Paul Krugman está teniendo un momento bitcoin

Paul Krugman recibió un duro golpe de parte de un proveedor centralizado de pagos. Tal vez ahora esté aprendiendo algo nuevo sobre el valor de Bitcoin.

Read this article in English.

En la mañana de ayer, miércoles 8 de marzo, el economista ganador de un Premio Nobel e histórico escéptico de las criptomonedas recurrió a Twitter para contar que la aplicación de pagos Venmo aparentemente lo puso en su lista negra, y que incluso él, uno de los analistas económicos más famosos e influyentes del planeta, no está recibiendo ningún tipo de ayuda o explicación sobre el bloqueo de parte del servicio al cliente de la plataforma centralizada.

Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk de las noticias más destacadas sobre blockchain y criptomonedas. Puedes suscribirte para recibir el newsletter completo aquí.

“El software ha tomado el control”, esbozó tristemente Krugman.

Sigue a CoinDesk en Español.

Este es un momento sublime para los seguidores de las criptomonedas. Uno de sus autoproclamados adversarios sufrió el mismo problema que ellos han advertido continuamente: la amenaza de una censura caprichosa y aparentemente arbitraria en la era virtual.

Y Venmo no es solamente cualquier herramienta centralizada de pagos, sino que es una de las peores que existen desde el punto de vista de la privacidad. Venmo establece que las transacciones y notas de los nuevos usuarios se muestren, por defecto, de manera pública como parte de su errado objetivo más amplio de ser una especie de red social para pagos.

“Lo hacemos [público por] defecto porque es divertido compartir [información] con amigos en el mundo de las redes sociales”, contó un representante de Venmo en CNET en 2021. “Las personas entran a Venmo para ver qué han estado haciendo sus familiares y amigos”

Obviamente, esto resulta bastante irresponsable y hasta un diseño de producto malicioso —aunque también ha dado lugar a varios momentos cómicos increíbles. La aparente disposición por parte de Krugman de utilizar este producto que va tan en contra de la privacidad sugiere que él no pierde mucho tiempo pensando en el tema.

Pero la conmoción al verse repentinamente bloqueado es aún más reveladora de sus constantes prejuicios. Tal como los defensores de Bitcoin se apilan en sus respuestas unos sobre otros para dar opiniones y aunque sería un caso límite para los estadounidenses y europeos, es una realidad diaria para muchos residentes de regiones inestables o en vías de desarrollo.

Poco después del primer tuit, Krugman anunció que “tuitear da resultado” y que su cuenta “parece estar activa de nuevo”. Esto no es una reivindicación para Venmo; al contrario, es una demostración más de hasta dónde el privilegio de la elite occidental está presente en el rechazo de herramientas financieras no censurables. Tampoco está claro si los representantes de Venmo pudieron dar explicaciones a Krugman sobre la breve censura, lo que pone de relieve el riesgo constante y sombrío que este tipo de servicios presenta.

Uno también podría preguntarle a Krugman exactamente por qué recibió la prohibición de usar Venmo. Él mismo ya había argumentado en el pasado que “a menos que estés comprando drogas, pagando a un sicario, etc.”, “confiar en una tercera parte” para realizar pagos “no es gran cosa”.

Personalmente, yo respeto mucho los comentarios económicos de Krugman y su defensa pública sobre muchos temas, pero espero que este molesto encuentro con los riesgos reales de la censura lo ayude a abrir su mente sobre las criptomonedas también.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.