Para los asesores financieros, los activos del mundo real podrían ser un camino más seguro hacia las criptomonedas

Uno de los casos de uso más emocionantes para la tecnología blockchain es lo que comúnmente se conoce como activos del mundo real o RWA, por sus siglas en inglés. Según un informe de Boston Consulting Group, se espera que el mercado de RWA en la cadena alcance un valor entre US$4 billones y US$16 billones en 2030.

Pasamos mucho tiempo hablando del valor de los activos digitales, como bitcoin y ETH, sobre todo cuando se refiere a los asesores financieros, pero los RWA pueden impulsar billones de dólares estadounidenses en adopción y son promocionados por algunos de los participantes más importantes del sector financiero (JPMorgan, Citi, Boston Consulting Group, Blackstone). Será extremadamente importante que los asesores los conozcan.

¿Los activos del mundo real son como los activos digitales?

La mayoría de los activos de los que hablamos en relación con la blockchain son activos nativos de la cadena, como bitcoin, ETH, SOL o UNI. Esto significa que son nativos a la blockchain pública y que obtienen su valor del uso o rendimiento de un protocolo.

Por ejemplo, bitcoin es un incentivo para que los mineros sigan procesando bloques en la blockchain de Bitcoin, mientras que ETH se usa para pagar transacciones en la red de Ethereum.

Cuando hablamos de activos del mundo real, en general nos referimos a la integración del uso de las bases de datos en la cadena para rastrear los activos con el rendimiento y valor que proviene de fuera de la blockchain.

Por ejemplo, yo podría tener un token que represente capital en una inversión inmobiliaria o en un fondo que presta dinero a emprendedores del mundo en desarrollo. Si bien el token está en la blockchain, los activos y pagos están en el mundo real.

Los tokens de activos del mundo real son representaciones de activos que no necesariamente son nativos de la blockchain y tampoco son volátiles como pensamos con las criptomonedas. Estos tokens RWA, como todos los tokens de criptomonedas, son programables, lo que nos permite codificar períodos de bloque y requisitos de inversor acreditado.

¿Por qué usar una blockchain?

Las blockchains públicas son, básicamente, bases de datos descentralizadas que son buenas para almacenar información de una manera inmutable. En la actualidad, guardamos nuestra información (dinero, capital privado de una empresa, préstamos, registros financieros) en bases de datos centralizadas con nombres famosos como Google, Amazon, Chase, Schwab y la base de datos de títulos de donde vives. Por lo tanto, cada vez que queremos acceder a esa información, tenemos que pedir permiso y muchas veces los datos que están en un lugar no funcionan de manera sencilla o nativa con los de otro.

Cuando trasladamos esa información a una blockchain pública, podemos controlarla usando una billetera y tecnología de autocustodia que funciona de la mano con las blockchains. Una vez que está ahí, podemos disfrutar de sus beneficios:

Transparencia: para entender el verdadero valor de un activo.

Eficiencia: para realizar distribuciones a propietarios a través de sus billeteras.

Liquidez: la naturaleza en la cadena permite los marketplaces, por lo que podemos comprar y vender activos que antes no tenían liquidez.

Autocustodia: mantengo el control sobre mis activos.

Garantía: puedo utilizar mis activos como garantía, posiblemente incluso a través de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés).

¿Por qué los asesores deberían aprender sobre esto?

Los clientes están cada vez más interesados en los activos alternativos, como los créditos privados, bienes raíces o coleccionables. A menudo, los tokens RWA representarán alguna de estas opciones.

Ya conocemos los créditos privados de Maple Finance y Goldfinch, y los coleccionables de Rally Road y 4K. Durante años no hemos tenido muchas opciones para que los clientes encuentren ingresos en sus porfolios. Dado que las tasas de interés aumentaron, muchas de las opciones RWA ofrecen rendimientos de dos dígitos a través del interés y sin el riesgo de volatilidad de las criptomonedas. Pueden crear préstamos de bajo riesgo en los mercados donde las finanzas tradicionales no pueden o no quieren, y mantener la eficiencia de ese proceso.

Los asesores tendrán que conocer la creciente transparencia y liquidez. Tus clientes podrían tener la oportunidad de vender la mitad de sus tokens inmobiliarios luego de 12 meses y utilizar ese dinero para invertirlo en un fondo destinado a proporcionar factoraje.

Además, los asesores también deben conocer de autocustodia y los riesgos de eficacia y seguridad inherentes a ella para poder asesorar a los clientes a la hora de invertir en estas alternativas.

A su vez, el incremento en la actividad alrededor de los RWA también brindará un mayor uso de estas redes. Para blockchains como Ethereum y Polygon, esto podría provocar que los precios de los tokens aumenten, ya que el token nativo –ETH o MATIC– se usa para pagar las transacciones.

La promesa de la tecnología blockchain siempre ha sido sobre aumentar la inclusión y eficacia a través de bases de datos públicas. A diferencia de los activos nativos de criptomonedas, que pueden ser volátiles y estar sujetos a nuevas regulaciones, los activos del mundo real en la cadena son simplemente formas más eficientes y transparentes de poner de relieve aquello en lo que la gente ya siente comodidad para invertir.

