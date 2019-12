Renaissance IPO Index – Notice of December 2019 Quarterly Changes

The Renaissance IPO Index (Ticker: IPOUSA), the underlying index for the Renaissance IPO ETF (Ticker: IPO), will implement the following constituent changes at the market’s close on Friday, December 20, 2019:



Additions:

10X Genomics

Cloudflare

Datadog

Envista Holdings

GSX Techedu

Peloton Interactive

XP



Removals:

Altair Engineering

CarGurus

MongoDB

National Vision Holdings

Newmark Group

PagerDuty

Pluralsight

PQ Group Holdings

Qudian

Roku

Sea

Stitch Fix

Switch

Tilray



