Por que a geração Y se sente atraída pelo Nasdaq-100

A geração Y contava com 72,1 milhões pessoas em 2019, tornando essa a maior geração de adultos vivos nos EUA. Aqueles com idades entre 28 e 38 anos foram muito alfinetados por seu amor visível pelas torradas de abacate, bigodes irônicos e bicicletas sem marchas, mas não há como negar que se tornaram uma demografia considerável e influente de investidores.

À medida que investe cada vez mais no mercado de ações, as pessoas da geração Y também estão deixando claro que querem que suas carteiras de investimentos se alinhem com suas crenças pessoais e prioridades de consumidor. Por exemplo, como a primeira geração nativa digital do mundo, a geração Y mostrou uma predileção por ações de empresas de tecnologia.

E como o preeminente índice para as principais ações de empresas de tecnologia, o Nasdaq-100 se beneficiou do interesse entre investidores da geração Y, pois fica mais afastado dos índices tradicionais, como o S&P 500.

Quem são investidores da geração Y?

Uma pesquisa de 2018 da TD Ameritrade descobriu que a participação no mercado de ações era de cerca de 50/50 para as pessoas da geração Y. Embora essa taxa seja menor do que a de grupos mais velhos, ainda significa que cerca de 36 milhões de pessoas da geração Y estão investindo em ações.

Muitos outros podem estar poupando através de planos de aposentadoria, potencialmente colocando seu dinheiro em fundos de índice. Uma análise de dados do governo do Washington Post descobriu que as pessoas da geração Y contribuíram com US$ 373 milhões para contas de aposentadoria individuais no quarto trimestre de 2019, um aumento de 46% em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Em geral, a geração Y investe com cuidado e deliberadamente. As vidas financeiras das pessoas da geração Y foram moldadas por eventos e tendências como a Grande Recessão e o aumento na dívida de empréstimos para estudantes. Esses impactos influenciaram suas principais metas financeiras na vida. Uma pesquisa da Trust de 2020 descobriu que as principais metas das pessoas da geração Y são:

Pagamento de dívidas (57%)

Viagens (48%)

Aumentar a poupança para aposentadoria (45%)

Metas aparentemente tradicionais, como ter casa própria (40%) e começar uma família (30%) ficaram atrás dessas prioridades.

As pessoas da geração Y também têm mais probabilidade de estar no controle de suas finanças e envolvidas na tomada de decisões de investimento. Uma pesquisa da Y Charts de 2018 descobriu que, das pessoas da geração Y com uma conta de corretagem, 76% disseram que era autodirigida. Além disso, 35% das pessoas da geração Y disseram que verificam seus investimentos diariamente.

Onde as pessoas da geração Y investem?

Mais do que tudo, as pessoas da geração Y querem investir em empresas que confiam e que demonstram um compromisso com a responsabilidade social corporativa, bem como causas ambientais, sociais e de governança. Pesquisa da Natixis de 2017 descobriu que:

75% das pessoas da geração Y querem saber que seus investimentos estão fazendo bem ao mundo.

75% disseram que não investiriam em empresas específicas porque isso poderia entrar em conflito com seus valores.

73% disseram que venderiam ações devido a desempenho ético ou ambiental negativo.

Em todos os casos, 95% das pessoas da geração Y estavam interessadas em investimentos sustentáveis em 2019, de acordo com um relatório da MSCI.

As pessoas da geração Y também gostam de comprar ações de empresas com as quais estão familiarizadas ou empolgadas. A pesquisa da Apex Clearing descobriu que, além das ações de empresas de tecnologia, as pessoas da geração Y eram particularmente ativas na compra de ações de empresas de streaming de entretenimento e de processadores de pagamento – que são produtos e serviços que usam diariamente.

Em termos dos veículos de investimento reais que as pessoas da geração Y têm preferência, os fundos negociados em bolsa (exchange-traded funds, ETFs) surgiram como os preferidos. De acordo com uma pesquisa de 2019 da Charles Schwab sobre investidores em ETF:

79% das pessoas da geração Y veem os ETFs como o principal tipo de investimento, em comparação com 67% de todos os entrevistados e apenas 37% dos baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964).

