交易论坛：纳斯达克100®指数的科技敞口，以及推动年初至今回报的因素

2023年4月

纳斯达克指数研发总监Mark Marex

纳斯达克全球市场记者Jill Malandrino

Jill：欢迎收看纳斯达克交易论坛。我是纳斯达克全球市场记者Jill Malandrino。这次参加我们节目的是纳斯达克投资情报的指数研发总监Mark Marex，我们将讨论纳斯达克100®指数的科技敞口，以及什么因素推动年初至今的回报。

Mark，总是很高兴见到您，欢迎再次参加交易论坛。我们今天探讨的指数挺有趣的，因为它只包含科技敞口。

Mark：Jill，感谢您的邀请，现在的确是谈论纳斯达克100科技™指数的好时机。该指数有两个版本：一个是同等权重版本，代码是NDXT™ ，另一个是市值加权版本，代码是NDXTMC™。现在谈论该指数很有意思，因为事实上，作为推动今年更广泛的纳斯达克100指数表现的行业，科技行业的占比很高。

在第一张图表上，您可看到今年至今，NDXTMC已上升近28%，而纳斯达克100指数仅上升了19%。19%的升幅不算太差，但如果将当前的回报归因按行业年初至今的贡献进行细分，即便权重仅为57%左右科技股还是占年初至今升幅的77%。很多人听到“纳斯达克100指数”就可能会把它认定为科技指数，该指数通常大约50-60%是纯科技敞口。因此，今年及较长时期所展现的强势就很有意思了；您会发现这些指数[纳斯达克100指数的不同版本]确实相互跟踪，走势非常密切，但科技股的表现是领先或落后則视乎不同时期；这是我们在年初至今看到的情况。

Jill：NDXTMC和标准的纳斯达克100指数（NDX®）分别包含什么成分股，有什么不同之处？

Mark：我会首先看看这两个指数中最知名的公司。在左方，您可看到纳斯达克100指数的前20大成分股约占指数权重69%。我快速把不属于科技行业的前20大成分股框起来。至少根据纳斯达克使用的ICB分类，像亚马逊和特斯拉这类公司，很多人可能认为它们是科技公司，所以才会纳入纳斯达克100指数”。但从技术上来说，它们属于非必需消费品公司，与Netflix是同样的。您还会看到一般不被认为是典型纳斯达克100指数的公司，例如百事可乐、好市多、汉威联合和安进，这些都是不属于科技行业和非必需消费品行业的大型公司，它们並不是好市多，但依然是指数的重要成分股。

从右方看到，NDXTMC仅选取37只归类为科技行业的成分股。这指数更加集中，约88%指数权重来自前20大成分股，根据年初至今看到的近况，英伟达一直名列榜首，因为该公司几乎是整个纳斯达克100指数表现出色的最大单一推动因素，年初至今升近100%。Meta Platforms去年表现落后，今年则获得非常好的反弹。

该指数就是这样利用前20大成分股的优势脱颖而出。

Jill：如果我们更深入研究，指数成分的分析中有哪些地方重叠呢？

Mark：从技术上来说，37只成分股有36家公司，因为谷歌有两种不同股票类别，您可以在这处直接看到。NDXTMC方面，纳斯达克100指数科技行业以绿色标示，从左到右由最大持股一直排名到最小持股。从技术上来说，这指数设有上限机制，没有成分股可超过10%权重，在每次再平衡／重构时都会重置，但我刚才提到英伟达，只因为这股份持续飙升，其权重不时高于10%，最近就刚超过12%，然后微软和苹果的上限设在10%左右，而Meta也接近10%。权重过高最严重的情况并非全部显示在左方的图表。

英伟达的比重大幅偏高，达12%，而其在NDX的权重只有5%，Meta的权重则分别是9.5%和3.5%，博通、谷歌的权重同样有一定程度的偏高。但正如我提到，由于设有10%上限，微软和苹果在NDXTMC中的比重实际上偏低。纳斯达克100指数的上限机制略有不同，有关权重可以更高一些。同样地，视乎再平衡和重构之间的时间点，一些市场噪音可能出现，但一般来说，您会发现这些公司全部有较高权重，因为指数只有36到37只成分股，纳斯达克100指数则有100只按市值加权的成分股。

如果您集中关注从去年的落后表现反弹的科技股，参照纳斯达克100指数就富有意义，这只是我们旗下众多纳斯达克100指数的副产品之一，助力投资者在投资科技领域时，能获得更集中的不同行业偏好。

Jill：好的，Mark，和往常一样，很欣赏您的分析观点。感谢您参加我们的交易论坛，我是纳斯达克全球市场记者Jill Malandrino。