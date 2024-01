MarketMasterAI’s Top 500 Stocks: January 2024

InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips

Picking stocks can seem daunting. The U.S. has over 5,000 companies listed on its main exchanges and thousands more on the over-the-counter (OTC) exchange. It’s often hard to know where to begin.

Fortunately, the MarketMasterAI stock-picking system can help you get started. By analyzing thousands of companies and millions of data points over the past decade, the system has “trained” itself to identify the best opportunities, no matter the market conditions.

The system works. Since 2010, every $10,000 invested using MarketMasterAI would have grown to almost $50,000, compared to under $30,000 with a buy-and-hold strategy. It’s a system that’s been able to adapt to both bull and bear markets. Even better, MarketMasterAI has improved with time as more data gets added. That’s what makes machine learning so powerful.

Here are the top 500 companies by market capitalization as of January 2024, ranked by MarketMasterAI. A+ scores represent the best opportunities, while F scores warn investors to find better options.

Rank Ticker Company Name Expected 6-Month Return Score 1 MA Mastercard Inc 13.4% A+ 2 VRSK Verisk Analytics Inc 13.4% A+ 3 TJX TJX Companies Inc 13.0% A+ 4 LPLA LPL Financial Holdings Inc 12.8% A+ 5 ADP Automatic Data Processing Inc 12.7% A+ 6 V Visa Inc 12.6% A+ 7 LLY Eli Lilly and Co 12.5% A+ 8 SLB Schlumberger NV 12.5% A+ 9 FDS Factset Research Systems Inc 12.4% A+ 10 PG Procter & Gamble Co 12.4% A+ 11 MMC Marsh & McLennan Companies Inc 12.3% A+ 12 MNST Monster Beverage Corp 12.2% A+ 13 HES Hess Corp 12.1% A+ 14 RBA RB Global Inc 12.0% A+ 15 HAL Halliburton Co 11.9% A+ 16 TYL Tyler Technologies Inc 11.8% A+ 17 HON Honeywell International Inc 11.8% A+ 18 ROL Rollins Inc 11.8% A+ 19 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc 11.7% A+ 20 APD Air Products and Chemicals Inc 11.7% A+ 21 AMGN Amgen Inc 11.7% A+ 22 JNJ Johnson & Johnson 11.6% A+ 23 KO Coca-Cola Co 11.6% A+ 24 EA Electronic Arts Inc 11.6% A+ 25 CSGP CoStar Group Inc 11.6% A+ 26 JKHY Jack Henry & Associates Inc 11.5% A+ 27 RYAN Ryan Specialty Holdings Inc 11.5% A+ 28 BRO Brown & Brown Inc 11.5% A+ 29 BSX Boston Scientific Corp 11.4% A+ 30 AME AMETEK Inc 11.3% A+ 31 ODFL Old Dominion Freight Line Inc 11.3% A+ 32 WMT Walmart Inc 11.3% A+ 33 PEP PepsiCo Inc 11.3% A+ 34 IEX IDEX Corp 11.3% A+ 35 PAYX Paychex Inc 11.3% A+ 36 BF-B Brown-Forman Corp 11.3% A+ 37 WM Waste Management Inc 11.3% A+ 38 EMR Emerson Electric Co 11.2% A+ 39 NBIX Neurocrine Biosciences Inc 11.2% A+ 40 CHD Church & Dwight