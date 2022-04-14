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Hermes Q1 sales rise 27% at constant exchange rates

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Reuters
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Credit: REUTERS/Arnd Wiegmann

Sales at Birkin bag maker Hermes jumped 27% in the first quarter, lifted by strong appetite for its luxury accessories, particularly in the United States and Europe, as the sector powers through turbulence from the war in Ukraine and COVID lockdowns in China.

April 14 (Reuters) - HERMES HRMS.PA:

Q1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 2.77 BILLION VERSUS EUR 2.08 BILLION YEAR AGO

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +19.3% IN ASIA

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +17.4% IN JAPAN, +39.7% IN FRANCE

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +44.2% IN AMERICAS

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: LEATHER GOODS AND SADDLERY +15.8%, READY-TO-WEAR AND ACCESSORIES +44.1%, SILK AND TEXTILES +27.3%

OUTLOOK: PLANS TO ACCELERATE STRATEGIC INVESTMENTS, RECRUITMENTS AND TRAINING

OUTLOOK MEDIUM TERM: CONFIRMS AMBITIOUS GOAL FOR REVENUE GROWTH, AT CONSTANT EXCHANGE RATES

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: +42.2% IN EUROPE

OUTLOOK: HERMES FINANCE CHIEF: RAISED PRICES A BIT MORE THAN USUAL AT THE BEGINNING OF THE YEAR

Q1 SALES Y/Y GROWTH AT CONSTANT CURRENCIES: PERFUME AND BEAUTY +18.4%, WATCHES + 62%

OUTLOOK: HERMES: EXPECTS HIGHER PRICE HIKES IN 2023

OUTLOOK: IN CONSTANT CONTACT WITH RUSSIAN EMPLOYEES, PAYING THEIR SALARIES, ORGANIZING TRAINING SESSIONS

OUTLOOK: HERMES: NOT SELLING PRODUCTS TO RUSSIAN OLIGARCHS ON LISTS, IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS

OUTLOOK: HERMES: FUNDAMENTALS ‘EXCELLENT’ IN CHINA EVEN IF CONFRONTED WITH COVID MEASURES

HERMES EXECUTIVE VICE PRESIDENT ERIC DU HALGOUET FOR FINANCE SPOKE TO REPORTERS IN A CALL

HERMES: SOME RUSSIAN EMPLOYEES HAVE BEEN TRANSFERRED TO NEARBY COUNTRIES TO REINFORCE TEAMS

Source text for Eikon: ID:nGNE98qRvY

Further company coverage: HRMS.PA

(Gdansk Newsroom)

((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 7696600;))

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