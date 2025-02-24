Le cadre de reporting intégré (IReF) entre bientôt en vigueur. Votre banque est-elle prête ?

Depuis plusieurs années, les rapports statistiques en Europe sont définis par les régulateurs et les autorités nationales, ce qui a engendré une multitude de cadres de reporting, d’échéances et de définitions des données. Les banques doivent ainsi composer avec des exigences variées et soumettre des milliers de points de données dans des formats différents, entraînant parfois des doublons pour satisfaire à la fois les obligations nationales et européennes.

Cela est sur le point de changer.

À terme, les banques devraient produire leurs rapports de manière moins fastidieuse et moins coûteuse, en particulier pour celles opérant dans plusieurs pays. Les utilisateurs pourront comparer et rapprocher plus facilement les données entre différentes juridictions. Quant aux décideurs politiques et aux analystes, ils bénéficieront d’un accès à des informations de meilleure qualité.

Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les postes du bilan (Balance Sheet Items, BSI), les taux d’intérêt (MIR) des établissements financiers à vocation monétaire (Monetary Financial Institutions, MFI), les portefeuilles de titres (Securities Holdings, SHS-S) ainsi que les données granulaires de crédit et de risque de crédit (AnaCredit). Les exigences de la Banque centrale européenne (BCE) relatives aux paiements ou aux statistiques du marché monétaire ne sont pas incluses dans le périmètre initial, mais le cadre pourrait être élargi ultérieurement pour les intégrer, ainsi que d’autres types de rapports tels que ESG ou Résolution.

IReF couvrira l’ensemble de la zone euro et pourrait également être adopté par d’autres États membres de l’UE, ainsi que par les cadres nationaux de collecte utilisés par les banques centrales nationales (BCN). Il est important de souligner que ce dispositif a été conçu dans un souci de proportionnalité, afin de réduire la charge administrative des petites banques en matière de reporting.

