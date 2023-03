Las herramientas de "dinero inteligente" muestran adónde se está moviendo el capital de las criptomonedas

¿Quiénes son los jugadores más inteligentes dentro de las criptomonedas y qué están haciendo con su capital?

“Dinero inteligente” es el apodo que recibió un grupo de inversores y traders vagamente definidos que tienen una ventaja en sus actividades de trading, a menudo simplemente porque tienen más capital a su disposición.

El argumento es que aquellos que cuentan con más capital tienen más recursos y más que perder. Y es por eso que el resto —es decir, los inversores más pequeños— quieren saber cómo están gastando su dinero.

Sin dudas, el “dinero inteligente” ha sido de todo menos eso.

En 1998, Long Term Capital y su equipo de expertos necesitaron un rescate de US$3600 millones dado el apalancamiento excesivo y los malos resultados de trading.

Diez años después, la crisis financiera de 2008 fue otro ejemplo que expuso a las personas más inteligentes del sector a pedir asistencia federal para hacer frente a sus pérdidas.

Y más recientemente en las criptomonedas, los colapsos de FTX, Alameda Research, Three Arrows Capital y otras empresas más mostraron a las personas más experimentadas de la industria cometiendo errores catastróficos.

Entonces, ¿tiene algún sentido mirar lo que están haciendo los demás?

Yo diría que definitivamente sí. Si bien tienes que considerar tu idea en general, observar cómo se mueve el capital puede darte información útil. Con excepción de los casos de fraude descarado, tener en cuenta el dinero inteligente —o los llamados grandes movimientos de capital— siempre tiene sentido.

Aunque pueden darse malos resultados aun con una idea sólida —quizás por algún cambio inesperado de las condiciones—, lo importante es hasta qué punto estos individuos o instituciones pueden sacudir los mercados con su sola presencia. Como si fuera un enorme buque en el mar, los grandes movimientos de capital suelen arrastrar consigo otras cosas, incluso cuando se están dirigiendo a un iceberg. Pero conocer la dirección del buque antes de tiempo puede dar pistas sobre lo cerca que se quiere estar del desastre o cuántos salvavidas debería haber.

En las criptomonedas, existe una serie de herramientas online que pueden dar información en tiempo real sobre la manera en que se mueve el capital. Estas herramientas son una característica única y admirable de los activos basados en la blockchain.

Algunas de las herramientas varían según el activo. Por ejemplo, para bitcoin (BTC), una opción es “la actividad de las ballenas”. Las ballenas son direcciones de billeteras únicas que poseen 1000 o más monedas.

La cifra de 1000 parecería arbitraria, pero el valor mínimo implícito de porfolio de BTC de US$28 millones de hoy en día, y alrededor de US$70 millones en su máximo, es lo suficientemente elevado como para ofrecer algunas pautas de inversión importantes.

Una métrica a destacar es simplemente la caída en la cantidad de ballenas en los últimos dos años.

Desde su punto máximo de 2157 en febrero de 2021, la cantidad de ballenas se ha reducido un 22%. En comparación, el precio de BTC disminuyó 41% durante el mismo período.

Observar adónde envían las monedas las ballenas también es importante. ¿Las ballenas están enviando las monedas hacia o desde los exchanges? El primero históricamente ha indicado una tendencia bajista, mientras que el segundo movimiento suele revelar un sentimiento alcista.

Hace poco, las monedas han estado moviéndose hacia los exchanges. El volumen neto de los exchanges para las ballenas ha sido positivo desde octubre de 2022.

Estos dos factores sugieren que los principales inversores han sido cautelosos. Ahora hay menos ballenas y las que quedan tienen sus monedas listas para vender. Podrían estar equivocadas, pero conocer lo que están haciendo vale la pena.

Las herramientas específicas de ether (ETH) y las altcoins pueden ofrecer algunas capas de información adicionales. Plataformas como Nansen y Arkham Intelligence asignan etiquetas de “dinero inteligente” a las billeteras basadas en capital y comportamiento inversor, y pueden proporcionar información en tiempo real sobre su actividad.

Por ejemplo, hace poco descubrí que tres monedas con movimientos significativos dentro de billeteras de “dinero inteligente” en los últimos 30 días son ether en stake líquido, USDT con intereses de Aave y Binance USD (BUSD).

Al observar los fondos individuales, encontré uno cuya mayor participación identificada era UNI, un valor atípico con respecto a otros grupos importantes.

Con un poco más de filtro, se ve que la adquisición de UNI por parte del fondo se produjo hace más de un año y que desde entonces se ha registrado poca actividad en la cadena.

Hace dos años, el precio de UNI era de US$32 comparado con los US$6 de la actualidad.

