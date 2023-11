¿ Worldcoin necesita una reevaluación? Comprender el experimento Crypto-AI-UBI de Sam Altman

Se está produciendo una reestructuración en la tecnología y las criptomonedas son parte de ella. El viernes, el cofundador y director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue depuesto sin ceremonias . La junta directiva de la organización, que se fundó como una organización sin fines de lucro y luego agregó una división corporativa con fines de lucro liderada por Altman, utilizó palabras conflictivas en su anuncio inicial de la terminación.

Este es un extracto del boletín The Node, un resumen diario de las noticias criptográficas más importantes en CoinDesk y más allá. Puede suscribirse para recibir el boletín completo aquí .

Altman, aparentemente, “no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta”. Poco más se dijo, lo que dio lugar a especulaciones. OpenAI, los desarrolladores de varias herramientas de inteligencia artificial, incluida la aplicación más rápida en ganar un millón de usuarios, ChatGPT, a menudo es llamada "la startup más importante" del mundo.

Las criptomonedas, como casi todas las demás industrias, han estado probando las aguas de la IA. Se prevé que esta tecnología embrionaria cambiará la forma en que los desarrolladores crean y auditan aplicaciones, cómo los comerciantes crean carteras y cómo los usuarios interactúan con todo ello. Y ONE de los impulsores de IA más importantes de las criptomonedas, Worldcoin, tiene una conexión Altman.

Worldcoin, un protocolo para identificaciones digitales universales desarrollado por Tools for Humanity, una empresa cofundada por Altman, inicialmente vio su token colapsar en las noticias. Hoy, ha subido dos dígitos después de que Altman fuera elegido por Microsoft para liderar la investigación y el desarrollo interno de IA, un notable voto de confianza en un momento en el que la historia de fondo del despido no se ha explicado en su totalidad y públicamente.

Ver también: Jeff Wilser - La historia no contada del lanzamiento de Worldcoin: Inside the Orb

También es una señal de que cuando Microsoft invirtió mil millones de dólares en OpenAI, estaba invirtiendo en Altman. En muchos sentidos, los especuladores de Worldcoin también están apostando por el pionero de la IA. Si bien OpenAI y Worldcoin son entidades completamente distintas, existen estrechos paralelos entre los dos fuera del punto de conexión mutuo en Altman. (No hay ninguna razón para creer que Microsoft tendrá tratos con WRD).

Tanto la IA como la renta básica universal (RBU) basada en criptomonedas que Worldcoin está construyendo en última instancia son tecnologías en gran medida no probadas. Y ambos tienen audiencias igualmente escépticas, aunque distantemente fascinadas, y algunas piensan que estas tecnologías podrían desgarrar a la sociedad de forma independiente. Son disparos a la luna, destinados a catapultar a la humanidad en su conjunto hacia adelante.

Y en gran medida, Worldcoin ha sido difamada injustamente . Cuando se anunció en 2019, el mundo quedó sacudido por las características distópicas del proyecto. No solo está fundado por un hombre que muchos creen que podría convertirse en el primer billonario del mundo (que está construyendo un búnker en una isla ), sino que el sistema World ID funciona escaneando los iris de las personas utilizando una esfera de metal llamada Orb. Está sacado directamente de la ciencia ficción.

Dejando de lado las apariencias, el proyecto en sí tiene muchas cosas que hacer. Algunas de las personas más inteligentes que conozco en tecnología están cautivadas por lo que realmente se está construyendo. Los desarrolladores de Worldcoin están trabajando en soluciones de criptografía de conocimiento cero (ZK) para un escaneo biométrico más seguro. ONE ha descifrado todavía la personalidad persistente en línea. Mientras que a veces se habla en voz baja de los líderes del proyecto, incluido el director ejecutivo Alex Blania.

Ver también: Worldcoin y el declive intelectual del capital riesgo

Worldcoin puede terminar siendo un error tremendamente costoso, como podría serlo cualquier startup. Pero hay una diferencia entre evaluar una empresa por sus méritos y su estética. Y, para tomar una frase del famoso economista y bloguero de Internet Tyler Cowen, la mayoría de las conversaciones en torno a Worldcoin son simplemente "afiliación al estado de ánimo" : las personas dicen lo que creen que los demás quieren escuchar.

Es muy posible, por ejemplo, que todos los que conozco a quienes les gusta Worldcoin simplemente estén interesados ​​en la idea de un proyecto que se está construyendo como medida de precaución en anticipación de cuándo (o si) las IA desarrollan la capacidad de crear sus propias IA virtuales reales o falsas. identidades y ahogar a la humanidad... porque toman a Asimov demasiado en serio.

Altman, que era conocido principalmente por su paso por liderar la exitosa incubadora de startups Y Combinator en el momento en que se anunció Worldcoin , vio su reputación explotar después de convertirse en la cara de OpenAI. Y su posición sólo pareció aumentar después de ser despedido.

Él también es controvertido. Algunos llaman a Altman un “talento generacional”, ONE de los mayores recaudadores de fondos de Silicon Valley. Otros dicen que ha "fracasado". Loopt, una aplicación móvil y su inicio en la tecnología, no ganó terreno, pero le consiguió una salida de 43,4 millones de dólares. Como presidente, YC creció rápidamente bajo Altman, pero también se dice que perdió su alma. En 2014, gastó menos que un Scaramucci como director ejecutivo de Reddit.

También se cree que está en conversaciones para fundar una fundición de chips para competir con NVIDIA, con el respaldo de inversores controvertidos en Medio Oriente y China. Es el mayor accionista de Humane AI, que está construyendo un “pin” de IA móvil y no telefónico, pero se ha mostrado en gran medida ambivalente sobre su lanzamiento.

En otras palabras, la asociación de Altman con Worldcoin es una cuestión de interés, pero no hay ninguna posibilidad de que esté muy involucrado. Otros factores, como las preocupaciones sobre la privacidad planteadas por el gobierno de Kenia, las preocupaciones sobre la incorporación de MIT Technology Review y las preocupaciones sobre la tecnología patentada del sistema, son más destacados. Los periodistas ciudadanos han intentado husmear (también conocido como una "auditoría descentralizada" ) en el Orb, por ejemplo, con éxito limitado.

No es ningún Secret que la tecnología se encuentra en un momento de transición. El llamado “techlash” está menguando, en parte porque la promesa de la IA ahora parece revolucionaria, cuando el año pasado por esta misma época la tecnología apenas parecía factible. Pero las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y merecen un escrutinio. Hay algunos tecnólogos que ven a Altman como un símbolo de progreso, que T siquiera quieren esperar los 30 días para que el nuevo CEO interino de OpenAI revise internamente el despido de Altman para unirse a su bando.

Y en este momento, Worldcoin podría verse como un barómetro imperfecto de estas corrientes tecnófilas y tecnoescépticas en competencia en la sociedad. Todo lo que te pido, antes de que decidas amar u odiar el Orbe, o invertir en él, es ver qué puede hacer.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.