.

Биткойн - это круглосуточный, глобальный рынок, и существует множество p2p-рынков, включая hodlhodl и вашу местную биткойн-встречу.

Spanish

Uso de Bitcoin en privado

La solución correcta para usted probablemente implica uno o más de estos sistemas trabajando juntos para equilibrar y mitigar los riesgos presentes en su contexto. Piense de quién está tratando de ser privado y elija en consecuencia.

Recibir Bitcoin de forma privada:

La parte más importante de recibir bitcoin de forma privada es evitar la reutilización de direcciones. La solución correcta dependerá de tus circunstancias.

Si tienes un monedero de escritorio o móvil:

Genera una nueva dirección manualmente para cada remitente. Esto funcionará con cualquier monedero, pero requiere trabajo para generar y distribuir las direcciones.

Si tiene una empresa o un sitio web:

Utilice una solución de código abierto como BTCPayServer o SatSale para generar una nueva dirección para cada remitente. Hay versiones alojadas como Voltage, o puedes autoalojar en la nube o en tu propio hardware, incluso una raspberry pi, con una conexión a internet.

Si está familiarizado con clientes de Bitcoin:

Utiliza un "Código de Pago Silencioso". Esto te permitirá publicar lo que parece una dirección estática, pero deja que el pagador genere una dirección de un solo uso a la que enviar. Recomendamos Samurai wallet (Android) o Sparrow (escritorio).

Acepta pagos con Lightning. El soporte de BOLT12 en CLN permite ofertas estáticas y más privadas.

También se pueden utilizar las direcciones Lightning en LND.

Maximizar la privacidad de su Bitcoin:

Los métodos analíticos para determinar la propiedad de los fondos onchain se basan en la heurística que agrupa las transacciones, etiqueta las entradas y salidas, y posteriormente resuelve esos identificadores a una identidad del mundo real.

Utilice soluciones de autocustodia y conserve la información personal. Si envías fondos a un intercambio que conoce tu identidad, pueden estar razonablemente seguros de que las entradas de las transacciones de financiación también son de tu propiedad.

A partir de ahí, pueden analizar las transacciones anteriores. Esto se repite hasta que una transacción implica a una entidad conocida.

Una forma de mejorar la privacidad es realizar transacciones que disminuyan el éxito del análisis probabilístico en la cadena. Hay muchas implementaciones con diferentes mecanismos para reunir a los participantes.

.

Los Coinjoins son transacciones colaborativas en las que varios usuarios contribuyen con entradas y salidas a una única transacción. JoinMarket permite un mercado abierto de participantes para comprar entradas, mientras que WhirlPool y Wasabi proporcionan coordinadores centralizados que cobran una tarifa.

Los CoinSwaps se producen cuando dos usuarios intercambian monedas que aparecen como dos transacciones no relacionadas en la cadena. Si se generaliza su uso, implementaciones como "Teleport Transaction" harían que cualquier transacción de apariencia normal fuera potencialmente un coinswap.

La red Lightning permite los "intercambios submarinos", en los que el bitcoin onchain se intercambia por el bitcoin on-lightning. Esto aparece como una única transacción de bitcoin sin ninguno de los intercambios de valor de la Red Lightning.

Gastar tu Bitcoin de forma privada:

La forma más privada de gastar bitcoin es gastarlo directamente en otros bienes y servicios.

Si tienes que volver al fiat, hay formas más privadas que a través de un intercambio regulado y centralizado. Hay intercambios descentralizados como Bisq, que conecta a compradores y vendedores de bitcoin y media el intercambio por una variedad de métodos de pago fiat.

Ten en cuenta el instrumento de pago que elijas. Los más cómodos, como Zelle o Strike, siguen exigiendo la presentación de documentos y la interacción con instituciones financieras reguladas. Hay métodos más privados, como el pago por correo o el giro postal, pero suelen ser menos convenientes.

Utiliza Bitrefill o PayWithMoon para comprar tarjetas de regalo y de débito prepago. Aunque no es tan cómodo como el efectivo, el uso de estos servicios no suele requerir una cuenta bancaria.

Bitcoin es un mercado global que funciona las 24 horas del día, y hay muchos mercados p2p, como hodlhodl y tu meetup local de bitcoin.

French

Utilisation de Bitcoin à titre privé

La bonne solution pour vous impliquera probablement un ou plusieurs de ces systèmes travaillant ensemble pour équilibrer et atténuer les risques présents dans votre contexte. Réfléchissez à qui vous voulez protéger votre vie privée et choisissez en conséquence.

