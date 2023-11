Lo que necesita saber sobre la recolección de pérdidas por impuestos criptográficos

La recolección de pérdidas fiscales es una estrategia que puede utilizar para minimizar su obligación tributaria. Al vender inversiones con pérdidas no realizadas, puede obtener una pérdida de capital que puede utilizar para compensar las ganancias de capital obtenidas en otras inversiones o hasta $3,000 en ingresos ordinarios cada año.

La parte controvertida de la recolección de pérdidas fiscales surge cuando se recompra la inversión. Si recompra inmediatamente la misma inversión, esencialmente habrá representado que perdió dinero cuando en realidad no ha perdido nada: ¡aún posee el mismo activo!

El IRS desaconseja estas transacciones superficiales con la regla de venta de lavado . Si bien la agencia no ha aclarado si la regla se aplica a las criptomonedas, muchos reguladores y legisladores han expresado interés en cerrar lo que consideran una laguna jurídica.

En este artículo, lo pondremos al día sobre qué es una venta de lavado, las reglas que se aplican y cómo puede programar sus operaciones para evitar entrar en conflicto con estas complicadas reglas.

¿Qué es una venta de lavado?

La Publicación 550 del IRS define una "venta de lavado" como una venta que ocurre cuando usted vende o intercambia acciones o valores con pérdida y dentro de los 30 días antes o después de la venta usted:

Compre acciones o valores sustancialmente idénticos.

Adquirir acciones o valores sustancialmente idénticos en una operación totalmente sujeta a impuestos.

Adquirir un contrato u opción para comprar acciones o valores sustancialmente idénticos.

Adquiera acciones o valores sustancialmente idénticos para sus cuentas de jubilación individuales.



Esta definición plantea la pregunta: ¿Qué es una acción o valor "sustancialmente idéntico"?

El IRS dice que debe "considerar todos los hechos y circunstancias de su base particular" al tomar esa determinación. Como ejemplo de esta ambigüedad, las acciones o valores ordinarios de una corporación generalmente no son sustancialmente idénticos a los de otra. Pero, en una reorganización, las acciones del predecesor pueden ser "sustancialmente idénticas".

La regla de venta de lavado prohíbe a los inversores deducir las ventas o transacciones de "acciones o valores" en una venta de lavado (a menos que sea un comerciante de acciones o valores).

Si lo piensa bien, vender acciones para obtener una pérdida y recomprar inmediatamente el activo da como resultado una posición económica neta sin cambios para usted. Usted poseía el mismo activo con la misma exposición económica que antes: ¡solo está cambiando su base de costos!

El IRS no quiere que usted deduzca las pérdidas de una inversión si en realidad no ha incurrido en una pérdida económica. En otras palabras, están de acuerdo con deducir una pérdida si vende una inversión y pasa a ONE diferente. Pero no si mantienes la misma exposición.

La única excepción ocurre si vende varios valores y recompra muchos menos. En ese caso, el IRS le permite especificar a qué acciones desea que se aplique la regla de venta de lavado.

¿Se aplica a las criptomonedas?

El IRS afirma que la regla de venta de lavado se aplica a "acciones o valores", pero no ha aclarado si eso se refiere a criptomonedas. Actualmente, el IRS considera las criptomonedas "propiedades" en lugar de "valores", lo que sugiere que las reglas no se aplican en este momento.

Sin embargo, los legisladores parecen interesados ​​en aplicar la regla de venta de lavado a los inversores en criptomonedas. Por ejemplo, el 12 de julio de 2023, un grupo bipartidista de senadores reintrodujo la Ley de Innovación Financiera Responsable Lummis-Gillibrand para crear un marco regulatorio para los activos digitales y aplicar la regla de venta de lavado a los activos digitales.

Además, incluso si la regla de venta de lavado se aplicara a las criptomonedas, el IRS tendría que brindar orientación sobre cómo tratar ciertas transacciones. Existe mucha ambigüedad en torno a cómo ONE podría interpretar si los tokens son "sustancialmente idénticos".

Por ejemplo, es poco probable que diferentes tokens en la misma cadena de bloques sean "sustancialmente idénticos" porque tienen diferentes funcionalidades y casos de uso. Por ejemplo, los tokens ETH y ERC-20 son increíblemente diferentes en su economía y en el fundamento de su propiedad.

