Las grandes tecnologías han puesto en riesgo nuestro futuro. Es hora de contraatacar

Los gigantes de la tecnología y las redes sociales están infligiendo un daño profundo a nuestra sociedad.

Creemos en la promesa de la tecnología de llevarnos a una nueva era de progreso y prosperidad Human . También creemos que la tecnología puede generar destrucción y daños inimaginables, acelerados por el poder de la IA.

Creemos que Internet se creó hace más de medio siglo para conectar máquinas con máquinas y datos con datos, no personas con personas. Su diseño obsoleto ha reducido a las personas a usuarios. Se ha convertido en un motor de tecnocapital, incentivado a acechar, manipular y aprovecharse de las personas, y nos ha deshumanizado.

Frank McCourt es el fundador del Proyecto Libertad y autor, junto con Michael J. Casey, del próximo libro NUESTRA LUCHA MÁS GRANDE: Reclamar la libertad, la humanidad y la dignidad en nuestra era digital, que Crown publicará en 2024.

Creemos que se ha convertido en una máquina insaciable que cosecha nuestras identidades para generar una enorme riqueza para los Goliats de la tecnología y las redes sociales. No podemos dejar de ver el precio que el mundo está pagando ahora por sus ganancias.

El daño es real

Creemos que la ruptura de la civilidad y la democracia, nuestra polarización cultural y política, la radicalización de nuestros vecinos, la censura de la libertad de expresión, el aumento de los tiroteos masivos, nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo sobre lo que es bueno y verdadero, el desplazamiento de los padres de sus El papel que les corresponde en la protección de sus hijos y la amenaza de la IA a millones de medios de vida son, en gran parte, consecuencias de nuestra deshumanización digital.

Creemos que la salud mental de nuestros hijos está siendo atacada por un sistema que explota tan poderosamente sus vulnerabilidades y dudas que sus cerebros están siendo alterados. Los niños se hacen daño a sí mismos y se suicidan a un ritmo sin precedentes.

Creemos que nuestra sociedad y nuestra democracia no pueden sobrevivir a una tecnología tan autocrática y centralizada.

Somos más que los datos de las grandes tecnologías

Creemos que Internet ha despojado a las personas de sus derechos porque no nos ven como seres Human en absoluto. Nos ve sólo como datos, que las grandes tecnologías manipulan y monetizan. Hasta que seamos reconocidos como personas, no sólo como productores de datos, no reclamaremos nuestras voces ni nuestros derechos.

Creemos que un pequeño grupo de innovadores del tecnocapital ha sido incentivado a gobernar como reyes, explotarnos y racionalizar nuestra explotación como progreso.

Los tecnooptimistas dirán que todo está bien. Quieren decir: "No toques el dinero que estamos ganando con tus datos".

Creemos que millones de David pueden recuperar sus voces, superar a estos Goliats de las grandes tecnologías y dar vida a una red mejor.

Urgencia

Creemos que poseer sus propios datos es el primer paso indispensable para crear una mejor Internet y un mundo más saludable.

Creemos que usted debe ser dueño de usted. Creemos que usted, no las grandes empresas tecnológicas, debería ser el propietario de sus datos.

Creemos que las modestas reformas que los gigantes tecnológicos han promocionado son tiritas engañosas que les permiten seguir beneficiándose de la explotación de los niños y de la sociedad en general.

Creemos que nuestra necesidad de actuar es urgente. La IA es un poderoso acelerador. Y, en los últimos días, esta tecnología se ha aprovechado para impulsar un mayor crecimiento de las grandes tecnologías.

Si no ponemos a las personas en el centro de Internet, la IA echará gasolina al fuego digital que ya está quemando a nuestros niños, comunidades y lugares de trabajo. La brillante promesa de la IA generativa no valdrá el costo Human .

El futuro

Creemos que no tiene por qué ser así. No tenemos que conformarnos con el deshumanizado mundo digital de hoy.

Creemos que las personas tienen derechos inalienables. No renunciamos a estos derechos simplemente porque estemos activos en Internet. Debemos recuperar lo que es nuestro: debemos ser dueños de nuestras identidades, ya sea en el mundo físico o digital.

Creemos que una mejor web no sólo es posible; está sucediendo ahora.

Un propósito unificador

Creemos que una Internet más sana y Human no es una causa de ningún partido político o ideología. Es el propósito que une a todos los que imaginamos que podemos hacerlo mejor.

Creemos que “avanzar rápido y romper cosas” debe tener un límite: las élites tecnológicas no deberían beneficiarse de la destrucción de la democracia y la destrucción de vidas Human .

Creemos que una mejor web empoderará a las personas, no a las máquinas digitales sin alma.

Creemos que podemos revivir la innovación, la competencia y el capitalismo construyendo un mejor ecosistema digital, no expandiendo el que está roto. Creemos que usted debe tener voz a la hora de gobernar las plataformas que utilizan sus datos. Creemos que usted debería participar en las ganancias que generan sus datos.

Creemos que la capacidad de poseer y controlar sus datos, la esencia de quién es usted, es la expresión de libertad de la era digital. Creemos que deberíamos ser ciudadanos digitales libres, no siervos digitales de las grandes tecnologías.

Podemos construir un mundo mejor donde se celebre la tecnología por unirnos en lugar de recompensarse por rompernos.

Ahora se está construyendo una nueva y mejor web. Únete a nosotros. Exija ser dueño de sus datos y recuperar sus derechos digitales.