Recevoir des bitcoins en privé :

La partie la plus importante de la réception de bitcoins en privé est d'éviter la réutilisation des adresses. La bonne solution dépendra de votre situation.

Si vous avez un portefeuille de bureau ou mobile :

Générez manuellement une nouvelle adresse pour chaque expéditeur. Cela fonctionnera avec n'importe quel portefeuille, mais nécessite un travail de génération et de distribution des adresses.

Si vous avez une entreprise ou un site Web :

Utilisez une solution open-source comme BTCPayServer ou SatSale pour générer une nouvelle adresse pour chaque expéditeur. Il existe des versions hébergées comme Voltage, ou vous pouvez vous auto-héberger dans le nuage ou sur votre propre matériel, même un raspberry pi, avec une connexion Internet.

Si vous êtes familier avec les clients Bitcoin :

Utilisez un "code de paiement silencieux". Cela vous permet de publier ce qui ressemble à une adresse statique, mais laisse le payeur générer une adresse à usage unique pour l'envoi. Nous recommandons Samurai wallet (Android) ou Sparrow (desktop).

Acceptez les paiements Lightning. Le support de BOLT12 dans CLN permet des offres statiques et plus privées. Par ailleurs, les adresses éclair sont prises en charge par LND.

Maximiser la confidentialité de vos bitcoins :

Les méthodes analytiques visant à déterminer la propriété des fonds sur la chaîne reposent sur des heuristiques qui regroupent les transactions, étiquettent les entrées et les sorties, et résolvent ensuite ces identifiants à une identité du monde réel.

Utilisez des solutions d'auto-défense et conservez vos informations personnelles. Si vous envoyez des fonds à une bourse qui connaît votre identité, elle peut être raisonnablement sûre que les entrées des transactions de financement vous appartiennent également.

À partir de là, ils peuvent analyser les transactions qui l'ont précédée. Ce processus est répété jusqu'à ce qu'une transaction implique une entité connue.

Une façon d'améliorer la confidentialité consiste à effectuer des transactions de manière à réduire le succès de l'analyse probabiliste onchain. Il existe de nombreuses implémentations avec différents mécanismes pour rassembler les participants.

Les Coinjoins sont des transactions collaboratives où plusieurs utilisateurs contribuent aux entrées et aux sorties d'une seule transaction. JoinMarket permet à un marché ouvert de participants d'acheter des entrées, tandis que WhirlPool et Wasabi fournissent des coordinateurs centralisés qui facturent des frais.

On parle d'échange de pièces lorsque deux utilisateurs échangent des pièces qui apparaissent comme deux transactions indépendantes sur la chaîne. Si elles sont largement utilisées, des mises en œuvre telles que la "transaction de téléportation" feront de toute transaction d'apparence normale un échange de pièces.

Le réseau Lightning permet les "échanges sous-marins", où les bitcoins de la chaîne sont échangés contre des bitcoins du réseau Lightning. Cela apparaît comme une seule transaction bitcoin sans aucun des échanges de valeur du Lightning Network.

Dépenser vos bitcoins de manière privée :

La façon la plus privée de dépenser des bitcoins est de les dépenser directement pour d'autres biens et services.

Si vous devez revenir au fiat, il existe des moyens plus privés que de passer par un échange réglementé et centralisé. Il existe des bourses décentralisées comme Bisq, qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de bitcoins et assure la médiation de l'échange contre divers modes de paiement en monnaie fiduciaire.

Faites attention à l'instrument de paiement que vous choisissez. Les plus pratiques, comme Zelle ou Strike, vous obligeront à présenter des documents et à interagir avec des institutions financières réglementées. Il existe des méthodes plus privées, comme le paiement par courrier ou par mandat, mais elles sont souvent moins pratiques.

Utilisez Bitrefill ou PayWithMoon pour acheter des cartes cadeaux et des cartes de débit prépayées. Bien que moins pratique que l'argent liquide, l'utilisation de ces services ne nécessite généralement pas de compte bancaire.

Bitcoin est un marché mondial qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il existe de nombreux marchés p2p, y compris hodlhodl et votre réunion bitcoin locale.

Dutch

Hoe u Bitcoin privé kunt gebruiken.

