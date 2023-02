Plataformas de staking líquido se beneficiarán ya que las medidas de la Fed no terminarán con DeFi

El exchange de criptomonedas Kraken y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el staking.

Read this article in English.

El exchange regulado Kraken deberá pagar US$30 millones como penalidad e inmediatamente cancelar su servicio. Pero, lo más importante, el staking continuará en Estados Unidos. Staking es el proceso por el cual se bloquean tokens durante un período de tiempo determinado para ayudar a respaldar el funcionamiento de la blockchain. Por su parte, el staking líquido emite un token derivado para el usuario que representa el valor de los tokens bloqueados, lo que permite que accedan a servicios DeFi como préstamos y créditos.

La forma en que Kraken ofrecía el servicio de staking era singular, y es por eso que fue cancelado y la SEC no fue tras Coinbase o los protocolos descentralizados de staking líquido.

Sigue a CoinDesk en Español.

Tal como explicó el CLO de Coinbase, Paul Grewal, en un comunicado: “Lo que quedó claro del anuncio de hoy es que Kraken, básicamente, estaba ofreciendo un producto de rendimiento. Los servicios de staking de Coinbase son fundamentalmente diferentes y no son valores”.

En Coinbase las recompensas se pagan según el protocolo y el exchange comunica sus comisiones, agregó Grewal en un comunicado.

La falta de transparencia en el staking afecta a Kraken

Un aspecto crucial en el comunicado de la SEC es la falta de transparencia por parte de Kraken. Sí, los datos de la cadena mostraron que Kraken es uno de los mayores validadores y que funciona como un gran pool de staking. Pero la SEC parece estar más preocupada por el movimiento de fondos: ¿el ether depositado en Kraken para el staking realmente se destinaba a eso? ¿O se está prestando?

Los protocolos de staking líquido como Lido y Rocket Pool no tienen el mismo problema. Cualquiera puede rastrear su ether desde su billetera hasta el pool a través de un explorador de bloques u otras herramientas de monitoreo de la cadena.

En las primeras horas luego de que el mercado se enterara de que la SEC tenía interés por ir tras el staking gracias a un tuit de Brian Armstrong, los tokens de staking líquido como LDO de Lido aumentaron y volvieron a hacerlo de nuevo cuando Kraken canceló su servicio de staking.

Algunos han argumentado que la suba se dio porque su naturaleza descentralizada los hace inmunes a las normas y los mandatos estadounidenses.

El abogado de criptomonedas Preston Byrne ya se había referido al tema en 2021 cuando analizó el proyecto de red social BitClout y dijo que la mayor parte de la descentralización no es más que teatro.

En general, existe un servidor controlado por una persona que paga las cuentas y administra los privilegios. En una entrevista con CoinDesk el año pasado, el cofundador del mezclador de Ethereum Tornado Cash dijo que el protocolo es autónomo e imparable. Aun así, los desarrolladores que trabajaban en el protocolo fueron detenidos bajo el cargo de facilitar el lavado de dinero.

Una explicación más razonable de la suba podría deberse a la actual “luz amarilla” de la SEC hacia el staking. El staking como una estrategia de inversión no está permitido, pero el servicio técnico, sí.

Tal como tuiteó el abogado Gabriel Shapiro: “Validación como servicio no es como un programa de ‘ganancias’, no es como tomar capital en un negocio o fondo. Es un servicio técnico ministerial”.

Ganancias del TVL son aún escasas

Un dato bastante revelador es que el valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés) de los protocolos de staking líquido como Lido o Rocket Pool no aumentaron.

Desde el comienzo de año, el TVL de Lido se ha mantenido estable: comenzó el año con 4,9 millones el 1 de enero y ahora se encuentra en alrededor de 5,19 millones de ether. Por su parte, Rocket Pool registró un incremento en su ether en stake desde 472.000 aproximadamente a 608.000 durante el mismo período.

Mientras tanto, LDP y RPL subieron 13,2% y 17,4% respectivamente, una señal de que el staking llegó para quedarse.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.