Todo el mundo necesita un manifiesto

Ayer, el creador de Ethereum , Vitalik Buterin, publicó una publicación de blog muy, muy larga que delinea una nueva filosofía de tecnooptimismo. Se llama d/acc, donde la d significa descentralización, defensiva y/o diferencial y “/acc” es una abreviatura de moda en las redes sociales para “aceleración”.

El aceleracionismo, que alguna vez fue una pesadilla para los tecnócratas , es un concepto académico (que originalmente analiza cómo la ciencia, la razón y la tecnología impulsan el progreso a lo largo de la historia) que escapó del laboratorio y ahora esencialmente significa "Soy pro-tecnología".

Buterin, siempre reflexivo, ha encontrado un punto medio entre el tecno Optimism y el pesimismo, y sostiene que la tecnología en términos generales es buena, pero algunas tecnologías son mejores que otras y algunas tecnologías pueden ser netamente negativas.

Como ya resumió maravillosamente Cami Russo de The Defiant:

“La filosofía 'd/acc' de Buterin aboga por un camino deliberado y equilibrado en el desarrollo tecnológico, centrándose en tecnologías que garanticen la defensa, la descentralización y el florecimiento Human .

“El concepto surge como contrapeso al tecnooptimismo desenfrenado propugnado por figuras como Marc Andreessen y desafía al movimiento e/acc (aceleración efectiva)”.

De hecho, Buterin dice claramente que está respondiendo a Andreessen, el fundador de la muy influyente firma de capital riesgo Andreessen Horowitz (a16z) y creador del primer navegador del mundo, Netscape, quien publicó su “Manifiesto Tecno-Optimista” con mucho aplomo e interés el año pasado. mes.

Andreessen dice muchas cosas sobre tecnología y mercados, por lo que ambos están a favor. Partes de su manifiesto se podían leer en voz alta en un micrófono abierto de poesía. Es extremadamente aforístico y sólo un poco repetitivo (es decir, ¿no podría la sección sobre “abundancia”, también buena, inferirse de declaraciones anteriores sobre cómo más “energía” es mejor, a través de la cual la humanidad construye y disfruta las cosas?).

Pero no soy multimillonario, ¿quién soy yo para juzgar? Lo importante es que los tecnooptimistas alineados con Andreessen creen que “la tecnología es una palanca en el mundo: la manera de hacer más con menos”. Esto significa que tecnologías como la inteligencia artificial, la energía nuclear y los mercados deberían tener libertad. La competencia conduce al progreso, porque aumenta las opciones y es una especie de proceso evolutivo.

Buterin parece creer también gran parte de esto. Aunque Buterin es lo suficientemente inteligente como para no mencionar al controvertido archi-aceleracionista Nick Land , y potencialmente hacer que sus ideas sean descartadas inmediatamente por asociación.

Esta gente desdeñosa probablemente también crea en cosas como la “desaceleración” y el “decrecimiento”, o desacelerar la tecnología y hacer que la economía sea de bolsillo; estos son algunos de los "enemigos" de Andreessen.

Aunque Andreessen tiene muchos enemigos, incluido Malthus, el tipo que predijo incorrectamente que la superpoblación aplastaría a Gran Bretaña, porque no tuvo la previsión de imaginar la Revolución Industrial o avances como los nitratos químicos en la agricultura, Andreesen no considera que la tecnología a veces pueda ser un enemigo de la humanidad.

Que yo sepa, Andreessen no menciona ni una sola vez que las tecnologías a veces plantean riesgos. Ni los pequeños ni los grandes, como los microplásticos o el calentamiento global. Lo cual es desafortunado, porque pasa mucho tiempo pensando en los niños, que son el futuro, pero que no pueden ser el futuro si sufren una intoxicación por talidomida. Afortunadamente, aquí es donde entra Buterin.

Buterin, como se mencionó, es muy consciente de que las tecnologías digitales pueden usarse para ejercer control, erosionar la privacidad y fomentar el autoritarismo. Considera cómo es probable que las granjas industriales causen una futura pandemia, dado que las enfermedades animales a menudo pasan a los humanos como lo hizo el sarampión. Pasa mucho tiempo considerando el tema HOT del día: los riesgos de la IA no alineada o deshonesta.

Y esto es para mejor, porque Buterin también pasa mucho tiempo en los confines más lejanos de la realidad, considerando cosas como interfaces cerebro-computadora y vacunas y/o nebulizadores y/o nebulizadores autoadministrados y... DAO. Todo el mundo necesita ser nebulizado a veces, pero la tecnología da y recibe, y haríamos bien en considerar lo malo con lo bueno.

Tanto Andreessen como Buterin saben que la tecnología a menudo ha conducido al florecimiento Human porque las señales de que la tecnología ha conducido al florecimiento Human están en todas partes, y eso es bueno porque la humanidad es buena, y por eso se debe buscar la tecnología. La diferencia es que Buterin reconoce que este progreso no es una línea recta que se mueve como una flecha en el tiempo.

Buterin también pide una mayor colaboración y, como dice Russo, una “dirección intencional” de la tecnología, mientras que Andreesen parece implicar que “los grandes hombres hacen la historia” y que la tecnología es una fuerza que brota de las profundidades incognoscibles del ingenio Human . Ambas ideas tienen sus virtudes, y en cierto modo depende de tu punto de vista (y de tu nivel de testosterona) si privilegias la cohesión social o la transformación total.

Asimismo, ambas filosofías tienen una deuda con el cerebro profesional Steven Pinker, quien cayó sobre mil espadas hace unos años por dignarse decir que el mundo ha mejorado con el tiempo, en gran parte gracias a la tecnología y la razón, en “Enlightenment Now”. Es decir, es probable que todavía haya espacio para MÁS manifiestos.

Si se pueden publicar dos manifiestos que esencialmente digan lo mismo, repitiendo ambos un libro de hace una década que extrajo sus mejores ideas de Hegel, que vivió en el siglo XIX, entonces seguramente se puede decir más sobre el Progreso con P mayúscula. Sólo haz algunas pequeñas modificaciones; quizás le des una perspectiva globalizada o hables de memética. Esperaré el manifiesto de los tesoros de tu mente.

Aunque Buterin hace un buen trabajo explicando cómo “d/acc” puede encajar bien en muchos sistemas políticos, incluido el libertarismo, el altruismo efectivo y los punks tanto solares como lunares , sigue siendo un sistema con un punto de vista. En otras palabras, como cualquier teoría, la de Buterin es incompleta y se puede discutir con ella.

Por ejemplo, Andreesen y Buterin piensan inherentemente que este no es el mejor mundo posible, porque la tecnología siempre puede mejorar el momento actual. ¡Esa es una declaración! ¿Pero qué, joven Voltaire, si crees que éste es el mejor mundo posible?

¿Se puede mejorar el mejor mundo posible mediante la tecnología? ¿Está realmente la humanidad retrocediendo? ¿Estoy intentando indirectamente inspirar al próximo Ted Kaczynski ? ¡Tú decides, porque todo el mundo necesita un manifiesto!