De juiste oplossing voor u zal waarschijnlijk bestaan uit een of meer van deze systemen te combineren om de risico's in uw context in evenwicht te brengen en te beperken. Denk na over voor wie u privé wilt zijn en kies dienovereenkomstig.

Bitcoin privé ontvangen:

Het belangrijkste onderdeel van het privé ontvangen van bitcoin is het voorkomen van hergebruik van adressen. De juiste oplossing hangt af van uw omstandigheden.

Als u een desktop of mobiele portemonnee heeft:

Genereer handmatig een nieuw adres voor elke afzender. Dit werkt met elke portemonnee, maar vereist werk om adressen te genereren en te distribueren.

Als u een bedrijf of website heeft:

Gebruik een open-source oplossing zoals BTCPayServer of SatSale om een vers adres te genereren voor elke afzender. Er zijn gehoste versies zoals Voltage, of u kunt zelf hosten in de cloud of op uw eigen hardware, zoals een raspberry pi met een internetverbinding.

Als u bekend bent met Bitcoin-clients:

Gebruik een "Silent Payment Code." Hiermee kunt u wat lijkt op een statisch adres publiceren, maar laat u de betaler een eenmalig te gebruiken adres genereren om naar toe te sturen. Wij raden Samourai wallet (Android) of Sparrow (desktop) aan.

Neem Lightning betalingen. BOLT12 ondersteuning in CLN maakt statische en meer privé aanbiedingen mogelijk.

Maximaliseer de privacy van uw Bitcoin:

Analytische methoden om eigendom van fondsen onchain te bepalen vertrouwen op heuristieken die transacties clusteren, inputs en outputs labelen, en later die identifiers koppelen aan een echte-wereld identiteit.

Gebruik zelf-custodiale oplossingen en bewaar persoonlijke informatie. Als je geld stuurt naar een beurs die zich bewust is van je identiteit, kunnen ze er redelijk zeker van zijn dat de inputs van financieringstransacties ook van jou zijn.

Van daaruit kunnen zij de transacties analyseren die eraan voorafgingen. Dit wordt herhaald totdat bij een transactie een bekende entiteit betrokken is.

Een manier om privacy te verbeteren is om transacties te doen op manieren die het succes van probabilistische onchain analyse verminderen. Er zijn veel implementaties met verschillende mechanismen om deelnemers bij elkaar te brengen.

.

Coinjoins zijn collaboratieve transacties waarbij meerdere gebruikers inputs en outputs bijdragen aan een enkele transactie. JoinMarket maakt een open markt van deelnemers mogelijk om inputs te kopen, terwijl WhirlPool en Wasabi gecentraliseerde coördinatoren bieden die een vergoeding vragen.

CoinSwaps zijn wanneer twee gebruikers munten verhandelen die verschijnen als twee niet-gerelateerde on-chain transacties. Indien op grote schaal gebruikt, zouden implementaties zoals "Teleport Transaction" elke normaal verschijnende transactie op een coinswap doen lijken.

Lightning Network staat "Submarine Swaps" toe, waarbij on-chain bitcoin wordt geruild voor on-lightning bitcoin. Dit verschijnt als een enkele bitcoin transactie met geen enkele uitwisseling van waarde vanuit het Lightning Netwerk.

Uw Bitcoin Privé Uitgeven:

De meest privé manier om bitcoin uit te geven is door het direct uit te geven voor andere goederen en diensten.

Als u terug moet naar fiat, zijn er meer privé manieren dan via een gereguleerde en gecentraliseerde beurs. Er zijn gedecentraliseerde beurzen zoals Bisq, die kopers en verkopers van bitcoin met elkaar in contact brengt en bemiddelt bij de uitwisseling voor een verscheidenheid aan fiat betaalmethoden.

Wees bedachtzaam op het betaalmiddel dat u kiest. De gemakkelijkere, zoals Zelle of Strike, vereisen nog steeds dat u documenten voorlegt en te maken krijgt met gereguleerde financiële instellingen. Er zijn meer particuliere methoden, via contant geld per post of postwissel, maar die zijn vaak minder handig.

Gebruik Bitrefill of PayWithMoon om cadeau- en prepaid debetkaarten te kopen. Hoewel niet zo handig als contant geld, is voor het gebruik van dergelijke diensten meestal geen bankrekening nodig.

Bitcoin is een 24/7, wereldwijde markt en er zijn veel p2p-markten, waaronder hodlhodl en uw lokale bitcoin meetup.

