Los acuerdos de Binance podrían poner fin a los temores de la espiral de muerte, y podrían ser buenas noticias

El costoso acuerdo de Binance con los fiscales estadounidenses de esta semana tiene duras consecuencias, pero podría dejar al mayor intercambio de criptomonedas del mundo con una perspectiva más brillante en el futuro.

Después de una investigación de meses por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., el cofundador y director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao se declaró culpable el martes de violar delitos federales y Binance emitió un cheque por valor de 4 mil millones de dólares a los legisladores estadounidenses. CZ, que hasta el martes era una de las personas más poderosas de la industria de la criptografía, acordó dimitir .

Todo esto puede parecer un resultado bastante malo para el intercambio con sede en Hong Kong, pero también es una oportunidad para un nuevo comienzo, posiblemente el mejor de los casos para Binance, que había estado atormentado por los temores del mercado de que las autoridades estadounidenses pudieran asestar un golpe devastador. explotar.

"El acuerdo era la única opción para continuar el negocio", dijo Ethan Silver, socio del bufete de abogados Lowenstein Sandler, que copreside la práctica de criptografía de la empresa. "Presumiblemente, creen que el negocio podrá limpiarse y operar de acuerdo con las normas en el futuro, con una gran oportunidad para continuar con su importante monetización".

Durante años, los participantes de la industria habían acusado a Binance de tomar atajos en asuntos regulatorios o de diversas irregularidades, hasta el punto que CZ estableció una manera de refutar los rumores: publicando el número 4 en sus redes sociales. Dijo que significaba "Ignorar FUD", una expresión que en la industria se utiliza para describir cuando alguien difunde sentimientos negativos sobre algo: "noticias falsas, ataques, ETC"

La empresa también era criticada habitualmente por lo que parecía una descripción en constante cambio de la ubicación de su sede corporativa.

Una investigación criminal como tal podría haber tenido consecuencias fatales, como se vio en el caso del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, lo que probablemente resultará en que el fundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried vaya a prisión por el resto de su vida .

Ese episodio generó preocupaciones de que los cargos estadounidenses contra Binance pudieran desencadenar una corrida de depósitos, una espiral descendente potencialmente difícil de revertir mientras los usuarios luchaban por salir.

Liquidación de Binance

Por lo tanto, el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia (sin signos inminentes de fuga de depositantes u otras dificultades) podría verse como un resultado positivo, no sólo para las perspectivas de CZ de evitar una larga sentencia de prisión, sino también para el negocio del intercambio. (Vale la pena señalar que el intercambio también sigue bajo investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por acusaciones de violar las leyes federales de valores).

"De manera optimista, esto puede verse como una eliminación de un problema de larga data en la industria, que mantuvo a raya a muchos inversores", escribió en una nota Greg Cipolaro, jefe global de investigación de NYDIG.

El cambio en la administración, es decir, el nombramiento de Richard Teng , quien anteriormente supervisó las operaciones comerciales regionales de Binance fuera de los EE. UU., como nuevo CEO, podría ayudar a pasar página.

Rajeev Bamra, jefe de estrategia de DeFi y activos digitales de Moody's Investors Service, elogió la amplia experiencia y antecedentes regulatorios de Teng, en una declaración enviada por correo electrónico desde la firma de calificación crediticia. La entrada de Teng como nuevo líder de la bolsa podría brindar una oportunidad para ir más allá de las preocupaciones regulatorias y "trazar un camino hacia la estabilidad y un nuevo comienzo", según Bamra.

En el corto plazo, Binance probablemente perderá parte de su participación de mercado como consecuencia de su cumplimiento de los reguladores, dijo Danny Lim, colaborador Core de MarginX, un intercambio descentralizado perpetuo (DEX). A más largo plazo, podría recuperar el dominio del mercado .

Precio del token BNB

Binance ya ha recibido un golpe en popularidad este año, e incluso la reacción del mercado (o la falta de ella) muestra que este acuerdo no es tan importante a los ojos de los comerciantes.

Después de una avalancha de operaciones en los últimos días, el token BNB [BNB], estrechamente asociado con Binance y sus diversas redes blockchain patrocinadas, parece haberse estabilizado después de la venta inicial y ahora se mantiene en niveles aproximadamente donde se ha comercializado. durante los últimos meses, ciertamente no hubo crisis. BNB tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 36 mil millones de dólares, lo que sitúa al token como el cuarto activo digital más grande del mundo.

Más recientemente, Binance fue superado por la bolsa de futuros regulada Chicago Mercantile Exchange (CME) como líder en interés abierto sobre productos de futuros.

Pero ese cambio podría haberse debido en parte a las nubes que surgieron de la investigación, algunas de las cuales ahora se han disipado.

