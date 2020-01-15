台灣證券商元大證劵 ，利用 Nasdaq 即時市場數據，幫助台灣散戶投資人做出明智的交易決定。

Nasdaq : 請簡介一下貴公司。

元大證劵 : 證券業在台灣是個相當競爭的行業，元大證券從一家小券商，不斷成長茁壯，至今成為台灣最大的綜合證券商。近年，元大證券致力於商品及服務創新，將傳統經紀業務結合新創服務，並積極發展財富管理業務，提供私人銀行等級之高端理財服務，並憑藉強大的通路據點、專業團隊及金融創新能力，提供客戶差異化金融服務，在經紀業務、電子交易、融資券、自然人借券、財富管理信託以及借貸款項等業務，皆為全市場市佔率第1名。

Nasdaq : 貴公司如何運用Nasdaq交易所提供之Nasdaq Basic與Global Index Dissemination Service (GIDS)兩項產品？

元大證劵 : 我們於自行研發的電子交易系統上，利用Nasdaq Basic與GlDS兩項產品，提供台灣散戶投資人美國股票市場的即時數據。

Nasdaq : 台灣當地的市場趨勢是什麼？如何應用Nasdaq Basic與GlDS？

元大證劵 : 台灣散戶投資人認識很多美國知名品牌，因此，台灣散戶投資人對於投資美國股票市場非常有興趣。早上被「iPhone」鬧鐘喚醒、通勤途中去「星巴克」買杯咖啡、打開「Mac」電腦工作、換上「Nike」球鞋慢跑，是台灣投資人的常見生活。

週末時，台灣投資人可能會在「McDonald’s」購買一份大麥克，然後觀賞《復仇者聯盟》的最新電影。台灣散戶投資人的生活充斥著美國知名品牌。利用這股氛圍，Nasdaq Basic與GIDS提供台灣散戶投資人完整的美國股票市場數據，也為我們的電子交易系統加分不少。

Nasdaq : 請問貴公司最欣賞Nasdaq Basic和GIDS哪一點呢？

元大證劵 : 這兩樣產品為我們提供了與Nasdaq合作前無法自單一來源獲得的即時市場數據，也使我們能在電子交易系統上提供台灣散戶投資人需求的完整市場數據。

Nasdaq : 貴公司的客戶對於Nasdaq Basic與GIDS有何使用心得？

元大證劵 : Nasdaq Basic與GIDS提供即時數據選擇，幫助投資人做出明智的交易決策。本公司客戶非常仰賴Nasdaq Basic與GIDS提供最精確的市場數據。

Nasdaq : 可以分享客戶或使用情況的統計數據嗎？

元大證劵 : 目前我們約有5,000名客戶們經由電子交易系統接收Nasdaq Basic與GIDS的即時數據。邁向2020年，我們期望能提升接收Nasdaq Basic和GIDS美國股票數據的用戶數量。元大證券作為在台灣提供受託買賣美國股票的最大經紀商之一，將會持續努力推廣，以達致提供最佳財務解決方案的終極目標。

Nasdaq : 在使用Nasdaq Basic和GIDS前，使用的產品為何？

元大證劵 : 與Nasdaq合作之前，我們花費相當多的時間尋找能提供美國股票市場數據的單一來源。只有Nasdaq能夠以單一來源滿足我們所有需求，我們不需再與複數當事人接洽存取數據。

Nasdaq : 與Nasdaq合作如何幫助貴公司成長？

元大證劵 : 本公司與Nasdaq的合作創造了雙贏，也提高本公司在台灣投資社群的能見度。Nasdaq幫助本公司在完整客戶服務中結合了豐富的數據來源。

了解更多:

dataapac@nasdaq.com

https://www.nasdaq.com/solutions/market-data-cnt