Swedish

Hur Man Använder Bitcoin Privat

Den rätta lösningen för dig involverar troligen ett eller flera av dessa system tillsammans för att minska riskerna i ditt specifika sammanhang. Tänk på vem du försöker vara privat från och välj därefter.

Ta Emot Bitcoin Privat

Den viktigaste delen av att ta emot bitcoin privat är att inte återanvända adresser. Den bästa lösningen beror på dina omständigheter.

Om du har en plånbok på datorn eller mobilen:

Skapa en ny adress för varje avsändare manuellt. Detta fungerar med alla plånböcker, men att ständigt generera och distribuera adresser kräver uppmärksamhet.

Om du har eget företag eller hemsida:

Använd en lösning med öppen källkod, som t ex BTCPayServer eller SatSale för att skapa en ny adress för varje avsändare. Det finns hostade versioner såsom Voltage, eller så kan du självhosta via molntjänster, på din egen hårdvara eller till och med på en raspberry pi med internetanslutning.

Om du är bekant med Bitcoin-klienter:

Använd ”Reusable Payment Code” . Den låter dig publicera vad som ser ut som en statisk adress men där avsändaren genererar en engångsadress för betalningen. Vi rekommenderar Samourai Wallet (Android) eller Sparrow Wallet (dator).

Ta emot Lightning-betalningar. Stöd för BOLT12 i CLN möjliggör statiska samt mer privata metoder. Alternativt kan Lightning-adresser stödjas av LND.

Maximera Sekretess och Säkerhet för Dina Bitcoin:

Analytiska metoder för att avgöra vem som äger vilka Bitcoinadresser on-chain förlitar sig på tumregler som transaktionskluster, märkta inputs och outputs. Därefter kopplas dessa till verkliga identiteter.

Använd icke-deponerade (”non-custodial”) plånbokslösningar och behåll personlig information. Om du skickar tillgångar till en krypto-börs som vet vem du är kan de vara ganska säkra på att inputsen för den transaktionen också ägs av dig.

Därifrån kan de analysera tidigare transaktioner. Det här tricket upprepas tills en tidigare transaktion involverar en känd enhet.

Ett sätt att förbättra sekretess är att handla på sådant vis att framgången för probabilistiska onchain-analyser minskas. Det finns många implementeringar med varierande mekanismer för att sammanföra deltagare:

”Coinjoins” är samarbetstransaktioner där flera användare bidrar inputs och outputs till en och samma transaktion. JoinMarket möjliggör en öppen marknad av deltagare att köpa inputs, medan WhirlPool och Wasabi erbjuder centraliserade koordinatorer som tar ut en avgift.

"Coinswaps" är när två användare byter balanser som ser ut som två orelaterade transaktioner onchain. Om dessa funktioner används brett kan implementeringar som "Teleport Transaction" göra att vilka transaktioner som helst potentiellt kan vara coinswaps.

Lightning-nätverket tillåter "Submarine Swaps", där onchain bitcoin byts mot bitcoin på Lightning. Detta ser ut som en enskild bitcoin-transaktion utan något värdeutbyte från Lightning-nätverket.

Spendera Dina Bitcoin Privat:

Det mest privata sättet att spendera bitcoin är att direkt byta dem mot varor och tjänster.

Om du måste växla tillbaka till fiat finns det mer privata alternativ än genom reglerade och centraliserade kryptobörser. Det finns decentraliserade handelsplatser som Bisq, en plattform som förmedlar handel mellan köpare och säljare genom flera olika fiat-betalningsmetoder.

Var uppmärksam på vilket betalningsinstrument du väljer. De mer bekväma alternativen, såsom Zelle eller Strike, kräver att du visar identifikationshandlingar, och de interagerar med reglerade finansiella institutioner. Det finns mer privata metoder, såsom kontant-betalningar eller postorder, men dessa är ofta mindre praktiska.

Använd Bitrefill eller PayWithMoon för att köpa presentkort eller förbetalda betalkort. Trots att de är mindre fungibla (dvs utbytbara) än kontanter, kräver dessa tjänster vanligtvis inte ett bankkonto.

Bitcoin är en global, dygnet-runt marknad och det finns många P2P-marknader såsom HodlHodl eller din lokala bitcoin Meetup.

