Las DeFi son el camino a seguir, pero necesitan evolucionar

Los recientes acontecimientos en los mercados de criptomonedas reafirmaron la propuesta de valor que ofrecen las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) como uno de los bloques centrales para el futuro de los activos digitales. Sin embargo, el espacio DeFi también se vio afectado por los cambios en el mercado, porque muchos de sus principales participantes efectivamente desaparecieron. Esta combinación de acontecimientos crea un fuerte enfrentamiento en el futuro de las DeFi. En cierto modo, los desafíos que plantean las instituciones de finanzas centralizadas (CeFi, por sus siglas en inglés) deberían favorecer la adopción de los protocolos DeFi. Por otra parte, las condiciones fundamentales del mercado que desencadenaron el reciente verano DeFi ya no están presentes. Si bien todos podemos estar de acuerdo con que las DeFi deberían ser un componente clave en la próxima etapa del mercado de criptomonedas, los detalles son mucho más triviales y, probablemente, exigirán cambios significativos en la industria.

Jesus Rodriguez es el CEO de IntoTheBlock. Este artículo forma parte de Crypto 2023.

La paradoja de la adopción DeFi

Desde un punto de vista filosófico, las DeFi representan el único movimiento que engloba la verdadera ética de la descentralización, la resistencia a la censura y la inclusión financiera. El reciente auge DeFi se vio afectado tanto por un tremendo nivel de innovación en los protocolos como por una ola desproporcionada de incentivos artificiales que fomentaron los rendimientos insostenibles y atrajeron la participación de algunas de las empresas más grandes del espacio de las criptomonedas. Los recientes cambios en la composición del mercado de criptomonedas provocaron que el valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés) en algunos protocolos se sitúe en mínimos anuales y que la actividad en algunos ecosistemas DeFi sea prácticamente inexistente. Aun así, los protocolos DeFi se mantuvieron en gran medida resistentes mientras que algunas de las instituciones centralizadas de criptomonedas más importantes colapsaron completamente.

Read this article in English.

El mercado de las criptomonedas es relativamente pequeño, y las CeFi y DeFi están entrelazadas de manera casi paradójica. Mientras que la infraestructura DeFi pudo hacer frente a las recientes sacudidas del mercado, el colapso de instituciones CeFi pusieron mucha presión sobre los protocolos DeFi.

Dicho de otra manera, las DeFi florecieron en un mercado que ya no existe. Para poder apreciar su verdadero potencial en la nueva realidad de las criptomonedas, las DeFi necesitan evolucionar, y esa evolución puede traducirse en una gran cantidad de oportunidades. Si las DeFi quieren encontrar su lugar como base de servicios financieros para el espacio de las criptomonedas, hay cinco áreas principales que necesita mejorar.

Sigue a CoinDesk en Español.

Eficiencia del capital

La primera generación DeFi que dominó el mercado asumió los principios de democratizar el acceso a los servicios financieros programables, pero lo hicieron a costa de la eficiencia del capital. Los creadores automáticos de mercado (AMM, por sus siglas en inglés) son una increíble innovación para fomentar la transparencia en los mercados financieros, pero carecen de la eficiencia de los libros de orden centralizados. Los préstamos sobregarantizados impulsaron maravillosas innovaciones, como los préstamos rápidos, pero son la definición teórica de la ineficacia del capital.

Generar una nueva ola de protocolos DeFi que tenga una sólida base de capital eficaz es primordial para agilizar la adopción de las DeFi. Es probable que ideas como los exchanges descentralizados híbridos (DEX, por sus siglas en inglés) que combinen libros de órdenes y un mecanismo AMM o protocolos de préstamos semi o subgarantizados desbloqueen parte del valor en este ámbito.

Crédito

Los mercados de crédito de criptomonedas han estado bajo tensión los últimos meses. Muchos de los líderes del mercado de préstamos discrecionales se han retirado o no pueden operar. Como resultado, el desarrollo de nuevos mecanismos de crédito de una manera transparente se ha convertido en una de las oportunidades más atractivas dentro del mercado de las criptomonedas. La manera de mejorar el crédito en las DeFi es a través de la creación de nuevas formas de préstamos semi o subgarantizados. Aunque existieron algunos intentos, difícilmente puedan ser considerados DeFi, ya que sufrieron los riesgos originales de prestar a creadores de mercado. Las alternativas que conceden préstamos a partes con una actividad predecible en la cadena, como los proveedores de staking, mineros o protocolos DeFi, podrían ser algo interesante para investigar en este aspecto.

