Inversores de finanzas tradicionales son optimistas sobre el largo largo plazo de cripto, según encuesta

Durante Consensus 2023 del mes pasado, CoinDesk organizó dos roundtables de administradores de inversiones a las que solamente se podía acceder con invitación: una diseñada específicamente para inversores institucionales (35 pensiones, oficinas familiares únicas, fondos soberanos de riqueza, y dotaciones y fundaciones) y otra para los asignadores de activos (50 fondos de fondos, administradores de activos y consultores de pensiones).

Con la ayuda de Michelle Noyes de AIMA, realicé la encuesta con las mismas diez preguntas a los dos grupos y grabé sus respuestas en tiempo real para tener una idea sobre qué piensan de las criptomonedas estos inversores, en su mayoría de las finanzas tradicionales (TradFi, por sus siglas en inglés). Casi la mitad de los administradores eran “nativos de las criptomonedas”.

Angelo Calvello es cofundador de Rosetta Analytics, un administrador de inversiones que utiliza el aprendizaje profundo para construir y gestionar estrategias de inversión para inversores institucionales.

Puntapié inicial: luego de los espectaculares colapsos de FTX y Celsius, y el mercado bajista de las criptomonedas, ¿cómo se sienten las instituciones sobre el futuro de los activos digitales? Sorprendentemente optimistas, con casi 70% de inversores institucionales que consideran que invertir en criptomonedas es favorable y más de 95% de administradores que ya lo hacen.

Otro indicio del optimismo de los grupos fueron sus respuestas a esta pregunta: “¿Cuándo tendremos inversiones institucionales a gran escala en las criptomonedas?”. El 32% de los inversores institucionales dijeron que ya se están haciendo, mientras que el 16% contestó que espera que sea entre uno y tres años, y el 36% vaticinó de tres a cinco años. Solamente el 4% dijo que las inversiones institucionales a largo plazo nunca se darán.

Sin embargo, los administradores se mostraron menos optimistas respecto de las perspectivas a corto plazo, probablemente porque han visto una caída inmediata en los activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) y solo el 12% coincidió con que “ya se están haciendo”. Sin embargo, el 46% esperaba dicha adopción en un plazo de uno a tres años y el 30%, de tres a cinco años. A diferencia de los inversores institucionales, los administradores podrían estar hablando por su cuenta.

El relativo optimismo de las respuestas de los dos grupos fue una sorpresa, ya que su única y gran preocupación era la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos (72% de inversores institucionales y 76% de administradores). Yo habría esperado que los dos grupos fueran definitivamente bajistas o, a lo sumo, neutrales en cuanto a la inversión en criptomonedas y que sus perspectivas sobre el sector se hayan desvanecido, sobre todo porque la encuesta se llevó a cabo luego del aviso de Wells, del testimonio del 18 de abril del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y de la opinión generalizada sobre que es probable que la actual incertidumbre regulatoria continúe por un tiempo. Algunos inversores institucionales también expresaron su preocupación sobre el fraude electrónico y la manipulación de mercado, mientras que varios administradores temen por la complejidad del tema y la volatilidad.

Sin embargo, sus respuestas a la pregunta “¿qué acontecimiento tiene más chances de convertirse en un catalizador para invertir, o aumentar sus inversiones, dentro del sector de las criptomonedas?” revelaron una demanda reprimida. Los dos grupos eligieron “esclarecer el marco regulatorio estadounidense” como el catalizador número uno (60% de inversores institucionales y 64% de administradores). Y si recordamos mi artículo de opinión de febrero en CoinDesk, la segunda opción fue “oportunidades sólidas de inversión” (32% de inversores institucionales y 27% administradores). Por lo tanto, las criptomonedas todavía tienen que madurar si quieren atraer inversiones serias de parte de las TradFi.

Los acontecimientos del 2022, incluyendo el escándalo de FTX, no hicieron mucho para cambiar el sentimiento respecto de invertir en criptomonedas, pero sí lograron que muchos inversores institucionales mejoraran sus procesos de diligencia debida. El 85% de los inversores institucionales admitieron que optimizarían sus mecanismos dedicando más tiempo a examinar las operaciones (52%), demandando más transparencia (52%) y profundizando en los riesgos operativos (48%). Cabe aclarar que esta pregunta permitió a los encuestados seleccionar varias opciones.

Sus mejoras revelaron que aprendieron de las pérdidas de valor que sufrieron las inversiones de Perhaps Ontario Teachers Pension Plan y CDPQ en FTX y Celsius que, como fiduciarios, su debida diligencia de las inversiones con criptomonedas debería ser al menos tan rigurosa como aquella utilizada en las inversiones TradFi.

Los administradores también planean modificar sus procesos de diligencias de la misma manera: 36% dedicando más tiempo a examinar las operaciones, 42% demandando más transparencia y 36% profundizando en los riesgos operativos. De todas maneras, los inversores deben tener cuidado: el 27% dijo que no haría cambios, lo que me llevó a pensar cómo un administrador puede ser tan arrogante teniendo en cuenta las respuestas de su mercado objetivo y la experiencia de Sequoia (y otros administradores) con FTX.

Dado que ya se escribió mucho en los últimos 12 meses sobre los beneficios inherentes de inversión que propone BTC, les preguntamos a los grupos lo siguiente y dejamos los porcentajes de las respuestas: ¿Crees que BTC es…

una reserva de valor? 20% de inversores institucionales/43% para el resto de los asignadores.

un diversificador de porfolio? 28%/30%

una cobertura contra la inflación? 4/0

una cobertura contra la infraestructura bancaria? 12%/15%

una moneda de reserva? 12%/6%

una forma de intercambio? 16%/3%

una enfermedad contagiosa (a lo Charlie Munger)? 8%/3%

Además, los inversores institucionales votaron por los favoritos previsibles: la mayoría considera que bitcoin es una reserva de valor y un diversificador de porfolio, mientras que unos pocos ven a la divisa digital como una cobertura contra la infraestructura bancaria, una moneda de reserva y una forma de intercambio.

Sin embargo, solo el 4% de los inversores institucionales y ninguno de los gestores piensa que BTC es una cobertura contra la inflación, lo que va en contra de lo que repetían los analistas TradFi, los seguidores de las criptomonedas y los medios de comunicación durante 2021 y 2022. ¿Quién habría pensado que BTC como cobertura de la inflación obtendría menos votos que la metonimia de Charlie Munger?

En la última, pregunté: “¿Cuál es el tema de inversión que más te entusiasma en los próximos 12 meses?”. Y, de nuevo, las respuestas de los dos grupos fueron optimistas: los inversores institucionales y los administradores optaron por la tokenización de fondos y/o activos reales como su primera elección (los dos 52%). Sorprendentemente, al menos para mí, el 20% de los inversores institucionales y el 24% de los administradores eligieron “BTC/ETH a largo plazo”, mientras que el 16% de los inversores institucionales se inclinaron por “gaming”.

Admito que esta encuesta no fue tan científica y parcial: los participantes eligieron asistir a Consensus y aceptaron las invitaciones a estas sesiones privadas, por lo que se trata de un grupo autoseleccionado. Aun así, su gran optimismo general es un buen augurio para las criptomonedas y la inversión en el sector, pero con la condición de que los reguladores estatales y federales de Estados Unidos alcancen un consenso que, tomando prestado un término de los expertos en política ambiental, sea sólido, largo y legal.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.

