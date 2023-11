La CZ de Binance y el fin de la criptoempresa 'sin fronteras'

El martes marca el fin de una era. Changpeng Zhao de Binance renunció y se declaró culpable de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero, a pesar de que Binance nunca fue un intercambio estadounidense. Con esto, el mito de las empresas de cifrado "sin fronteras" realmente ha terminado.

Sin duda, esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses detectan un intercambio de cifrado que no estaba oficialmente en el país. Lo mismo pasó con FTX. Pero ninguna empresa ejemplificó mejor el mito “sin fronteras” que Binance, que también pagará una multa de 4.300 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Binance desafió los límites de una empresa tradicional. Sirvió a comerciantes de todo el mundo, hasta convertirse finalmente en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y, sin embargo, durante mucho tiempo ONE pareció saber dónde estaba ubicado. La idea misma de una sede era la antítesis de toda la identidad de Binance.

En 2018 le pregunté a CZ dónde estaba. "La gente todavía tiene este concepto muy fuerte de dónde está tu empresa y dónde estás", me dijo en ese momento. “Una empresa es un concepto. Una organización es un concepto”. Cuando le pregunté a dónde llamaba a casa, simplemente dijo: “Realmente no tengo ninguna respuesta para eso. ¿Tierra?"

Binance se aseguró de no tener su sede en los Estados Unidos, fuera de su entidad estadounidense mucho más pequeña, Binance.US . No recuerdo la última vez que CZ apareció públicamente en suelo americano. Pero es evidente que la empresa no estaba exenta de la ley estadounidense. Estados Unidos acusó a Binance de no tener un programa adecuado contra el lavado de dinero, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la ley de sanciones, informó CoinDesk .

"Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos", dijo el Fiscal General Merrick Garland.

La SEC y la CFTC también han tomado medidas coercitivas contra Binance. El tema general de las acusaciones es que Binance tenía clientes estadounidenses, les dijo a esos clientes cómo evitar las regulaciones estadounidenses y tomó medidas para ocultar su actividad a los reguladores estadounidenses. Algunos miembros de la comunidad criptográfica critican el largo alcance de la ley estadounidense. El propio Binance respondió a la CFTC en una presentación ante un tribunal de EE. UU., diciendo: "La ley de EE. UU. gobierna a nivel nacional pero no controla el mundo".

La ley estadounidense podría no estar de acuerdo. En 2022, los fundadores de BitMEX se declararon culpables de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, a pesar de que BitMEX tenía su sede en las Seychelles. Y luego, por supuesto, llegó FTX. FTX tenía su sede en Hong Kong y luego se mudó a las Bahamas. Sam Bankman-Fried quería desesperadamente triunfar en Estados Unidos, pagando enormes sumas de dinero por el respaldo de celebridades y derechos de nombre de estadios, todo mientras intentaba WOO a los políticos en Washington. Al final, la operación global de FTX nunca llegó a los EE. UU., con la excepción de FTX.US , mucho más pequeño y menos poderoso. En cambio, Bankman-Fried terminó siendo destrozado por los fiscales estadounidenses en un tribunal estadounidense.

Estados Unidos todavía tiene atractivo para las empresas de cifrado. A pesar de la atracción de regiones dinámicas como Asia u Oriente Medio, es difícil evitar a EE.UU. ¿Tenía una casa de cambio en el extranjero usuarios estadounidenses? ¿Engañó a los inversores estadounidenses? ¿O el CEO tuvo reuniones en Estados Unidos?

“La carga del lugar no es muy alta”, dijo el año pasado Samson Enzer, exfiscal federal de Manhattan, al WSJ . "El gobierno argumentaría que si un solo correo electrónico pasara por Nueva York, sería suficiente".

Probablemente nunca veremos otra empresa como Binance. Las criptomonedas en sí pueden no tener fronteras, pero a las empresas de criptomonedas les puede resultar cada vez más difícil operar fuera de los límites legales o geográficos. En los primeros días de las criptomonedas, parecía posible lanzar un intercambio masivo que escapaba al alcance de cualquier jurisdicción. Aquellos días se han ido.

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.