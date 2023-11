La tokenización y los activos del mundo real ocupan un lugar central

El espacio de tokenización de activos y activos del mundo real (RWA) llamó la atención de los inversores de capital minoristas e institucionales en 2023 por su combinación favorable de productos administrados profesionalmente y mecánicas de activos digitales. Habiendo asesorado a más de 40 clientes sobre estrategias y emisiones de tokenización hasta la fecha, Vemos que los siguientes temas clave emergen en estos mercados en el tercer trimestre de 2023.

Ahorros de Blockchain y mejoras finales

Para los inversores que ingresan a este espacio, las mayores eficiencias se obtendrán a través de sistemas digitales de extremo a extremo, es decir, un ciclo de vida en cadena. Eso significa ahorros en dólares o tiempo de mano de obra en relación con los procesos tradicionales. Por ejemplo:

Goldman Sachs Digital Asset Platform (GS DAP) logró 15 puntos básicos de ahorro con su emisión de BOND digitales de 100 millones de euros, lo que dio como resultado 150.000 euros de rentabilidad adicional transferidos a Union Investment como único comprador.

Onyx Digital Assets (ODA) de JP Morgan proyecta 20 millones de dólares en ahorros sobre un volumen de repos tokenizado esperado de 1 billón de dólares para finales de 2023.

El Distributed Ledger Repo (DLR) de Broadridge está ahorrando a clientes vendedores como Societe Generale $1 millón por cada 100.000 transacciones de repo.

Equilend lanzó 1Source como una solución de préstamo de valores basada en libro mayor distribuido para ahorrarle a la industria de préstamos de valores aproximadamente $100 millones en costos colectivos.

La plataforma de servicios financieros estructurados Intain reporta 100 puntos básicos en ahorros al reducir las tarifas del ciclo de vida de los préstamos para PYME de 150 pb a 50 pb a través de las soluciones blockchain Hyperledger y Avalanche .

Vanguard está aprovechando Corda de R3 a través de Grow Inc. para lograr un procesamiento directo, ahorrando 100 horas semanales de mano de obra.

Liquid Mortgage ha reducido los informes de valores respaldados por hipotecas (MBS) de 55 días a 30 minutos en la cadena de bloques Stellar .

Los mercados monetarios y los bonos del Tesoro como la fruta más madura

Los gestores de activos y los emisores se están familiarizando con los flujos de trabajo de tokenización probando productos del mercado monetario y de tesorería. Estos activos tokenizados generan un rendimiento que se puede transmitir a los clientes, completamente en cadena.

Si bien se están elaborando estrategias de productos alternativos, como las clases de acciones de capital privado nativas digitales de Hamilton Lane, los mercados monetarios rinden ~5% anual en segmentos de bajo riesgo. Esta clase de activos acumuló casi 700 millones de dólares en capital en cadena a finales del tercer trimestre de 2023, casi un 520% ​​más hasta la fecha.

Distribución de productos tokenizados a través de bases de clientes institucionales

ONE de los puntos débiles de la industria de la tokenización hasta la fecha es la distribución real de productos y la sindicación de capital. Las instituciones están comenzando a ir más allá de la simple tokenización de activos para usos operativos y ahorros (repos, gestión de garantías) y ahora están colocando productos tokenizados en sus propias bases de clientes como compradores.

Citi es un nombre que lidera la carga aquí, ofreciendo bonos corporativos digitales a través de BondbloX de Singapur a sus clientes de banca privada y gestión patrimonial del sudeste asiático. UBS se basó en su anterior emisión de BOND digitales de más de 400 millones de dólares para clientes de alto patrimonio con un fondo del mercado monetario basado en Ethereum, también en Singapur.

A medida que empresas de primera línea como JP Morgan y Goldman Sachs continúan desarrollando sus suites digitales, se espera que sus equipos de banca privada, gestión de patrimonio y activos y alternativas actúen como canales de distribución que desbloqueen capital importante al que los corredores de bolsa minoristas luchan por acceder.

Puede leer más sobre el estado de los tokens de seguridad 2023 en la publicación del tercer trimestre .

