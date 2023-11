Se está acabando el tiempo para que los líderes criptográficos razonen con el IRS

Este artículo de opinión es parte de la Semana de Impuestos de CoinDesk, presentada por TaxBit. Matan Doyich es el cofundador y director ejecutivo de Crypto Index.

Lejos de ser simplemente otro conjunto de reglas, la "regla del corredor" propuesta por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene como objetivo establecer un marco fiscal general para los activos digitales. También se ha convertido en un grito de guerra para que los líderes criptográficos se unan contra lo que muchos perciben como una posible invasión de los derechos de privacidad, la innovación y un alejamiento de los fundamentos descentralizados de las criptomonedas.

¿Te suena esto familiar?

Mientras la Comisión de Seguridad e Intercambio reflexiona sobre sus propias regulaciones criptográficas integrales, buscando llenar un vacío regulatorio al incluir los intercambios de activos digitales bajo su ámbito, la propuesta del IRS podría servir como la prueba perfecta de cómo la industria se une y utiliza su fuerza combinada para compensar. una extralimitación paralizante del gobierno.

Deslizándose hacia el abismo

La Blockchain Association, un grupo de presión con sede en Washington DC, emitió una respuesta mordaz al IRS, afirmando que las reglas propuestas no sólo exceden la autoridad del gobierno sino que también revelan una falta fundamental de comprensión de los activos digitales y la tecnología descentralizada. Tales deficiencias pueden desatar una cascada de consecuencias no deseadas, impactando negativamente el Core mismo del espíritu criptográfico.

Otros han hecho sonar las alarmas sobre las regulaciones que amenazan a una industria naciente antes de que realmente pueda despegar, sentando un peligroso precedente de vigilancia.

En el centro del rechazo de la industria se encuentra una preocupación compartida por los derechos de privacidad y la preservación de los principios fundacionales que ayudaron a convertir las criptomonedas en una base de usuarios atractiva y diversa. Ampliar la definición de "corredores" se considera una posible infracción de la privacidad , ya que amplía el alcance para incluir a participantes como los desarrolladores de finanzas descentralizadas (DeFi), que pueden no tener acceso tradicional a la información de los clientes. Esta extensión plantea serias preocupaciones sobre requisitos de informes innecesarios que podrían comprometer la privacidad individual, especialmente en el contexto de DeFi, donde la privacidad y el anonimato son principios clave.

El choque entre estas regulaciones y las características descentralizadas y seudónimas de DeFi también conduce potencialmente a una innovación sofocada y al colapso de las tecnologías subyacentes debido a restricciones regulatorias poco prácticas. Las señales aquí son siniestras: "Esto impulsará los proyectos descentralizados con sede en EE. UU. en el extranjero o desaparecerán, punto", afirma un abogado senior de la Blockchain Association.

¿Se está acabando el tiempo?

Un llamado a la movilización impulsado por las regulaciones propuestas va más allá de la oposición: es un llamado a la acción para que los líderes criptográficos participen activamente en la configuración de sus marcos regulatorios. Si bien las regulaciones pueden plantear desafíos, también han encendido una chispa dentro de la industria para interactuar de manera proactiva con los formuladores de políticas, abogando por medidas regulatorias sensatas y justas que fomenten la innovación en lugar de sofocarla.

Ver también: El IRS debería prestar atención a esta advertencia | Semana Fiscal 2023

La norma fiscal propuesta estuvo abierta durante 74 días a comentarios públicos y obtuvo más de 124.000 comentarios públicos en ese lapso. Ahora que pasamos a la consideración y el debate, nunca se insistirá lo suficiente en que es hora de actuar.

Los líderes animados por la importante influencia política de la industria de la criptografía, reflejada en un gasto federal de lobby de 21,6 millones de dólares en 2022, pueden unirse estratégicamente. Al aunar recursos, pueden amplificar su fuerza colectiva para adoptar un enfoque específico con los reguladores mediante la realización de campañas educativas y el fomento de diálogos abiertos.

Este frente unido tiene como objetivo afrontar los desafíos regulatorios de manera efectiva, asegurando que las regulaciones se adapten a las características distintivas del criptoespacio, promuevan la innovación y salvaguarden los derechos de privacidad.

CoinDesk no comparte el contenido editorial ni las opiniones contenidas en el paquete antes de su publicación y el patrocinador no aprueba ni respalda inherentemente ninguna opinión individual.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.