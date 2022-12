Tras el colapso de FTX, ¿cuál es la diferencia entre liquidez e insolvencia?

Se está produciendo una brutal crisis de liquidez. Mientras los bancos centrales retiran moneda fiduciaria de sus economías a un ritmo que no se veía desde principios de los 80, a las instituciones financieras que se han estado apoyando en el dinero fácil se les está volviendo cada vez más complicado sobrevivir. Y dentro de las más afectadas está el sector de las criptomonedas, en el que cada vez más empresas con “crisis de liquidez” se ven forzadas a pausar retiros y a recortar préstamos. Pero si la “crisis de liquidez” es tan nociva como para que una empresa termine declarándose en quiebra, entonces el problema no es la liquidez: es la solvencia.

Sin embargo, una empresa puede recuperarse después de tener problemas de liquidez si sus bases son sólidas y cuenta con activos valiosos. Tal como sucede con una planta, un poco de agua puede ayudar a superar una sequía. Pero si se trata de una enfermedad, no hay cantidad de agua que pueda salvarla. Lo mismo sucede en los negocios. Prestar dinero a una empresa que está en picada porque su modelo comercial es corrupto e insostenible es tirar el dinero a la basura. Es por esto mismo que es importante saber si la compañía simplemente está sufriendo una “crisis de liquidez” o si realmente es insolvente.

Pero no siempre es sencillo distinguir entre liquidez y solvencia, y es conveniente que las empresas se enfoquen solamente en la necesidad de efectivo a corto plazo y dejen a un lado los problemas más profundos. FTX, Celsius Network, BlockFi y Voyager Digital intentaron desesperadamente persuadir a otros para que les presten dinero y así poder seguir funcionando. Pero todas terminaron declarándose en quiebra.

Para ser justos, las empresas de criptomonedas no son las únicas que dicen que tienen una ligera “crisis de liquidez” cuando en realidad son insolventes. Las instituciones financieras tradicionales hacen exactamente lo mismo y dirán que todo estará bien solo para que alguien les preste dinero. En este sentido, podemos citar el ejemplo de RBS, el banco británico cuyo desastroso colapso en octubre de 2008 estuvo a punto de acabar con el sistema de pagos del Reino Unido. El banco insistía en que solo necesitaba más financiación, pero eventualmente terminó pidiendo un rescate al gobierno británico que costó alrededor de 46.000 millones de libras esterlinas, lo que hoy en día equivaldría a US$56.580 millones, aunque el tipo de cambio entre GBP y USD era mucho más elevado en ese momento, lo que supone que en realidad fueron unos US$69.000 millones.

La confusión entre liquidez y solvencia, en parte, nace del hecho de que hay una definición de “insolvencia” mayoritariamente aceptada que dice que es la “incapacidad de cumplir con las obligaciones en su vencimiento”. Esto se parece bastante a la escasez de efectivo; es decir, a una crisis de liquidez. Pero la falta de efectivo no necesariamente significa insolvencia. Supongamos que una empresa que tiene muchos activos a largo plazo pero poco efectivo de repente se ve afectada por un requerimiento de margen en un intercambio de tasas de interés. Lo que tiene que hacer de manera urgente es buscar más efectivo y siempre que haya compradores para sus activos o prestamistas dispuestos a entregar dinero en efectivo contra sus activos, puede hacer frente a sus obligaciones. Por lo tanto, no es insolvente.

Pero ahora imaginemos que los activos de la empresa consisten principalmente en una montaña de créditos con otras compañías que también están pasando por “crisis de liquidez” y, como resultado, incumplieron sus obligaciones. Nadie comprará esos activos ni tampoco prestará dinero contra la garantía de esos activos y, por lo tanto, la empresa no puede cumplir con sus obligaciones. En otras palabras, es insolvente, tal como el resto de las compañías. Esto es lo que sucede en las crisis sistemáticas como la que está afectando al sector de las criptomonedas. Las reclamaciones de Voyager a Three Arrows Capital representaban más de una cuarta parte de sus activos: cuando Three Arrows cayó, esos activos perdieron todo su valor. Y a su vez, Three Arrows Capital se volvió insolvente por el colapso de Terra. Cuando las empresas están conectadas a través de una cadena de créditos, la insolvencia de una puede generar un efecto dominó en toda la industria.