El hecho de que un fondo mantenga un activo durante una caída de tal magnitud podría indicar una creencia importante a largo plazo en la moneda misma, un deseo de participar en la gobernanza de Uniswap o que el fondo reduciría las pérdidas cuando UNI aumente (si es que sucede).

Probablemente todavía no exista una respuesta clara, pero los inversores por lo menos pueden considerar las posibilidades para ayudarlos a tomar decisiones informadas.

Otros movimientos recientes de “dinero inteligente” que resaltaron son los siguientes:

Un fondo importante se deshizo de wrapped ether (wETH) de los exchanges y depositó USDT, chainlink (LINK) y wrapped bitcoin (WBTC).

Durante los últimos siete días, se registraron caídas de 4% y 27 %, respectivamente, en las stablecoins USDC y USDT de las billeteras de dinero inteligente; mientras tanto, wETH de esas billeteras aumentó 12% durante el mismo período.

Si bien el movimiento neto de BTC desde las ballenas a los exchanges ha sido positivo, también se ha inclinado a la baja desde febrero.

Identificar y analizar los movimientos del dinero inteligente puede llevar horas y no puede reducirse a una sola columna de información. Pero aquellos inversores que se toman el tiempo de hacerlo reforzarán su investigación digital.

Una analogía con las finanzas tradicionales (TradFi, por sus siglas en inglés) sería la comunicación en tiempo real de las presentaciones 13F que revelan las posiciones de los fondos de cobertura en los valores, algo difícil de sostener pero que no se puede dejar afuera.

Y más allá de si una decisión de inversión genera ganancias o no, es útil tener todo en cuenta desde el principio.

Conclusiones

Hacer historia con las criptomonedas: el 21 de marzo, Coinbase hizo historia cuando se presentó por primera vez en la historia de las criptomonedas en un caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Sin embargo, el caso no se trataba específicamente sobre activos digitales, sino que era sobre la manera en que los tribunales deberían manejar las disputas sobre el arbitraje, es decir, juicios privados en donde una persona neutral (llamado árbitro) escuchaba a las dos partes y tomaba una decisión. En pocas palabras, Coinbase argumentó que si el tribunal decía que los clientes podían acudir al tribunal en lugar de al arbitraje —a pesar de lo expuesto en el acuerdo de usuario–, entonces las empresas como Coinbase deberían poder frenar el proceso judicial hasta que tengan la posibilidad de apelar la decisión. Aunque este caso podría no tener un efecto directo en las empresas de activos digitales, sí podría tener implicaciones para Coinbase y otras compañías de criptomonedas en futuros conflictos con sus clientes.

Una crítica mordaz: el “Informe económico del presidente” de la administración de Biden, publicado el 20 de marzo, fue en contra de las criptomonedas y dijo que varios aspectos del ecosistema de activos digitales están causando problemas a los clientes, el sistema financiero y el medio ambiente. El informe analizó el rol de las criptomonedas como vehículos de inversión y herramientas de pago, y también su potencial uso en la infraestructura de pagos. Además, señaló que “muchas de ellas no tienen un valor fundamental” y también muchos otros problemas del sector. El informe, que hizo más hincapié en su tratamiento de activos digitales que en otras áreas de servicios financieros que en las últimas semanas causaron estragos, fue una crítica mordaz que dejó en claro su posición política y causó que muchos en el sector de las criptomonedas se sintieran incómodos sobre el futuro panorama regulatorio.

¿Bitcoin en liquidación? La proporción entre el valor de la red y las transacciones (NVT, por sus siglas en inglés) cayó 60% este año, a pesar de que el precio de BTC subió 68%. Esto se debe a que la actividad de transacción superó el crecimiento del precio, lo que indica un sentimiento alcista y un indicio de que bitcoin no está siendo valorado en este momento. La proporción de NVT mide la capitalización de mercado de un activo frente a su volumen de transferencia en la red, y se utiliza para analizar el costo de un activo digital. De manera similar, la proporción NVT de ether bajó 68% desde enero, mientras que su precio se incrementó 51%.

Esperanza de flexibilización cuantitativa o QE: el repunte de bitcoin hasta US$28.000 de hace diez días logró que los participantes del Crypto Twitter festejaran por anticipado el final del endurecimiento monetario, el comienzo de una flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) y el amanecer de una nueva corrida alcista. Pero la causa de esta actitud alcista es mucho más complicada que las razones simplistas que gritan que “el QE volvió” quieren hacer creer, según Noelle Acheson, antigua jefa de investigación en CoinDesk. Lo que sí está claro, sin embargo, es que los temores que rodean al sector bancario y a la pérdida de valor del dólar han provocado un mayor interés en bitcoin como potencial activo seguro. Esto podría hacer que muchos administradores de inversiones, que hasta ahora estaban mirando desde afuera, reconsideren sus porfolios.