Sin embargo, varios criptoactivos podrían caer bajo la designación de "sustancialmente idénticos":

Criptomonedas bifurcadas de la misma cadena de bloques original

Las monedas estables están vinculadas a los mismos activos subyacentes.

Tokens envueltos (por ejemplo, Bitcoin y Wrapped Bitcoin).

Dado que no existe una guía clara del IRS, estos escenarios estarían sujetos a interpretación. Si no lo tiene claro y desea seguir la regla de venta de lavado, por si acaso, el método más seguro sería consultar a un asesor fiscal familiarizado con los criptoactivos.

Un desglose del momento

La regla de venta de lavado se aplica a transacciones realizadas 30 días antes o después de la venta. Por lo tanto, incluso si espera para recomprar el activo hasta 30 días después, tampoco debe haberlo comprado originalmente dentro de los 30 días anteriores para evitar una venta de lavado.

Además, es fundamental recordar que la regla de venta de lavado se aplica a todas sus cuentas. Por lo tanto, incluso si no ha comprado Bitcoin en una billetera durante los últimos 30 días, la pérdida puede no ser válida si la compró en un intercambio diferente.

Por ejemplo, supongamos que compraste $50,000 en Bitcoin en Coinbase. Después de 40 días, el precio cayó y usted vendió la posición por $40 000, incurriendo en una pérdida de $10 000. Luego, en una transacción de billetera Ledger , recompró Bitcoin por $42,000 cinco días después.

En este escenario, usted tendría que rechazar la pérdida de $10,000 a efectos de deducción de impuestos. En cambio, la pérdida de $10,000 se agregaría a la base de costo del nuevo Bitcoin que compró, haciendo que la nueva base de costo sea de $52,000 ($42,000 + $10,000).

Si desea evitar la venta de lavado, la transacción de venta tendría que haber ocurrido entre el Día 10 (30 días antes del Día 40) y el Día 70 (30 días después del Día 40). Alternativamente, podría haber recomprado un activo diferente en lugar de Bitcoin (como Ethereum) y haber realizado la pérdida fiscal.

La forma más sencilla de evitar sincronizar mal las transacciones de recolección de pérdidas fiscales es utilizar una herramienta automatizada para identificar oportunidades válidas. Al confiar en algoritmos, estas herramientas pueden determinar automáticamente los activos elegibles y tener en cuenta todas sus billeteras, intercambios u otras cuentas. Por ejemplo, la herramienta de recolección de pérdidas fiscales de ZenLedger puede ayudarlo a identificar oportunidades en cualquier momento debido a la capacidad de realizar un seguimiento preciso de la base de costos en toda una cartera.

Impacto de los métodos contables

Los métodos contables que utilice para determinar la base de costos también podrían afectar su estrategia de recolección de pérdidas fiscales. Si bien estos métodos no afectan directamente la regla de venta de lavado, pueden afectar la forma en que se calcula o identifica una venta de lavado e influir en sus impuestos.

Por ejemplo, FIFO (primero en entrar, primero en salir), LIFO (último en entrar, primero en salir) y otros métodos contables afectan la base de costos de los activos que utiliza para "reemplazar" los que vendió en una venta de lavado. Esta base de costos modificada se traslada a ventas futuras, lo que afecta el cálculo de sus ganancias o pérdidas de capital.

Además, si se produce una venta de lavado, la pérdida no permitida generalmente se agrega a la base de costo del nuevo valor "sustancialmente idéntico". Esta regla puede afectar su cartera de manera diferente según su método contable.

La línea de fondo

La regla de venta de lavado del IRS no se aplica necesariamente a las criptomonedas todavía, pero es posible que los inversores conservadores quieran seguir las reglas de todos modos. Si pertenece a ese grupo de inversores, comprender el momento de las ventas de lavado puede ayudarle a aprovechar al máximo sus esfuerzos de recolección de pérdidas fiscales y evitar entrar en conflicto con normas y regulaciones futuras.

Lo anterior es sólo para fines de información general y no debe interpretarse como asesoramiento profesional. Busque asesoramiento legal, financiero, fiscal o de otro tipo independiente y específico para su situación particular.

