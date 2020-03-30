Healthcare group Novacyt steps up progress on coronavirus test product
March 30 (Reuters) - NOVACYT SA ALNOV.PA:
CORONAVIRUS TEST UPDATE
COVID-19 TEST APPROVED IN INDIA AND ARGENTINA
COMPANY HAS COMMITTED TO PURCHASING ADDITIONAL RAW MATERIALS TO PRODUCE A TOTAL OF 18 MILLION COVID-19 TESTS
ON 27 MARCH 2020, NOVACYT RECEIVED APPROVAL FOR TEST FROM NATIONAL ADMINISTRATION OF DRUGS, FOODS AND MEDICAL DEVICES (ANMAT) IN ARGENTINA
COMPANY EXPECTS TO SIGN FURTHER DISTRIBUTION PARTNERSHIPS DURING NEXT FEW WEEKS IN THE MIDDLE-EAST
CONTINUES TO WORK WITH A GROWING NUMBER OF HOSPITALS IN UK AND IS NOW SUPPLYING MORE THAN 21 HOSPITALS ACROSS COUNTRY
EXPECTS TO UPDATE ON ITS PROGRESS IN US MARKET FOLLOWING EMERGENCY USE AUTHORIZATION GRANTED BY US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ANNOUNCED ON 23 MARCH 2020
COMPANY ALSO REPORTS THAT ITS COVID-19 TEST IS NOW BEING USED BY HEALTH SERVICE EXECUTIVE IN IRELAND AND ORDERS FOR £1.1 MILLION (€1.2 MILLION) TESTS HAVE BEEN RECEIVED
DIRECTORS CAN CONFIRM THAT THIS LEVEL OF SALES WILL CONTRIBUTE SIGNIFICANTLY TO IMPROVED GROSS MARGIN AND PROFITABILITY FOR GROUP
NOVACYT CAN CONFIRM ITS MANUFACTURING PARTNER, LOCATED IN MAINLAND EUROPE, IS BIOTYPE DIAGNOSTIC GMBH (BIOTYPE)
Source text for Eikon: ID:nBw3WKsTza
Further company coverage: ALNOV.PA
(Gdansk Newsroom)
((gdansk.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 778 51 10;))
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