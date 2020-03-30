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Healthcare group Novacyt steps up progress on coronavirus test product

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Reuters
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Healthcare group Novacyt announced more progress on Monday on plans to roll out its coronavirus test product, winning a new order in India and getting regulatory approval in Argentina.

March 30 (Reuters) - NOVACYT SA ALNOV.PA:

CORONAVIRUS TEST UPDATE

COVID-19 TEST APPROVED IN INDIA AND ARGENTINA

COMPANY HAS COMMITTED TO PURCHASING ADDITIONAL RAW MATERIALS TO PRODUCE A TOTAL OF 18 MILLION COVID-19 TESTS

ON 27 MARCH 2020, NOVACYT RECEIVED APPROVAL FOR TEST FROM NATIONAL ADMINISTRATION OF DRUGS, FOODS AND MEDICAL DEVICES (ANMAT) IN ARGENTINA

COMPANY EXPECTS TO SIGN FURTHER DISTRIBUTION PARTNERSHIPS DURING NEXT FEW WEEKS IN THE MIDDLE-EAST

CONTINUES TO WORK WITH A GROWING NUMBER OF HOSPITALS IN UK AND IS NOW SUPPLYING MORE THAN 21 HOSPITALS ACROSS COUNTRY

EXPECTS TO UPDATE ON ITS PROGRESS IN US MARKET FOLLOWING EMERGENCY USE AUTHORIZATION GRANTED BY US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ANNOUNCED ON 23 MARCH 2020

COMPANY ALSO REPORTS THAT ITS COVID-19 TEST IS NOW BEING USED BY HEALTH SERVICE EXECUTIVE IN IRELAND AND ORDERS FOR £1.1 MILLION (€1.2 MILLION) TESTS HAVE BEEN RECEIVED

DIRECTORS CAN CONFIRM THAT THIS LEVEL OF SALES WILL CONTRIBUTE SIGNIFICANTLY TO IMPROVED GROSS MARGIN AND PROFITABILITY FOR GROUP

NOVACYT CAN CONFIRM ITS MANUFACTURING PARTNER, LOCATED IN MAINLAND EUROPE, IS BIOTYPE DIAGNOSTIC GMBH (BIOTYPE)

Source text for Eikon: ID:nBw3WKsTza

Further company coverage: ALNOV.PA

(Gdansk Newsroom)

((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 778 51 10;))

The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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