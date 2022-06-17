Сеть Твой дом готова рассмотреть покупку активов IKEA в РФ -- ТАСС

17 июн (Рейтер) - Сеть гипермаркетов для дома и дачи Твой дом готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России, как фабрик, так и магазинов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя отдела PR сети Амину Тагиеву.

"Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов - торговых и производственных площадей, принадлежащих IKEA", - сказал Тагиева.

Ранее гендиректор мебельной сети Hoff Максим Гришаков сказал агентству РИА, что его компания может рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей, сокращающей свое присутствие в России IKEA.

Газета Ведомости сообщила со ссылкой на основного владельца АФК Система AFKS.MM Владимира Евтушенкова, что инвестиционной компании интересна покупка мебельных фабрик IKEA, но пока Система не ведет переговоров с IKEA.

Группа компаний Интер ИКЕА сообщила на этой неделе, что уменьшит штат сотрудников на собственных производствах в России и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес компании в РФ по-прежнему приостановлен .

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