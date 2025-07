Press Release: Pablo José Hernández Rivera Hosts Meeting for Puerto Rican Coffee Industry at Capitol Hill

Pablo José Hernández Rivera led a meeting in Washington, highlighting the challenges and revival of Puerto Rican coffee industry.

El Comisionado Residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, organizó un encuentro en el Capitolio para discutir el futuro de la industria cafetalera puertorriqueña. El evento reunió a caficultores, cooperativas y políticos para abordar los desafíos y oportunidades de este sector emblemático, destacando su potencial de crecimiento económico.

Durante el evento, Hernández subrayó la importancia de aumentar el apoyo del USDA y destinar fondos federales para el desarrollo y la exportación de café de Puerto Rico. Varios miembros del Congreso, incluidos representantes de diferentes estados, mostraron su apoyo al sector, enfatizando la necesidad de un sistema robusto de producción.

La reciente imposición de aranceles a las importaciones de café brasileño se presentó como una oportunidad para que los productores puertorriqueños mejoren su competitividad, mientras que el evento sirvió para degustar y promover los productos locales ante un público más amplio.

