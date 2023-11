Nuevo formulario 1099-DA: lo que significa para los corredores de activos digitales y sus clientes

Podría decirse que ONE de los mayores acontecimientos que afectan a la industria de activos digitales este año proviene de un rincón adormecido de la ley tributaria. En agosto, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos emitieron una propuesta de reglamento para implementar una ley que extendía la presentación de información del Formulario 1099 por parte de los corredores de valores a los corredores de activos digitales.

Las regulaciones propuestas se aplicarían ampliamente a muchas empresas en el ecosistema de activos digitales, lo que les exigirá establecer sistemas para recopilar y reportar la información al IRS y sus clientes y requerirá la recopilación de la mayor parte de la información a partir de 2025, y desde que Si no anticipamos regulaciones finales hasta el próximo año, las empresas tendrán poco tiempo para configurar sus sistemas.

Esta publicación es parte de la Semana de Impuestos 2023 de CoinDesk , presentada por TaxBit.

Aquí analizamos el amplio alcance de las regulaciones propuestas sobre informes de activos digitales y lo que podría significar para los corredores potenciales y sus clientes.

Fondo

Antes de la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura de 2021, la sección 6045 generalmente requería que los corredores presentaran declaraciones informativas en el Formulario 1099-B para cada cliente para quien el corredor vendía acciones, materias primas, contratos de futuros regulados y otros instrumentos financieros específicos. El Formulario 1099-B se presenta ante el IRS y se envía una copia al cliente para que tenga la información necesaria para completar y presentar su declaración de impuestos. Luego, el IRS compara el formulario 1099-B con la declaración de impuestos e identifica cualquier monto no declarado.

Debido a este proceso de comparación, el cumplimiento tributario voluntario de los estadounidenses aumenta sustancialmente cuando hay informes de información de terceros. Por ejemplo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. publicó un análisis en diciembre de 2020 que muestra que el monto neto reportado erróneamente fue del 55% cuando había poca o ninguna información reportada (por ejemplo, ganancias del propietario único o venta de propiedad comercial), pero ese monto cayó al 5 % donde se requirió el reporte de información de terceros. Como resultado, cuando el IRS expresó su preocupación por la falta sustancial de información sobre las transacciones de criptomonedas, el Congreso respondió ampliando la presentación de información a los corredores de activos digitales.

Leer más: Kirk Phillips: El IRS está haciendo imposible el cumplimiento de las criptomonedas

Las enmiendas realizadas por la Ley de Infraestructura entraron en vigor para las declaraciones de información presentadas después del 31 de diciembre de 2023, lo que significa que los corredores habrían tenido que comenzar a recopilar información el 1 de enero de 2023 para los Formularios 1099 que debían presentarse a principios de 2024. Sin embargo, la propuesta Las regulaciones de los corredores no se emitieron hasta el 29 de agosto de 2023, por lo que las reglas proponen retrasar la recopilación de información hasta el 1 de enero de 2025 para que los Formularios 1099 se presenten a principios de 2026. El IRS ha anunciado que planea emitir un nuevo formulario para este propósito. a Formulario 1099-DA (para activos digitales).

Alcance del corredor de activos digitales

Las regulaciones propuestas introducen un nuevo término, "intermediario de activos digitales", para referirse a los corredores que realizan ventas de activos digitales. La definición de este término es muy amplia e incluiría a múltiples corredores con respecto a la misma transacción. Específicamente, la definición incluye a cualquier persona que brinde un servicio de facilitación con respecto a una venta de activos digitales, y la naturaleza del acuerdo de servicio es tal que la persona normalmente conocería o estaría en condiciones de conocer la identidad del cliente y el naturaleza de la transacción.

Las regulaciones propuestas amplían aún más esta definición al establecer que los servicios de facilitación incluyen servicios que efectúan indirectamente una venta de activos digitales y las personas están en condiciones de conocer la identidad del cliente y la naturaleza de la transacción si tienen la capacidad de cambiar las tarifas cobradas por estos. servicios. Por ejemplo, las regulaciones propuestas tratarían como corredores informantes a:

plataformas de comercio de activos digitales que brindan servicios de billetera de custodia;

plataformas de comercio de activos digitales sin custodia (incluidas plataformas descentralizadas que operan mediante contratos inteligentes);

proveedores de billeteras que incluyen software que permite a los usuarios acceder directamente a plataformas comerciales;

procesadores de pagos de activos digitales;

operadores y propietarios de quioscos de activos digitales; y

emisores que ofrecen regularmente canjear activos digitales (incluidos los emisores de monedas estables).

