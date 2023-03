Las criptomonedas aumentaron durante el primer trimestre a pesar de las débiles percepciones sobre ellas

El comienzo del 2023 ha estado lleno de acontecimientos y ya parece ser un año repleto de noticias en solo tres meses. A su vez, la rentabilidad de las criptomonedas en lo que va del año ha sido muy superior a la habitual para un solo trimestre:

Capa 1

Bitcoin: 71%

Ether: 51%

Avalanche: 58%

Cardano: 57%

Solana: 112%

Algorand: 34%

Índices bursátiles de las finanzas tradicionales (TradFi, por sus siglas en inglés)

S&P 500: 3.2%

Nasdaq Composite: 11%

Dow Jones Industrial Average: -2.1%

Acciones cripto

Coinbase (COIN): 71%

MicroStrategy (MSTR): 64%

Marathon Digital (MARA): 99%

Los activos digitales con mejores rendimientos —entre aquellos con capitalizaciones de mercado de US$1000 millones o más— fueron los tokens vinculados a Stacks (STX), Aptos (APT) e Immutable X (IMX), que subieron 443%, 268% y 213% respectivamente. Entre los tokens de las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) con capitalizaciones de mercado de US$100 millones o más que subieron al menos 230% se encuentran LQTY de Liquidity, JOE de Trader Joe e INJ de Injective Protocol.

Conclusión: los activos digitales han derrotado ampliamente a los activos de las finanzas tradicionales en este trimestre.

En otras palabras, los dos mundos se han separado. Este trimestre, la correlación entre bitcoin (BTC) y el S&P 500 cayó desde 0,91 a 0,59, y hasta llegó a 0,01 el 22 de marzo. Recordemos que una correlación de 1 significa que el precio de dos cosas se mueve en sintonía, mientras que -1 representa una relación perfectamente inversa y 0 indica que no existe ningún vínculo. Es decir, que los activos digitales se comportaron como el activo diversificador y sin correlación que muchos inversores anhelan.

Sin embargo, lo sorprendente es que estos importantes rendimientos coincidieron con un desmejoramiento dramático de las percepciones sobre las criptomonedas mientras el gobierno de Estados Unidos toma medidas estrictas contra la industria. En lugar de ser visto como otra clase de activo que encaja en un porfolio general, las criptomonedas suelen considerarse un activo problemático vinculado al fraude y la manipulación de mercado.

Si quieres conocer más sobre la visión predominante del gobierno sobre la acción regulatoria de los activos de criptomonedas, te invito a leer el capítulo 8 del último “Informe Económico del Presidente”. Por un lado, la dedicación de un capítulo completo de 36 páginas sobre criptomonedas resalta el rápido ascenso de los activos digitales. Y por el otro, el tono del informe indica los obstáculos regulatorios que podrían estar cerca.

Si bien reconoce la innovación de la tecnología blockchain, el informe calificó en gran medida a las criptomonedas de carecer de valor fundamental, de no ofrecer ninguna alternativa a las divisas fiduciarias y de existir simplemente con el fin de la especulación. Yo diría que este es un punto de vista extremadamente centrado en Estados Unidos para un activo mundial.

Los residentes de los países con alta inflación y bancos centrales poco creíbles le otorgan un valor significativo a la obtención de un activo con una oferta fija. Y es probable que un activo con valor mundial también tenga un valor dentro de Estados Unidos.

El principal problema macroeconómico para los inversores (de criptomonedas o de otro tipo) sigue siendo la inflación, y es probable que continúe en el futuro inmediato. El M2 —mi indicador de inflación preferido— bajó 1,7% con respecto al año anterior. Es bueno ver que está bajando, pero aun así se mantiene 38% más alto que en los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) respondió a esto elevando las tasas de interés a un ritmo que es el más rápido de la historia en un intento por contener el aumento de precios.

Un asunto que me llamó la atención hace poco es que, mientras ayudaba a rescatar a los bancos, el balance del gobierno federal realmente aumentó 2,6% durante este trimestre, incluyendo una suba de 5% durante la semana pasada. Esto contrasta fuertemente con lo anunciado por la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) sobre reducir el tamaño del balance. El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el último incremento es un préstamo temporal a los bancos y que no hay intención de modificar la postura de la política monetaria.