Co Inc 11.2% A+ 41 ROP Roper Technologies Inc 11.1% A+ 42 SYK Stryker Corp 11.1% A+ 43 MDLZ Mondelez International Inc 11.1% A+ 44 CSCO Cisco Systems Inc 11.0% A+ 45 BAH Booz Allen Hamilton Holding Corp 11.0% A+ 46 VEEV Veeva Systems Inc 11.0% A+ 47 DE Deere & Co 11.0% A+ 48 BDX Becton Dickinson and Co 11.0% A+ 49 LMT Lockheed Martin Corp 11.0% A+ 50 J Jacobs Solutions Inc 10.9% A+ 51 ABT Abbott Laboratories 10.9% A+ 52 ADBE Adobe Inc 10.8% A+ 53 MRK Merck & Co Inc 10.8% A+ 54 CL Colgate-Palmolive Co 10.8% A+ 55 STZ Constellation Brands Inc 10.8% A+ 56 HEI-A HEICO Corp 10.8% A+ 57 DHR Danaher Corp 10.8% A+ 58 GGG Graco Inc 10.8% A+ 59 IBKR Interactive Brokers Group Inc 10.7% A+ 60 FTV Fortive Corp 10.7% A+ 61 MSFT Microsoft Corp 10.6% A+ 62 SNPS Synopsys Inc 10.6% A+ 63 ACN Accenture PLC 10.6% A+ 64 ROST Ross Stores Inc 10.5% A+ 65 GD General Dynamics Corp 10.5% A+ 66 GILD Gilead Sciences Inc 10.5% A+ 67 RSG Republic Services Inc 10.5% A+ 68 NOC Northrop Grumman Corp 10.4% A+ 69 BSY Bentley Systems Inc 10.4% A+ 70 HEI HEICO Corp 10.4% A+ 71 AAPL Apple Inc 10.4% A+ 72 VMC Vulcan Materials Co 10.4% A+ 73 GOOGL Alphabet Inc 10.3% A+ 74 PEG Public Service Enterprise Group Inc 10.2% A+ 75 TRGP Targa Resources Corp 10.2% A+ 76 CDNS Cadence Design Systems Inc 10.2% A+ 77 GOOG Alphabet Inc 10.2% A+ 78 AVY Avery Dennison Corp 10.2% A+ 79 PCG PG&E Corp 10.1% A+ 80 ABBV Abbvie Inc 10.1% A+ 81 LNT Alliant Energy Corp 10.1% A+ 82 WST West Pharmaceutical Services Inc 10.0% A+ 83 SRE Sempra 10.0% A+ 84 NDAQ Nasdaq Inc 10.0% A+ 85 CBOE Cboe Global Markets Inc 10.0% A+ 86 MOH Molina Healthcare Inc 10.0% A+ 87 FWONA Liberty Media Corp 10.0% A+ 88 COP Conocophillips 9.9% A+ 89 LSXMK Liberty Media Corp 9.9% A+ 90 ELS Equity LifeStyle Properties Inc 9.9% A+ 91 CDW CDW Corp 9.9% A+ 92 AJG Arthur J. Gallagher & Co. 9.8% A+ 93 EQIX Equinix Inc 9.8% A+ 94 CPNG Coupang Inc 9.8% A+ 95 BKR Baker Hughes Co 9.7% A+ 96 WMB Williams Companies Inc 9.7% A+ 97 ITW Illinois Tool Works Inc 9.7% A+ 98 KDP Keurig Dr Pepper Inc 9.7% A+ 99 FLNG FLEX LNG Ltd 9.7% A+ 100 WEC WEC Energy Group Inc 9.6% A+ 101 CI Cigna Group 9.6% A+ 102 LBRDK Liberty Broadband Corp 9.6% A+ 103 SO Southern Co 9.6% A+ 104 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc 9.6% A+ 105 LDOS Leidos Holdings Inc 9.6% A+ 106 FWONK Liberty Media Corp 9.5% A+ 107 EOG EOG Resources Inc 9.5% A+ 108 NKE Nike Inc 9.5% A+ 109 CSX CSX Corp 9.5% A+ 110 MANH Manhattan Associates Inc 9.5% A+ 111 AMH American Homes 4 Rent 9.4% A+ 112 TDY Teledyne Technologies Inc 9.4% A+ 113 XEL Xcel Energy Inc 9.3% A+ 114 CEG Constellation Energy Corp 9.3% A+ 115 IBM International Business Machines Corp 9.2% A+ 116 OVV Ovintiv Inc 9.2% A+ 117 HSY Hershey Co 9.2% A+ 