90% disseram que os ETFs eram o investimento de escolha pessoal, o que 79% de todos os investidores disseram.

74% das pessoas da geração Y disseram que ETFs de empresas de tecnologia eram prioridade do setor, em comparação com 69% de todos os investidores.

E, um pouco surpreendente, 86% dos investidores da geração Y disseram que agora era um bom momento para entrar em ETFs de renda fixa, em comparação com 74% de todos os investidores e 50% dos baby boomers.

Pessoas da geração Y e o Nasdaq-100

Todos esses fatores fizeram os investidores da geração Y e o Nasdaq-100 entrarem em harmonia. O apetite das pessoas da geração Y por ações de empresas de tecnologia e desejo por investimentos favoráveis às causas ambientais, sociais e de governança levaram a investir cada vez mais nos componentes do Nasdaq-100 e longe de empresas e setores tradicionais representados no S&P 500.

De acordo com a Apex Clearing, as 100 principais ações que as pessoas da geração Y compraram em 2019 tiveram uma enorme sobreposição com o NDX. A lista das 100 principais apresentou empresas do Nasdaq-100 (em abril de 2020), incluindo:

N.º 1 Amazon (AMZN)

N.º 2 Apple (APPL)

N.º 3 Tesla (TSLA)

N.º 4 Facebook (FB)

N.º 7 Netflix (NFLX)

N.º 8 Advanced Micro Devices (AMD)

N.º 9 Microsoft (MSFT)

N.º 11 Alphabet Class C (GOOG)

N.º 12 Nvidia (NVDA)

N.º 14 Alphabet Class A (GOOGL)

N.º 21 JD.com (JD)

N.º 25 Intel (INTC)

N.º 28 Starbucks (SBUX)

N.º 30 Micron (MU)

N.º 31 Costco (COST)

N.º 34 Paypal (PYPL)

N.º 42 Netease (NTES)

N.º 51 Activision Blizzard (ATVI)

N.º 52 Cisco (CSCO)

N.º 53 Baidu (BIDU)

N.º 66 Qualcomm (QCOM)

N.º 78 Adobe (ADBE)

N.º 81 Gilead Sciences (GILD)

N.º 90 Pepsico (PEP)

Com base nos números da Apex Clearing, os componentes do NDX representaram quase 55% dos investimentos cumulativos das pessoas da Geração Y no Apex 100 naquele momento.

Quanto à preferência pelas causas ambientais, sociais e de governança dos investidores da Geração Y, isso também se articula com o Nasdaq-100, que abriga algumas das marcas sustentáveis mais reconhecidas.

O NDX foi bem representado na classificação de 2019 da Barron das 100 empresas de capital aberto mais sustentáveis, que como Cisco, Texas Instruments (TXN), Intuit (INTU), Autodesk (ADSK), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT), Microsoft, NVIDIA, Vertex Pharmaceuticals (VRTX), PepsiCo (PEP), BioMarin Pharmaceutical (BMRN) e Cintas (CTAS).

Além disso, o Projeto de Divulgação de Carbono (Carbon Disclosure Project, CDP) – que compila e compartilha dados ambientais, sociais e de governança com investidores e legisladores – deu a sete integrantes do NDX um “A” no relatório de mudança climática: Adobe, Amazon, Apple, Cisco, Google, Microsoft e PACCAR (PCAR).

Saiba mais sobre maneiras de investir no NDX

À medida que as pessoas da Geração Y e suas atitudes e motivações de investimento amadurecem, elas provavelmente estarão buscando maneiras de maximizar suas estratégias de patrimônio. O Nasdaq-100 poderia considerar fortemente esses planos, o que pode significar que mais pessoas da geração Y se interessarão mais sobre os ETFs e outros produtos de investimento que acompanham o Nasdaq-100? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter mais informações.

