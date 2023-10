Fed: Bostic évoque une baisse de taux fin 2024

NEW YORK, Oct 20 (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré vendredi sur CNBC que si l'inflation reste trop élevée, elle est en train de diminuer tandis que des indications d'un ralentissement de l'économie se multiplient, ce qui pourrait ouvrir la voie à un assouplissement de la politique monétaire à la fin de l'année prochaine.

"Nous devons nous rapprocher des 2% avant d'envisager un quelconque assouplissement. L'inflation est notre priorité, nous devons la maîtriser", a rappelé Raphael Bostic, qui ne vote pas au Comité des gouverneurs (FOMC) cette année, mais votera l'année prochaine.

Un assouplissement est toutefois possible l'année prochaine, éventuellement "fin 2024", estime-t-il.

Lors de son interview télévisée, Bostic a déclaré que les informations qu'il recueillait indiquaient que l'économie, tout en continuant à progresser, perdait de la vitesse, mais a ajouté qu'il ne s'attendait pas à une récession.

(Rédigé par Michael S. Derby, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)