118 FE FirstEnergy Corp 9.2% A+ 119 BIIB Biogen Inc 9.2% A+ 120 ATO Atmos Energy Corp 9.2% A+ 121 AEP American Electric Power Company Inc 9.2% A+ 122 TW Tradeweb Markets Inc 9.1% A+ 123 CHTR Charter Communications Inc 9.1% A+ 124 WTW Willis Towers Watson PLC 9.1% A+ 125 K Kellanova 9.0% A+ 126 TMUS T-Mobile US Inc 9.0% A+ 127 CVX Chevron Corp 9.0% A+ 128 GWW WW Grainger Inc 9.0% A+ 129 GPC Genuine Parts Co 8.9% A+ 130 CMI Cummins Inc 8.9% A+ 131 AWK American Water Works Company Inc 8.9% A+ 132 SNA Snap-On Inc 8.9% A+ 133 KMB Kimberly-Clark Corp 8.8% A+ 134 XOM Exxon Mobil Corp 8.8% A+ 135 TXN Texas Instruments Inc 8.8% A+ 136 CME CME Group Inc 8.8% A+ 137 ED Consolidated Edison Inc 8.7% A+ 138 ETR Entergy Corp 8.7% A+ 139 CTSH Cognizant Technology Solutions Corp 8.7% A+ 140 STE STERIS plc 8.7% A+ 141 CMS CMS Energy Corp 8.7% A+ 142 FAST Fastenal Co 8.7% A+ 143 EQT EQT Corp 8.6% A+ 144 DGX Quest Diagnostics Inc 8.6% A+ 145 GIS General Mills Inc 8.6% A+ 146 ACM AECOM 8.5% A+ 147 EXC Exelon Corp 8.5% A+ 148 AKAM Akamai Technologies Inc 8.4% A+ 149 AEE Ameren Corp 8.4% A+ 150 PXD Pioneer Natural Resources Co 8.3% A+ 151 SDRL Seadrill Ltd 8.1% A+ 152 LKQ LKQ Corp 8.0% A+ 153 HRL Hormel Foods Corp 8.0% A+ 154 CMCSA Comcast Corp 7.8% A+ 155 UPS United Parcel Service Inc 7.8% A+ 156 TXT Textron Inc 8.5% A 157 MRO Marathon Oil Corp 8.3% A 158 HOLX Hologic Inc 8.1% A 159 TPL Texas Pacific Land Corp 8.0% A 160 PKG Packaging Corp of America 7.9% A 161 SYY Sysco Corp 7.6% A 162 RJF Raymond James Financial Inc 7.6% A 163 FANG Diamondback Energy Inc 7.6% A 164 OXY Occidental Petroleum Corp 7.5% A 165 RPRX Royalty Pharma PLC 7.5% A 166 LH Laboratory Corporation of America Holdings 7.3% A 167 CF CF Industries Holdings Inc 7.2% A 168 CNC Centene Corp 7.2% A 169 HPE Hewlett Packard Enterprise Co 7.1% A 170 FOX Fox Corp 6.9% A 171 CTRA Coterra Energy Inc 6.9% A 172 ABC Cencora Inc 6.8% A 173 APA APA Corp (US) 6.8% A 174 BG Bunge Global SA 6.7% A 175 ADM Archer-Daniels-Midland Co 6.7% A 176 KR Kroger Co 6.6% A 177 LBRDA Liberty Broadband Corp 6.3% A 178 EBAY eBay Inc 6.3% A 179 MPC Marathon Petroleum Corp 6.1% A 180 TSCO Tractor Supply Co 6.1% A 181 DG Dollar General Corp 6.0% A 182 BF-A Brown-Forman Corp 5.9% A 183 FOXA Fox Corp 5.9% A 184 LSXMA Liberty Media Corp 5.9% A 185 DVN Devon Energy Corp 5.9% A 186 RS Reliance Steel & Aluminum Co 5.7% A 187 VLO Valero Energy Corp 5.6% A 188 STLD Steel Dynamics Inc 5.6% A 189 FDX FedEx Corp 5.5% A 190 MORN Morningstar Inc 5.3% A 191 LYB LyondellBasell Industries NV 5.3% A 192 TAP Molson Coors Beverage Co 5.1% A 193 CELH Celsius Holdings Inc 4.8% A 194 PSTG Pure Storage Inc 11.5% B 195 TMO Thermo Fisher Scientific Inc 9.9% B 196 EW Edwards Lifesciences