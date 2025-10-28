Want To Retire Early? These Are the 10 Fastest and Slowest States for Retirement

Research from Mass Mutual found that the typical American retires at age 62, which means most people spend about 40 years working before they finally retire.

But a lot depends on how much you have saved for retirement — and your location. You can reach retirement much quicker in some states than in others, according to a recent study from John Stevenson, a Nevada-based financial and retirement advisor.

One thing the study found is that if you want to retire comfortably, without having to stress over money in your golden years, you might need to build a nest egg of $800,000 or more. If you live where expenses are especially high, you should aim to save more than $1 million.

Unfortunately, most people don’t get anywhere near that goal. According to Federal Reserve data, the average retirement savings for Americans ages 65 to 74 was $200,000 as of 2022, the most recent year data are available.

For their study, John Stevenson’s researchers looked at average incomes and expenses for each state to determine how many years it would take to reach the ideal retirement savings goal.

The number of years ranged from less than 30 to more than 70. This basically means that if you earn an average salary in some states, you’ll either need to retire very late in life, move elsewhere, or depend on more than just your savings to retire comfortably. In the case of Hawaii, expenses are so high that it’s not possible to reach the ideal retirement goal on an average salary, according to the study.

Here’s a look at the 10 fastest and slowest states for retirement.

Fastest States for Retirement

Illinois

Years to retire : 26

: 26 Retirement goal : $873,646

: $873,646 Average wages : $69,020 per year

: $69,020 per year Average annual living expenses: $34,893

Minnesota

Years to retire : 26

: 26 Retirement goal : $870,642

: $870,642 Average wages : $68,880

: $68,880 Average annual expenses: $35,911

Georgia

Years to retire : 27

: 27 Retirement goal : $813,559

: $813,559 Average wages : $64,210

: $64,210 Average annual expenses: $34,180

Michigan

Years to retire : 29

: 29 Retirement goal : $825,577

: $825,577 Average wages : $63,120

: $63,120 Average annual expenses: $34,540

Virginia

Years to retire : 29

: 29 Retirement goal : $948,755

: $948,755 Average wages : $72,060

: $72,060 Average annual expenses: $39,406

Texas

Years to retire : 29

: 29 Retirement goal : $830,083

: $830,083 Average wages : $63,660

: $63,660 Average annual expenses: $35,094

Kansas

Years to retire : 29

: 29 Retirement goal : $741,455

: $741,455 Average wages : $58,230

: $58,230 Average annual expenses: $33,031

Missouri

Years to retire : 30

: 30 Retirement goal : $776,005

: $776,005 Average wages : $59,630

: $59,630 Average annual expenses: $33,594

Maryland

Years to retire : 31

: 31 Retirement goal : $924,720

: $924,720 Average wages : $76,130

: $76,130 Average annual expenses: $45,944

Colorado

Years to retire : 31

: 31 Retirement goal : $981,803

: $981,803 Average wages : $71,960

: $71,960 Average annual expenses: $40,652

Slowest States for Retirement

Hawaii

Years to retire : N/A (not able to retire solely on average wages)

: N/A (not able to retire solely on average wages) Retirement goal : $2,212,084

: $2,212,084 Average wages : $68,280

: $68,280 Average annual expenses: $76,828

California

Years to retire : 71

: 71 Retirement goal : $1,612,716

: $1,612,716 Average wages : $79,900

: $79,900 Average annual expenses: $57,195

Massachusetts

Years to retire : 71

: 71 Retirement goal : $1,645,764

: $1,645,764 Average wages : $83,050

: $83,050 Average annual expenses: $59,797

Alaska

Years to retire : 56

: 56 Retirement goal : $1,292,753

: $1,292,753 Average wages : $72,810

: $72,810 Average annual expenses: $49,887

Vermont

Years to retire : 55

: 55 Retirement goal : $1,153,051

: $1,153,051 Average wages : $66,330

: $66,330 Average annual expenses: $45,500

Maine

Years to retire : 54

: 54 Retirement goal : $1,144,038

: $1,144,038 Average wages : $63,760

: $63,760 Average annual expenses: $42,393

Arizona

Years to retire : 48

: 48 Retirement goal : $1,133,522

: $1,133,522 Average wages : $65,740

: $65,740 Average annual expenses: $42,083

Nevada

Years to retire : 47

: 47 Retirement goal : $942,746

: $942,746 Average wages : $60,310

: $60,310 Average annual expenses: $40,354

Idaho

Years to retire : 47

: 47 Retirement goal : $971,288

: $971,288 Average wages : $58,440

: $58,440 Average annual expenses: $37,706

Montana

Years to retire : 46

: 46 Retirement goal : $851,114

: $851,114 Average wages : $58,160

: $58,160 Average annual expenses: $39,468

This article originally appeared on GOBankingRates.com: Want To Retire Early? These Are the 10 Fastest and Slowest States for Retirement