El trimestre pasado también vio a BTC alcanzar algunas señales técnicas destacadas y creo que vale la pena observar cómo terminaron.

“Cruz dorada” (18 de febrero): la famosa “cruz dorada” se produce cuando la media móvil de 50 días de un activo cruza por encima de la media móvil de 200 días, algo que suele interpretarse como alcista. Hemos visto que esto sucedió siete veces desde 2015 y que la última fue el 18 de febrero. Ingresar a una posición larga en el cruce otorgó beneficios a los inversores que lo hicieron, dado que los precios subieron 17% desde el último suceso.

la famosa “cruz dorada” se produce cuando la media móvil de 50 días de un activo cruza por encima de la media móvil de 200 días, algo que suele interpretarse como alcista. Hemos visto que esto sucedió siete veces desde 2015 y que la última fue el 18 de febrero. Ingresar a una posición larga en el cruce otorgó beneficios a los inversores que lo hicieron, dado que los precios subieron 17% desde el último suceso. Cruce de media móvil 10/100 (14 de enero): similar a todos los aspectos de la “cruz dorada” pero con períodos de tiempo más cortos, me gusta observar la cruz 10/100 por dos razones. La primera tiene que ver con que hubo 16 instancias desde 2015 frente a las siete de la cruz dorada. Y la segunda es que, si es viable, la señal debería ayudar a identificar los movimientos alcistas más rápido. Históricamente, los resultados han sido poco emocionantes con solo un 3% de rentabilidad promedio luego de 30 días. Sin embargo, estas cifras mejorarán luego de la ocurrencia del 14 de enero, ya que BTC aumentó 36% desde esa fecha.

similar a todos los aspectos de la “cruz dorada” pero con períodos de tiempo más cortos, me gusta observar la cruz 10/100 por dos razones. La primera tiene que ver con que hubo 16 instancias desde 2015 frente a las siete de la cruz dorada. Y la segunda es que, si es viable, la señal debería ayudar a identificar los movimientos alcistas más rápido. Históricamente, los resultados han sido poco emocionantes con solo un 3% de rentabilidad promedio luego de 30 días. Sin embargo, estas cifras mejorarán luego de la ocurrencia del 14 de enero, ya que BTC aumentó 36% desde esa fecha. Índice de fuerza relativa o RSI por debajo de 30 (10 de marzo): otra señal popular se da cuando el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) de un activo cae por debajo de 30, lo que indica que está “sobrevendido”. Esto ha ocurrido 108 veces para BTC desde 2015, y dos de ellas tuvieron lugar el 9 y 10 de marzo. El siguiente rendimiento promedio de 30 días sobre todas las instancias fue una suba de 7%. Bitcoin aumentó 40% desde el 10 de marzo.

En resumen, fue un buen trimestre para los activos digitales, al menos en términos de rendimiento. Aquellos que compraron y mantuvieron durante enero ahora son más ricos. Será interesante ver lo que traerá el próximo trimestre y si el bajo rendimiento en la percepción da un giro para mejor.

Conclusiones

Con la colaboración de Nick Baker de CoinDesk, aquí te dejamos algunas noticias recientes que valen la pena leer:

AHORA BINANCE: una por una, las principales figuras de las criptomonedas se han cruzado con algún tipo de problema en los últimos meses. Y ahora es el turno del exchange más importante. Binance fue demandado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por, supuestamente, permitir que ciudadanos estadounidenses operen en su exchange offshore, algo que las personas de Estados Unidos se supone que no pueden hacer. La CFTC específicamente detalló cómo Binance alentaba las operaciones de las empresas de trading con sede en Estados Unidos. Estas serían los proveedores informáticos de liquidez que cualquier exchange, ya sea en criptomonedas, acciones, derivados o cualquier otro, necesitan para triunfar. Las empresas de trading, que no fueron identificadas por nombre, establecieron entidades offshore, pero la CFTC alega que eran empresas fantasmas y que el trading era intrínsecamente estadounidense. Una barrera más alta para los proveedores de liquidez significa una seria amenaza para las criptomonedas.

Editado por Nick Baker.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