German

Wie man Bitcoin privat nutzt

Die richtige Lösung für Sie besteht wahrscheinlich aus einem oder mehreren dieser Systeme, die zusammenarbeiten, um die in Ihrem Umfeld vorhandenen Risiken auszugleichen und zu mindern. Denken Sie darüber nach, vor wem Sie privat sein wollen und wählen Sie entsprechend.

Privater Empfang von Bitcoin:

Der wichtigste Aspekt beim privaten Empfang von Bitcoin ist die Vermeidung der Wiederverwendung von Adressen. Die richtige Lösung hängt von Ihren Umständen ab.

Wenn Sie eine Desktop- oder mobile Wallet haben:

Generieren Sie manuell eine neue Adresse für jeden Absender. Dies funktioniert mit jeder Wallet, erfordert aber Arbeit beim Generieren und Verteilen der Adressen.

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Website haben:

Verwenden Sie eine Open-Source-Lösung wie BTCPayServer oder SatSale, um für jeden Absender eine neue Adresse zu generieren. Es gibt gehostete Versionen wie Voltage, oder Sie können selbst in der Cloud oder auf Ihrer eigenen Hardware, sogar auf einem Raspberry Pi, mit einer Internetverbindung hosten.

Wenn Sie mit Bitcoin-Clients vertraut sind:

Verwenden Sie einen "Silent Payment Code". Damit können Sie etwas veröffentlichen, das wie eine statische Adresse aussieht, aber den Zahler eine einmalig zu verwendende Adresse generieren lässt, an die er senden kann. Wir empfehlen Samurai wallet (Android) oder Sparrow (Desktop).

Nehmen Sie Lightning-Zahlungen. Die BOLT12-Unterstützung in CLN ermöglicht statische und privatere Angebote. Alternativ werden Lightning-Adressen von LND unterstützt.

Maximieren Sie die Privatsphäre Ihrer Bitcoins:

Analytische Methoden zur Bestimmung des Eigentums von Geldern auf der Blockchain beruhen auf Heuristiken, die Transaktionen gruppieren, Ein- und Ausgaben kennzeichnen und diese Kennungen später in eine reale Identität auflösen.

Verwenden Sie Lösungen zur Selbstverwahrung und geben Sie keine persönlichen Informationen heraus. Wenn Sie Geld an eine Börse senden, die Ihre Identität kennt, kann diese ziemlich sicher sein, dass die Transaktionen auch Ihnen gehören.

Von dort aus können die vorangegangenen Transaktionen analysiert werden. Dies wird so lange wiederholt, bis eine Transaktion ein bekanntes Unternehmen betrifft.

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Privatsphäre besteht darin, Transaktionen so durchzuführen, dass der Erfolg der probabilistischen Onchain-Analyse verringert wird. Es gibt viele Implementierungen mit unterschiedlichen Mechanismen, um die Teilnehmer zusammenzubringen.

Coinjoins sind kollaborative Transaktionen, bei denen mehrere Nutzer Inputs und Outputs zu einer einzigen Transaktion beitragen. JoinMarket ermöglicht einen offenen Markt von Teilnehmern, um Inputs zu kaufen, während WhirlPool und Wasabi zentralisierte Koordinatoren bereitstellen, die eine Gebühr erheben.

Beim CoinSwap tauschen zwei Nutzer Coins, die als zwei nicht miteinander verbundene On-Chain-Transaktionen erscheinen. Wenn sie weit verbreitet sind, würden Implementierungen wie "Teleport Transaction" jede normal erscheinende Transaktion zu einem CoinSwap machen.

Das Lightning Netzwerk erlaubt "Submarine Swaps", bei denen On-Chain-Bitcoin gegen On-Lightning-Bitcoin getauscht werden. Dies erscheint als eine einzige Bitcoin-Transaktion ohne den Austausch von Werten aus dem Lightning Netzwerk.

Privates Ausgeben von Bitcoin:

Die privateste Art, Bitcoin auszugeben, ist, sie direkt für andere Waren und Dienstleistungen auszugeben.

Wenn Sie zu Fiat zurückkehren müssen, gibt es privatere Wege als den über eine regulierte und zentralisierte Börse. Es gibt dezentralisierte Börsen wie Bisq, die Käufer und Verkäufer von Bitcoin miteinander verbinden und den Austausch gegen eine Vielzahl von Fiat-Zahlungsmethoden vermitteln.

Achten Sie darauf, welches Zahlungsmittel Sie wählen. Bei den bequemeren Methoden wie Zelle oder Strike müssen Sie immer noch Dokumente vorlegen und mit regulierten Finanzinstituten interagieren. Es gibt auch privatere Methoden wie Bargeld per Post oder Zahlungsanweisung, die aber oft weniger bequem sind.

