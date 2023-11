Por qué las transacciones en cadena son el indicador clave de Blockchain

El volumen de transacciones en cadena es el pulso de las redes blockchain. Para los inversores en activos digitales, monitorear estos flujos dentro de la red y compararlos entre protocolos es una forma de determinar las tasas de adopción y la utilidad del protocolo, y determinar si un proyecto se está desarrollando aún más o es una reliquia obsoleta del ciclo de mercado anterior.

Esta perspectiva nos brinda información valiosa sobre la actividad de los usuarios, la utilidad de la red y la salud general del ecosistema criptográfico. Un aumento en el volumen de transacciones a menudo significa un mayor uso, adopción y actividad comercial de la red. Podría indicar un interés creciente, la utilidad de un nuevo protocolo o incluso un fervor especulativo. Por el contrario, una disminución en los volúmenes de transacciones en cadena podría indicar un menor desarrollo de la red, un estancamiento del protocolo o una pérdida de participación de mercado frente a otros competidores.

Estás leyendo Crypto Long & Short , nuestro boletín semanal que incluye información, noticias y análisis para el inversor profesional. Regístrese aquí para recibirlo en su bandeja de entrada todos los miércoles.

Varios factores impulsan el volumen de operaciones de blockchain, y comprender estos matices nos ayuda a navegar por el ciclo del mercado de cifrado en constante evolución. Durante las fases alcistas, cuando el mercado de criptomonedas se asemeja a un festival alcista de excesos, los volúmenes de operaciones tienden a aumentar. Las noticias positivas, como la claridad regulatoria, la adopción institucional o actualizaciones significativas de los protocolos, pueden provocar una mayor actividad comercial.

Además, el sentimiento del mercado juega un papel crucial. El sentimiento alcista a menudo lleva a los comerciantes e inversores a acudir en masa a los intercambios descentralizados, lo que provoca un aumento en las transacciones en cadena. Allí, tienden a centrarse más en el comercio de productos innovadores más nuevos, como NFT y lanzamientos de tokens más pequeños, que tienen un mayor impacto en la actividad en cadena que los tokens principales comercializados en intercambios centralizados. Esto contribuye al aumento de los volúmenes de negociación durante los ciclos alcistas.

Por el contrario, durante los períodos bajistas, los volúmenes de negociación comienzan a disminuir, con ráfagas de actividad en torno a los períodos de desapalancamiento. La incertidumbre, las noticias negativas, las medidas enérgicas regulatorias o las correcciones del mercado a menudo conducen a una caída en el comercio. Los inversores podrían adoptar un enfoque de esperar y ver, lo que conduciría a una disminución del volumen de transacciones, y podrían trasladar sus activos a almacenamiento en frío o monedas estables, reduciendo la actividad comercial general en las bolsas.

Para profundizar mejor en la utilidad de los datos del volumen de transacciones en cadena, utilizamos datos proporcionados por SonarVerse, que proporciona el volumen de transacciones en dólares de OnChain por protocolo, y compara el volumen entre los protocolos Bitcoin, Ethereum y Polygon .

Para normalizar el volumen entre estos protocolos, dividimos el volumen de transacciones por la capitalización de mercado del protocolo. (ver Figura 1 a continuación)

Figura 1: Volumen de operaciones en cadena/capitalización de mercado, por protocolo, suavizado en 30 días, Fuente: SonarVerse, CoinDesk Indices Research

Aquí, podemos ver el volumen de transacciones relativamente bajo y constante de Bitcoin, con Ethereum y Polygon teniendo una actividad máxima y relativamente compensada, lo cual tiene sentido dado que Polygon es una solución de escalamiento EVM para protocolos basados ​​en Ethereum .

Para resaltar aún más los beneficios de inversión de estos datos, ejecutamos una prueba retrospectiva muy simple, en la que rotamos entre los protocolos Ethereum y Polygon en función del volumen de actividad reciente normalizado en la cadena con la simple regla de que cuando la actividad comercial normalizada de Polygon es mayor que la de Ethereum , rotamos. en Polygon; de lo contrario, mantendremos el token Ether (consulte la Figura 2 a continuación para ver una estrategia hipotética de backtest).

La estrategia de rotación mejora los rendimientos absolutos y ajustados al riesgo durante un ciclo del mercado criptográfico en comparación con las asignaciones separadas de tokens Ether y Polygon . Este rendimiento superior podría deberse a la información contenida en la métrica del volumen de operaciones en cadena, que inclina la estrategia hipotética hacia protocolos con mayor actividad reciente y, por asociación, mayor demanda de protocolos blockchain.

Figura 2: Estrategia de rotación de éter/ Polygon , solo largo. Fuente: SonarVerse, Investigación de índices de CoinDesk

Al comprender la dinámica de la actividad en cadena, podemos evaluar mejor el sentimiento del mercado y tomar decisiones comerciales más informadas al evaluar el estado del protocolo subyacente. Durante las fases alcistas, los altos volúmenes de negociación pueden indicar posibles oportunidades de obtención de beneficios o una mayor volatilidad. En los ciclos bajistas, los volúmenes bajos pueden indicar posibles mínimos del mercado u oportunidades de acumulación.

Estar atento a los volúmenes de transacciones en cadena y otras métricas de blockchain como TVL es como escuchar el latido del mercado de criptomonedas, lo que permite a los inversores navegar por los giros y vueltas causados ​​por los desarrollos de la industria.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.