Сеть Твой дом готова рассмотреть покупку активов IKEA в РФ -- ТАСС

Publisher
Reuters
Published
Credit: REUTERS/Eric Gaillard

17 июн (Рейтер) - Сеть гипермаркетов для дома и дачи Твой дом готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России, как фабрик, так и магазинов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководителя отдела PR сети Амину Тагиеву.

"Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов - торговых и производственных площадей, принадлежащих IKEA", - сказал Тагиева.

Ранее гендиректор мебельной сети Hoff Максим Гришаков сказал агентству РИА, что его компания может рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей, сокращающей свое присутствие в России IKEA.

Газета Ведомости сообщила со ссылкой на основного владельца АФК Система AFKS.MM Владимира Евтушенкова, что инвестиционной компании интересна покупка мебельных фабрик IKEA, но пока Система не ведет переговоров с IKEA.

Группа компаний Интер ИКЕА сообщила на этой неделе, что уменьшит штат сотрудников на собственных производствах в России и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес компании в РФ по-прежнему приостановлен .

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

Reuters

Reuters, the news and media division of Thomson Reuters, is the world’s largest international multimedia news provider reaching more than one billion people every day. Reuters provides trusted business, financial, national, and international news to professionals via Thomson Reuters desktops, the world's media organizations, and directly to consumers at Reuters.com and via Reuters TV.

Learn More