Weekly Upgrades and Downgrades

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Hold to Buy

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AEG Aegon Ltd. Sponsored ADR B C B AEM Agnico Eagle Mines Limited B D B AER AerCap Holdings NV B C B AIG American International Group, Inc. A C B AMP Ameriprise Financial, Inc. B C B BALL Ball Corporation B B B BG Bunge Global SA B C B CMS CMS Energy Corporation B C B DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft B C B DTE DTE Energy Company B C B DUK Duke Energy Corporation B C B DXCM DexCom, Inc. B A B GEN Gen Digital Inc. B C B GL Globe Life Inc. B B B GPN Global Payments Inc. B C B H Hyatt Hotels Corporation Class A B C B HPE Hewlett Packard Enterprise Co. B C B KB KB Financial Group Inc. Sponsored ADR B D B OVV Ovintiv Inc B C B PCOR Procore Technologies Inc B B B PRU Prudential Financial, Inc. B C B SAN Banco Santander S.A. Sponsored ADR C B B SHEL Shell Plc Sponsored ADR B D B SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR B C B SNA Snap-on Incorporated B C B SYF Synchrony Financial B C B SYY Sysco Corporation B B B TRMB Trimble Inc. B C B TTE TotalEnergies SE Sponsored ADR B C B UBS UBS Group AG B C B VTRS Viatris, Inc. B D B WFC Wells Fargo & Company B C B

Downgraded: Buy to Hold

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AAPL Apple Inc. D C C AOS A. O. Smith Corporation C C C ARGX argenx SE ADR B C C BBD Banco Bradesco S.A. Sponsored ADR Pfd C C C BBDO Banco Bradesco S.A. Sponsored ADR C B C BBWI Bath & Body Works, Inc. C C C BCH Banco de Chile Sponsored ADR C C C BKNG Booking Holdings Inc. B D C BX Blackstone Inc. C C C CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR C C C DPZ Domino's Pizza, Inc. B C C DRI Darden Restaurants, Inc. C C C EA Electronic Arts Inc. C B C FLUT Flutter Entertainment Plc C C C GIB CGI Inc. Class A C C C HCA HCA Healthcare Inc B C C HEI.A HEICO Corporation Class A C B C INFY Infosys Limited Sponsored ADR C C C INTC Intel Corporation C C C JNJ Johnson & Johnson C C C JNPR Juniper Networks, Inc. B C C KO Coca-Cola Company C C C MELI MercadoLibre, Inc. C C C MFC Manulife Financial Corporation C B C MSI Motorola Solutions, Inc. C C C OKTA Okta, Inc. Class A C C C ON ON Semiconductor Corporation C C C PHG Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR B C C PINS Pinterest, Inc. Class A C B C RBA RB Global, Inc. C B C RPM RPM International Inc. C C C SHOP Shopify, Inc. Class A C C C SNOW Snowflake, Inc. Class A C C C TTD Trade Desk, Inc. Class A C B C TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. B C C ULTA Ulta Beauty Inc. C C C URI United Rentals, Inc. C C C WCN Waste Connections, Inc. B C C

Upgraded: Sell to Hold

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AFG American Financial Group, Inc. C C C AGR Avangrid, Inc. D B C AVB AvalonBay Communities, Inc. C C C AVTR Avantor, Inc. C C C BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. D C C CLF Cleveland-Cliffs Inc C C C DG Dollar General Corporation C C C DOCU DocuSign, Inc. D B C EMN Eastman Chemical Company D C C ESS Essex Property Trust, Inc. C D C EWBC East West Bancorp, Inc. C C C FITB Fifth Third Bancorp C C C GIS General Mills, Inc. D C C LNT Alliant Energy Corp C C C LYB LyondellBasell Industries NV C D C MET MetLife, Inc. C C C NI NiSource Inc C C C OTIS Otis Worldwide Corporation C C C SCHW Charles Schwab Corp C C C SRE Sempra C C C TDY Teledyne Technologies Incorporated D C C WEC WEC Energy Group Inc C C C WLK Westlake Corporation C F C

Downgraded: Hold to Sell

Symbol Company Quantitative Grade Fundamental Grade Total Grade AMX America Movil SAB de CV Sponsored ADR Class B D B D ANSS ANSYS, Inc. D C D DOX Amdocs Limited D C D EXPD Expeditors International of Washington, Inc. D C D F Ford Motor Company D C D GFL GFL Environmental Inc D C D HON Honeywell International Inc. D C D ITW Illinois Tool Works Inc. D C D LOW Lowe's Companies, Inc. D D D MBLY Mobileye Global, Inc. Class A D C D MSCI MSCI Inc. Class A D C D NICE NICE Ltd. Sponsored ADR D B D OTEX Open Text Corporation D C D PEP PepsiCo, Inc. D C D PLD Prologis, Inc. D C D RBLX Roblox Corp. Class A D C D RTO Rentokil Initial plc Sponsored ADR D C D SE Sea Limited Sponsored ADR Class A D C D SNY Sanofi Sponsored ADR D C D SONY Sony Group Corporation Sponsored ADR F B D TAK Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR D C D TEL TE Connectivity Ltd. D B D TRU TransUnion D C D WST West Pharmaceutical Services, Inc. D C D ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. D C D ZM Zoom Video Communications, Inc. Class A F B D ZTO ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A F C D ZTS Zoetis, Inc. Class A D C D

Sincerely,

Source: InvestorPlace unless otherwise noted

Louis Navellier