Corp 9.7% B 197 BR Broadridge Financial Solutions Inc 9.5% B 198 HUBB Hubbell Inc 9.4% B 199 ZTS Zoetis Inc 9.3% B 200 CPRT Copart Inc 9.2% B 201 JBHT J B Hunt Transport Services Inc 9.1% B 202 WELL Welltower Inc 9.0% B 203 NDSN Nordson Corp 9.0% B 204 ETN Eaton Corporation PLC 9.0% B 205 ADSK Autodesk Inc 9.0% B 206 UNP Union Pacific Corp 8.9% B 207 DOV Dover Corp 8.8% B 208 DUK Duke Energy Corp 8.5% B 209 HWM Howmet Aerospace Inc 8.4% B 210 INVH Invitation Homes Inc 8.4% B 211 ECL Ecolab Inc 8.4% B 212 DLR Digital Realty Trust Inc 8.4% B 213 DT Dynatrace Inc 8.4% B 214 MCO Moody’s Corp 8.3% B 215 APH Amphenol Corp 8.3% B 216 REG Regency Centers Corp 8.2% B 217 PPG PPG Industries Inc 8.2% B 218 GLPI Gaming and Leisure Properties Inc 8.1% B 219 RPM RPM International Inc 8.0% B 220 FI Fiserv Inc 8.0% B 221 ULTA Ulta Beauty Inc 8.0% B 222 LYV Live Nation Entertainment Inc 7.9% B 223 MKC McCormick & Company Inc 7.9% B 224 AOS A O Smith Corp 7.9% B 225 IQV IQVIA Holdings Inc 7.9% B 226 AVB AvalonBay Communities Inc 7.9% B 227 XYL Xylem Inc 7.9% B 228 CAT Caterpillar Inc 7.8% B 229 BMY Bristol-Myers Squibb Co 7.8% B 230 TT Trane Technologies PLC 7.8% B 231 HD Home Depot Inc 7.7% B 232 NEE NextEra Energy Inc 7.7% B 233 NSC Norfolk Southern Corp 7.7% B 234 VICI VICI Properties Inc 7.6% B 235 IT Gartner Inc 7.5% B 236 SPGI S&P Global Inc 7.5% B 237 MLM Martin Marietta Materials Inc 7.5% B 238 ISRG Intuitive Surgical Inc 7.4% B 239 NVR NVR Inc 7.4% B 240 CMG Chipotle Mexican Grill Inc 7.4% B 241 LW Lamb Weston Holdings Inc 7.3% B 242 PCAR Paccar Inc 7.3% B 243 ANET Arista Networks Inc 7.3% B 244 CPB Campbell Soup Co 7.3% B 245 INTU Intuit Inc 7.2% B 246 SUI Sun Communities Inc 7.2% B 247 NTAP NetApp Inc 7.2% B 248 A Agilent Technologies 7.2% B 249 ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc 7.2% B 250 KLAC KLA Corp 7.2% B 251 CLX Clorox Co 7.1% B 252 INCY Incyte Corp 7.1% B 253 LHX L3Harris Technologies Inc 7.1% B 254 MDT Medtronic PLC 7.1% B 255 CTVA Corteva Inc 7.1% B 256 ICLR ICON PLC 7.1% B 257 EPAM Epam Systems Inc 7.0% B 258 KMI Kinder Morgan Inc 7.0% B 259 NOW ServiceNow Inc 6.9% B 260 AMCR Amcor PLC 6.9% B 261 GRMN Garmin Ltd 6.9% B 262 AMAT Applied Materials Inc 6.8% B 263 AMT American Tower Corp 6.8% B 264 CAG Conagra Brands Inc 6.7% B 265 ICE Intercontinental Exchange Inc 6.7% B 266 APTV Aptiv PLC 6.6% B 267 COST Costco Wholesale Corp 6.6% B 268 WAT Waters Corp 6.5% B 269 CSL Carlisle Companies Inc 6.5% B 270 DIS Walt Disney Co 6.5% B 271 IDXX IDEXX Laboratories Inc 6.4% B 272 FERG Ferguson PLC 6.4% B 273 WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp 6.3% B 274 CCI Crown Castle Inc 6.3% B 275 PFE Pfizer Inc 6.0% B 276 ES Eversource Energy 6.0% B 