Aunque las regulaciones propuestas contienen excepciones para validadores (por ejemplo, mineros y apostadores) y proveedores de billeteras de hardware y software, estas excepciones solo se aplican si no se proporcionan otras funciones o servicios. Además, también están excluidos los minoristas que aceptan activos digitales de un cliente como pago por bienes o servicios, y los artistas que crean y venden NFT que representan intereses en el trabajo de los artistas.

Impacto en los clientes

Esta definición amplia incluiría varios corredores para la misma transacción. Por ejemplo, si un usuario conecta su billetera autohospedada a una plataforma DeFi y realiza un intercambio de tokens, entonces, como mínimo, el proveedor de la billetera y la plataforma DeFi podrían ser intermediarios de activos digitales. Además, no está claro si los participantes auxiliares, como los proveedores de liquidez y los poseedores de tokens de gobernanza que controlan la plataforma DeFi, también serían intermediarios de activos digitales.

Las reglas de presentación de informes de los corredores de valores contienen una regla de múltiples corredores, que exime a los corredores que realizan ventas en nombre de otros corredores, de modo que solo el corredor con la relación más cercana al cliente está obligado a informar. Pero las regulaciones propuestas no proporcionan una regla similar para los intermediarios de activos digitales. Como resultado, cada intermediario de activos digitales involucrado en la venta de activos digitales debe enviar su propio Formulario 1099-DA al IRS y al contribuyente. Esto podría crear mucha confusión para el contribuyente. Es posible que algunos contribuyentes simplemente informen la ganancia de cada Formulario 1099-DA, lo que resultaría en una sobreimposición. Otros contribuyentes pueden intentar conciliar todos los Formularios 1099-DA y reportar la transacción solo una vez, lo que podría desencadenar una notificación del IRS debido a una discrepancia entre lo informado por los corredores y el contribuyente. De cualquier manera, impondría una carga a los contribuyentes.

Impacto en los corredores potenciales

Antes de que se emitieran las regulaciones propuestas, algunas empresas creían razonablemente que no entrarían dentro de la definición de corredor de activos digitales, por lo que estas reglas no estaban en su radar. Aunque muchos mantienen la esperanza de que el Tesoro y el IRS reduzcan la definición de intermediario de activos digitales en las regulaciones finales, cualquier reducción probablemente será marginal. Como resultado, las empresas de todo el ecosistema de activos digitales tendrán que desarrollar, probar e implementar sistemas de recopilación y presentación de información.

Si las fechas de entrada en vigor propuestas se mantienen en las regulaciones finales, las empresas no tendrán mucho tiempo para hacerlo. La mayor parte de la información que debe reportarse (por ejemplo, datos del cliente, nombre y número de unidades de activos digitales vendidas, ingresos brutos, ID de la transacción y dirección de la billetera) deberá recopilarse a partir de 2025, pero presumiblemente ONE querrá hacerlo. programar sus sistemas hasta que se finalice el reglamento. Al momento de escribir este artículo, se habían presentado más de 120.000 comentarios en respuesta a las regulaciones propuestas. El gobierno tardará algún tiempo en revisarlos y considerarlos, por lo que parece poco probable que el Tesoro y el IRS puedan emitir regulaciones finales antes de la primavera o incluso el verano de 2024. Esto parece un enorme impulso para las empresas que actualmente no recopilan datos de sus clientes. ya que no cuentan con ninguno de los sistemas requeridos.

Conclusión

Creemos que las regulaciones finales deben abordar los dos puntos críticos para garantizar que los Formularios 1099-DA sean útiles: (1) una regla de múltiples corredores para evitar múltiples Formularios 1099-DA para la misma transacción; y (2) una extensión de la fecha de vigencia para dar a las empresas tiempo suficiente para desarrollar sistemas de presentación de información que sean confiables y conformes. De lo contrario, una herramienta para promover el cumplimiento tributario podría convertirse en una herramienta que genere confusión tributaria.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.