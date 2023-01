Los mejores artistas de NFTs están lanzando proyectos en Instagram que se agotan en segundos

Instagram es una de las plataformas de redes sociales más importantes del mundo, con alrededor de 2000 millones de usuarios activos mensualmente. A principios de este año, su empresa matriz, Meta Platform, comenzó a probar el intercambio de tokens no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) que permitía que determinados usuarios se conectaran con sus billeteras digitales para mostrar NFTs que hubiesen creado o comprado.

La nueva función fue ganando seguidores a medida que los creadores y coleccionistas de NFT vieron una oportunidad a futuro para poder presentar sus activos digitales a un público de consumidores más amplio curiosos por la Web3. Algunos, incluso, sugirieron que el apoyo previsto de Instagram podría hacer que los NFTs finalmente lograran una adopción masiva dado su amplio alcance.

Impulsada por los comentarios positivos e impaciente por ser parte de la economía de los creadores, la plataforma de Instagram comenzó a ampliar lentamente su función de coleccionables digitales y permitió que determinados artistas digitales comenzaran a producir y vender NFTs directamente en la plataforma.

La incorporación del trading de NFT en una plataforma como Instagram tiene mucho sentido por su gran audiencia mundial. La nueva funcionalidad presenta a los usuarios, a muchos por primera vez, conceptos de la Web3 de una manera que no genera discrepancias con el modelo central de negocios de Instagram. Los usuarios de esta red social también pueden pagar los NFTs con moneda fiduciaria, lo que a su vez elimina un obstáculo que, de otra manera, supondría una dificultad para los recién llegados a la Web3.

Pero atraer un público nativo de la Web3 plantea más desafíos. ¿Los coleccionistas de NFT experimentados estarían interesados en comprar activos que se vendieron en una plataforma Web2 altamente centralizada? Además, las compras dentro de la aplicación de Instagram están sujetas a las altas comisiones, de entre 15% y 30%, que Apple y Google cobran, lo que supone una rentabilidad menor para los vendedores.

A pesar de esto, las primeras ventas de NFT en la plataforma tuvieron éxito y muchas colecciones se agotaron al instante. La estrategia de Instagram de reclutar a reconocidos artistas de NFT para promocionar la nueva funcionalidad funcionó de dos maneras: atrajo a los coleccionistas de NFTs y ayudó a acortar la brecha entre los usuarios Web2 y Web3.

Atraer a los creadores de la Web3

Aunque es posible que los nativos de la blockchain se hayan mostrado escépticos ante la incursión de Instagram en la Web3, su asociación con reconocidos artistas NFT contribuyó a inspirar confianza entre las comunidades. Drifter Shoots (también conocido como Isaac Wright), Refik Anadol, Amber Vittoria, Dave Krugman y Micah Johnson fueron algunos de los artistas que lanzaron sus NFTs en Instagram los últimos meses y agotaron las ventas.

“Los coleccionables digitales tienen mucho sentido cuando tienes en mente el lugar donde la mayoría de nosotros hacemos sociales”, escribió en un posteo de Instagram Krugman cuando anunció su primer lanzamiento de NFT en noviembre.

Otros artistas de NFT populares, como Maliha Abidi y Bobby Hundreds, también utilizaron la plataforma para mostrar sus creaciones y elogiaron la nueva función como una forma accesible para llegar a posibles compradores.

“Estamos encantados de estrenar esta función, no solo porque invita a conversar sobre NFTs en la plataforma, sino porque también nos da la oportunidad de reeducar el brillante futuro que vemos para los NFTs y la Web3”, escribió en un posteo Adam Bomb Squad, de la colección de NFT de Bobby Hundreds, cuando mostró uno de sus personajes característicos.

Pero a menudo se siente raro cuando las empresas Web2 tradicionales quieren utilizar el conjunto de herramientas de la Web3. Sus esfuerzos para lanzar NFTs o comprar terrenos en el metaverso suelen ser vistos como “maniobras de relaciones públicas” que buscan complacer a los entusiastas de la Web3, y no siempre son bien recibidas.

Plan para la adopción masiva

Con tanto revuelo rondando a una red social que da prioridad a la imagen y que adopta el arte de la blockchain, Instagram se aseguró de introducir coleccionables digitales de manera que se sientan naturales para el público masivo y los nativos de la Web3. Por ejemplo, los usuarios de Instagram pueden compartir NFTs en su feed de la misma manera que lo harían con otras imágenes, pero también hay una pestaña especial para los coleccionables digitales que puede crear tanto una sensación de integración como de separación de contenido.

En este sentido, la plataforma eligió la blockchain de Polygon para lanzar inicialmente su función de coleccionables digitales, una decisión que va de la mano con el objetivo de la empresa de blockchain de capa 2 de convertirse en un “embudo” para las marcas de la Web2 que buscan dar el salto a la Web3.

“Hemos construido este gran embudo para que los socios puedan acercarse y hacer el traspaso a Polygon sin problemas”, comentó el mes pasado el CEO de Polygon, Ryan Wyatt, en el programa de CoinDesk “First Mover”.

Todas las recientes asociaciones de Polygon con marcas como Nike, Reddit y Starbucks han tenido un gran éxito. Su enfoque holístico para designar las integraciones y centrarse en facilitar el proceso para las empresas Web2 ha valido la pena. Según datos de la plataforma de análisis de blockchain Nansen, el número diario de primeros compradores y compradores recurrentes alcanzó nuevos máximos históricos el mes pasado en el ecosistema NFT de Polygon.

Polygon también registró algunas victorias con marcas nativas de la Web3, aunque pagando un precio. Uno de los proyectos NFT de Solana más destacados, Y00ts, hace poco se pasó a Polygon y su casa matriz, DeLabs, recibió una recompensa no participativa de US$3 millones por parte de Polygon para que esto sucediera.

Datos de Nansen sugieren que Polygon registró casi el triple de transacciones diarias en comparación con Ethereum y que tuvo 823.000 direcciones únicas de billeteras activas diarias durante el último día. Sin embargo, el volumen general de trading de NFTs de Polygon en el mercado secundario, donde los coleccionistas experimentados acuden para intercambiar sus colecciones digitales y obtener beneficios, es un poco más sombrío si se lo compara con los NFTs de Ethereum, lo que refleja un enfoque general de la blockchain de bajo costo sobre la incorporación de nuevos coleccionistas frente al impulso de proyectos para los nativos de la Web3.

Algunos proyectos basados en Polygon también eligieron utilizar en su estrategia de marca la frase “coleccionables digitales” en lugar “NFTs”, una decisión que los aleja de las controversias que inundan el mercado de las criptomonedas. Se cree que esa frase es más amistosa con los nuevos participantes que no están familiarizados con la jerga del mundo de las criptomonedas.

Hasta ahora, la metódica entrada de Instagram en la Web3 ha demostrado ser prometedora para otras marcas Web2 que buscan entrar en el espacio. Además, resalta la manera en que los NFTs y otros activos digitales pueden ser utilizados para expandir las ofertas comerciales y brindar una puerta de entrada accesible para consumidores curiosos de la Web3 sin aislar a los nativos que han apoyado al mercado de NFT desde sus comienzos.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