Es probable que los balances que contienen grandes cantidades de “activos intangibles” —esos que no se pueden ver ni tocar— terminen catastróficamente insolventes, como por ejemplo las empresas de criptomonedas que están repletas de sus propios tokens. O, también, los conglomerados convencionales que pagaron de más por las adquisiciones y terminaron con un balance lleno de flujo de efectivo irrealizable, lo que los contadores llaman “fondo de comercio” o “goodwill”. Los fondos de comercio o goodwill se evaporan en la insolvencia, como así también el valor de los tokens.

Pero Sam Bankman-Fried insistía con que FTX cayó por una “corrida bancaria”. Entonces, ¿qué es una corrida bancaria? ¿Son simplemente crisis de liquidez o insolvencia?

Contrario a la opinión popular, los llamados bancos de “reserva fraccionaria” no suelen ser insolventes y sus activos exceden sus pasivos: en la jerga bancaria, la diferencia entre los dos se conoce como “capital”, y para los bancos registrados el tamaño y la composición de esa diferencia se rige por las regulaciones de capital. El problema es que la mayoría de sus pasivos deben ser repagados a pedido, pero sus activos consisten principalmente en una pila de préstamos a largo plazo y valores que no pueden ser reclamados ni vendidos o intercambiados por efectivo con facilidad. Por lo tanto, sufren una escasez crónica de efectivo. Si todos los clientes intentaran retirar sus depósitos al mismo tiempo, las reservas fraccionarias del banco podrían quedarse literalmente sin dinero.

El objetivo de los “requisitos de reserva” es asegurar que los bancos tengan suficiente dinero disponible para sustentar el volumen diario normal de retiros, pero no buscan hacer frente a las corridas bancarias. Entonces, los bancos registrados que sufren corridas pueden, como último recurso, tomar dinero prestado de los bancos centrales contra la garantía de sus activos. Pero hay una salvedad: el banco debe ser solvente. El Principio de Bagehot afirma que en una crisis financiera, un banco central podría prestar de manera liberal, con una tasa de penalidad alta, para solventar a las empresas a cambio de valores “buenos”.

Pero, ¿qué sucede con los depósitos de los clientes cuando un banco se vuelve insolvente? Legalmente, los depósitos representan préstamos a los bancos y los depositantes se convierten en acreedores. En los casos de insolvencia, los depositantes solo tienen derecho a una parte de los activos remanentes del banco y no a la devolución de su dinero. De esta manera, una persona que depositó su dinero puede perder una parte o todo. Son los rumores sobre que un banco se volvió insolvente los que pueden generar una corrida bancaria. Pero los programas de seguros de depósitos, como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), desalientan las corridas al garantizar que la mayoría de los depositantes recuperarán su dinero.

Pero no solo los bancos con reservas fraccionarias pueden sufrir corridas bancarias. Cualquier institución financiera que tenga activos a largo plazo y pasivos a muy corto plazo o que pueden ser exigidos sin advertencia está en riesgo de sufrir una corrida. Muchas de estas no cuentan con el apoyo del banco central ni con el seguro de la FDIC. Dicho esto, FTX no era un banco pero aun así sufrió una corrida, y dado que fue provocada por el temor a la insolvencia del exchange, FTX no pudo persuadir a nadie para que le prestara el dinero que les permitiría superar la situación.

La pregunta es: ¿FTX ya era insolvente cuando sucedió la corrida? Sí. La “crisis de liquidez” que lo puso de rodillas fue causada por su insolvencia, y no al revés. ¿Los depositantes perderán dinero? Casi seguro. FTX tiene un agujero enorme en su balance y pareciera que nadie está cerca siquiera de hacerse cargo.

Cuando la planta ya está muerta, echarle más agua no resolverá nada. Solo será un desperdicio. Sin embargo, si se encuentra una fuente de agua confiable, se puede seguir dando la impresión de que todo está bien. De esta misma manera, las empresas insolventes pueden continuar funcionando si logran persuadir a una cantidad de personas suficiente para que se desprendan de su dinero —sí, ya sé, es ilegal pero aun así sucede. Demasiados seres confiados se han dejado seducir por promesas de altas recompensas para entregar los ahorros de toda una vida a empresas insolventes.

Por esta razón, es de vital importancia que cualquier persona que esté pensando en entregar dinero a una empresa de criptomonedas haga una investigación. No confíes. Chequea.

