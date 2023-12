These Biotech Stocks Climbed To New Peaks - Did You Invest?

(RTTNews) - The following stocks featured on our site touched a 52-week high during the week ended Dec.22, 2023. Ticker Published Date Published Price Maximum Price Since Publication *Last Closing Price Maximum Gain % Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS) Nov.16, 2023 $3.01 $7.07 $7.03 134% ZimVie Inc. (ZIMV) Jun.22, 2023 $12.10 $18.40 $18.02 52% Liquidia Corporation (LQDA) Dec.21, 2023 $11.09 $11.80 $11.77 6% Karuna Therapeutics, Inc. (KRTX) Feb.27, 2023 $198.09 $318.75 $317.85 61% Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN) Jun.2, 2023 $4.97 $6.84 $6.83 37% Calliditas Therapeutics AB (CALT) Mar.13, 2023 $22.60 $27.71 $27.17 22% Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) Jul.14, 2023 $21.50 $28.66 $28.01 33% BrainsWay Ltd. (BWAY) May 18, 2023 $1.60 $7.35 $7.07 359% ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) Sep.18, 2023 $5.24 $15.50 $15.38 195% Autolus Therapeutics plc (AUTL) Jun.1, 2023 $3.06 $5.90 $5.68 92% AC Immune SA (ACIU) Dec.7, 2023 $3.55 $4.38 $4.33 23% KalVista Pharmaceuticals Inc. (KALV) Jul.19, 2023 $9.41 $11.80 $11.68 25% Savara Inc. (SVRA) Jun.2, 2023 $2.93 $4.90 $4.90 67% Arvinas Inc. (ARVN) Jan.25, 2023 $31.84 $39.90 $39.64 25% Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Nov.9, 2023 $33.42 $45.57 $44.63 36% Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX) Aug.3, 2023 $104.02 $130.84 $128.45 25% Insmed Inc. (INSM) Sep.5, 2023 $24.05 $30.89 $30.04 28% CymaBay Therapeutics Inc. (CBAY) Sep.5, 2023 $14.02 $23.49 $23.09 67% Innoviva Inc. (INVA) Apr.19, 2023 $11.34 $16.43 $16.22 45% BridgeBio Pharma Inc. (BBIO) Jul.3, 2023 $17.43 $41.60 $41.06 138% Medpace Holdings Inc. (MEDP) Apr.25, 2023 $225 $314.94 $311.83 40% Alpine Immune Sciences Inc. (ALPN) Mar.3, 2023 $7.97 $20.94 $19.42 162% Collegium Pharmaceutical Inc. (COLL) Jan.30, 2023 $28.29 $31.00 $30.05 9% Blueprint Medicines Corp. (BPMC) May 23, 2023 $57.66 $90.50 $88.83 57%

*Last Closing Price refers to the stock's closing price on Dec.22, 2023.