277 ABNB Airbnb Inc 6.0% B 278 AVTR Avantor Inc 6.0% B 279 RTX RTX Corp 5.9% B 280 BAX Baxter International Inc 5.8% B 281 LULU Lululemon Athletica Inc 5.8% B 282 VZ Verizon Communications Inc 5.8% B 283 DD Dupont De Nemours Inc 5.7% B 284 NUE Nucor Corp 5.6% B 285 BALL Ball Corp 5.6% B 286 KHC Kraft Heinz Co 5.4% B 287 RMD Resmed Inc 5.4% B 288 D Dominion Energy Inc 5.3% B 289 EQH Equitable Holdings Inc 5.3% B 290 USFD US Foods Holding Corp 5.1% B 291 MOS Mosaic Co 5.1% B 292 NWSA News Corp 5.0% B 293 WPC WP Carey Inc 5.0% B 294 DECK Deckers Outdoor Corp 4.7% B 295 BBY Best Buy Co Inc 4.7% B 296 TGT Target Corp 4.6% B 297 NWS News Corp 4.5% B 298 CNHI CNH Industrial NV 4.5% B 299 FIVE Five Below Inc 4.5% B 300 WSO Watsco Inc 4.5% B 301 PSX Phillips 66 4.4% B 302 NEM Newmont Corporation 4.4% B 303 IP International Paper Co 4.4% B 304 MAR Marriott International Inc 4.4% B 305 T AT&T Inc 4.3% B 306 BMRN Biomarin Pharmaceutical Inc 4.3% B 307 PINS Pinterest Inc 4.1% B 308 JBL Jabil Inc 4.0% B 309 AGR Avangrid Inc 3.8% B 310 AES AES Corp 3.7% B 311 BRK-B Berkshire Hathaway Inc 3.1% B 312 IFF International Flavors & Fragrances Inc 3.5% C 313 TRMB Trimble Inc 8.3% C 314 WWE TKO Group Holdings Inc 8.2% C 315 EQR Equity Residential 8.0% C 316 MAA Mid-America Apartment Communities Inc 8.0% C 317 DRI Darden Restaurants Inc 7.9% C 318 FLT Fleetcor Technologies Inc 7.8% C 319 ROK Rockwell Automation Inc 7.8% C 320 TECH Bio-Techne Corp 7.7% C 321 PSA Public Storage 7.5% C 322 PH Parker-Hannifin Corp 7.2% C 323 CCK Crown Holdings Inc 7.2% C 324 JCI Johnson Controls International PLC 7.1% C 325 SHW Sherwin-Williams Co 7.1% C 326 CARR Carrier Global Corp 7.0% C 327 ALLE Allegion PLC 6.9% C 328 MCHP Microchip Technology Inc 6.8% C 329 OWL Blue Owl Capital Inc 6.8% C 330 KEYS Keysight Technologies Inc 6.7% C 331 ZM Zoom Video Communications Inc 6.7% C 332 GEN Gen Digital Inc 6.7% C 333 TER Teradyne Inc 6.7% C 334 LECO Lincoln Electric Holdings Inc 6.7% C 335 BKNG Booking Holdings Inc 6.7% C 336 PTC PTC Inc 6.6% C 337 NFLX Netflix Inc 6.6% C 338 IR Ingersoll Rand Inc 6.5% C 339 ARES Ares Management Corp 6.5% C 340 ESS Essex Property Trust Inc 6.5% C 341 SSNC SS&C Technologies Holdings Inc 6.5% C 342 GLW Corning Inc 6.4% C 343 ADI Analog Devices Inc 6.3% C 344 BLK BlackRock Inc 6.3% C 345 OMC Omnicom Group Inc 6.3% C 346 LVS Las Vegas Sands Corp 6.2% C 347 O Realty Income Corp 6.2% C 348 AMZN Amazon.com Inc 6.2% C 349 TROW T Rowe Price Group Inc 6.1% C 350 AXP American Express Co 6.1% C 351 WY Weyerhaeuser Co 6.1% C 352 IRM Iron Mountain Inc 6.0% C 353 PNR Pentair PLC 5.9% C 354 PYPL PayPal Holdings Inc 5.9% C 355 AXON Axon Enterprise Inc 5.8% C 356 IPG Interpublic Group of Companies Inc 