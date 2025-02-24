Le cadre de reporting intégré (IReF) entre bientôt en vigueur. Votre banque est-elle prête ?

Depuis plusieurs années, les rapports statistiques en Europe sont définis par les régulateurs et les autorités nationales, ce qui a engendré une multitude de cadres de reporting, d’échéances et de définitions des données. Les banques doivent ainsi composer avec des exigences variées et soumettre des milliers de points de données dans des formats différents, entraînant parfois des doublons pour satisfaire à la fois les obligations nationales et européennes.
Cela est sur le point de changer.
À terme, les banques devraient produire leurs rapports de manière moins fastidieuse et moins coûteuse, en particulier pour celles opérant dans plusieurs pays. Les utilisateurs pourront comparer et rapprocher plus facilement les données entre différentes juridictions. Quant aux décideurs politiques et aux analystes, ils bénéficieront d’un accès à des informations de meilleure qualité.
Dans un premier temps, l’accent sera mis sur les postes du bilan (Balance Sheet Items, BSI), les taux d’intérêt (MIR) des établissements financiers à vocation monétaire (Monetary Financial Institutions, MFI), les portefeuilles de titres (Securities Holdings, SHS-S) ainsi que les données granulaires de crédit et de risque de crédit (AnaCredit). Les exigences de la Banque centrale européenne (BCE) relatives aux paiements ou aux statistiques du marché monétaire ne sont pas incluses dans le périmètre initial, mais le cadre pourrait être élargi ultérieurement pour les intégrer, ainsi que d’autres types de rapports tels que ESG ou Résolution.
IReF couvrira l’ensemble de la zone euro et pourrait également être adopté par d’autres États membres de l’UE, ainsi que par les cadres nationaux de collecte utilisés par les banques centrales nationales (BCN). Il est important de souligner que ce dispositif a été conçu dans un souci de proportionnalité, afin de réduire la charge administrative des petites banques en matière de reporting.
Un dictionnaire de données standardisé pour l’IReF
Le dictionnaire du reporting intégré des banques (Banks’ Integrated Reporting Dictionary, BIRD) constitue une initiative majeure, élaborée en collaboration entre le secteur bancaire et les autorités, en parfaite synergie avec l’IReF. Considérez BIRD comme un véritable plan directeur : il propose un dictionnaire de données standardisé et un modèle logique, indiquant précisément aux banques comment structurer et transformer leurs données pour répondre efficacement aux exigences réglementaires.
En établissant une base claire, BIRD facilite la conformité à l’IReF et permet la préparation d’un rapport unique, réutilisable à plusieurs reprises.
L’objectif fondamental de l’IReF est de simplifier et d’harmoniser le reporting en s’appuyant sur un ensemble unique de données granulaires capable de satisfaire divers besoins réglementaires. BIRD y contribue en aidant les banques à créer une source de données réutilisable et de haute qualité. Résultat : moins de doublons, des coûts réduits et une meilleure cohérence des informations transmises aux autorités.
Actuellement, BIRD couvre des domaines clés tels que :
- AnaCredit ;
- le module de groupe du reporting statistique de la BCE sur les portefeuilles de titres ;
- les rapports financiers (FINREP).
Des travaux sont également en cours pour étendre sa couverture afin d’inclure :
- le reporting commun (COREP) ;
- les charges sur les actifs ;
- la planification des résolutions.
Des efforts restent nécessaires pour renforcer les synergies entre le BIRD et l’IReF, mais ces deux initiatives poursuivent un objectif commun : simplifier l’univers complexe du reporting réglementaire et poser les fondations d’un avenir où les banques consacreront moins de temps aux tâches administratives et davantage à ce qui compte vraiment.
Granularité des données améliorée
L’un des changements majeurs introduits par l’IReF est la mise en avant de la granularité des données, avec une collecte d’informations à un niveau beaucoup plus détaillé et approfondi.
Ce point est important, car une plus grande granularité génère de gros avantages pour les banques et les régulateurs :
- des rapports plus précis et plus efficaces ;
- une réduction des redondances ;
- une meilleure qualité et comparabilité des données ;
- une gestion des risques renforcée.
Pour les régulateurs, ces données enrichies marquent une évolution majeure dans la manière de surveiller et de comprendre le système financier. Elles permettent :
- d’agréger et d’analyser les données plus efficacement, rendant le reporting plus rapide et plus simple pour les banques ;
- de réaliser des évaluations des risques plus ciblées et plus fiables, améliorant ainsi la transparence et la stabilité financière ;
- de suivre les tendances en temps réel, favorisant la détection précoce des risques et une réponse plus rapide et éclairée aux problèmes émergents.
Les données granulaires ne sont pas seulement plus détaillées, elles constituent une base plus intelligente pour un système financier plus résilient et plus réactif.
Calendrier de mise en œuvre
Depuis la mi-2023, l’Eurosystème, qui regroupe la BCE et les banques centrales nationales des pays de la zone euro, s’est efforcé de développer les bases commerciales et informatiques de la mise en œuvre de l’IReF.
Le plan de mise en œuvre complet, qui devrait être publié fin 2025, précisera le délai nécessaire aux établissements déclarants et à l’Eurosystème pour mettre en place les structures juridiques et techniques indispensables.
Le calendrier est ambitieux :
- les premiers rapports IReF devraient débuter au quatrième trimestre 2029 ;
- une phase pilote d’un an précédera le déploiement officiel afin de permettre aux banques et aux autorités de tester les systèmes, résoudre les éventuels problèmes et faciliter la transition.
Pour soutenir ce processus, le Comité commun de déclaration des banques (Joint Bank Reporting Committee, JBRC), réunissant la BCE, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et le Conseil de résolution unique (CRU), assurera la coordination et garantira une coopération étroite entre les principales parties prenantes.
Cette approche progressive vise à garantir une transition fluide et harmonisée vers un reporting plus efficace et cohérent à l’échelle européenne.
Se préparer à la transition
Avec l’IReF à l’horizon, les banques opérant dans la zone euro doivent dès maintenant se préparer à un changement majeur dans la gestion des rapports statistiques — de l’approvisionnement en données à l’infrastructure technologique, en passant par la conception du modèle opérationnel cible.
Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour de la conformité : c’est une opportunité pour instaurer des systèmes de reporting durables.
Le moment est venu pour les banques d’évaluer leurs capacités actuelles :
- Les systèmes actuels permettent-ils de gérer des données granulaires de haute qualité ?
- Des processus et contrôles robustes sont-ils en place pour garantir des rapports précis, opportuns et transparents ?
- Les écosystèmes disposent-ils de l’évolutivité et des performances nécessaires pour absorber des volumes croissants de données ?
Dans le cadre de l’IReF, l’auditabilité et la traçabilité seront essentielles. Les banques doivent être en mesure de démontrer clairement la provenance des données, en suivant chaque point de données depuis la source jusqu’au rapport final, y compris toutes les transformations intermédiaires. À mesure que les données deviennent plus granulaires, les rapprochements autrefois effectués au niveau agrégé ou du bilan devront être gérés plus en amont dans la chaîne de valeur. Cette transparence sera cruciale pour répondre aux nouvelles exigences en matière de qualité, de cohérence et de granularité.
Une préparation anticipée réduira les risques et garantira une transition fluide vers un reporting plus intelligent et plus efficace.
