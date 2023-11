Un año después de FTX: la lección en la que Europa se ha fijado

El 11 de noviembre se cumplió un año desde el día en que FTX se declaró formalmente en quiebra y, por supuesto, nueve días desde que Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de todos los cargos penales en su contra y sentenciado a cadena perpetua.

El simbolismo del juicio es discutible. A veces se habla de ello como una catarsis de los responsables de las políticas, ya que podría permitir que aquellos que confiaron en el SBF concluyan que se ha hecho justicia y sigan adelante. Una visión alternativa es que FTX expuso el mercado de criptomonedas por sus vulnerabilidades y, ahora que se acabó el revuelo, el mercado no volverá.

Ambos son demasiado simplistas. Tener un mercado de criptoactivos adecuadamente regulado permitiría a los responsables de la formulación de políticas atraer más capital institucional y con aversión al riesgo a la clase de activos. Sin embargo, es cierto que la caída de FTX enmarcó las conversaciones regulatorias en todo el mundo y las hizo demasiado contradictorias. En Londres, en Bruselas (donde tengo mi sede) y en foros internacionales, la industria necesita explicar cómo se protegería contra una catástrofe del tamaño de FTX.

Las lecciones que ya sabíamos

En realidad, la mayoría de la industria de la criptografía está alineada con las respuestas: autorización adecuada, custodia adecuada y segregación adecuada de los activos de los clientes. Estos son principios Core para administrar un negocio de inversión, y no existe ningún argumento real sobre ellos (dejando de ONE la realidad estadounidense de regulación mediante aplicación).

El movimiento que muchos intercambios hicieron hacia la prueba de reservas respalda en principio la segregación de activos de los clientes, aunque tiene limitaciones como técnica contable. En términos más generales, en 2023, en mercados con reguladores fuertes, las bolsas están deseosas de ser consideradas responsables.

Para cualquier persona con experiencia en servicios financieros, este es el siguiente paso natural. No es un cambio de paradigma. El colapso de FTX simplemente hizo que el centavo cayera más rápido para los proveedores de servicios que podrían haberlo pensado mejor.

En noviembre de 2022, tales requisitos ya estaban en vigor en la UE en virtud del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de todo el bloque. Cuando se desarrolló la saga FTX, la tinta estaba seca. Cualquier actualización posterior de MiCA es solo parte del largo proceso administrativo que precede a la publicación y aplicación de las normas de la UE.

Es por eso que los formuladores de políticas de Bruselas pasaron el año pasado diciéndose entre sí y al resto del mundo que su reglamento entrante habría evitado un colapso al estilo FTX. En su mayor parte, esto es cierto. Además, tiene que ser así: la parte de MiCA que protege los intercambios no se revisará hasta dentro de cinco años aproximadamente, y no puede considerarse que ya esté desactualizada.

Quienes siguen de cerca a MiCA sabrán que todavía hay un proceso en curso de redacción de “reglas técnicas” complementarias. Si fuera un proceso nacional, esta sería la diferencia entre la ley misma y los tecnicismos de implementación provenientes del regulador.

FTX politizó este proceso en la UE. Era la última oportunidad de Europa para asegurarse de que las tuercas estuvieran lo más ajustadas posible. Pero las normas técnicas no pueden salirse de los parámetros ya fijados en la ley de máximo nivel. Estamos casi al final de la redacción de las normas, y no mucho de lo que ha surgido durante el último año ha sido inesperado o, me atrevo a decir, draconiano.

En cuanto a la división adecuada de activos y actividades, queda pendiente la pregunta de cuánto es suficiente. Especialmente cuando una empresa es una bolsa, tiene su token nativo y ofrece préstamos. Este sigue siendo un debate a nivel internacional, donde la SEC coordina y busca influir en otros coordinadores del mercado.

Esta pregunta no se planteará ante la UE durante los próximos años, pero puede volver a surgir y también puede repercutir en todo el mundo.

Las lecciones que no aprendimos

El mayor desacuerdo que dejó FTX es también el más ONE. ¿Para qué sirve el mercado de criptoactivos? ¿Qué valor aporta a la sociedad, dado que claramente conlleva algunos riesgos?

Si bien podemos ignorarlo y decir que no corresponde a los reguladores predeterminar la innovación del mercado mientras sea segura, debemos reconocer que redactar e implementar las reglas de seguridad es un esfuerzo enorme.

La industria no debería esconderse detrás de la narrativa de que los reguladores carecen de conocimiento. Este ya no es el caso para muchas autoridades de todo el mundo. Sin embargo, si no queremos caer en la aversión al riesgo, es necesario justificar políticamente arriesgarse en una industria. Por lo tanto, es importante responder a la pregunta del valor para la sociedad.

Hay muchas respuestas de la industria a esta pregunta, pero normalmente regresan a la desintermediación y la descentralización. Ésta es la promesa de blockchain en diversas formas y formas.

Para los reguladores, sin embargo, estas palabras se traducen en evitar la responsabilidad y preservar el anonimato. Pronto, también se traducirán en la incapacidad de detectar una huella de carbono. Aunque las autoridades de la UE tienen una agenda clara para limitar los monopolios naturales de la Web2, en los pasillos del poder no se está discutiendo una Web3 descentralizada como la respuesta. El costo de tener un ecosistema DeFi anónimo (o seudónimo) y no regulable es demasiado alto.

Si la industria quiere alejarse de esta polémica, tal vez no sea necesario combinar los servicios sin custodia y los servicios anónimos. Esta elección va al meollo de por qué se inventaron las criptomonedas, y muchos pueden no estar de acuerdo.

Sin embargo, a los defensores de las criptomonedas les resultará mucho más fácil explicar cómo la tecnología que permite a los usuarios poseer sus fondos y sus datos no es la misma tecnología que permite el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

