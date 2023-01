Qué necesitan las empresas mineras de bitcoin para sobrevivir en 2023

El 2022 fue la tormenta perfecta para las empresas de minería de bitcoin: las subas en las tasas de interés incrementaron el costo de capital, la minería de bitcoin se volvió menos rentable a medida que el hashrate obstinadamente subía mientras el precio de bitcoin tambaleaba y las estrategias de gestión del tesoro de las empresas de minería fracasaban.

El resultado de esta tempestad queda demostrado en los precios de las acciones de las cinco mineras públicas más importantes por hashrate. En 2022, Core Scientific (CORZ), Riot Blockchain (RIOT), Bitfarms (BITF), Iris Energy (IREN) y CleanSpark (CLSK) cotizaron en baja 99%, 85%, 91%, 92% y 79%, respectivamente.

No, esto no significa que bitcoin desapareció o que el precio de BTC está destinado a ser US$0. Escribí literalmente lo contrario. Ni siquiera significa necesariamente que las empresas de minería que cotizan en bolsa desaparecerán. Lo que definitivamente sí significa es que nos espera —y ya estamos en el medio— un poco de reestructuración y racionalización de la estrategia que dejará a la industria minera mejor de lo que estaba antes.

¿Qué estaba fallando antes?

Durante los últimos años, algunos mineros se han aferrado al bitcoin que minaron y optaron, en su lugar, por financiar operaciones con deudas y otro capital. Esto funciona muy bien cuando se cumplen dos cosas:

El precio de bitcoin está subiendo, así que es alta la cantidad de personas que quieren participar por el hecho de no quedarse afuera.

El costo de capital es barato, así que es alta la cantidad de personas que quieren participar por el hecho de no quedarse afuera del rendimiento.

Y estas dos cosas fueron verdad durante los últimos años. Entonces, tuvimos esta situación muy extraña donde las empresas de minería de bitcoin, que están en el negocio de minar bitcoin, no estaban generando dinero de esa minería de una manera explícita. En su lugar, estaban haciendo dinero al financiar la minería de bitcoin.

Esto resulta un poco simplista, pero solo un poco.

En nuestro mundo teórico, una empresa de minería de bitcoin genera dinero de esta manera: posee máquinas de minería de bitcoin que efectivamente minan y la compañía, a su vez, intercambia una parte de ese bitcoin minado para pagar los gastos necesarios que hacen funcionar el negocio.

Pero en nuestro alocado mundo una empresa de minería de bitcoin genera dinero de esta manera: posee máquinas de minería de bitcoin que efectivamente minan y la empresa, a su vez, toma capital de los mercados de deuda o valores para pagar los gastos necesarios que hacen funcionar el negocio.

No digo que las empresas hagan exactamente esto, pero hay algunas compañías de minería como Marathon Digital que han integrado todo el bitcoin que minaron en los últimos 26 meses en su balance, en lugar de venderlo para pagar las operaciones.

Sinceramente, esto no tiene ningún sentido para mí. Yo me aferro a la idea de que las empresas deben esforzarse por funcionar a largo plazo —sin depender de los mercados de capitales— y ganar más dinero de lo que cuesta generarlo. De lo contrario, esa empresa no debería existir.

Entonces, cuando nuestro alocado mundo se mueva a un lugar donde: 1) el precio de bitcoin esté bajando; 2) el costo de capital esté subiendo; y 3) la minería de bitcoin se esté volviendo más competitiva, es posible que te encuentres en un mundo negativo.

Y, bueno, todo eso sucedió en 2022. Recuerda las recientes noticias sobre la quiebra de Core Scientific, la reestructuración completa y la inyección de capital para salvar a Argo de que también se declare en quiebra, y la renuncia del CEO de Bitfarms.

¿Y qué está mejor ahora?

¿Ahora qué? Sabemos que las empresas de minería que cotizan en bolsa están teniendo problemas pero, entre todo el pesimismo, claro que hay motivos para ser optimistas.

En teoría, las empresas de minería minan cuando es rentable y dejan de hacerlo cuando no lo es. Las máquinas que estas empresas utilizan pueden apagarse y volver a encenderse muy fácilmente.

Pero en la práctica los mineros no operan y dejan de operar según los movimientos diarios de los precios de bitcoin o de la electricidad. En su lugar, los mineros minan constantemente en medio de las oscilaciones de mercado. Y debido a eso hay una necesidad de implementar una especie de estrategia de gestión del tesoro que vaya más allá de “aferrarse a todo el bitcoin minado”.

La estrategia implicaría una especie de intercambio consistente de una parte del bitcoin minado para financiar operaciones, porque en algún momento el precio de bitcoin podría comenzar a bajar o el precio de la electricidad podría comenzar a subir.

O las dos cosas.

Los inversores de los mercados públicos valoran tanto la previsibilidad de los flujos de efectivo como el potencial de la revaloración. Las empresas públicas de minería de bitcoin tienen esto último en abundancia, pero carecen de lo primero. Y una solución adecuada para la gestión del tesoro sería anticipar y mitigar la irregularidad de la rentabilidad asociada con los mercados que rigen la industria de la minería de bitcoin.

Esta estrategia no permitiría que una empresa de minería se aferrara a todo el bitcoin posible para venderlo a un precio elevado durante el mercado alcista, pero sí haría posible que pudiese manejar las tensiones de mercado más fácilmente. Además, los mineros no están en el negocio de ponerles un tiempo a los mercados, sino que están en el negocio de minar.

Así que, pase lo que pase ahora, como mínimo deberíamos esperar que las empresas de minería que sobrevivan a esta tormenta perfecta y a la caída del mercado hagan algún tipo de cambio. Creo que las grandes empresas mineras que cotizan en bolsa revisarán su estrategia de “aferrarse a todo el bitcoin minado” y eso debería prepararlas para tener un mayor éxito en el futuro.

Suponiendo, claro está, que los mineros aprendan algo de todo esto.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

