Mejores Prácticas para la Junta Directiva en un Entorno de Distanciamiento Social

Durante la actual pandemia de Coronavirus, comunidades de todo el mundo practican el distanciamiento social para detener la propagación del virus. Mientras tanto, las compañías están tratando de proceder con sus operaciones comerciales de una manera segura, aprovechando la tecnología para adaptarse a este nuevo entorno. Para los directores de empresas públicas, muchos de los cuales se están preparando para la temporada de delegación de votos, podría significar reuniones más frecuentes, el uso de un portal para comunicaciones confidenciales y los preparativos para una reunión virtual de accionistas.

"Es fundamental que los directores comprendan los riesgos para la compañía y sus diversos grupos de interés derivados de la pandemia y del cierre económico generalizado de duración incierta,” escribieron David Katz y Laura McIntosh de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. en el New York Law Journal publicado el 26 de marzo de 2020.1 “La junta directiva puede tener la oportunidad como grupo de discutir a intervalos regulares, o con mayor frecuencia, según sea necesario, las estrategias de la gerencia para minimizar y mitigar estos riesgos, que se desarrollarán constantemente a medida que la crisis se desarrolla.”

Las empresas ya han comenzado a hacer algunos ajustes, por ejemplo, pidiendo a los empleados que trabajen desde casa, alterando las cadenas de suministro, reduciendo las estimaciones de ganancias corporativas e incluso suspendiendo las proyecciones fiscales. Katz y McIntosh también dijeron que la junta directiva debe estar preparada para supervisar la respuesta de la gerencia ante cualquier ataque activista e incluso "considerar la amenaza de posibles adquisiciones no solicitadas en la medida en que el precio de las acciones de una compañía ha disminuido significativamente.”

A principios de abril, los directores y la administración apenas comenzaron a ver el devastador impacto económico de COVID-19, con 10 millones de estadounidenses que solicitaron el desempleo en dos semanas, y una pérdida de 701,000 empleos, elevando la tasa de desempleo a 4.4%. Cada día con más datos económicos, se espera que las compañías continúen evaluando los riesgos para sus negocios y actualizando sus respuestas a la pandemia.

"Estamos hablando con los directores constantemente para entender para qué estamos preparados y dónde están nuestras vulnerabilidades,” dijo Joan Conley, vicepresidenta senior y secretaria corporativa de Nasdaq. "También destacamos lo que hacemos para remediarlo y planificarlo, es ahí donde se necesita las funcionalidades de un portal de la junta.”

A medida que los directores, en su mayoría, distribuidos en distintas ubicaciones geográficas, se reúnen más seguido, ha surgido un gran interés en los portales de la junta en medio de la pandemia, señaló Conley, y agregó, "ahora que nos acercamos a la revisión trimestral de los informes financieros y ganancias es cuando cada secretario corporativo debe tomar medidas para utilizar un portal que garantice una comunicación confidencial entre la gerencia y los directores.”

“Este es un momento vulnerable, y ciertamente es un momento en que varios actores malos pueden estar tratando de derribar sus sistemas o piratearlos. Los ataques de denegación de servicio (DDos) continúan, todos estamos en riesgo porque todos estamos trabajando de forma virtual,” dijo Conley. “Entonces, la razón por la que nos enfocamos en un portal de la junta directiva es por las características de seguridad que proporciona.”

Además de las preocupaciones relacionadas con COVID-19, las reuniones anuales de accionistas de las empresas públicas se están acercando, y los directores están considerando cómo llevar a cabo la reunión de una manera que proteja a los accionistas de cualquier exposición al virus. A mediados de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. publicó una guía para brindar flexibilidad regulatoria a las empresas que buscan cambiar la fecha y el lugar de las reuniones y celebrar un foro virtual. En particular, dos de los asesores de representación más influyentes, Glass Lewis y Institutional Shareholder Services (ISS), han mostrado aceptación hacia las reuniones virtuales, siempre que la empresa emita una divulgación exhaustiva, según el bufete de abogados Cleary Gottlieb.

"Las reuniones virtuales de accionistas se están convirtiendo en la norma para 2020, lo que requiere conocimiento sobre las obligaciones legales y la comprensión de la posición adoptada por los inversionistas institucionales y la firma de delegados para manejar los votos en las reuniones virtuales,” dijo Conley.

Si bien cada compañía pública evaluará los riesgos y tomará una decisión sobre cómo organizar su reunión anual, Katz y McIntosh dijeron que los directores deben sentirse tranquilos al saber que la norma del juicio empresarial se aplica a las decisiones informadas de la junta directiva tomadas de buena fe.

"Los directores que actúen de manera informada, de buena fe y con la sincera creencia que sus decisiones están en el mejor interés de la compañía continuarán teniendo la protección de la norma del juicio empresarial,” concluyeron Katz y McIntosh.