Nuevos principios financieros

Hoy en día, la mayor parte de la actividad en las DeFi está dominada por dos principios de protocolo principales: la creación de mercado y los préstamos. Si bien estos dos componentes son muy importantes, difícilmente sean suficientes para construir un mercado financiero eficiente. Las DeFi tienen una extrema necesidad de encontrar nuevos principios financieros que alcancen el nivel de tracción experimentado por los AMM y los protocolos de préstamos.

Así, los derivados parecen ser el camino obvio para expandir el conjunto de principios financieros en las DeFi, ya que juegan un papel importante en la eficiencia del capital y la gestión del riesgo. El espacio de los derivados DeFi ha estado creciendo a un ritmo constante y los protocolos como Ribbon o GMX ciertamente demostraron el potencial del espacio. Sin embargo, la mayoría de los protocolos de derivados DeFi aún no alcanzaron una adopción significativa y se necesita más innovación dentro del espacio.

Gestión del riesgo y seguros

Los acontecimientos de los últimos meses lograron poner la gestión del riesgo en el primer lugar de la lista de los requisitos que se exigen a las instituciones para participar en las DeFi. Los riesgos asumidos son diferentes a aquellos en los mercados tradicionales y, por lo tanto, necesitan una nueva forma de tecnología de gestión del riesgo. Los esfuerzos iniciales se han centrado en torno a exploits técnicos de contratos inteligentes que, aunque son importantes, solo representan una parte de los riesgos a los que los inversores se enfrentan al participar en las DeFi.

La gestión del riesgo económico es una de las mayores oportunidades para catalizar la adopción institucional de las DeFi. Se necesitan soluciones que se encarguen de administrar las condiciones de riesgo económico, como la composición de pools, los escenarios de desvinculación, los deslizamientos, el efecto de las ballenas y muchos otros, para poder establecer el nivel de rigor que las grandes instituciones del mercado de capitales necesitan para adoptar las DeFi. Uno de los ejemplos más interesantes para ilustrar la gestión de riesgo serán los productos de seguros. El seguro económico dentro de las DeFi continúa siendo un problema sin resolver y algo que limita las opciones para crear sofisticados productos estructurados institucionales sobre las vías de las DeFi.

Puentes TradFi y utilidad del mundo real

Durante los últimos dos años, las DeFi han sido un mercado de criptomoneda a criptomonedas con escasa exposición a aplicaciones por fuera de la cadena. Si bien la dinámica centrada en las criptomonedas ha sido clave para acelerar la innovación dentro del espacio, también limita la sostenibilidad de las DeFi como mercado financiero. Por ejemplo, los rendimientos sostenibles de los mercados financieros no surgen solamente de las asimetrías del mercado, sino que también vienen de crear utilidad en los negocios del mundo real. Las DeFi necesitan recrear una dinámica similar.

Construir puentes con las aplicaciones de las finanzas tradicionales (TradFi, por sus siglas en inglés) puede generar una nueva ola de utilidad de las DeFi que se traduce en nuevas vías de actividad financiera. Los protocolos como MakerDAO han estado experimentando con ideas dentro de este ámbito al extender préstamos a instituciones financieras.

Regulación sensata

Cuando se trata de las DeFi, muy pocos temas son tan controvertidos como aquellos que tienen que ver con la regulación. Sin importar de qué lado del argumento regulatorio estés, es difícil no estar de acuerdo con el hecho de que los cambios recientes en la composición del mercado de criptomonedas ha generado una agenda regulatoria más agresiva que tarde o temprano alcanzará a las DeFi.

Sin duda, la regulación puede ser perjudicial para la innovación que se está abriendo camino en las DeFi, pero si se implementa de la manera correcta, es una interesante oportunidad para la adopción institucional del espacio. Muchas instituciones financieras reguladas luchan por conciliar los beneficios y las oportunidades de las DeFi con la incertidumbre regulatoria que rodea al espacio. Y los protocolos que implementan formas de control regulatorio definitivamente pueden llenar ese vacío. La mayoría de los esfuerzos iniciales para imponer rutinas de conocimiento al cliente (KYC, por sus siglas en inglés) han registrado una adopción limitada, pero hay excelentes oportunidades para aprovechar los datos de la cadena y utilizarlos para evaluaciones reglamentarias de protocolos. La regulación por la fuerza podría ser negativa para las DeFi, pero los controles regulatorios bien analizados podrían abrir las puertas a nuevas olas de adopción institucional.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.