5.8% C 357 NU Nu Holdings Ltd 5.8% C 358 GPN Global Payments Inc 5.7% C 359 LRCX Lam Research Corp 5.7% C 360 SCHW Charles Schwab Corp 5.7% C 361 EIX Edison International 5.6% C 362 CBRE CBRE Group Inc 5.6% C 363 TFX Teleflex Inc 5.4% C 364 NVDA NVIDIA Corp 5.4% C 365 WDAY Workday Inc 5.4% C 366 PWR Quanta Services Inc 5.3% C 367 POOL Pool Corp 5.3% C 368 OC Owens Corning 5.2% C 369 VTR Ventas Inc 5.1% C 370 TTWO Take-Two Interactive Software Inc 5.0% C 371 CRL Charles River Laboratories International Inc 5.0% C 372 QCOM Qualcomm Inc 4.9% C 373 SJM J M Smucker Co 4.8% C 374 MPWR Monolithic Power Systems Inc 4.8% C 375 PLD Prologis Inc 4.8% C 376 DXCM Dexcom Inc 4.7% C 377 DLTR Dollar Tree Inc 4.6% C 378 H Hyatt Hotels Corp 4.6% C 379 HST Host Hotels & Resorts Inc 4.5% C 380 FCX Freeport-McMoRan Inc 4.5% C 381 GE General Electric Co 4.5% C 382 CVS CVS Health Corp 4.4% C 383 MRNA Moderna Inc 4.3% C 384 SNOW Snowflake Inc. 4.2% C 385 DDOG Datadog Inc 4.1% C 386 GS Goldman Sachs Group Inc 4.0% C 387 QRVO Qorvo Inc 4.0% C 388 BURL Burlington Stores Inc 3.9% C 389 NTRS Northern Trust Corp 3.9% C 390 TSN Tyson Foods Inc 3.8% C 391 KIM Kimco Realty Corp 3.8% C 392 DOW Dow Inc 3.8% C 393 WLK Westlake Corp 3.7% C 394 WDC Western Digital Corp 3.6% C 395 CE Celanese Corp 3.3% C 396 PAYC Paycom Software Inc 3.3% C 397 VST Vistra Corp 3.1% C 398 SWK Stanley Black & Decker Inc 3.0% C 399 VTRS Viatris Inc 3.0% C 400 EL Estee Lauder Companies Inc 2.8% C 401 NRG NRG Energy Inc 2.4% C 402 GEHC GE Healthcare Technologies Inc 2.3% C 403 ACI Albertsons Companies Inc 0.7% C 404 TTD Trade Desk Inc 6.9% D 405 UDR UDR Inc 6.8% D 406 SAIA Saia Inc 5.8% D 407 WMS Advanced Drainage Systems Inc 5.6% D 408 MMM 3M Co 5.6% D 409 SPG Simon Property Group Inc 5.0% D 410 RVTY Revvity Inc 4.8% D 411 ON ON Semiconductor Corp 4.7% D 412 EFX Equifax Inc 4.7% D 413 TSLA Tesla Inc 4.6% D 414 PANW Palo Alto Networks Inc 4.5% D 415 ANSS ANSYS Inc 4.5% D 416 COTY Coty Inc 4.3% D 417 DAL Delta Air Lines Inc 4.2% D 418 EXR Extra Space Storage Inc 4.1% D 419 XP XP Inc 3.9% D 420 AVGO Broadcom Inc 3.9% D 421 BX Blackstone Inc 3.9% D 422 PLTR Palantir Technologies Inc 3.8% D 423 UWMC UWM Holdings Corp 3.8% D 424 ZBRA Zebra Technologies Corp 3.8% D 425 MS Morgan Stanley 3.8% D 426 CRM Salesforce Inc 3.8% D 427 REXR Rexford Industrial Realty Inc 3.8% D 428 MDB MongoDB Inc 3.7% D 429 ROKU Roku Inc 3.7% D 430 GFS Globalfoundries Inc 3.7% D 431 SCCO Southern Copper Corp 3.7% D 432 FSLR First Solar Inc 3.6% D 433 WSM Williams-Sonoma Inc 3.5% D 434 DKS DICK’S Sporting Goods Inc 3.5% D 435 META Meta Platforms Inc 3.5% D 436 SPOT Spotify Technology SA 3.5% D 437 KMX Carmax Inc 3.5% D 438 GM General Motors Co 3.5% D 439 KKR KKR & Co Inc 3.4% D 440 NET Cloudflare Inc 3.4% D 441 PODD Insulet Corp 3.4% D 442 ZS Zscaler Inc 3.4% D 443 URI United Rentals Inc 3.4% D 444 ENTG Entegris Inc 3.3% D 445 EXPE Expedia Group Inc 3.3% D 446 MU Micron Technology Inc 3.2% D 447 LUV Southwest Airlines Co 3.2% D 448 MGM MGM Resorts International 3.1% D 449 CG Carlyle Group Inc 3.1% D 450 DHI DR Horton Inc 3.1% D 451 AMD Advanced Micro Devices Inc 3.1% D 452 SWKS Skyworks Solutions Inc 3.0% D 453 FIS Fidelity National Information Services Inc 2.9% D 454 ARE Alexandria Real Estate Equities Inc 2.9% D 455 ENPH Enphase Energy Inc 2.8% D 456 INTC Intel Corp 2.6% D 457 BXP Boston Properties Inc 2.5% D 458 FND Floor & Decor Holdings Inc 2.5% D 459 ALB Albemarle Corp 2.4% D 460 TWLO Twilio Inc 2.4% D 461 BEN Franklin Resources Inc 2.4% D 462 UAL United Airlines Holdings Inc 1.9% D 463 UHAL U-Haul Holding Co 1.8% D 464 MRVL Marvell Technology Inc 4.3% F 465 TRU TransUnion 4.3% F 466 BORR Borr Drilling Ltd 4.2% F 467 CRWD CrowdStrike Holdings Inc 3.2% F 468 VRT Vertiv Holdings Co 3.1% F 469 UBER Uber Technologies Inc 3.0% F 470 APP Applovin Corp 2.9% F 471 SQ Block Inc 2.8% F 472 RBLX Roblox Corp 2.7% F 473 TPG TPG Inc 2.7% F 474 BLDR Builders FirstSource Inc 2.7% F 475 PHM Pultegroup Inc 2.7% F 476 SMCI Super Micro Computer Inc 2.5% F 477 OKTA Okta Inc 2.4% F 478 DKNG DraftKings Inc 2.4% F 479 HUBS HubSpot Inc 2.3% F 480 PATH UiPath Inc 2.3% F 481 BLD TopBuild Corp 2.3% F 482 TEAM Atlassian Corp 2.3% F 483 DOCU DocuSign Inc 2.3% F 484 ESTC Elastic NV 2.2% F 485 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 2.0% F 486 WBA Walgreens Boots Alliance Inc 1.9% F 487 F Ford Motor Co 1.7% F 488 ALGN Align Technology Inc 1.7% F 489 RKT Rocket Companies Inc 1.6% F 490 KRTX Karuna Therapeutics Inc 1.2% F 491 WBD Warner Bros Discovery Inc 1.2% F 492 ZG Zillow Group Inc 1.1% F 493 U Unity Software Inc 1.1% F 494 Z Zillow Group Inc 1.1% F 495 EXAS Exact Sciences Corp 1.0% F 496 HOOD Robinhood Markets Inc 1.0% F 497 AFRM Affirm Holdings Inc 0.6% F 498 COIN Coinbase Global Inc 0.4% F 499 RIVN Rivian Automotive Inc 0.4% F 500 ILMN Illumina Inc -1.0% F

On the date of publication, Thomas Yeung held a LONG position in GOOG, GOOGL, PYPL and GM. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.

Tom Yeung is a market analyst and portfolio manager of the Omnia Portfolio, the highest-tier subscription at InvestorPlace. He is the former editor of Tom Yeung’s Profit & Protection, a free e-letter about investing to profit in good times and protecting gains during the bad.

More From InvestorPlace

The post MarketMasterAI’s Top 500 Stocks: January 2024 appeared first on InvestorPlace.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.