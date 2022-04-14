Hermes Q1 sales rise 27% at constant exchange rates
April 14 (Reuters) - HERMES HRMS.PA:
Q1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 2.77 BILLION VERSUS EUR 2.08 BILLION YEAR AGO
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +19.3% IN ASIA
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +17.4% IN JAPAN, +39.7% IN FRANCE
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +44.2% IN AMERICAS
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: LEATHER GOODS AND SADDLERY +15.8%, READY-TO-WEAR AND ACCESSORIES +44.1%, SILK AND TEXTILES +27.3%
OUTLOOK: PLANS TO ACCELERATE STRATEGIC INVESTMENTS, RECRUITMENTS AND TRAINING
OUTLOOK MEDIUM TERM: CONFIRMS AMBITIOUS GOAL FOR REVENUE GROWTH, AT CONSTANT EXCHANGE RATES
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +42.2% IN EUROPE
OUTLOOK: HERMES FINANCE CHIEF: RAISED PRICES A BIT MORE THAN USUAL AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: PERFUME AND BEAUTY +18.4%, WATCHES + 62%
OUTLOOK: HERMES: EXPECTS HIGHER PRICE HIKES IN 2023
OUTLOOK: IN CONSTANT CONTACT WITH RUSSIAN EMPLOYEES, PAYING THEIR SALARIES, ORGANIZING TRAINING SESSIONS
OUTLOOK: HERMES: NOT SELLING PRODUCTS TO RUSSIAN OLIGARCHS ON LISTS, IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS
OUTLOOK: HERMES: FUNDAMENTALS ‘EXCELLENT’ IN CHINA EVEN IF CONFRONTED WITH COVID MEASURES
HERMES EXECUTIVE VICE PRESIDENT ERIC DU HALGOUET FOR FINANCE SPOKE TO REPORTERS IN A CALL
HERMES: SOME RUSSIAN EMPLOYEES HAVE BEEN TRANSFERRED TO NEARBY COUNTRIES TO REINFORCE TEAMS
Source text for Eikon: ID:nGNE98qRvY
Further company coverage: HRMS.PA
(Gdansk Newsroom)
((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 7696600;))
The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.