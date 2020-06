QQQs oscilaram por causa do desempenho superior causado pela COVID-19

É fácil pensar que todos os portfólios de alta capitalização são os mesmos. Mas será que são?

O selloff recente por causa da COVID-19 mostra o quanto o Nasdaq-100 é diferente em algumas formas importantes que o ajudaram a superar o desempenho durante esse periodo.

Os portfólios de alta capitalização caíram 13% ate o momento neste ano

Os mercados de ações ate o momento neste ano foram claramente complicados. Quando olhamos para o desempenho da maioria dos ETFs de alta capitalização dos EUA, vemos que a maioria caiu cerca de 13%.

No entanto, o Invesco QQQ ETF (muitas vezes chamado de QQQ ou QQQs), o maior ETF que acompanha globalmente o índice Nasdaq-100, tem tido um desempenho superior, estando próximo da estagnação no ano, como pode ser visto no Gráfico 1.

Isso reflete as diferentes regras de indexação do Nasdaq-100 e a seleção de portfólio resultante. O QQQ também fornece informações sobre como as diferentes empresas devem progredir no mundo após a COVID-19.

Gráfico 1: Comparação do desempenho de ETFs de alta capitalização dos EUA

As semelhanças em outros retornos de ETF também destacam como há pouca diferença em um índice clássico ponderado por alta capitalização. Embora esses top ETFs acompanhem índices diferentes – o ETF da Vanguard segue as regras do índice da CRSP, a SPY segue o S&P's, a Ishares IWB acompanha os índices Russell e a Schwab faz os próprios índices – os portfólios que eles acompanham são realmente muito consistentes.

Isso se deve ao fato da maioria dos índices de alta capitalização incluir todas as empresas disponíveis com ponderações baseadas em flutuação livre. Geralmente isso significa uma sobreposição significativa.

Por que o QQQ está tão diferente?

O setor e a seleção de ações do QQQ fazem uma grande diferença para o portfólio e os retornos em um mercado como temos agora.

Entender por que o QQQ está tão diferente requer uma introdução às regras exclusivas de indexação do Nasdaq-100.

Primeiro, o Nasdaq-100 inclui apenas listagens da Nasdaq. Muitas das empresas do índice são as empresas focadas na tecnologia da nova economia pela qual a Nasdaq é conhecido. No momento em que todos nós trabalhamos de casa, o setor de tecnologia superou o desempenho. Em segundo lugar, exclui empresas financeiras (conforme definido pelas classificações FTSE-ICB) do índice e esse setor teve desempenho inferior durante o selloff recente.

Como resultado, as ponderações do setor e a seleção de ações no QQQ são, às vezes, significativamente diferentes do mercado mais amplo dos EUA.

As ponderações do setor e a seleção de ações dividem os retornos

Os retornos do setor e das ações de repente se tornaram muito diferentes. A diferença entre o melhor e o pior desempenho de ações no S&P 500 é de 130% a partir de 22 de abril de 2020 (REGN +48.6% versus NCLH -81.4% no acumulado do ano).

Para esta análise, usamos o S&P 500 e seus setores GICS (Global Industry Classification Standard) como nossa referência. O Gráfico 2 mostra que o portfólio do Nasdaq-100 tem construção de setor muito diferente. O índice Nasdaq-100:

Tem grande participação dos setores de tecnologia da informação, serviços de comunicação e consumo discricionário.

Também tem uma alocação saudável para os setores de saúde e de produtos básicos de consumo.

Por projeto, exclui finanças ICB, mas também não tem exposições dos setores de energia ou materiais no momento.

Gráfico 2: Pesos de setores do Nasdaq-100 versus S&P 500; Desempenho do S&P 500

As esferas no Gráfico 2 também mostram os retornos do setor (eixo direito). Em muitos casos, os setores com baixa participação tiveram o pior desempenho, enquanto que setores com grande participação tiveram o melhor desempenho.

Curiosamente, quando decompomos os 12,6% do desempenho superior, descobrimos que a atribuição de contas de seleção de setores é feita por pouco menos da metade. Embora o Gráfico 3 mostre, a maior parte do desempenho superior da seleção de setores vem de ponderações no setor de tecnologia (a grande participação é responsável pelo desempenho superior de 2,1%). Por outro lado, a ausência de exposição aos setores de serviços financeiros (queda de -30,1%) e de energia (queda de -43,9%) somou um desempenho superior de 3,4%.

No entanto, mais da metade do desempenho superior vem da seleção de ações. Isso mostra como o mercado atualmente está recompensando ações da “nova economia”, no momento em que todos nós trabalhamos de casa. Surpreendentemente, metade da seleção de ações alfa vem do setor de consumo discricionário. Isso graças aos grandes investimentos do QQQ em AMZN, TSLA, JD, entre outros. Outra seleção de ações vem nos setores de tecnologia da informação (MSFT, NVDA, AAPL e mais) e de comunicações (FB, GOOG, NFLX).

Gráfico 3: A atribuição de desempenho do Nasdaq-100 mostra que a seleção de setores e ações acrescenta cerca de 6% cada

Isso destaca o que o mercado pensa sobre a COVID-19

O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas esse não é o ponto de hoje.

Esta atribuição destaca e explica de onde veio o desempenho superior do QQQ durante um mercado muito incomum. Fornece percepções sobre o que os profissionais do mercado estão pensando. É isso que os mercados fazem.

Na verdade, percebemos (a partir da natureza diagonal dos dados no Gráfico 4) que o crescimento dos lucros do primeiro trimestre está muito alinhado com o desempenho do setor até o momento este ano.

Os setores de saúde e de produtos básicos de consumo estão superando o desempenho enquanto os consumidores cozinham em casa e a COVID-19, tragicamente, aumenta as despesas médicas.

O setor de energia, que esta semana viu o contrato de futuros de WTI de maio expirar com um valor negativo, teve o pior desempenho. Isso graças à falta de demanda por petróleo, enquanto os aviões, carros e fábricas estão ociosos, o que, por sua vez, afetou os setores industrial e de materiais.

Embora o desempenho do setor de finanças pareça refletir o medo de que os resgates governamentais não impedirão uma série de não pagamentos pessoais e corporativos.

Gráfico 4: As indústrias mais afetadas pela COVID-19 no acumulado do ano

Indiscutivelmente, desde a aprovação do pacote de resgate dos EUA de US$ 2 trilhões, as ações subiram 13%. Na verdade, atualmente estamos com queda de 17% em relação às altas do mercado do início deste ano, um declínio de mercado não tão acentuado como se poderia esperar dadas as graves circunstâncias. Isso é muito melhor do que a redução média da recessão de 44%. Isso implica um custo-benefício positivo dos fundos do governo de uma recessão mais curta do que o normal, provavelmente com uma forte recuperação.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.