Verwenden Sie Bitrefill oder PayWithMoon, um Geschenk- und Prepaid-Debitkarten zu kaufen. Dies ist zwar nicht so bequem wie Bargeld, aber für die Nutzung solcher Dienste ist normalerweise kein Bankkonto erforderlich.

Bitcoin ist ein 24/7, globaler Markt und es gibt viele P2P-Märkte, einschließlich hodlhodl und Ihr lokales Bitcoin-Meet-up .

Portuguese (Brazilian)

Como usar o Bitcoin de forma privada

A solução certa para você provavelmente envolverá um ou mais destes sistemas trabalhando juntos para equilibrar e mitigar os riscos presentes em seu contexto. Pense em quem você está tentando ser privado e escolha de acordo com isso.

Recebendo Bitcoin de forma privada:

A parte mais importante de receber a bitcoin de forma privada é evitar a reutilização de endereços. A solução correta dependerá de suas circunstâncias.

Se você tiver uma carteira de mesa ou móvel:

Gerar um novo endereço manualmente para cada remetente. Isto funcionará com qualquer carteira, mas requer trabalho para gerar e distribuir endereços.

Se você tiver uma empresa ou um website:

Use uma solução open-source como BTCPayServer ou SatSale para gerar um novo endereço para cada remetente. Há versões hospedadas como Voltage, ou você pode se hospedar na nuvem ou em seu próprio hardware, até mesmo um raspberry pi, com uma conexão de internet.

Se você está familiarizado com clientes Bitcoin:

Use um "Código de Pagamento Silencioso". Isto lhe permitirá publicar o que parece ser um endereço estático, mas vamos gerar um endereço de uso único para o qual o pagador possa enviar. Recomendamos a carteira do Samurai (Android) ou do Sparrow (desktop).

Aceite pagamentos por relâmpagos. O suporte BOLT12 no CLN permite ofertas estáticas e mais privadas.

Maximizando a privacidade de seu Bitcoin:

Métodos analíticos para determinar a propriedade dos fundos em cadeia dependem de heurísticas que agrupam transações, rotulam entradas e saídas, e posteriormente resolvem esses identificadores para uma identidade do mundo real.

Use soluções de auto-custódia e retenha informações pessoais. Se você enviar fundos para uma bolsa de valores ciente de sua identidade, eles podem estar razoavelmente seguros de que as entradas para as transações de financiamento também são de sua propriedade.

A partir daí, eles podem analisar as transações que vieram antes dele. Isto é repetido até que uma transação envolva uma entidade conhecida.

Uma maneira de melhorar a privacidade é fazer transações de forma a diminuir o sucesso da análise probabilística em cadeia. Há muitas implementações com diferentes mecanismos para reunir os participantes.

.

As coiniões são transações colaborativas onde vários usuários contribuem com entradas e saídas para uma única transação. O JoinMarket permite um mercado aberto de participantes para a compra de insumos, enquanto a WhirlPool e a Wasabi fornecem coordenadores centralizados que cobram uma taxa.

As trocas de moedas são quando dois usuários negociam moedas que aparecem como duas transações não relacionadas na cadeia. Se amplamente utilizadas, implementações como "Teleport Transaction" fariam de qualquer transação normal que apareça potencialmente uma troca de moedas.

Lightning Network permite "Submarine Swaps", onde a moeda em cadeia é trocada por moeda em cadeia. Isto aparece como uma única transação de bitcoin sem nenhuma das trocas de valor da Rede de Raios.

Gastando sua bitcoin de forma privada:

A forma mais privada de gastar a bitcoin é gastá-la diretamente para outros bens e serviços.

Se você precisa voltar ao fiat, há mais maneiras privadas do que através de uma troca regulada e centralizada. Há trocas descentralizadas como a Bisq, que conecta compradores e vendedores de bitcoin e medeia a troca por uma variedade de métodos de pagamento "fiat".

Tenha em mente o instrumento de pagamento que você escolher. Os mais convenientes, como Zelle ou Strike, ainda exigirão que você apresente documentos e interaja com instituições financeiras regulamentadas. Há métodos mais privados, via dinheiro pelo correio ou ordem de pagamento, mas muitas vezes são menos convenientes.

Use Bitrefill ou PayWithMoon para comprar cartões de presente e cartões de débito pré-pagos. Embora não seja tão conveniente como dinheiro, o uso de tais serviços normalmente não requer uma conta bancária.

Bitcoin é um mercado global 24 horas por dia, 7 dias por semana e existem muitos mercados p2p, incluindo hodlhodl e sua reunião local de bitcoin.

Japanese

ビットコインを個人で利用する方法

あなたにとって適切なソリューションは、おそらくこれらのシステムのうちの1つまたは複数が、あなたのコンテキストに存在するリスクのバランスをとり、軽減するために一緒に働くことを含んでいます。あなたが誰から非公開にしようとしているかを考え、それに応じて選択してください。

ビットコインを個人的に受け取る

ビットコインを個人的に受け取る際に最も重要なことは、アドレスの再利用を避けることです。正しい解決策は、あなたの状況によって異なります。

デスクトップまたはモバイルウォレットをお持ちの場合。

送信者ごとに新しいアドレスを手動で生成してください。これはどのウォレットでも使えますが、アドレスを生成して配布する作業が必要です。

ビジネスやウェブサイトをお持ちの場合。

BTCPayServerやSatSaleのようなオープンソースのソリューションを使用して、各送信者に新しいアドレスを生成してください。Voltageのようなホスト型もありますし、クラウドやインターネットに接続できる自分のハードウェア(ラズベリーパイでも可)でセルフホスティングすることもできます。

ビットコインクライアントに慣れている場合。

"サイレントペイメントコード "を使ってください。これは、静的なアドレスのように見えますが、支払い者が一度だけ使用するアドレスを生成して送信できるようにするものです。Samuraiウォレット(Android)またはSparrow(デスクトップ)をお勧めします。

Lightning決済を取る。CLNでBOLT12をサポートすることで、静的でよりプライベートなオファーが可能になります。

ビットコインのプライバシーを最大化する。

オンチェーンでの資金の所有権を決定する分析方法は、トランザクションをクラスタ化し、入力と出力をラベル付けし、後でそれらの識別子を実世界のアイデンティティに解決するヒューリスティックに依存しています。

自己完結型のソリューションを使用し、個人情報を保持する。あなたが自分の身元を認識している取引所に資金を送れば、取引所は資金調達取引の入力もあなたが所有していることを合理的に確認することができます。

そこから、彼らはそれ以前のトランザクションを分析することができる。これは、ある取引が既知のエンティティを含むまで繰り返される。

プライバシーを向上させる一つの方法は、確率的なオンチェーン分析の成功率を下げるような方法で取引を行うことである。参加者を集める際のメカニズムが異なる多くの実装が存在する。

.

コインジョインは、複数のユーザーが1つの取引にインプットとアウトプットを提供する共同取引である。JoinMarketはインプットを購入する参加者のオープンマーケットを可能にし、WhirlPoolとWasabiは手数料を徴収する集中型コーディネーターを提供します。

コインスワップは、2人のユーザーがコインを取引するもので、チェーン上では無関係の2つの取引として表示される。もし広く使われるようになれば、「テレポート取引」のような実装により、通常の取引に見えるものもコインスワップになる可能性がある。

ライトニングネットワークでは「サブマリンスワップ」が可能で、オンチェーンビットコインをライトニングビットコインと交換することができます。これは、ライトニングネットワークからの価値の交換がなく、単一のビットコインの取引として表示されます。

ビットコインをプライベートで使う

ビットコインを使用する最もプライベートな方法は、他の商品やサービスに直接使用することです。

どうしてもフィアットに戻したい場合は、規制された中央集権的な取引所を経由するよりもプライベートな方法があります。Bisqのような分散型取引所があり、ビットコインの買い手と売り手を結びつけ、さまざまなフィアット決済手段との交換を仲介しています。

選択する支払手段には注意が必要です。ZelleやStrikeのような便利なものでも、書類の提示や規制された金融機関とのやりとりが必要になります。現金郵送や郵便為替を介した、よりプライベートな方法もありますが、利便性に欠けることが多いです。

ギフトカードやプリペイドデビットカードの購入には、BitrefillまたはPayWithMoonを使用します。現金ほど便利ではありませんが、このようなサービスの利用には通常、銀行口座が必要ではありません。

ビットコインは24時間365日、グローバルな市場であり、hodlhodlや地元のビットコインミートアップなど、多くのp2pマーケットがあります。

